L’oroscopo del 29 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 29 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Capricorno vi rende molto ambiziosi, è un lunedì in cui vi sentite pronti a raggiungere gli obbiettivi di lavoro, scalare la vetta del successo e dimostrare il vostro coraggio. Tuttavia la dissonanza della Luna con Nettuno nel vostro segno rischia di scatenare confusione e voi essere poco realistici. Pur lasciando che l’immaginazione sia la benzina che vi permette di alimentare ciò che avete in mente assicuratevi che i vostri piani siano pratici. Amore: in coppia, amate ancora il partner? La buona notizia è che nel profondo del vostro cuore siete sempre molto legati. Adesso sta a voi dimostrarlo con la missione riconquista. Soli: il comportamento di chi vi corteggia potrebbe farvi dubitare delle sue parole. Sentite che non è sincero/a.
Oroscopo 29 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)
Un’idea potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata ma ciò non vi impedirà di pensarci e di immaginare modi in cui potreste realizzarla. L’odierna Luna in Capricorno rappresenta invece un invito a concretizzarla, a prendere più seriamente un progetto importante: pur mantenendo i piedi per terra – atteggiamento che vi distingue – fidatevi dell’intuito. Fare delle ricerche vi permetterà di scovare un modo più economico. Amore: in coppia, desiderate entrambi dare il meglio: sostegno incondizionato, solidarietà, attenzioni.. Più che mai, la relazione è in cima alla lista delle priorità. Soli: capirete velocemente di aver fatto colpo: uno sguardo intrigante, un sorriso accogliente, ecc. E nascerà l’amore, quello che va avanti nel tempo.
Oroscopo 29 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La vita sociale promette di essere animata, arrivano inviti a parecchi eventi: accettate tutti quelli che vi entusiasmano ma tenete presente che gli amici di sempre non vanno trascurati. Non lasciatevi distrarre dalle nuove e brillanti conoscenze e ricordate di dedicare un po’ di tempo anche a chi vi è stato sempre accanto, pronto a sostenervi. Con la dissonanza Luna-Nettuno evitate inoltre di rimanere coinvolti nei pettegolezzi. Amore: in coppia, pronti a scendere a qualche compromesso con la dolce metà e accettare di dedicare meno tempo ad esempio a un hobby. È un approccio che darà buoni frutti. Soli: vi fate in quattro per rendere felici un amico/a. E’ un atteggiamento lodevole, ovviamente, ma avete per caso un secondo fine (romantico)?
Oroscopo 29 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 29 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
E’ un lunedì in cui potreste avere numerosi impegni di lavoro, desiderate ottenere il successo ma con la dissonanza Luna-Nettuno qualunque cosa accada dovete mantenere la calma e la concentrazione. Nel corso della giornata potreste temere di non farcela ma sarebbe un errore. C’è chi spera di vedervi in difficoltà ma non date loro questa soddisfazione. Ricordate che avete grandi capacità e una grande forza di volontà. Amore: in coppia, voler imporvi a tutti i costi o mantenere il controllo su tutto alla fine potrebbe destabilizzare la relazione. Cercate di trovare un equilibrio. Soli: negli affari di cuore oggi è calma piatta ma non sarà un problema. In serata avrete voglia di stare per conto vostro, concentrarvi sul futuro.
Oroscopo 29 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna in Capricorno potrebbe spingervi a fare passi avanti in un progetto riguardante la casa. Forse desiderate rinnovare l’arredamento o dare il via a una ristrutturazione. Dovrete dunque prendere alcune decisioni ma con la dissonanza Luna-Nettuno anche se siete convinti di avere le idee chiare prima di aprire il portafoglio, confrontate i vari prezzi ma soprattutto parlate di ciò che avete in mente con i familiari. Amore: in coppia, pur sapendo che tenere il broncio è sciocco è comunque l’unico modo per esprimere il disappunto. Stare per conto vostro è fondamentale, altrimenti rischiate che le emozioni negative prendano il sopravvento. Soli: un atteggiamento più rilassato vi permetterà di fare incontri romantici promettenti.
