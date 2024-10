L’oroscopo del 28 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se da un po’ di tempo riguardo a una relazione di amicizia sentite che qualcosa non va con la dissonanza Venere-Saturno oggi ne sarete più consapevoli. Potrebbe, forse, essersi creata una distanza oppure l’altro tende ad appoggiarsi a voi, a manipolarvi: in entrambi i casi dovete mettere dei limiti. E’ il momento di entrare in nuove cerchie più in linea con le vostre idee e interessi attuali. Niente dura per sempre e una nuova compagnia vi farà bene! Amore: in coppia, l’umore è cupo, sono presenti delle tensioni e la stanchezza non aiuta. Voglia di stare per conto vostro? Soli: tra qualche frustrazione e malumore, oggi l’amore non ha spazio! Il punto è che non sapete nemmeno voi cosa volete.

Oroscopo 28 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Venere-Saturno scatena tensioni interiori, avrete la sensazione che il boss – o un superiore – vi tratti con freddezza, sembra ignorare il vostro impegno e vi chiederete cosa c’è che non va, se avete sbagliato qualcosa. Forse non si tratta di niente ma questo aspetto potrebbe scatenare dei timori, un po’ di turbamento. Tuttavia, lo stato d’animo odierno potrebbe dare il via a un cambiamento. Se non vi sentite apprezzati vorrete fare qualcosa al riguardo. Amore: in coppia, potreste sentire la mancanza di tenerezza e/o desiderio da parte della dolce metà. Le conversazioni saranno tese. Soli: siete affascinanti ma non avete sicurezza in voi stessi. Con questo stato d’animo è difficile conquistare.

Oroscopo 28 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì emotivamente un po’ complicato, con la dissonanza Venere-Saturno nel lavoro proverete un po’ di insicurezza e in qualsiasi circostanza vi chiederete se state facendo la cosa giusta. Ma non è escluso che non ci sia accordo con il boss o una persona che detiene l’autorità: in questo caso prendete in considerazione la possibilità di trovare un compromesso. Se niente sembra funzionare, date il via a una conversazione parlando con sincerità. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto, siete demoralizzati e ciao ciao alla leggerezza nella relazione. Soli: sempre amichevoli oggi non avete voglia di niente, tanto meno di scherzare! Direte no a incontri e appuntamenti.

Oroscopo 28 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere-Saturno è una giornata in cui se covate la malsana sensazione di non avere talento né qualità dovete eliminarla definitivamente! Fate leva sull’autostima e pensate a questi aspetti nello stesso modo in cui pensate al vostro corpo. Quando praticate esercizio fisico, seguite una dieta sana e riposate a sufficienza, il fisico reagisce in modo positivo. Qualità e talento non sono diversi. Hanno bisogno di costanti cure e nutrimento. Amore: in coppia l’atmosfera è elettrica. Seppellite l’ascia di guerra: potete farlo grazie ai reciproci sentimenti sinceri. Soli: dovete liberarvi del passato, del pensiero fisso riguardante un/a ex e andare avanti! E’ essenziale ripartire su nuove basi.

Oroscopo 28 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di lavoro o di vita privata, oggi un disaccordo con una persona potrebbe arrivare al culmine ma grazie a voi, alla determinazione di risolvere la questione e riportare l’armonia, la situazione cambierà. Sarete persino pronti a fare il primo passo e chiedere scusa! Tuttavia prima di ristabilire la pace dovrete fare una chiacchierata tranquilla con il diretto interessato. Forse non piacerà ciò che direte ma se non altro sarà d’aiuto a chiarire definitivamente. Amore: in coppia, la relazione deve progredire e consolidarsi. Se uno di voi due non vuole evolvere, sarà difficile evitare disaccordi. Soli: le dissonanze astrali complicano gli affari di cuore. Oggi dubitate del vostro fascino! Cercate di distrarvi.

