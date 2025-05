Cosa dice l’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro scatena forti emozioni, siete più reattivi del solito. Quando vi esprimete dovete dunque stare attenti a non offendere o avere reazioni aggressive. La tendenza odierna sarà quella di prendervela con chi vi circonda mentre invece la cosa migliore sarebbe quella sia nel lavoro che nella vita personale creare un’atmosfera accogliente. Cercate di impegnare le energie in modo positivo. Amore: in coppia, fate attenzione a non imporre nulla. Il partner potrebbe prenderlo, giustamente, come un ordine.! Soli: desiderio di libertà e al contempo di vivere una storia seria. Non è facile conciliare i due aspetti.

Oroscopo 29 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro odierna vi rende simpatici, sorridenti e molto convincenti! Il luminare sosta nel vostro settore della comunicazione e accende il desiderio di uscire e socializzare. Potrebbe inoltre esserci una svolta o la realizzazione di un progetto preso in considerazione per la prima volta a fine marzo, oppure potrebbero emergere nuovi sviluppi relativi a una questione che risale a quel periodo. Amore: in coppia, sensazione di benessere e saprete farne buon uso. Con il partner circola grande sensualità. Soli: vi sentite in grado di fare qualsiasi cosa e ciao ciao prudenza. Potreste lanciarvi senza porvi domande

Oroscopo 29 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze: rifletterete parecchio su eventuali problemi riguardanti il denaro, più del necessario. Potreste avere la tendenza a gonfiarli a dismisura e considerarli peggiori di quanto siano nella realtà. Sforzatevi di eliminare qualche spesa superflua, anche se oggi avrete una voglia matta di lanciarvi negli acquisti. Occhio infine ai peccati di gola: non esagerate. Amore: in coppia, c’è il risveglio della passione, per intenderci quella dei primi incontri. Il partner sarà pieno di attenzioni. Soli: sex appeal al top, oggi avete voglia di divertirvi, moltiplicate le opportunità di incontro.

Oroscopo 29 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno per oggi non forma dissonanze con altri pianeti, dunque rappresenta un’opportunità per prendere cura di voi stessi, entrare in contatto con i vostri desideri, bisogni ed emozioni e appagarli. Non è escluso che nel lavoro potreste sentirvi sottovalutati oppure insoddisfatti di ciò che fate ma sarete in grado di sviluppare ottime idee: le applicherete così da migliorare. Amore: in coppia, vi esprimete in modo convincente e se, ad esempio, avete qualcosa da farvi perdonare è la giornata ideale. Soli: se fino a oggi non avete osato fare il primo passo con chi vi attrae, bando all’esitazione!

Oroscopo 29 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno ed è la giornata ideale per esaminare i vostri bisogni, le ambizioni, ammettendo con voi stessi quali emozioni vi abbiano spinto a progredire o al contrario bloccato. Più in generale, è un giovedì in cui rallentare il ritmo: rilassarvi avrà il potere di ricaricare le batterie. Potrebbero esserci ulteriori sviluppi su un’iniziativa presa alla fine di marzo. Amore: in coppia, avete la sensazione di non avere abbastanza tempo solo per voi? Parlatene senza per questo portare scompiglio nella relazione. Soli: essere liberi di fare ciò che volete vi farà pensare che il vostro status, offre dei vantaggi.

Oroscopo 29 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro vi dota di sicurezza in voi stessi, siete pronti a impegnarvi più del solito, il che favorisce la realizzazione delle vostre aspettative ovvero progredire nel lavoro. In generale vedrete in modo più chiaro gli obbiettivi professionali o personali che avete intenzione di raggiungere. Potreste infine avere delle conversazioni significative d’aiuto a superare dei problemi. Amore: in coppia, comunicazione al top, in compagnia del partner provate un grande senso di sicurezza. Soli: riservatezza e timidezza in secondo piano, vi adattate a qualsiasi situazione. Non cambiate nulla, siete perfetti.

