Cosa dice l’oroscopo del 29 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Giove in Cancro, ciao ciao a eventuali frustrazioni e benvenute belle emozioni. E’ un venerdì in cui siete ottimisti, coraggiosi e avvertite il desiderio di prendere cura degli ambiti della vostra vita che ritenete siano negativi e risolvere. In serata con la dissonanza Luna-Mercurio, l’atmosfera diventa pesantuccia: evitate di scatenare discussioni accese e consentite a chi vi circonda di esprimere liberamente la sua opinione. Amore: in coppia, volete uscire dalla routine ed è una buona idea. Progetti, uscite improvvisate? Scoprirete con piacere che il vostro atteggiamento sarà molto apprezzato dal partner. Soli: avete voglia di muovervi, pianificare attività fuori dal comune. Non esitate! È in questa circostanza che farete un incontro interessante.

Oroscopo 29 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un venerdì in cui avvertirete chiaramente l’affetto di chi vi circonda e, da parte vostra, sarete pronti a offrire dei consigli, ad aiutare chi ha bisogno di una spalla su cui piangere o di essere ascoltato. Gli aspetti odierni al contempo vi spingono anche a stare in compagnia di persone simpatiche, che vi fanno ridere. In serata la dissonanza Luna-Mercurio potrebbe scatenare delle tensioni: se in famiglia qualcuno vi irrita anziché reagire, siete pregati di tenere a freno la lingua. Amore: in coppia, evitate di parlare di questioni di tipo pratico e date spazio alla fantasia, alla tenerezza e al romanticismo. Soli: in cerca di un ideale perfetto ma non sarà facile trovare una persona che corrisponda a ciò che desiderate. E se invece di girare a vuoto abbassaste un pochino le aspettative?

Oroscopo 29 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui il gesto gentile di una persona potrebbe essere d’aiuto a cogliere un’opportunità a cui mirate da tempo. Potrebbe trattarsi di qualcosa che riguarda il vostro lavoro o le finanze oppure di un’opportunità per riorganizzare il vostro stile di vita in modo che funzioni meglio. Cercate di mostrare gratitudine per l’aiuto che riceverete. Il buon aspetto tra la Luna e Giove, rappresenta inoltre un invito a concretizzare un’idea curiosa ma potenzialmente redditizia. Amore: in coppia, rischiate di cambiare idea ogni cinque minuti. E il partner avendo difficoltà a starvi dietro, non mancherà di farvelo notare… Soli: vi lancerete in un flirt e se qualcosa non vi convincerà farete immediatamente marcia indietro. Se non altro, non perderete tempo ed energie.

Oroscopo 29 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se avvertite lo stress legato al lavoro e alle responsabilità, il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Giove nel vostro segno è d’aiuto a ritrovare uno stato d’animo più ottimista e determinato. Potreste anche trarre conforto dalla cerchia delle amicizie, dunque stasera avere voglia di uscire e distrarvi. Mentre siete in loro compagnia, pensate positivo e lasciate tutto il resto alle spalle. Le persone saranno molto affascinate dalle vostre idee o dalle vostre opinioni. Amore: in coppia, vedete le cose con più leggerezza e un vento di follia potrebbe soffiare sulla relazione. Volete vivere qualcosa di eccezionale e di sicuro non vi mancherà qualche bella idea. Soli: oggi spinti dal desiderio, siete in vena di appagare qualche tentazione piccantina. E fate bene, non ve ne pentirete.

Oroscopo 29 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione nel vostro settore della casa, della famiglia avvertite un autentico bisogno di sicurezza e comfort. Il luminare è in buon aspetto con Giove in Cancro e sarete spinti a migliorare la vostra vita personale o familiare. Prestate maggiore attenzione a cambiare qualcosa nella vostra abitazione così da creare un ambiente armonioso. In serata, cercate di riflettere prima di parlare: circolano delle tensioni e potreste facilmente irritare una persona. Amore: in coppia, è un grande giorno se volete rafforzare la relazione. Con il partner siete sulla tua stessa lunghezza d’onda ed è un’opportunità per iniziare a posare alcune pietre importanti per il futuro. Soli: se vi sforzerete di vedere le cose in modo positivo, nella vita amorosa potrebbe esserci una vera e positiva evoluzione.

Oroscopo 29 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete intenzione di ampliare la cerchia dei contatti, la Luna in Scorpione è d’aiuto a stringere nuove amicizie, è inoltre un sabato all’insegna della solidarietà. Sarete pronti a dare una mano, anche di tipo pratico a chi ne ha bisogno e visto che la Luna è in buon aspetto con Giove in Cancro, all’occorrenza anche voi otterrete l’aiuto e il supporto di cui avete bisogno. Ma non solo: nella vita sociale qualsiasi incontro sarà stimolante e divertente. Amore: in coppia, è un buon momento per riaccendere l’amicizia con il partner, cercare il modo per ridere e divertirvi insieme. Soli: il buon aspetto Luna-Giove per il vostro segno è magico e fa arrivare la fortuna negli affari di cuore: è l’atmosfera perfetta per flirtare a tutto campo e conquistare!

