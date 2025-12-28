L’oroscopo del 29 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 29 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 29 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 29 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)
La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere in Capricorno: siete dotati di fascino, belle energie, sicurezza, avete intenzione di progredire e puntare in alto. Avete inoltre la splendida sensazione che tutto sia possibile e che potete finalmente trasformare un sogno in realtà. Dovrete impegnarvi parecchio ma sapere cosa volete e dare il via. significa aver fatto già un bel tratto del percorso. Amore: avvertite il bisogno di stabilità, comfort e sicurezza emotiva e il partner sarà pronto a rassicurarvi. Soli: sarete felici, sorpresi o addirittura stupiti nel ricevere una dichiarazione appassionata da una persona che vi ama da tempo.
Oroscopo 29 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Potreste pensare che il programma quotidiano abbia bisogno di alcuni cambiamenti. Non esiste solo il lavoro ed è necessario infatti avere del tempo libero, dedicare attenzioni alla casa, a voi stessi. E’ importante stabilire dei confini ben precisi tra lavoro e vita privata e dunque riorganizzare il programma, eliminare abitudini e comportamenti che rallentano la vostra crescita, è fondamentale! Amore: in sintonia con il partner, siete felici! Nella relazione c’è il gran ritorno della passione e della tenerezza. Soli: atmosfera favorevole alle relazioni d’amore. Potete fidarvi di una persona che vi corteggia, non correte il rischio di ricevere delusioni.
Oroscopo 29 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con il buon aspetto tra la Luna-Venere, se dovesse arrivare improvvisamente un’offerta promettente non dovrete rifiutare. Anche se arriva tramite una conoscenza o da un amico non significa che la facciano per gentilezza ma pensano che siate la persona giusta per quel lavoro. Perché avete tanti dubbi? Non dovete essere così duri con voi stessi: avete più talento di quanto immaginiate. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, porterà una ventata di freschezza alla relazione. Con il partner sarete attenti e romantici. Soli: grande fascino, avete l’effetto calamita! Un incontro sarà speciale e darete il via a una storia d’amore importante.
Oroscopo 29 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)
Potreste sentirvi bloccati nella routine oppure di recente avuto alcune delusioni riguardo al lavoro e pensare che alcuni accordi professionali andrebbero rivisti. Riflettere sulle priorità, il valore, le esigenze è importante dunque sfruttate il transito per modificare gli impegni così da ottenere il successo. Annotate ciò che desiderate modificare, cambiare o aggiustare e in seguito parlatene con il boss! Amore: in coppia, punti di vista diversi ma gestirete la situazione con tenerezza e passione. Tra voi è sempre magia d’amore! Soli: una dolce avventura vi dà la speranza di un rinnovamento. È una giornata in cui torna la sicurezza nel vostro fascino.
Oroscopo 29 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Il buon aspetto Luna-Venere, indica che per prendere in considerazione nuovi percorsi di lavoro, sperimentare nuove esperienze, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche alla routine o alle abitudini di lavoro quotidiane. Il transito rappresenta un’opportunità per ristrutturare la vostra vita in base a ciò che volete vivere o provare. Su un altro piano: cautela nel concedere la vostra fiducia. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a chiudere un occhio su qualche errore del partner. Mettete da parte il rancore e andate avanti. Soli: negli affari di cuore, un incontro importante potrebbe stravolgere la vostra vita. Passione in programma!
Oroscopo 29 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
I passaggi astrali odierni indicano che oggi potreste ricevere una piccola sorpresa. Ad esempio una somma di denaro inaspettata oppure un’offerta di lavoro che nel giro di breve tempo vi permetterà di aumentare le entrate. In entrambi i casi sarete molto soddisfatti! Nel pomeriggio, occhio a scatenare discussioni accese quanto inutili e il braccio di ferro nella cerchia delle amicizie. Amore: in coppia, avete voglia di organizzare una serata romantica? Se non ci avevate pensato, è il consiglio odierno dei pianeti. Soli: rischiate di dare il via a una relazione piccante ma purtroppo clandestina. Se non volete soffrire, evitate di cacciarvi nei guai…
Oroscopo 29 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Se pensate che gli altri abbiano più talento di voi, ovviamente siete in errore. Ne avete parecchio e spesso siete oggetto di invidia da parte di chi vi circonda. Il problema è che la vostra tendenza è quella di dubitare di voi stessi anziché valorizzarvi. Ora avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma la motivazione deve partire da voi. E’ infine la giornata perfetta per appianare le tensioni. Amore: non c’è bisogno della festa di San Valentino per dimostrare quanto tenete al partner, baciarlo/a teneramente per ringraziarlo dell’amore e di tutta la gioia che vi regala! Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona. La felicità è a portata di mano.
Oroscopo 29 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie oggi trarrete soddisfazione da un atteggiamento pratico, produttivo e forse anche un po’ auto indulgente. Che si tratti di rendere più confortevole il vostro spazio di lavoro, di concedervi qualcosa di bello ma utile o di migliorare il budget, il vostro istinto vi farà imboccare la strada giusta. Anche un piccolo cambiamento vi appagherà. Amore: in coppia, vi punzecchiate a vicenda ma prima di dichiarare guerra pensate a cambiare strategia! Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone: una nuova e un/a ex. Un consiglio esterno sarà d’aiuto a chiarire le idee. Per oggi, evitate di impegnarvi.
Oroscopo 29 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la Luna in Toro in armonia con Venere nel vostro segno, oggi siete una mix di fascino, eleganza ed equilibrio interiore. Sfruttate questo transito per concedervi i piaceri che offre la vita come ad esempio il buon cibo o una conversazione sincera che toccherà il vostro cuore. Oggi senza volerlo vi troverete sotto i riflettori, le persone sono attratte da voi: godetevi questo meritato magc moment. Amore: i pianeti accendono il vostro desiderio e saprete come coinvolgere il partner in un vortice di passione! Soli: una persona che avete incontrato di recente potrebbe ampliare i vostri orizzonti. Che ne dite di lasciarvi andare alle emozioni?
Oroscopo 29 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Avete la possibilità di vivere una giornata piacevole, ricca di contatti positivi. Il problema sono le vostre emozioni, potreste avere la sensazione che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote, remi contro. Potreste avere ragione, certo, ma questo stato d’animo nasce più dall’insicurezza che da un vero complotto di qualcuno nei vostri confronti. Rilassatevi e mettete al primo posto il vostro benessere. Amore: in coppia, passione al top: sfruttate al meglio questa serata che si annuncia bollente! Soli: decisi a cambiare la vita affettiva e gli astri vi danno una mano: ci sarà chi vi ricoprirà di tenerezza e attenzioni, sarà il primo passo verso una storia d’amore!
Oroscopo 29 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Il vostro segno è spesso considerato un grande sognatore ma con i passaggi odierni potreste toccare i vantaggi di un atteggiamento pratico. Da alcune conversazioni stimolanti con alcuni amici o colleghi potrebbero nascere bei progetti e sarete più che pronti a concretizzarli. E’ una giornata positiva in cui condividere le vostre idee poiché qualcuno sarà pronto a dare una mano. Amore: in coppia, siete più comprensivi e affettuosi nei confronti del partner. Esprimerete i sentimenti, il che lo/a rassicurerà. Soli: sfruttate questo lunedì per ampliare i contatti, le conoscenze. Volendo anche attraverso un sito o un’app d’incontri.