Oroscopo 29 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Cancro rappresenta un’opportunità per trascorrere una giornata in cui sentirvi liberi come l’aria. Ammetterete che spesso vi impegnate a fare delle cose pensando che sia un vostro preciso dovere. E’ un errore! Cercate di eliminare dalla lista quelle responsabilità che appartengono agli altri ma che vi obbligate a sostenere. E’ evidente che ciò vi fa sentire frustrati, insoddisfatti e vi espone allo stress. Amore: in coppia, cercherete di appianare determinate situazioni attraverso il dialogo. Avete capito che il silenzio non risolve niente. Soli: chi vi attrae lancerà un segnale positivo che vi metterà di buon umore!

Oroscopo 29 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Cancro nel vostro territorio circola ottimismo, leggerezza, avete la possibilità di evadere dal solito quotidiano anche semplicemente attraverso qualche sogno a occhi aperti. Al contempo, con la congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli, vi sembrerà gestibile tutto ciò che di recente scatenava preoccupazione o esitazione e rappresentare un punto di svolta. Vi sentirete liberi. Amore: in coppia, emergono delle preoccupazioni domestiche e bloccano i momenti romantici ma avrete modo di recuperare. Soli: seguite il vostro leggendario istinto. Potrebbe portarvi verso uno splendido incontro d’amore.

Oroscopo 29 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se un collega o un familiare oggi avrà un atteggiamento poco piacevole nei vostri confronti, potreste sentirvi destabilizzati. Non sarete in grado di capire cosa è che lo infastidisce. Evitate di analizzare eccessivamente la situazione. L’atteggiamento più giusto è quello di chiedere liberamente. Probabilmente scoprirete che deve soltanto risolvere dei piccoli problemi, nulla di serio di cui preoccuparvi. Amore: in coppia, tra le braccia del partner troverete conforto. Insieme vi divertirete a pregustare il fine settimana, due giorni di totale intimità. Soli: i passaggi odierni vi mettono in grado di conquistare un cuore!

Oroscopo 29 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro non forma aspetti con altri pianeti, il che indica che se avete intenzione di stringere nuove relazioni o rafforzare quelle che avete già, dovete seguire la voce del cuore. Mentre interagite con chi vi circonda, esaminate il vostro atteggiamento. Se siete stati troppo aperti o, al contrario, riservati, riflettete su come modificare questi comportamenti così da creare relazioni più stabili. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è perfetta. E oggi potrebbe farvi una gradita quanto inattesa sorpresa. Soli: più aperti, socievoli, dinamici. Un incontro potrebbe essere piccantino al punto giusto. Cederete alla tentazione?

Oroscopo 29 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La parola chiave di questo giovedì è “limiti”. Quale significato ha per il vostro segno? Stabilite dunque alcuni limiti, siate sinceri con voi stessi. La vostra benessere, il vostro stato d’animo e le relazioni con chi vi circonda dipendono dalla consapevolezza e la capacità di saper dire “no” in determinate situazioni. In questo modo, e non è poco, sarete più organizzati, produttivi ed efficienti. Amore: in coppia, sembra che non siate più disposti a fare concessioni. La tensione è alta e vorreste chiarire. Per oggi, evitate. Soli: non siete dell’umore giusto per ascoltare chiacchiere vuote. Lo direte apertamente ed è un vostro diritto.

Oroscopo 29 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un amico potrebbe motivarvi a dare il via a un progetto o un obbiettivo su cui state rimuginando da un po’ di tempo. Se al riguardo avete avuto dei dubbi, provato esitazione, la persona sarà d’aiuto a eliminare questo atteggiamento e tornare in carreggiata. Se a bloccarvi è la paura, questo è il momento di prendere il coraggio a due mani e provare. La sicurezza in voi stessi aumenterà velocemente! Amore: in coppia, con il partner darete il via a conversazioni positive. In particolare le giovani coppie parleranno del futuro. Soli: non volete una semplice avventura e stasera uscirete per scovare la persona giusta.