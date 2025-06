Cosa dice l’oroscopo del 29 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, una conversazione potrebbe prendere una piega pericolosa. Il vostro è un segno che non si tira indietro di fronte a un confronto verbale, tuttavia cercate di fare attenzione poiché rischiate una brutta litigata. Con la congiunzione Luna-Marte in Vergine più in generale, impegnate parecchie energie ma rischiate di esaurirle: prendete cura del vostro benessere, assecondate i bisogni del vostro corpo così da sentirvi più energici e liberarvi dallo stress. Amore: in coppia. con il partner oggi sarà facile prendere le decisioni giuste, soprattutto quando riguarda il futuro della relazione. Soli: avete capito chiaramente che tipo di relazione sentimentale vi si addice. Muovetevi di conseguenza.

Oroscopo 29 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Probabilmente dopo una settimana di intenso lavoro siete esausti dunque rilassatevi. Stabilite dei limiti per ricaricare le batterie poiché in caso contrario potreste sfogare la rabbia su familiari e amici. Su un altro piano: desiderate di realizzare qualcosa che vi garantisca la sicurezza per il futuro, potrebbe essere una decisione facile, ma al contempo alcuni aspetti della vostra vita potrebbero cambiare e, con il giusto approccio, in modo più che positivo. Andate avanti! Amore: in coppia, avete difficoltà a dare il via a un dialogo. Cercate di rassicurare il partner, spiegate che non è una giornata top. Soli: è una domenica complicata, non sapete cosa volete. Tranquilli, è una cosa che capita a tutti. Cercate di rilassarvi.

Oroscopo 29 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Marte in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ una giornata in cui avete sbalzi d’umore, siete su di giri e partite in quarta. Ma evitate di mostrare un atteggiamento autoritario anche nel caso sarete costretti a riprendere una persona cara il cui atteggiamento scatena la vostra collera. Non è escluso, infine, che siate costretti a fare una riparazione nell’abitazione, ad esempio qualcosa che si rompe improvvisamente. Amore: in coppia, se vi concentrerete sui desideri del partner, anziché vedere solo i suoi difetti, potete star certi che la serata sarà bollente! Soli: attenzione ad attribuire a una persona che vi attrae tutte le qualità di questo mondo. Tornate sul pianeta terra!

Oroscopo 29 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Vergine annuncia una domenica luminosa! Il passaggio astrale è un’opportunità per stare con gli amici, distrarvi, rilassarvi e lasciare alle spalle un problema, potrebbe riguardare le finanze, a cui ultimamente avete pensato in continuazione anzi diciamo pure che è stato un chiodo fisso. Prendere le distanze sarà d’aiuto a vederlo in modo realistico e capirete che non vale la pena di preoccuparvi più di tanto. Tornerà il buon umore. Amore: in coppia, concedetevi dei momenti di piacere, saranno indimenticabili. Esprimerete il vostro amore in modo splendido. Soli: fascino al top, è la giornata ideale dunque per fare il primo passo con chi fa battere forte il vostro cuore.

Oroscopo 29 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Marte in Vergine sosta nel vostro settore del denaro: è una giornata in cui concentrarvi su piccoli aspetti della vostra situazione finanziaria e fare uno sforzo enorme per gestire ogni dettaglio. Avere un piano solido è ovviamente di grande aiuto ma se tutto è sotto controllo potete anche concedervi un certo margine di manovra. Che si tratti di familiari o amici, fate infine del vostro meglio per misurare le parole, riflettere prima di esprimervi. Amore: in coppia, con la dolce metà cercate di parlare apertamente dei vostri desideri e tutto andrà bene! Soli: se avete intenzione di conquistare oggi dovete osare: sguardi intriganti, conversazioni piene di passione…

Oroscopo 29 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno vi dota di super energie e siete determinati a fare progressi! Al contempo, il transito scatena emozioni forti ma, come è tipico del vostro segno, farete in modo di tenerle sotto controllo così da non mostrare agli altri questo stato d’animo. Il che, ma lo sapete, non fa bene alla salute: è un veleno che tenete dentro. Nel pomeriggio, cercate di trascorrere del tempo gli con amici cari, state alla larga da persone negative. Amore: in coppia, qualche battibecco, forse a causa delle spese quotidiane. Dovrete rivedere il budget ma evitate di stressarvi. Soli: poco diplomatici, reagite in un nanosecondo ma evitate di ferire la sensibilità di chi vi corteggia.

