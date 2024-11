L’oroscopo del 29 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un venerdì in cui le energie non vi mancano davvero ma evitate di disperderle in mille attività. Nel lavoro, tenete presente che una nuova idea potrebbe portare grandi risultati, anche di tipo finanziario. E’ inoltre una giornata propizia per dare il via a un nuovo progetto personale. In serata, grazie a un aspetto positivo tra la Luna e Venere avete via libera per concedervi qualche piacere e viziarvi. Amore: in coppia, con il partner parlerete dei reciproci sentimenti. Oggi avete bisogno di essere rassicurati e porrete le domande giuste. Soli: conquisterete con eleganza e simpatia la persona che vi attrae. Non potrà resistervi!

Oroscopo 29 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potrebbero arrivare ottime notizie sul fronte finanze ma, attenzione, evitate di esagerare con le spese. Questo fine settimana cercate di andare oltre la solita routine. Potrebbero esserci piacevoli sorprese ma dovrete uscire e andare a scovarle! Con gli amici o i familiari organizzate una gita, recatevi in un posto nuovo, provate in loro compagnia, qualcosa di diverso! Amore: in coppia, se non volete scatenare delle tensioni evitate di far innervosire il partner. Non è responsabile di tutto. Soli: una persona vi corteggerà in modo discreto. Non ignoratela, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 29 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Scorpione abbraccia Venere in Capricorno: è una giornata dinamica, ricca di stimoli, nel lavoro creatività e flessibilità saranno i vostri punti di forza. Lavorare in team vi avvicinerà ai colleghi e dare una mano a chi ne ha bisogno vi farà sentire gratificati. In serata avrete il desiderio di cambiare qualcosa nel quotidiano ma evitate di eliminare anche ciò che funziona (e lo sapete). Amore: in coppia, la vostra immaginazione e al top e trascorrerete una splendida serata all’insegna dell’eros! Soli: il desiderio vi spinge alla conquista ma cercherete persone per le quali proverete principalmente un’attrazione fisica.

Oroscopo 29 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete vissuto momenti di insoddisfazione o squilibrio nel lavoro, nell’ambiente quotidiano e nelle relazioni strette è una giornata in cui capirete chiaramente dove è possibile apportare dei miglioramenti. Avrete la possibilità di stabilire più armonia nelle collaborazioni, nelle amicizie e nelle questioni quotidiane. L’autostima vi consente di muovervi al meglio nel lavoro e nelle relazioni. Amore: in coppia, se la relazione ristagna nella routine, fate una sorpresa al partner proponendo un’uscita in un ristorantino romantico. Soli: uscite! Potreste avere incontri inattesi e nuove storie d’amore.

Oroscopo 29 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un’ottima giornata per prendere cura di voi stessi, dare la priorità al vostro benessere! Concedetevi qualcosa che aggiunga un tocco speciale alla giornata: ad esempio un trattamento in una spa. In serata con la dissonanza Luna-Urano, cercate di essere flessibili: pensare fuori dagli schemi può permettervi di trovare la soluzione ad alcuni problemi ma evitate di essere eccessivamente impulsivi.. Amore: in coppia, giornata di realizzazione, di prove d’amore o un progetto a due. Lasciatevi andare! Soli: in caso di un incontro, ci sono buone probabilità che si trasformi in una storia d’amore.

Oroscopo 29 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui siete in grado di introdurre nelle relazioni con le persone care più armonia, equilibrio e pace: risolvere eventuali disaccordi, vecchie tensioni o allontanamenti. E chi vi circonda, a sua volta, avrà un atteggiamento più gentile e disponibile. Al contempo se lo scorso anno avete dato il via a un progetto tenete presente che ora andrà a buon fine. Sarete orgogliosi di voi stessi! Amore: in coppia, il desiderio di cambiare radicalmente il quotidiano potrebbe sorprendere il partner ma vi seguirà. Soli: potrebbe contattarvi l’amico di un vostro amico e ciò ribaltare totalmente la vostra vita affettiva.

