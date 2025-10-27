L’oroscopo del 28 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 28 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Questo martedì si apre all’insegna dell’entusiasmo, siete pronti a entrare in azione. Il buon aspetto tra Marte e Saturno al vostro segno annuncia una giornata di progressi: potreste concludere un accordo o consolidare un progetto. Tuttavia, Saturno è in moto retrogrado e prima di andare avanti potrebbe esserci qualche ritardo o la necessità di definire ulteriormente alcuni aspetti ma sentirete che la situazione sta andando in porto. Amore: in coppia, coinvolgere il partner nei vostri sogni, vi permetterà di spezzare la routine. Soli: continuate ad approfondire la conoscenza con una persona: potrebbe sorprendervi in modo positivo.
Oroscopo 28 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Gli aspetti astrali odierni sono armoniosi ed è la giornata ideale per esprimervi chiaramente, tirare fuori eventuali rospi. Parlate senza girarci intorno anche se ciò scatenerà il timore di offendere una persona. Ma è solo in questo modo che eviterete ulteriori malintesi. Dicendo ciò che pensate è evidente che sul momento l’altro/a non gradirà ma in seguito comunque vi rispetterà per la sincerità. Amore: in coppia, assicuratevi di usare le parole giuste e gli argomenti giusti. Una frase fuori luogo potrebbe scatenare una lite. Soli: se una persona vi attrae rivelate i sentimenti poco a poco e date il via al dialogo. Evitate il gioco degli indovinelli.
Oroscopo 28 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Che si tratti di lavoro o vita personale, evitate come la peste la compagnia di persone negative. Concentratevi su un obiettivo che avete a cuore, studiate un un piano d’azione ed eliminate ostacoli o distrazioni così da fare passi avanti nella giusta direzione. Se un progetto è rimasto chiuso in un cassetto è il momento di rispolverarlo e riprovare. Con alcune modifiche, diventerà gestibile e sarete entusiasti. Amore: in coppia, atmosfera complice, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati come per magia. Soli: avvertite il bisogno d’amore, di tenerezza. Cercate di capire cosa vi impedisce di incontrare la persona giusta.
Oroscopo 28 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con il buon aspetto Marte-Saturno, oggi non esiterete ad ampliare gli orizzonti, a rimboccare le maniche e a entrare in azione. Quando si tratterà di raggiungere i vostri obbiettivi niente e nessuno potrà fermarvi. Non è escluso che si presenti un’opportunità di affari o di lavoro che in precedenza avete scartato. La ruota sta girando nella giusta direzione: è un momento che va sfruttato al massimo. Amore: in coppia, per dissipare i malintesi date il via al dialogo. Sembra ovvio eppure tante coppie non lo capiscono… Soli: prima di lanciarvi in una storia, vorrete approfondire la conoscenza. E pian piano direte cosa desiderate per il futuro.
Oroscopo 28 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
I passaggi attuali accentuano la sicurezza in voi stessi e vi spingono a correre dei rischi, anche sul fronte delle finanze. Eppure sarebbe saggio concedervi una pausa di riflessione. E’ un momento in cui siete pronti a spingere la barca molto più lontano del solito, ma avete bisogno di una conoscenza delle maree e delle correnti. Prendete del tempo per individuare eventuali ostacoli così da avere la strada libera. Amore: in coppia, passione al top! I reciproci sguardi fanno salire la temperatura: sarà bollente! Soli: potrebbe esserci un incontro online. Il cuore di entrambi batterà forte e fisserete un prossimo appuntamento di persona.
Oroscopo 28 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il buon aspetto Marte-Saturno vi dota di splendide energie e al contempo rappresenta un invito a essere pazienti, maturi e responsabili. Se un progetto o una relazione segnano il passo forse è il momento di correggere il tiro e andare avanti in modo diverso. E’ essenziale essere sinceri e, vita personale o lavoro, andare incontro a chi vi circonda. In questo modo otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, con il partner potrebbe esserci una conversazione che a voi lascerà una sensazione spiacevole. Andate oltre, non rovinate l’atmosfera. Soli: buttate il passato nel cassonetto e avrete la possibilità di stringere nuovi contatti. Guardate al futuro!
Oroscopo 28 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Se siete entusiasti riguardo a qualcosa ma vi manca la sicurezza per provare, oppure è la paura, le emozioni negative a prendere il sopravvento e a ostacolare il progresso, con il buon aspetto Marte-Saturno le parole di un amico fidato oppure soltanto l’improvvisa sensazione di poter farcela, vi daranno la spinta. Dopo aver compiuto i primi passi con coraggio non guarderete indietro. Amore: in coppia, se avete dei progetti a due o familiari, procedete con ordine. Evitate di mettere il carro avanti ai buoi. Soli: in vista ci sono nuovi incontri e nasceranno flirt, avventure molto intriganti. Tutto questo grazie alle amicizie!
Oroscopo 28 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Lavoro o vita personale potrebbero esserci alcune responsabilità di cui farvi carico ma una volta liquidate vi sentirete più tranquilli e più forti. In ogni caso concentratevi su una cosa alla volta. Se chi vi circonda preme affinché prendiate una decisione o facciate qualcosa al riguardo non dovete prendere iniziative precipitose. Fatelo solo quando sentite che è arrivato il momento giusto. Amore: in coppia, uscite dalla routine, cambiate qualcosa. Dovete rinnovare la relazione senza rimandare. Soli: una persona potrebbe corteggiarvi ma, attenzione, non è detto che abbia intenzione di impegnarsi seriamente. Procedete con cautela.
Oroscopo 28 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con il buon aspetto Marte-Saturno impegnarvi a fondo nel lavoro permetterà di andare oltre qualsiasi problema che di recente vi ha appesantito. E’ un ottimo transito per eliminare l’insicurezza che ha creato degli ostacoli sul vostro percorso. Per raggiungere gli obbiettivi che avete in mente o concretizzare i progetti che avete a cuore, dovete solo fare leva sulla forza interiore e credere fermamente in voi stessi! Amore: in coppia, se state per conto vostro, forse navigando su internet, e non vi filate il partner è normale che avrà da ridire. Soli: flirtate a tutto spiano ma senza realmente incontrare l’amore. Nessuno farà scattare il clic dell’attrazione.
Oroscopo 28 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Marte e Saturno in buon aspetto rappresentano un invito a gettare le basi che vi faranno raggiungere il successo lavorativo. Il primo e fondamentale passo è capire cosa è che volete davvero ottenere. Esaminate dunque con attenzione gli obbiettivi, i sogni, le aspirazioni su cui vale la pena di impegnare le vostre energie, evitando che la voce del cuore ostacoli ciò che vuole la mente. Amore: in coppia, decisi a introdurre nella relazione un rinnovamento e il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: ne avete abbastanza della solitudine ed è possibile che oggi vi lancerete nelle app di incontri, senza alzare delle barriere.