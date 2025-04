Cosa dice l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui avete delle buone idee ma soprattutto sapete esporle nel modo giusto. Le conversazioni riguardo un progetto non sono una perdita di tempo, al contrario avranno il potere di farlo progredire. Ricordate che l’unione fa la forza e oggi è importante socializzare! Se inoltre in questo momento state cercando un lavoro, la giornata potrebbe riservare delle buone sorprese. Amore: in coppia, più concilianti scoprirete che il partner sarà a sua volta molto più piacevole. Trascorrerete un’ottima serata! Soli: una persona potrebbe intrigarvi molto. Se all’inizio sarete solo incuriositi, in seguito ne sarete conquistati!

Oroscopo 29 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui forse dovrete prendere decisioni importanti, per cui vale la pena di riflettere attentamente ai vostri piani o progetti. I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze dove attualmente ci sono dei cambiamenti e dovete porre attenzione. La cosa migliore è prendere tempo. Prima di procedere dovete essere certi che ciascun passo sia sicuro. Amore: in coppia, qualche disaccordo, voi mancate di obbiettività. Ma tenendo sotto controllo il nervosismo potete far fronte perfettamente alla situazione. Soli: è una giornata poco entusiasmante ma non arrendetevi e non rinunciate a un invito accettato qualche giorno fa!

Oroscopo 29 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Plutone in Acquario. Il transito accentua la vostra curiosità, avrete mille idee e la voglia di concretizzarle. In ogni caso, fate attenzione: è vero che con Marte in Leone siete dotati di splendide energie, siete spinti a fare più cose contemporaneamente ma occhio poiché rischiate di perdere la concentrazione e commettere degli errori. Amore: in coppia, con il partner avrete una conversazione interessante, che riguarderà i vostri progetti. E in questo momento, in mente ne avete molti! Soli: provate ancora dei sentimenti per un/a ex? E’ possibile un ritorno ma assicuratevi di volere davvero un incontro.

Oroscopo 29 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto a Plutone: è un momento di potenziale cambiamento, con nuove possibilità e questioni da risolvere, concedervi dunque di rallentare il ritmo per rivedere piani e progetti. Il transito potrebbe spingervi a mollare qualcosa a cui vi siete aggrappati. Se non sta andando da nessuna parte, ammettetelo: lascerete spazio ad altro. Amore: in coppia, atmosfera dolce, serena, avrete la sensazione di contare di più agli occhi del partner. Soli: un invito a una piccola festa vi permetterà di fare una nuova conoscenza. Per oggi il flirt non andrà oltre ma vi scambierete i numeri di telefono.

Oroscopo 29 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Luna in Gemelli-Plutone in Acquario sosta nel vostro settore della vita sociale. Avete la possibilità, anche online, di stringere delle relazioni, alcune delle quali potrebbe rivelarsi importanti se non persino decisive per il futuro. E’ innegabile che siete molto popolari, molto più di quanto possiate immaginare. Il transito indica che trascorrerete una piacevole serata in compagnia degli amici. Amore: in coppia, sembra che con il partner siate più inclini alle frecciatine anziché a un dialogo affettuoso. Evitate polemiche per motivi senza importanza. Soli: vi divertite, volate di flirt in flirt senza impegnarvi, farete il pieno di nuove conoscenze.

Oroscopo 29 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Gli aspetti odierni accentuano le vostre ambizioni ed è il momento giusto per fare un bilancio e capire se provate ancora slancio e passione per i vostri obbiettivi importanti, come lo eravate in passato. Dovete valutare con attenzione poiché probabilmente arriverete a nuove conclusioni. Potreste optare per qualcosa di completamente diverso. Assicuratevi solo che la scelta sia soddisfacente. Amore: in coppia, la relazione oggi non vi riserva gratificazioni, dovrete chiarire alcune questioni con il partner. Soli: avete fretta di trovare l’amore, ma per oggi evitate di prendete iniziative. Al più cercate di approfondire le recenti conoscenze.