Oroscopo 28 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una fase dinamica della vostra vita, probabilmente avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, esplorare nuove possibilità ma qualcuno – forse una persona cara? – tenta di frenarvi, preferirebbe che le cose rimanessero così come sono. Con la dissonanza Venere-Saturno che punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni, è tempo di ignorare ciò che fa o dice l’altro e dare il via a un cambiamento. Sarà costretto ad accettarlo dunque fate ciò che è meglio per voi. Amore: in coppia, vi esprimerete dolcezza. Se siete stati in freddo, oggi ci sarà un riavvicinamento! Soli: la serata si annuncia promettente. Una storia potrebbe evolvere, prendere una piega che vi piacerà

Oroscopo 28 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Obblighi e responsabilità sul posto di lavoro o a casa vi peseranno ma solo perché la vostra tendenza è quella di fare troppo! Cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. E’ probabile che desideriate, inoltre, una ricompensare adeguata per tutto ciò che fate, pensate di meritarlo (ed è esattamente così!). E’ un ottimo lunedì per definire nuovi obbiettivi personali e professionali che presto raggiungerete. Si stanno aprendo nuove porte. Amore: in coppia, basta con i bei discorsi, le promesse e se volete rafforzare la relazione, abbracciate la dolce metà, sfruttate questa atmosfera sensuale. Soli: possibilità di incontri romantici e persino di trovare il grande amore! Aprite gli occhi.

Oroscopo 28 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un lunedì in cui fare attenzione: rischiate di lanciarvi nello shopping e spendere più di quanto possiate permettervi! Evitate dunque di fare parecchi acquisti – anche online – poiché per le vostre finanze potrebbe essere disastroso. D’altra parte, forse è giusta anche una gratificazione per il duro lavoro svolto. C’è un regalo che potreste farvi e che non implica spendere del denaro? Forse un po’ di tempo libero da dedicare esclusivamente a voi stessi? Amore: in coppia, penserete al modo migliore per rafforzare la relazione e non sono esclude idee piccantine! Soli: negli affari di cuore deciderete di cambiare tattica. E in effetti per incontrare l’anima gemella dovete anche metterci del vostro.

Oroscopo 28 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non è una giornata piacevole ma tenete presente che anche gli altri segni zodiacali avvertono le vibrazioni frustranti della dissonanza tra Venere nel vostro segno e Saturno. Solitamente siete dinamici, positivi ma oggi sarete costretti a sopportare una situazione complicata – in famiglia? – che potrebbe far riemergere ricordi spiacevoli. Fate leva sul vostro senso dell’umorismo, distraetevi, pensate ad altro: domani tornerà il buonumore! Amore: in coppia, evitate di dare la colpa al partner per le tensioni: siete voi gli unici responsabili della pesante atmosfera. Soli: la giornata non è molto favorevole a incontri romantici ma potreste essere proprio voi ad annullare un appuntamento.

Oroscopo 28 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Venere-Saturno rappresenta un invito a circondarvi di persone che vi sostengono, a impegnare le energie in quelle relazioni che ritenete siano affidabili. Se nel lavoro avete difficoltà a comunicare con il boss o un collega con cui solitamente andate d’accordo anziché alimentare le tensioni, trasformare la situazione in un dramma, per oggi fate un passo indietro e nel giro di un giorno o due chiarirete e risolverete il problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è dolcezza, sensualità e vi lascerete andare alle dolci emozioni. Soli: non lasciatevi scappare chi potrebbe aggiungere qualcosa in più alla vostra vita da single. Perché non provare su un’app di incontri?

Oroscopo 28 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un lunedì in cui potreste provare ansia, avere dei dubbi riguardo a una situazione di lavoro o d’affari che forse non sta andando nel verso da voi desiderato, non ultimo sul piano finanziario, e sentirvi parecchio stressati. Prendete le distanze dai pensieri negativi poiché la dissonanza Venere-Saturno può aprire la strada a solidi progressi. C’è qualcuno con cui potreste parlare e che possa rassicurarvi sul fatto che non avete nulla di cui preoccuparvi? Amore: in coppia, non saprete cosa pensare dell’atteggiamento un po’ enigmatico del partner. Prima di aggredire, cercate di scoprire se ha problemi sul lavoro… Soli: se volete lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella, rimandate a domani!

Oroscopo 28 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o vita personale è una giornata mostrare un atteggiamento elastico. La vostra tentazione sarà quella di puntare piedi rispetto a una decisione presa da un’altra persona. Non è detto sia sbagliato ma sicuramente scatenerebbe parecchio stress per cui meglio seguire la corrente che potrebbe portare a qualcosa di più vantaggioso. Evitate di concentrarvi sui disaccordi e sottolineate ciò che garantisce la reciproca comprensione. Amore: in coppia, può essere una giornata romantica, passionale ma dovete accantonare il controllo e la possessività! Soli: il desiderio di vivere una storia è forte ma avete paura a correre dei rischi. Per oggi, testate il potere di seduzione con chi vi circonda.