L’oroscopo del 28 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 28 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 28 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Sagittario è in buon aspetto con Mercurio in Bilancia: è una bella domenica, siete generosi, indulgenti ma soprattutto ottimisti riguardo al vostro futuro, ai sogni e alle persone a cui volete bene. Unica accortezza, potreste trascurare dei dettagli importanti di una situazione per cui prima di prendere decisioni di rilievo, esaminate con attenzione tutte le sfaccettature. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica, ideale per dire al partner quanto l’amate! Lo/a renderete felice e vi avvicinerete ancora di più! Soli: buone notizie! Qualcuno dalla forte personalità non passerà inosservato, vi affascinerà.
Oroscopo 28 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)
Le questioni di denaro o di fiducia, oggi potrebbero scatenare forti emozioni per cui nelle conversazioni riguardanti questi due argomenti, rischiate di avere un approccio persino offensivo, direte più di quanto vorreste. Tenete presente che quando la sincerità è mitigata dal tatto, le conversazioni possono trasformare i momenti difficili in relazioni significative che rafforzeranno le vostre basi. Amore: in coppia, per riaccendere la passione cercherete di introdurre un po’ di pepe nella relazione. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: la ricerca dell’amore potrebbe andare a buon fine. Potreste incrociare uno sguardo appassionato.
Oroscopo 28 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ una domenica in cui siete più estroversi del solito e dare il via a conversazioni con persone nuove, che hanno i vostri stessi interessi e idee si rivelerà molto gratificante. Al contempo cercate di dedicare del tempo alle persone a cui tenete di più. Oggi e durante la prossima settimana se avete bisogno di un aiuto qualcuno potrebbe svolgere un ruolo importante o motivarvi a introdurre più ordine nella vostra vita. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e la complicità migliorerà. Soli: un complimento, un sms, un invito dalla persona che vi attrae vi farà sentire molto apprezzati, capirete che l’attrazione è reciproca.
Oroscopo 28 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 28 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)Siete pronti a trascorrere una domenica all’insegna del divertimento? Non è detto, potreste essere perplessi, avere in mente una questione e non pensare ad altro. Potreste anche sentirvi combattuti tra il brillare nella vita sociale oppure stare per conto vostro. Fate spazio al divertimento, concedendovi al contempo la possibilità di rilassarvi. Un’atmosfera più leggera sarà d’aiuto a gestire questo stato d’animo. Amore: in coppia, per il partner provate forti sentimenti che vorrete esprimere ma sarete un po’ soffocanti. Soli: se decidete di conquistare una persona, muovetevi con discrezione così da non sembrare troppo invadenti.
Oroscopo 28 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
La Luna in Sagittario nel vostro settore della casa, della famiglia indica che non dovete sacrificare la vostra pace per far stare bene amici e familiari. Pensate prima di tutto a soddisfare i vostri bisogni, in questo modo avrete più energie da dedicare alle persone care. Più in generale, se avete rimandato alcuni lavori nell’abitazione, ora darete il via senza esitare ed è in effetti il momento perfetto poiché siete più intraprendenti. Amore: in coppia, una conversazione sincera con il vostro partner riguardo ad alcuni progetti sarà produttiva, farete chiarezza. Soli: non avete fretta di trovare qualcuno e la pazienza vi permette di capire bene cosa desiderate.
Oroscopo 28 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna in Sagittario nel vostro settore della comunicazione, stimola delle conversazioni, nuove idee. Anche se le aspettative riguardanti il lavoro o la carriera potrebbero essere esagerate, tenete presente che quella che inizia come una chiacchierata informale con una persona, potrebbe improvvisamente trasformarsi in una promessa importante, non ultimo per ottenere un aiuto. Amore: in coppia, il partner vi rassicura, vi sostiene, c’è un bel dialogo e amore. Soli: c’è la possibilità di avere una storia d’amore. Soprattutto perché deciderete di incontrare nuove persone e fare nuove esperienze, in posti che solitamente ignorate.
Oroscopo 28 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Sagittario nel vostro settore delle finanze, è una giornata in cui esaminare il budget così da rendervi conto se potete permettervi di allentare un po’ i cordoni della borsa. Se avete speso meno del solito, cercate di concedervi una gratificazione. Non deve trattarsi di shopping sfrenato, anche on line, ma di qualche piccolo acquisto che vi farà provare ugualmente un senso di comfort. Amore: in coppia, al partner oggi chiederete molto e vi aspetterete un po’ troppo. Ma è disposto/a ad assecondarvi? Soli: se una persona vi attrae, vorrete affrettare le cose. Ma non è detto che otterrete una risposta immediata.
Oroscopo 28 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Mercurio in Bilancia, siete spinti a a realizzare un sogno o a dare il via a un obbiettivo che da tempo volete raggiungere. Al contempo potreste avere delle idee brillanti: vi permetteranno di affrontare un problema che sembrava troppo difficile da gestire. Tenete presente che chiedere dei consigli, renderà molto più semplice trovare la soluzione. Amore: in coppia, siete dolci e innamorati del partner come il primo giorno! Insieme siete felici. Soli: le vostre qualità sono sotto i riflettori! Oggi sono in programma incontri e conversazioni interessanti, avrete modo di affascinare, di conquistare.
Oroscopo 28 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
I passaggi odierni potrebbero amplificare le emozioni nei confronti delle relazioni, per cui quella che sembra una questione di poco conto può trasformarsi in un dramma. Potreste essere in conflitto tra il bisogno di solitudine e il desiderio di entrare in contatto con chi vi circonda. In questo caso, ritagliate del tempo per ricaricare le batterie senza per questo escludere gli altri. Amore: in coppia, voglia di stare vicini al partner, coccolarvi teneramente. Il che, quasi inutile aggiungerlo, lo/a renderà felice. Soli: oggi potrebbe nascere un amore a prima vista! Un incontro sarà determinante, potrebbe cambiare la vostra vita.
Oroscopo 28 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Mercurio in Bilancia è una domenica in cui la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Sfruttate questo bel transito poiché grazie ad alcune conoscenze potreste realizzare qualcosa d’importante che avevate in mente da tempo. Se di recente ci sono state delle battute d’arresto, le lascerete alle spalle: sta arrivando il successo! Amore: in coppia, un buon dialogo, comprensione e qualche iniziativa piccantina vi garantiranno una splendida giornata. Soli: non sono previsti nuovi incontri romantici tuttavia se una persona vi attrae da tempo, fate il primo passo senza esitare.
Oroscopo 28 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Nel tentativo di andare d’accordo a tutti i costi con chi vi circonda, oggi rischiate di esagerare. I transiti odierni rappresentano un invito a stabilire dei limiti anche se ciò dovesse comportare dei problemi. Al contempo i passaggi accentuano la vostra determinazione e se avete in mente un obbiettivo niente e nessuno potrà impedirvi di raggiungerlo. Saprete come muovervi abilmente per realizzarlo. Amore: in coppia, una serata romantica sarà la ciliegina sulla torta di questa domenica ricca di emozioni e di complicità. Soli: fascino magnetico non passerà inosservato. In programma c’è un incontro entusiasmante.