Oroscopo 29 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avvertite il forte bisogno di cambiare aria, ampliare i vostri orizzonti e se avrete la possibilità di farlo, vi sentirete appagati e contenti. Più in generale, oggi troverete sicuramente un modo per distrarvi, evadere dalla routine. Al contempo, nel lavoro potrebbero proporvi un contratto, di entrare in una società o collaborare a un progetto: assicuratevi di sapere a cosa andate incontro. Amore: in coppia, la sincerità e le dimostrazioni d’amore saranno nel programma di questa giornata. E vi piace quando l’altra metà si prende cura di voi! Soli: gli incontri sono conditi da dolci complimenti. E’ l’alba di un importante cambiamento sentimentale.

Oroscopo 29 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se vi trovate alle prese con un problema di tipo familiare o domestico e l’atmosfera è carica di tensione, cercate di seguire il vostro istinto. Potrebbe portare a una svolta che cambierà l’umore vostro e delle persone care in positivo. Un piccolo gesto o una parola sincera ora possono realizzare un cambiamento significativo che permetterà a tutti di tirare un sospiro di sollievo. Amore: in coppia, siete più gelosi e sospettosi del solito e rischiate di scatenare una piccola crisi con il partner. Cosa di cui non avete bisogno. Soli: avrete la sensazione che gli altri/e siano migliori di voi e non alzerete un dito per conquistare, anche online.

Oroscopo 29 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con un amico o un familiare oppure un collega potrebbe esserci stato un malinteso, ma ciò non significa che la situazione non possa migliorare. Oggi i pianeti potrebbero mettere in luce un problema che ha bisogno di essere chiarito. Se alla base della relazione c’è la buona volontà e siete disposti ad ascoltare l’altro/a le cose potrebbero cambiare in positivo velocemente. Amore: in coppia, desiderio di rinnovamento, di uscire da una certa routine. Ma tutto dipenderà dallo stato d’animo del partner. Soli: una persona vi affascina – siete ricambiati – dunque perché non lasciarvi tentare? In seguito, deciderete se andare avanti.

Oroscopo 29 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Luna-Plutone, vi mette in grado di lasciare alle spalle una questione motivo di preoccupazione. Se le vostre paure fino a oggi non si sono verificate, probabilmente non accadrà mai! Concentrate la vostra attenzione su ciò che volete che accada. Avrà il potere di migliorare lo stato d’animo e vedrete nuove possibilità che vi metteranno in grado di risolvere in modo positivo. Amore: in coppia, siete consapevoli che a volte fare delle concessioni offre dei vantaggi. Zero discussioni e reciproco rispetto. Soli: tra inviti e uscite con gli amici, l’agenda è piena di impegni. Ce la farete a lasciare un po’ di spazio anche per chi vi attrae?

Oroscopo 29 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La determinazione e la creatività sono al top e le vostre competenze vengono finalmente riconosciute, è una giornata in cui nel lavoro riceverete molti complimenti. ritroverete lo slancio, la passione per ciò che svolgete nel quotidiano. Se, inoltre, siete sul punto di firmare un accordo o un contratto, grazie all’eloquio sciolto e alla diplomazia ne trarrete il massimo vantaggio. Amore: in coppia, la temperatura è bollente e stare tra le braccia del partner è così piacevole che dimenticate tutte le preoccupazioni. Il desiderio di amare vi rende insaziabili! Soli: negli affari di cuore avete cambiato approccio e ciò vi permetterà di conquistare.

Oroscopo 29 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli è in buon aspetto con Plutone: in mattinata cercate di prendere tutto con calma poiché avete bisogno di tranquillità. Fate in modo che lo stato d’animo di chi vi circonda non abbia un impatto sul vostro: pensate al benessere emotivo senza provare sensi di colpa per aver imposto dei limiti. Le vibrazioni astrali odierne sono ideali per praticare attività che rigenerano le energie. Amore: in coppia, nella relazione circola tanto amore, sensibilità e tenerezza. Scambierete reciproche emozioni sincere. Soli: l’amore oggi bussa alla vostra porta ed è probabile che non resisterete al richiamo dei sentimenti. Direte sì a un appuntamento.