Oroscopo 29 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Giove in Cancro, siete motivati, responsabili e pronti a cambiare le priorità. Capirete quali situazioni e opportunità sono importanti ed eliminerete gli obbiettivi che non hanno senso o sono di fatto poco realistici. E facendo questo lavoro di pulizia, proverete un senso di sollievo, vi sentirete liberi di concentrarvi su tutto ciò che è affidabile, vi consente di ottenere, soprattutto nel lavoro e nella carriera, dei risultati concreti. Amore: in coppia, sfruttate l’atmosfera intima per parlare sinceramente con il partner. Avrete buone probabilità di concludere la serata con momenti sensuali che forse non provate da tempo! Soli: un incontro con una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono, potrebbe prendere una piega interessante.

Oroscopo 29 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Giove in Cancro oggi fa emergere il vostro lato avventuroso, sarete pronti ad ampliare gli orizzonti, a esplorare nuovi territori, a prendere le distanze dal solito quotidiano. A trattenervi tuttavia potrebbero essere obblighi e responsabilità ma il consiglio è quello di ridurli così da poter avere qualche ora di tempo libero in più. Navigare su Internet o sui social media potrebbe essere fonte di ispirazione e perfetto per la vostra attività di lavoro. Amore: in coppia, avete voglia di rinnovamento, di dare nuovo slancio alla relazione e la vostra immaginazione farà meraviglie! Stupirete dolcemente il partner. Soli: l’amore arriva all’improvviso, ci sono incontri imprevisti, amicizie amorose. Che dire di più? E’ uno splendido sabato da vivere intensamente.

Oroscopo 29 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione che sosta alle spalle del vostro segno, la cosa migliore per oggi è quella, se possibile, di rallentare il ritmo, concedervi dei momenti di pace e tranquillità, di entrare in contatto con le vostre emozioni e dedicarvi a tutto ciò che è rilassante. Avete bisogno di un po’ di silenzio, di stare per conto vostro così da ritrovare un buon equilibrio. È inoltre un buon momento per prendere in considerazione dei modi per migliorare la vostra salute psicofisica. Amore: in coppia, potreste provare dei dubbi, piccole tensioni o preoccupazioni riguardo alla relazione. Ma i passaggi odierni rappresentano un’ opportunità per affrontare con sincerità gli argomenti delicati. Soli: dicendo una volta per tutte ciò che pensate a chi vi corteggia e non vi attrae, vi sentirete liberi. Lo farete?

Oroscopo 29 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi astrali odierni al vostro segno consigliano il relax, organizzarvi per fare qualcosa di divertente. Incontri, inviti, un pranzo o una cena con gli amici sono nel menu di questo venerdì e a voi, che non siete sempre molto socievoli, piacerà la compagnia degli altri. La possibilità di chiacchierare e divertirvi ricaricherà di belle energie! In serata fate attenzione a prendere decisioni affrettate relative alle finanze o agli affari, poiché potrebbero essere poco sagge. Amore: in coppia, l’entusiasmo dei primi tempi potrebbe essere un po’ affievolito ma prima di trarre conclusioni, cercate di riflettere. Soli: smetterete di aspettare i comodi di una persona che vi sta illudendo. E fate bene!

Oroscopo 29 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Luna-Giove potreste rimanere piacevolmente sorpresi da come andranno le cose: una questione di lavoro o di affari andrà a vostro vantaggio e sarete più che soddisfatti. Potrebbe trattarsi di qualcosa su cui forse non contavate molto e che invece improvvisamente accade. Ciò potrebbe significare più soldi in banca ma al contempo una maggiore sicurezza. In serata, concedetevi qualche distrazione, non pensate al lavoro ma al divertimento. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce e divertente. Se ci sono stati problemi, tenendo conto dei rispettivi errori, li lascerete alle spalle. Soli: Soli: siate voi stessi e riuscirete a conquistare. Parlate di voi stessi, di ciò che vi piace e il gioco è fatto.

Oroscopo 29 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Giove in Cancro la priorità per oggi è quella di mettere i vostri bisogni al primo posto, soprattutto se avete l’abitudine di dare priorità alle esigenze degli altri rispetto alle vostre. E’ un transito per voi molto positivo: le vibrazioni vi permetteranno di entrare felicemente in contatto con la famiglia o gli amici e trovare alcuni modi deliziosi per rilassarvi. Amore: in coppia, atmosfera serena, romantica, il dialogo è all’insegna della tenerezza, avete bisogno della reciproca presenza. Soli: siete sul punto di dare il via a una storia? Un appuntamento con l’altro/a andrà alla grande e qualcosa che scoprirete parlando potrebbe ulteriormente affascinarvi!