Oroscopo 29 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Marte in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: oggi non siete un esempio di allegria, potreste avere la sensazione che tutto ristagni, non accada nulla. Ma è davvero così? Può essere che gli eventi per il momento non prendano la piega da voi desiderata ma anche questo è un segnale che qualcosa sta accadendo. Dovete semplicemente guardare la situazione da una prospettiva diversa e vi accorgerete che il cambiamento è positivo. Tiratevi su! Amore: in coppia, sarete pronti a mollare la presa rispetto ad alcune cose e farete qualche concessione. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità. Domani andrà meglio, saprete bene come muovervi e chi conquistare.

Oroscopo 29 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica piacevole, in cui avete la possibilità di appianare eventuali contrasti che si sono manifestati nella vostra vita sociale. Tuttavia, per porre fine al conflitto potrebbe essere necessario prendere l’iniziativa. Evitate dunque che l’orgoglio vi impedisca di tendere una mano. Grazie alla congiunzione Luna-Marte in Vergine, nel vostro settore delle amicizie, dei contatti, in generale non permetterete che qualcuno vi manipoli o vi racconti menzogne. Amore: in coppia, il desiderio odierno di entrambi è quello di mettere in discussione la relazione. Attenzione: non dovete cambiare tutto, ci sono cose che funzionano! Soli: siete maestri/e nell’arte della conquista! In ogni caso, evitate di lanciarvi in rischi inutili.

Oroscopo 29 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere il forte desiderio di raggiungere un obbiettivo o fare passi avanti nella carriera e concretizzare vi sembrerà persino urgente. Ciò significa che dovreste muovervi? Nel giro di un giorno o due i vostri pensieri potrebbero essere focalizzati su altri progetti e idee e il desiderio odierno non essere così importante. La cosa migliore è mettere ordine nelle situazioni e riprenderlo in considerazione tra qualche giorno così da capire se volete andare avanti. Amore: in coppia, con il partner non siete in sintonia e rischiate entrambi di valutare la situazione in modo sbagliato. Nulla di grave. Soli: nel programma della giornata potrebbe esserci un’avventura, un flirt: vivete il presente.

Oroscopo 29 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un ottimo momento per frequentare un corso, studiare, anche online, part o full-time, apprenderete parecchie nozioni che potrebbero rivelarsi ottime per fare passi avanti anche nel lavoro. Al contempo potreste avere il desiderio di partire, organizzare un viaggio oppure di esplorare altre nuove opportunità, vivere esperienze inedite ed è la vostra occasione. Qualunque cosa imparerete ora potrebbe essere utile per ottenere il successo nei vostri progetti futuri. Amore: in coppia, farete una sorpresa al partner, spezzerete la routine, le abitudini di sempre. Entrambi ne avete piene le tasche del quotidiano. Soli: il fascino vi rende irresistibili, oggi potreste incontrare la persona dei vostri sogni!

Oroscopo 29 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Marte in Vergine vi dota di belle energie, rappresenta un invito a entrare in azione. Ma non solo: se nel lavoro o negli affari ci sono degli intoppi, dei problemi che creano delle tensioni è la giornata ideale per dire sinceramente le cose come stanno. Facendo tuttavia attenzione a non essere troppo diretti: con la dissonanza tra Mercurio in Leone e Plutone nel vostro segno, occhio ai commenti taglienti, cercate di privilegiare la diplomazia. Amore: in coppia, l’intesa è quasi perfetta! E’ una giornata all’insegna della reciproca tenerezza e delle piccole attenzioni. Soli: se una persona vi attrae, prendete l’iniziativa! Negli altri casi, uscite! A volte il destino mette lo zampino giusto.

Oroscopo 29 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui siete dell’umore giusto per scherzare, perdere tempo ed esprimervi con poca diplomazia. Ma, contempo, non tutti saranno dell’umore giusto per accettare il vostro comportamento diretto ed esagerando potreste incorrere in qualche problema. Sfruttate le vibrazioni odierne per studiare delle strategie così da muovervi al meglio nel lavoro e mettervi in gioco: nelle prossime settimane avrete belle opportunità di crescita professionale. Amore: in coppia, abbondate con la tenerezza senza aver paura di strafare. Il partner adora questo tipo di attenzioni. Soli: se dopo un incontro avete la sensazione di conoscere da sempre una persona, a parlare è l’istinto. E nascerà una storia.