Oroscopo 29 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la dissonanza Luna-Nettuno circola confusione ma grazie al leggendario intuito potreste accorgervi che un progetto o un piano ha dei difetti rilevanti che in precedenza non avevate notato. Il consiglio astrale è quello di aspettare un giorno o due e, nel frattempo, fare qualche ricerca in più, ottenere delle informazioni. Una volta risolto, il progetto potrebbe rivelarsi un autentico successo e per voi essere motivo di orgoglio. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono alti e bassi potete far evolvere la situazione in modo positivo. Come? Condividendo semplici e bei momenti con il partner. Soli: negli affari di cuore essere troppo esigenti non è d’aiuto a conquistare. Ridimensionate le aspettative, i desideri e farete vostro un cuore.
Oroscopo 29 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la dissonanza Luna-Nettuno è un lunedì in cui è nel vostro interesse cercare di essere più scrupolosi del solito. Ricontrollate ad esempio, il conto in banca con grande puntigliosità oppure inviate un messaggio a quell’amico per avere la conferma dell’incontro. Circola confusione e non dovete dare nulla per scontato ma potete evitare problemi con un po’ di attenzione. In generale, per oggi evitate spese inutili. Amore: in coppia, più attraenti del solito, non avrete problemi a ottenere dal partner ciò che desiderate. Sarà ai vostri piedi, pronto/a ad assecondarvi in tutto! Soli: vi troverete sotto i riflettori, al centro della scena: il vostro fascino catturerà il cuore di parecchie persone. A voi la scelta! Sperando farete quella giusta.
Oroscopo 29 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna nel vostro segno accentua la sicurezza in voi stessi, vi dota di splendide energie e rappresenta un’opportunità per studiare una strategia e dare il via con coraggio a un progetto che avete a cuore. Se vi sentite pronti, è il momento di provarci! Evitate in ogni caso che alcune persone, probabilmente i familiari, seppure con buone intenzioni, tentino di farvi cambiare idea. Spiegate le vostre ragioni e andate avanti! Amore: in coppia, nella relazione potrebbero esserci delle tensioni e la cosa migliore è chiudere un occhio. A volte il modo giusto per risolvere una discussione è evitarla. Soli: scegliete con saggezza chi volete conquistare poiché potreste ritrovarvi tra le braccia di una persona inaffidabile. Siate prudenti.
Oroscopo 29 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la dissonanza Luna-Nettuno cercate di mantenere un po’ di leggerezza, non lasciatevi coinvolgere troppo dai dettagli, evitate di riflettere eccessivamente, anche per quanto riguarda le questioni di lavoro o di affari. La tendenza potrebbe essere quella di preoccuparvi dei risultati ma seppure giusto, tenete presente che una visione chiara dei vostri obbiettivi vi permetterà di risolvere eventuali problemi. Amore: in coppia, il partner sarà sorpreso dal programma che avete in mente, potrebbe persino chiedersi se è un modo per farvi perdonare qualcosa che avete fatto. Ma no! Desiderate solo stare bene insieme e ritrovare la vostra intimità. Soli: vivete il presente senza porvi milioni di domande. Godetevi la vita, l’amore e i piaceri che offre.
Oroscopo 29 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe accentuare la vostra immaginazione e rischiate di pensare troppo in grande o che non abbiate limiti, soprattutto nel settore delle finanze. Il vostro è un segno molto generoso ma per oggi meglio non mettere mano al portafoglio e al contempo essere un po’ diffidenti: evitate di credere a tutto ciò che vi dicono o vi propongono. Ad esempio investire tempo o denaro in un’idea o in un progetto. Amore: in coppia, potreste avere intenzione di chiarire una situazione che vi crea ansia. Proporrete delle soluzioni e il partner sarà d’accordo con le vostre idee. Soli: è il momento giusto per dichiarare il vostro amore, la strada è libera, non ci sono ostacoli. Tranne si tratti di una storia clandestina.