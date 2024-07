L’oroscopo del 29 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro nel vostro settore delle finanze oggi potreste essere spinti a lanciarvi con ottimismo in un acquisto impulsivo, non ci penserete due volte. E una volta tanto, non sarà una spesa di cui in seguito vi pentirete né avrete la spiacevole sensazione di aver buttato i soldi dalla finestra ma comprerete qualcosa che si rivelerà un buon investimento di denaro e non una semplice gratificazione del momento. Amore: in coppia, i sentimenti sono forti, la giornata sarà ricca di piacevoli sorprese. Aspettatevi dichiarazioni d’amore! Soli: se darete via a un flirt, concedete fiducia alla nuova conquista. Le possibilità di una storia seria sono molto alte.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Urano nel vostro segno accende il vostro entusiasmo, il desiderio di fare qualcosa di nuovo, ad esempio dedicarvi a un hobby che sollecita la vostra curiosità. Tenete presente, inoltre, che in questo momento partecipare attivamente alla vita sociale vi permetterà di avere nuovi incontri, stringere nuove relazioni che saranno d’aiuto ad aprire nuove porte di lavoro o a raggiungere un obbiettivo o un’ambizione professionale. Amore: in coppia, fare promesse solo per accontentare il partner sapendo di non mantenerle, è una manipolazione e totale mancanza di rispetto. Soli: un flirt potrebbe finire velocemente. Potreste essere stati poco delicati e molto impositivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui dovete seguire l’istinto! La congiunzione Luna-Urano in Toro sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto con Nettuno: se sentite di voler contattare una persona, inviare il vostro CV , promuovere la vostra impresa o attirare l’attenzione di chi conta, o, infine, imboccare un percorso che fino a oggi non avete preso in considerazione, dovete muovervi! Accadranno solo cose positive, arriveranno nuove opportunità. Amore: in coppia, nella relazione circola leggerezza, troverete il modo per rafforzarla ancora di più. Soli: negli affari di cuore c’è una rivoluzione, l’inizio di una nuova vita affettiva. Il fascino è al top, avete incontri con persone fantastiche.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’inizio della settimana potrebbe essere un po’ movimentato: gli amici e i familiari non saranno di buon umore per cui la cosa migliore è prendere le distanze così da evitare discussioni. Rimuginare su cosa potreste aver fatto sarà una perdita di tempo poiché non siete responsabili di nulla. Se potete stare per conto vostro, fatelo e se qualcuno tenterà di provocarvi non cadete nella trappola. Domani l’atmosfera sarà di nuovo distesa. Amore: in coppia, sempre innamorati e un po’ possessivi ma al partner piacerà: si sentirà protetto e rassicurato come il primo giorno. Soli: rinnovate il look, fatevi belli/e e se una persona vi attrae da un po’ di tempo, osate e dichiarate il vostro amore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Pronti a uscire dalla vostra zona di comfort per realizzare le ambizioni, raggiungere gli obbiettivi di lavoro che avete a cuore? La congiunzione Luna-Urano in Toro sosta nel vostro settore della carriera, del successo e rappresenta un invito a impegnare le energie per ottenere ciò che desiderate, apportare alcune modifiche al programma di lavoro o negli affari, ed eventualmente esplorare con coraggio ed entusiasmo nuovi territori. Amore: in coppia, Marte accende la passione! La serata sarà ricca di emozioni, perfetta per dichiarare il vostro amore! Soli: una recente amicizia potrebbe trasformarsi in attrazione. Nel giro di pochi giorni ammetterete ciò che provate e darete il via a una storia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro avete voglia di vivere nuove esperienze, provare un benefico senso di libertà interiore. Non è escluso che mollerete una situazione che fino a oggi vi ha bloccato, limitato nell’evoluzione personale. Tuttavia, con questo transito potreste anche partire per un viaggio: che si tratti di uno spostamento di pochi giorni oppure recarvi all’estero, avrà il potere di rigenerare le energie e la motivazione. Amore: in coppia, con il partner evitate di essere scostanti, persino un po’ duri e mostrate invece dolcezza. Soli: se pensate che un flirt non funzionerà andrà proprio così. Il negativo attrae il negativo. Cercate di essere più positivi e le cose si snoderanno al meglio.