Oroscopo 29 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Venere in Capricorno potrebbe coincidere con alcune rivelazioni che cambieranno il modo in cui rapportate alle persone care o che incoraggeranno una trasformazione nella dinamica familiare. Ciò lascerà il posto a relazioni stabili, maggiore cooperazione e armonia. Su un altro piano: cercate di mantenere in equilibrio il budget familiare. Amore: in coppia, darete il via a un nuovo inizio. Il partner deciderà di pianificare un viaggetto romantico e ne sarete entusiasti. Soli: potrebbe nascere un flirt ma lasciate un pizzico di mistero. L’altro sarà ancora più intrigato.

Oroscopo 29 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Venere in Capricorno: un accordo o un progetto che sembrava naufragato potrebbe fare un ritorno spettacolare. Fatevi trovare pronti! Al contempo potrebbero arrivare nuove quanto inaspettate opportunità. Se di recente si è interrotto un rapporto di lavoro tiratevi su poiché come dice il vecchio proverbio, quando si chiude una porta si apre un portone! Amore: in coppia, entrambi innamorati, è fusione totale. In ogni caso evitate di controllare qualsiasi passo della dolce metà. Soli: prima di lanciarvi a occhi chiusi in una nuova storia d’amore, per oggi siate prudenti.

Oroscopo 29 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un amico caro potrebbe avere dei problemi da risolvere e sarete dispiaciuti ma ciò non significa intervenire a gamba tesa e farvi carico del suo fardello. Nei momenti di necessità, siete molto pratici, in modo quasi impressionante. Allora: fate quello che è nelle vostre possibilità ma senza esagerare: potreste infatti impedire all’altro/a l’opportunità di apprendere una lezione fondamentale. Amore: in coppia, la relazione potrebbe evolvere verso progetti più grandi. Grande complicità. Soli: le decisioni che prenderete oggi potrebbero essere fonte di un grande e positivo cambiamento.

Oroscopo 29 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, la determinazione oggi sarà la vostra migliore alleata, dunque non dovete temere di affrontare eventuali sfide! Una buona gestione del tempo vi aiuterà a concludere tutto con successo. Al contempo potrebbero esserci degli eventi piacevoli ma che vi coglieranno di sorpresa: li accoglierete ben volentieri, sarete pronti a vivere qualcosa di diverso e di trarne il massimo! Amore: i pianeti accendono il desiderio e saprete come coinvolgere il partner in un vortice di passione! Soli: una persona che avete incontrato di recente potrebbe ampliare i vostri orizzonti. Evitate di essere oppressivi.

Oroscopo 29 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete mille idee brillanti per cui sfruttatele così da distinguervi sul posto di lavoro, mostrare il vostro talento. Altra buona notizia: con l’armonia tra la Luna in Scorpione e Venere in Capricorno dopo un periodo di rallentamento il denaro da oggi tornerà a entrare nelle vostre casse. Potrebbero ad esempio, darvi un anticipo su un affare che state concludendo o pagare un lavoro prima del previsto. Amore: in coppia, desiderate maggiore intimità con il partner, sfrutterete il fascino per ottenere ciò che volete e ci riuscirete! Soli: potrebbero presentarvi una persona e scatterà immediatamente la scintilla dell’amore.

Oroscopo 29 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Venere in Capricorno è un’ottima giornata per socializzare. Il transito potrebbe accendere il desiderio di lasciare un gruppo o un club che non vi interessano più e andare a caccia di nuove opportunità. Durante un’uscita avrete inoltre la possibilità di approfondire un’amicizia; scoprirete dei lati dell’altro che non avevate notato in precedenza. Amore: in coppia, con il partner c’è rispetto reciproco e lealtà. E’ un venerdì all’insegna del romanticismo e delle attenzioni amorevoli. Soli: decisi a dare il via a una storia e a chi vi attrae farete una dichiarazione.