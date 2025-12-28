Cosa dice l’oroscopo del 29 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Luna-Venere, avete la concreta possibilità di apportare delle ottime modifiche ai vostri progetti, ai piani e grazie al fascino dare il via a conversazioni che andranno a buon fine. Un’altra cosa positiva è che siete meno impulsivi, dunque per quanto riguarda le questioni di denaro od obbiettivi futuri, prenderete tempo. Se, infine, desiderate concedervi uno sfizio avete via libera. Amore: in coppia, evitate di incolpare il partner per quelli che sono vostri errori. Se volete mantenere l’armonia è necessaria una messa a punto. Soli: da un’attrazione potrebbe nascere una relazione ma pur essendo appassionata probabile che sia passeggera…

Oroscopo 29 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere in Capricorno: siete dotati di fascino, belle energie, sicurezza, avete intenzione di progredire e puntare in alto. Avete inoltre la splendida sensazione che tutto sia possibile e che potete finalmente trasformare un sogno in realtà. Dovrete impegnarvi parecchio ma sapere cosa volete e dare il via. significa aver fatto già un bel tratto del percorso. Amore: avvertite il bisogno di stabilità, comfort e sicurezza emotiva e il partner sarà pronto a rassicurarvi. Soli: sarete felici, sorpresi o addirittura stupiti nel ricevere una dichiarazione appassionata da una persona che vi ama da tempo.

Oroscopo 29 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste pensare che il programma quotidiano abbia bisogno di alcuni cambiamenti. Non esiste solo il lavoro ed è necessario infatti avere del tempo libero, dedicare attenzioni alla casa, a voi stessi. E’ importante stabilire dei confini ben precisi tra lavoro e vita privata e dunque riorganizzare il programma, eliminare abitudini e comportamenti che rallentano la vostra crescita, è fondamentale! Amore: in sintonia con il partner, siete felici! Nella relazione c’è il gran ritorno della passione e della tenerezza. Soli: atmosfera favorevole alle relazioni d’amore. Potete fidarvi di una persona che vi corteggia, non correte il rischio di ricevere delusioni.

Oroscopo 29 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto tra la Luna-Venere, se dovesse arrivare improvvisamente un’offerta promettente non dovrete rifiutare. Anche se arriva tramite una conoscenza o da un amico non significa che la facciano per gentilezza ma pensano che siate la persona giusta per quel lavoro. Perché avete tanti dubbi? Non dovete essere così duri con voi stessi: avete più talento di quanto immaginiate. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, porterà una ventata di freschezza alla relazione. Con il partner sarete attenti e romantici. Soli: grande fascino, avete l’effetto calamita! Un incontro sarà speciale e darete il via a una storia d’amore importante.

Oroscopo 29 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)