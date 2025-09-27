Cosa dice l’oroscopo del 28 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario è in buon aspetto con Mercurio in Bilancia: è una bella domenica, siete generosi, indulgenti ma soprattutto ottimisti riguardo al vostro futuro, ai sogni e alle persone a cui volete bene. Unica accortezza, potreste trascurare dei dettagli importanti di una situazione per cui prima di prendere decisioni di rilievo, esaminate con attenzione tutte le sfaccettature. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica, ideale per dire al partner quanto l’amate! Lo/a renderete felice e vi avvicinerete ancora di più! Soli: buone notizie! Qualcuno dalla forte personalità non passerà inosservato, vi affascinerà.

Oroscopo 28 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Le questioni di denaro o di fiducia, oggi potrebbero scatenare forti emozioni per cui nelle conversazioni riguardanti questi due argomenti, rischiate di avere un approccio persino offensivo, direte più di quanto vorreste. Tenete presente che quando la sincerità è mitigata dal tatto, le conversazioni possono trasformare i momenti difficili in relazioni significative che rafforzeranno le vostre basi. Amore: in coppia, per riaccendere la passione cercherete di introdurre un po’ di pepe nella relazione. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: la ricerca dell’amore potrebbe andare a buon fine. Potreste incrociare uno sguardo appassionato.

Oroscopo 28 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui siete più estroversi del solito e dare il via a conversazioni con persone nuove, che hanno i vostri stessi interessi e idee si rivelerà molto gratificante. Al contempo cercate di dedicare del tempo alle persone a cui tenete di più. Oggi e durante la prossima settimana se avete bisogno di un aiuto qualcuno potrebbe svolgere un ruolo importante o motivarvi a introdurre più ordine nella vostra vita. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e la complicità migliorerà. Soli: un complimento, un sms, un invito dalla persona che vi attrae vi farà sentire molto apprezzati, capirete che l’attrazione è reciproca.

Oroscopo 28 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)