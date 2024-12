Cosa dice l’oroscopo del 29 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario vi rende ottimisti, vi spinge a guardare al futuro e alle opportunità che vi permettono di uscire dalla vostra zona di comfort e favoriscono la crescita personale. E’ un buon momento inoltre, per condividere le vostre idee e mostrare il vostro talento. Qualcuno potrebbe mettere una buona parola per voi o essere un sostenitore del vostro lavoro, dei progetti o delle idee. Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Fate attenzione dunque a ciò che direte e lasciate spazio alla tenerezza. Soli: volete vivere una passione ma assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda…

Oroscopo 29 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste ricevere un invito a un evento sociale e voi non avere voglia di andare. Probabile che le persone abbiano poche cose in comune con voi e penserete che la serata si rivelerà noiosa. Tuttavia, potrebbe essere coinvolto il lavoro, un affare e potreste ritenere che sia giusto andare. Chiedetevi quanto siano importanti i contatti e prima di accettare o rifiutare, riflettete su questo. Amore: in coppia: gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi,. Evitate di scatenare malintesi e non vi rovinerete la giornata. Soli: siete poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento romantico, forse è meglio rimandare.

Oroscopo 29 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Sagittario potreste sentirvi un po’ giù di tono, poco in forma. Probabilmente avete impegnato parecchie energie sul lavoro e fareste bene a rallentare il ritmo. Ma potreste pensare che non sia possibile. Cercate di ritagliare delle piccole pause e seguire una dieta sana: in questo modo ricaricherete comunque le batterie. All’occorrenza chiedete una mano! Amore: in coppia, potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Ne parlerete ma non è detto che chiarirete. Soli: se siete innamorati di una persona, ma la situazione va avanti al rallentatore, per oggi non troverete la soluzione.

Oroscopo 29 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Sagittario accentua la concentrazione e vi mette in grado di gestire a grande velocità le responsabilità personali o di lavoro, prima che il fine settimana svanisca. Al contempo se vorreste raggiungere un obiettivo importante, evitate di pensare di non essere in grado e di avere dubbi sulle vostre capacità. Al bando le vecchie insicurezze e fate il primo passo! Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. Ma l’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo 29 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere la sensazione di non avere il controllo su una situazione. Non è escluso che riguardi una relazione di lavoro o personale e potrebbe tornare a galla una questione importante e rimasta irrisolta. Evidentemente dovete affrontarla un volta per tutte con una conversazione approfondita, andando al cuore della situazione. Troverete una soluzione che vi farà sentire sollevati. Amore: in coppia, oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per l’amore ma cercate di tirarvi su!

Oroscopo 29 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni potrebbero mettervi di fronte alla malafede di una persona cara, che forse vi mente da parecchio tempo e il fatto scatenare la vostra rabbia. Non avete più voglia di fingere: non è nella vostra natura e non è più tempo. Meglio una spiegazione anche accesa, così da arrivare a un definitivo chiarimento e di sicuro insisterete finché non avrete fatto luce sulla questione. Amore: in coppia, generosi, comprensivi e ciò migliorerà nettamente la relazione che ha bisogno di un nuovo slancio. Soli: in programma ci sono incontri interessanti, conversazioni piacevoli. Sfruttate al massimo le vibrazioni di questo sabato.

Oroscopo 29 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se volete promuovere un progetto o sviluppare un sito web o un blog avete splendide energie per farlo!Il pensiero positivo è d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi! I social media, inoltre, potrebbero fungere da catalizzatore per nuove idee, accentueranno infatti la vostra creatività! Potrebbe infine arrivare una splendida notizia, una di quelle per cui vale la pena di festeggiare! Amore: in coppia, il romanticismo c’è tutto ma evitate di cercare complicazioni dove non ce ne sono. Godetevi la felicità, l’amore è incondizionato. Soli: fascino e sex appeal, avete un folle desiderio di romanticismo. Il problema è che siete esigenti,..

Oroscopo 29 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario in buon aspetto a Plutone rappresenta un invito a concentrarvi su ciò potrebbe trasformare la vostra vita. Per cui non dovete distogliere l’attenzione dal traguardo, anche se ciò dovesse richiedere di rivedere alcuni piani o progetti. Sarà utile ad assicurarvi un futuro luminoso! Sbarazzatevi infine di qualsiasi persona o situazione che ha minato il vostro equilibrio. Amore: in coppia, l’amore nei confronti del partner è intenso, c’è passione e romanticismo. Soli: avete le carte in regola per conquistare. In ogni caso non prendete troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri.

Oroscopo 29 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno amplifica le vostre emozioni e rappresenta un aiuto a prendere le decisioni giuste. Se siete irrequieti è comprensibile: il buon aspetto tra la Luna e Plutone accentua la vostra curiosità, scatena il desiderio di muovervi, uscire e provare nuove esperienze. Che si tratti di un viaggio, un’avventura, uno studio o di dare il via a un’attività siete pronti a lanciarvi! Amore: in coppia, potreste provare un po’ di insoddisfazione: per oggi con il partner evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Andate in palestra o fate jogging: dovete impegnare le energie!

Oroscopo 29 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In mattinata potrebbe essere necessario prestare attenzione a ciò che direte. Amici o colleghi per vari motivi potrebbero scatenare irritazione e per vari rischiate di avere reazioni verbali poco piacevoli. Distacco e mantenete la calma. Se inoltre avete discusso con un familiare o un parente e avete preso le distanze, è tempo di fare pace e ritrovare l’armonia. Andate oltre l’orgoglio! Amore: in coppia, potreste immaginare una relazione diversa e degna di una fiaba. Ma le favole non esistono, non dimenticatelo. Soli: evitate di fantasticare su un ideale irrealistico. Fate attenzione a non entrare nella spirale del perfezionismo.

Oroscopo 29 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario vi dota di belle energie, annuncia una bella giornata: qualcosa vi farà sentire estremamente soddisfatti! Il sostegno, la solidarietà da parte di chi vi circonda potrebbero essere alla base di questa soddisfazione. Qualcuno, ad esempio, vi darà una mano spontaneamente per risolvere una situazione personale o di lavoro che non siete in grado di gestire da soli. Amore: in coppia, oggi vedete solo i lati positivi della dolce metà! Splendide emozioni, tenerezza e amore profondo vanno di pari passo. Soli: pronti a conquistare una persona che vi attrae. Siete sicuri che farete vostro il suo cuore.

Oroscopo 29 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: è una giornata in cui potreste decidere che è arrivato il momento di investire più energia in un obiettivo o nei compiti che ritenete siano importanti. Se vi siete impantanati, sarete pronti a intervenire e premere l’acceleratore. E fate bene poiché è una fase in cui potete ottenere la tanto agognata riuscita! Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di sottolineare i difetti del partner ma non dimenticate di complimentarvi per le sue qualità. Soli: cercate di essere indulgenti con le persone che incontrate. Nessuno è perfetto, nemmeno voi…