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno è sempre cauto, molto, e prima di prendere una decisione solitamente valutate con attenzione i pro e i contro. A sorpresa, con la congiunzione Luna-Urano in Toro oggi potreste improvvisamente avere l’impulso a investire del denaro ad esempio in un nuovo hobby o in un’impresa con altre persone. Potrebbe trattarsi di qualcosa che solitamente non prendereste in considerazione ma che si rivelerà redditizio! Amore: in coppia, i passaggi odierni vi invitano a coltivare la felicità con la dolce metà. I cambiamenti si riveleranno positivi. Soli: tramite una app di incontri o durante un’uscita potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. L’atmosfera profuma d’amore!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questi ultimi tempi probabilmente avete dedicato parecchie attenzioni al lavoro, avete trascurato la vita personale al punto che non vi siete resi conto che questo atteggiamento ha irritato una persona cara. Ritagliate del tempo per riflettere su quanto è accaduto nei giorni passati, potreste scoprire di aver dato un’impressione sbagliata e ora sia necessario correggere il tiro, riparare eventuali mancanze seppure del tutto involontarie. Amore: in coppia, un malinteso potrebbe infastidirvi e scatenare un battibecco con il partner. Ma siete innamorati e tornerà il sereno. Soli: sfoderate il fascino, il sex appeal, il senso dell’umorismo! Avete le carte in regola per conquistare chi vi attrae.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il vostro segno detesta l’organizzazione puntigliosa del quotidiano e oggi, a sorpresa, potrebbe accadere qualcosa che vi metterà al riparo dalla noia e vi permetterà di trascorrere una giornata interessante. Un dispositivo potrebbe avere un problema e smettere seppure temporaneamente di funzionare, ad esempio, e dovrete sospendere i compiti che state svolgendo. Ma vedrete il lato positivo: avrete del tempo libero soltanto per voi! Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo le vostre esigenze e nella relazione ci sarà uno splendido equilibrio. Soli: una persona vi fa sognare a occhi aperti, ci pensate continuamente. Ma se è un amore segreto non accadrà proprio niente…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro è la giornata ideale per concentrarvi di meno sugli impegni, le responsabilità di lavoro e avere un atteggiamento più leggero, concedervi una rigenerante pausa di relax. Anche una semplice passata nel verde o un pranzo con un amico, rappresenterà una ventata d’aria fresca, stimolerà la vostra creatività. Tornerete sul posto di lavoro entusiasti, con nuove idee interessanti e possibili da realizzare. Amore: in coppia, insieme al partner prenderete in considerazione un progetto originale che rafforzerà notevolmente la relazione. Soli: con i passaggi odierni tutto è possibile: potreste dare il via a un flirt passionale o incontrare il partner ideale!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia in buon aspetto con Nettuno, potrebbero esserci dei cambiamenti ma dovrete accoglierli con il sorriso poiché saranno positivi! Con questo transito sempre nell’ambito familiare un evento potrebbe cogliervi di sorpresa. Un parente, ad esempio si presenterà in casa senza preavviso e il fatto irritarvi. Sarà invece un’occasione per parlare di bei momenti del passato. Amore: in coppia, se da qualche giorno provate rancore nei confronti del partner, la cosa migliore è parlare. Chiudervi a riccio non serve a niente. Soli: smettete di pensare alle esperienze negative vissute. Voltate pagina il più velocemente possibile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un lunedì in cui concentrerete totalmente l’attenzione su un progetto personale, impegnerete tutte le energie. Ma non solo, potreste trovare buone idee per rendere più piacevole la vostra vita o quella delle persone care. La congiunzione Luna-Urano in Toro in buon aspetto con Nettuno nel vostro segno potrebbe spingervi a fare qualcosa d’inedito, che vi piacerà. Più in generale è una giornata in cui trascorrerete bei momenti! Amore: in coppia, proporrete al partner di cambiare qualche abitudine o un’idea rivoluzionaria e vi asseconderà. Soli: voglia di cambiare la vita affettiva? Uscite, sfruttate i bei passaggi. E’ una giornata in cui potreste avere un incontro elettrizzante.