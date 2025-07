Cosa dice l’oroscopo del 29 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia forma degli aspetti con Saturno, Nettuno, Urano e Plutone e vi spingerà a cambiare il modo in cui vedete alcune relazioni e a prendere le distanze da quelle che considerate negative. Al contempo avete la possibilità di stabilire dei limiti sani e ragionevoli con le persone care senza creare attriti. Potete, inoltre, arrivare ad alcune conclusioni o strategie per voi soddisfacenti. La soluzione di un problema recente sarà un sollievo. Amore: in coppia, la giornata si annuncia piccantina e piena di complicità. C’è sensualità e siete innamorati. Soli: online o di persona oggi una conversazione sarà calda anzi, caldissima…

Oroscopo 29 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi astrali odierni avrete voglia di creare uno stile di vita più sano, più attivo e più felice. Avete intenzione di trasformare il programma quotidiano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, il benessere o il modo in cui gestite il tempo. Tenete presente che anche una piccola modifica potrebbe apportare un miglioramento immediato. E’ il momento giusto per affrontare la situazione con equilibrio e riprendere in mano il timone delle giornate. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà un po’ elettrica: privilegiate dunque un dialogo tranquillo…Soli: la giornata non è proprio favorevole agli incontri, compresi quelli sulle app di incontri.

Oroscopo 29 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La giornata si apre con uno stato d’animo positivo, siete motivati e pronti a movimentare piacevolmente la vita sociale. Nel corso della giornata l’atmosfera cambierà, vi sembrerà che tutto sia caotico per cui la cosa migliore, se possibile, è trascorrere un po’ di tempo per conto vostro così da placare l’agitazione. Il lato positivo: i transiti odierni possono essere utili ad affrontare e gestire una questione che fino a oggi avete eluso. Amore: in coppia, circolano tensioni, difficoltà a comunicare. Parlate in modo tranquillo altrimenti ricordate che il silenzio è d’oro! Soli; se sentite che con una persona l’intesa non va, insistere è inutile.

Oroscopo 29 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: siete motivati a rendere la vostra vita più confortevole. Tuttavia il luminare è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete per cui proverete emozioni forti che avrete difficoltà a tenere sotto controllo. Occhio a come vi esprimerete con le persone care, cercate di essere meno impazienti e più comprensivi. Rischiate di dire cose offensive che nemmeno pensate. Amore: in coppia, ritagliate piccoli momenti in cui potete ritrovarvi soli con il partner. Soli: le insicurezze attuali negli affari di cuore sono la causa di alcune delle vostre azioni che non portano a nulla.

Oroscopo 29 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un martedì in cui potreste essere costretti a prendere delle decisioni veloci nel lavoro o sul piano personale e la cosa migliore è seguire l’istinto. In generale, con la Luna in Bilancia la giornata sarà piacevole, un familiare o un amico vi ringrazierà per aver offerto dei consigli sinceri e validi. Evitate, in ogni caso, di insistere troppo sul vostro punto di vista… Più in generale oggi avete la possibilità di migliorare le relazioni di lavoro o personali. Amore: in coppia, cercate di essere più fantasiosi e parlate con il partner di nuove attività da fare insieme. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort. Potreste incontrare persone con cui sentirvi al top!

Oroscopo 29 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nei mesi scorsi avete pensato a un progetto oppure avuto delle idee che volevate concretizzare? Qualunque cosa vi sia venuta in mente oggi potrebbe tornare alla ribalta, sarete spinti a riprendere in mano ciò che vi appassiona e finalmente portare a compimento le vostre idee, i progetti che avete a cuore. L’importante è procedere con calma, evitare di premere l’acceleratore ma soprattutto di prendere delle scorciatoie. Amore: in coppia, in serata di fronte a comportamenti del partner difficili da accettare o aspettative non appagate, mantenete la calma! Soli: se una persona vi attrae è molto probabile che oggi vi riservi una piccola delusione.

