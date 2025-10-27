Cosa dice l’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Questo martedì si apre all’insegna dell’entusiasmo, siete pronti a entrare in azione. Il buon aspetto tra Marte e Saturno al vostro segno annuncia una giornata di progressi: potreste concludere un accordo o consolidare un progetto. Tuttavia, Saturno è in moto retrogrado e prima di andare avanti potrebbe esserci qualche ritardo o la necessità di definire ulteriormente alcuni aspetti ma sentirete che la situazione sta andando in porto. Amore: in coppia, coinvolgere il partner nei vostri sogni, vi permetterà di spezzare la routine. Soli: continuate ad approfondire la conoscenza con una persona: potrebbe sorprendervi in modo positivo.

Oroscopo 28 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Gli aspetti astrali odierni sono armoniosi ed è la giornata ideale per esprimervi chiaramente, tirare fuori eventuali rospi. Parlate senza girarci intorno anche se ciò scatenerà il timore di offendere una persona. Ma è solo in questo modo che eviterete ulteriori malintesi. Dicendo ciò che pensate è evidente che sul momento l’altro/a non gradirà ma in seguito comunque vi rispetterà per la sincerità. Amore: in coppia, assicuratevi di usare le parole giuste e gli argomenti giusti. Una frase fuori luogo potrebbe scatenare una lite. Soli: se una persona vi attrae rivelate i sentimenti poco a poco e date il via al dialogo. Evitate il gioco degli indovinelli.

Oroscopo 28 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che si tratti di lavoro o vita personale, evitate come la peste la compagnia di persone negative. Concentratevi su un obiettivo che avete a cuore, studiate un un piano d’azione ed eliminate ostacoli o distrazioni così da fare passi avanti nella giusta direzione. Se un progetto è rimasto chiuso in un cassetto è il momento di rispolverarlo e riprovare. Con alcune modifiche, diventerà gestibile e sarete entusiasti. Amore: in coppia, atmosfera complice, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati come per magia. Soli: avvertite il bisogno d’amore, di tenerezza. Cercate di capire cosa vi impedisce di incontrare la persona giusta.

Oroscopo 28 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Marte-Saturno, oggi non esiterete ad ampliare gli orizzonti, a rimboccare le maniche e a entrare in azione. Quando si tratterà di raggiungere i vostri obbiettivi niente e nessuno potrà fermarvi. Non è escluso che si presenti un’opportunità di affari o di lavoro che in precedenza avete scartato. La ruota sta girando nella giusta direzione: è un momento che va sfruttato al massimo. Amore: in coppia, per dissipare i malintesi date il via al dialogo. Sembra ovvio eppure tante coppie non lo capiscono… Soli: prima di lanciarvi in una storia, vorrete approfondire la conoscenza. E pian piano direte cosa desiderate per il futuro.

Oroscopo 28 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Nel lavoro siete intenzionati a lanciarvi in un’iniziativa che agli altri può sembrare impulsiva o persino sbagliata. Ma si tratta solo ed esclusivamente della loro opinione. Potrebbe riguardare qualcosa su cui avete riflettuto a lungo e ne avete parlato con i familiari. Non è il momento di preoccuparvi di ciò che pensa chi vi circonda. Fate di testa vostra. infischiatevene del loro giudizio poiché ci sarà un bel cambiamento. Amore: in coppia, in serata, smettete di criticare tutto ciò che propone il partner e trovate un compromesso accettabile per entrambi. Soli: sex appeal top e la possibilità di fare un incontro – anche online – intrigante.

Oroscopo 28 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Marte-Saturno, la determinazione e la forza di volontà d’acciaio a impegnarvi su un progetto o un’idea, inizieranno a dare i frutti. Ma non solo: tenete inoltre presente che i vostri piani e i risultati, saranno notati. E’ la vostra occasione per fare colpo sulle persone giuste. Se, infine, desiderate ottenere un nuovo lavoro o concludere più affari, convincenti come siete non avrete problemi. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce. Avvertite l’energia positiva che circola nella relazione e la gustate insieme al partner. Soli: guardate gli incontri romantici con occhi diversi e lasciatevi catturare dalla magia dell’amore.