Cosa dice l’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno vi rende molto ambiziosi, è un lunedì in cui vi sentite pronti a raggiungere gli obbiettivi di lavoro, scalare la vetta del successo e dimostrare il vostro coraggio. Tuttavia la dissonanza della Luna con Nettuno nel vostro segno rischia di scatenare confusione e voi essere poco realistici. Pur lasciando che l’immaginazione sia la benzina che vi permette di alimentare ciò che avete in mente assicuratevi che i vostri piani siano pratici. Amore: in coppia, amate ancora il partner? La buona notizia è che nel profondo del vostro cuore siete sempre molto legati. Adesso sta a voi dimostrarlo con la missione riconquista. Soli: il comportamento di chi vi corteggia potrebbe farvi dubitare delle sue parole. Sentite che non è sincero/a.

Oroscopo 29 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Un’idea potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata ma ciò non vi impedirà di pensarci e di immaginare modi in cui potreste realizzarla. L’odierna Luna in Capricorno rappresenta invece un invito a concretizzarla, a prendere più seriamente un progetto importante: pur mantenendo i piedi per terra – atteggiamento che vi distingue – fidatevi dell’intuito. Fare delle ricerche vi permetterà di scovare un modo più economico. Amore: in coppia, desiderate entrambi dare il meglio: sostegno incondizionato, solidarietà, attenzioni.. Più che mai, la relazione è in cima alla lista delle priorità. Soli: capirete velocemente di aver fatto colpo: uno sguardo intrigante, un sorriso accogliente, ecc. E nascerà l’amore, quello che va avanti nel tempo.

Oroscopo 29 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale promette di essere animata, arrivano inviti a parecchi eventi: accettate tutti quelli che vi entusiasmano ma tenete presente che gli amici di sempre non vanno trascurati. Non lasciatevi distrarre dalle nuove e brillanti conoscenze e ricordate di dedicare un po’ di tempo anche a chi vi è stato sempre accanto, pronto a sostenervi. Con la dissonanza Luna-Nettuno evitate inoltre di rimanere coinvolti nei pettegolezzi. Amore: in coppia, pronti a scendere a qualche compromesso con la dolce metà e accettare di dedicare meno tempo ad esempio a un hobby. È un approccio che darà buoni frutti. Soli: vi fate in quattro per rendere felici un amico/a. E’ un atteggiamento lodevole, ovviamente, ma avete per caso un secondo fine (romantico)?

Oroscopo 29 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Qualsiasi decisione che prenderete oggi potrebbe avere un impatto sulla carriera, le ambizioni e sulla reputazione. Pertanto, cercate di scegliere saggiamente tenendo presente che trovare delle alleanze, persone che vi sostengono è fondamentale. La dissonanza Luna-Nettuno può rendere difficile vedere le situazioni così come sono realmente. La cosa migliore è rimandare di un giorno o due, così da avere maggiore chiarezza. Amore: in coppia, sognate di partire in compagnia della dolce metà. Probabile deciderete di prenotare un viaggio: l’imbarco è imminente! Soli: è durante una serata a casa di amici che potrebbe esserci un incontro romantico. Dopo una lunga conversazione farete un passo avanti per scambiare il primo bacio.

Oroscopo 29 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Pensare al vostro benessere, prendere cura di voi stessi, rilassarvi e seguire la corrente vi permetterà di affrontare meglio questo lunedì. Tenete presente che anche se tutto non andrà nel verso da voi esattamente desiderato comunque funzionerà. Al contrario, se proverete a insistere affinché tutto proceda come volete voi, sarà tempo sprecato poiché non accadrà. Lasciate fare al destino e potreste rimanere sorpresi. Amore: in coppia, state andando incontro a cambiamenti positivi. I pianeti vi invitano a riflettere sulle decisioni. Evitate tuttavia di perdervi in mille pensieri. Ricordate, vero?, che non potete controllare tutto! Soli: una persona non è indifferente al vostro fascino. Lanciatevi nell’avventura: invece di dubitare dovete agire!