Oroscopo 29 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna entra nel vostro segno e forma degli aspetti con Saturno, Nettuno, Urano e Plutone. Questi transiti riaccendono la motivazione a perseguire i vostri obiettivi ma non è escluso che le persone care potrebbero farvi notare qualche difetto nei vostri piani. Fate tesoro delle informazioni che ritenete utili ma ignorate i commenti negativi. Fate leva sulla vostra leggendaria diplomazia e vi metterete al riparo da discussioni inutili. Amore: in coppia, il partner è il raggio di sole che scaccia l’oscurità da alcuni pensieri cupi. E tutto diventa più allegro. Soli: è tempo di grandi cambiamenti e l’amore sta entrando con forza nella vostra vita!

Oroscopo 29 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete e in buon aspetto con Urano e Plutone: questi passaggi offrono sia ricompense che sfide, e per concretizzare le vostre ambizioni sarà fondamentale rimboccare le maniche, lavorare sodo ed essere efficienti. In ogni caso procedete con calma: soprattutto nel pomeriggio potreste avere la sensazione di dover correre, essere i primi ma la fretta probabilmente non è necessaria. Amore: in coppia, per il bene della relazione cercate di moltiplicare gli sforzi così da godere di un buon equilibrio. Soli: prendete le distanze da amori del passato. Non dovete pentirvi delle vostre decisioni.

Oroscopo 29 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della vita sociale, siete motivati a entrare in contatto con chi vi circonda e se avete bisogno di sostegno o di un consiglio li troverete o sarete voi a offrirli. In generale le conversazioni – anche online – con gli amici potrebbero portare a intuizioni sorprendenti o persino a un piccolo ma positivo cambiamento. Le vostre parole oggi hanno un impatto notevole, sfruttatele per appianare eventuali problemi. Amore: in coppia, è un martedì all’insegna di un cambiamento positivo! Avrete una bella sorpresa…Soli: è possibile che nella vita amorosa ci sia una svolta. Potreste fare un incontro decisivo!

Oroscopo 29 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì in cui concentrare l’attenzione su alcuni piccoli aggiustamenti in grado di migliorare il vostra equilibrio lavoro-vita privata, Ciascuna decisione vi permetterà di provare un senso di stabilità e avrete più energie da investire negli obiettivi a lungo termine che avete in cottura. Al contempo, anche se vi sentite pronti per un cambiamento nella carriera, nella professione prima di impegnarvi riflettete attentamente su cosa significa per voi il successo. Amore: in coppia, pianificate di trascorrere del tempo con il partner. Immaginate di essere voi due soli al mondo. Soli: qualsiasi conversazione con una persona rappresenta un’opportunità per dare il via una storia.

Oroscopo 29 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia annuncia una bella giornata, siete ottimisti, curiosi e avete voglia di entrare in contatto con chi vi circonda per condividere una serie di idee innovative che avete in mente. Questo atteggiamento disponibile e aperto oltre che farvi apprezzare dalle persone, potrebbe portare a una collaborazione entusiasmante e al contempo redditizia. La giornata rappresenta un’opportunità per migliorare alcuni aspetti fondamentali della vostra vita. Amore: in coppia, la serata rappresenta un’occasione per coccolarvi o rassicurarvi rispetto ad alcune preoccupazioni. Soli: è uno splendido martedì per dichiarare il vostro amore e impegnarvi.

Oroscopo 29 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una buona giornata per affrontare e risolvere alcuni problemi. Non c’è bisogno di fare tutto da soli: qualsiasi cosa stia accadendo può essere d’aiuto una persona che ha esperienza e competenze. Se avete bisogno di un supporto dovete chiederlo! E non esaurite le vostre energie cercando di risolvere i problemi degli altri… Potreste rimanere coinvolti in qualcosa che richiede un certo impegno. Se per voi è positivo, andate avanti! Amore: in coppia, l’atmosfera sarà un po’ agitata per cui evitate di parlare di argomenti spinosi. Soli: non è giornata d’incontri. Meglio dare la priorità ad alcuni problemi presenti nella vostra vita.