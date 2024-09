L’oroscopo del 29 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se attualmente siete alle prese con una decisione importante, con la Luna in Vergine sarete spinti a esaminare la questione in profondità. Il problema è che rischiate di esagerare, diventare puntigliosi (cosa che non è da voi) e impantanarvi in dettagli di poco conto e, di conseguenza, avere difficoltà a vedere il quadro generale. Provate ad ascoltare l’istinto: potrebbe equilibrare il vostro punto di vista. Amore: in coppia, concedetevi dei momenti romantici a due. Mettere da parte la vita familiare è positivo. Soli: non fate resistenza e lasciatevi conquistare! Godete di tutte le buone vibrazioni che vi circondano!

Oroscopo 29 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui avete bisogno di una dose di riposo extra, riservatezza e stare un po’ per conto vostro. Cercate di rallentare il ritmo così da capire ciò che desiderate e di cui avete veramente bisogno. E’ un buon momento per prendere cura di voi stessi dedicando tempo a interessi o progetti personali. Con l’odierna Luna in Vergine, scovate dei modi per alleviare lo stress accumulato di recente e non assumere maggiori responsabilità! Amore: in coppia, preservate la complicità e mantenete la freschezza nella relazione. Soli: arriva l’amore! Lasciatevi andare, dimenticate gli errori e non controllate le emozioni.

Oroscopo 29 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: sempre pronti a partecipare alla vita sociale, accettare inviti oggi avrete voglia di godere del comfort del dolce nido, Non è escluso che siate spinti a dare dei consigli a familiari e amici ma attenzione: cerca di intervenire solo se ve lo chiederanno in modo esplicito. In caso contrario, ciò che direte potrebbe essere interpretato come una velata critica. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, con il partner c’è qualche disaccordo e le vostre reazioni non sono d’aiuto. Soli: per oggi mettete in pausa gli affari di cuore, domani andrà decisamente meglio.

Oroscopo 29 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Vergine siete di buonumore e pronti a socializzare. Queste vibrazioni sono d’aiuto a trascorrere la giornata con efficienza e al contempo divertirvi: tra un compito e un altro, farete piacevoli chiacchierate con chi vi circonda. Cercate tuttavia di ascoltare con lo stesso entusiasmo con cui vi esprimete… Nel pomeriggio potreste stringere nuovi contatti: siate aperti alle conversazioni, anche online. Amore: in coppia, se il partner condividerà il vostro punto di vista le cose andranno lisce. In caso contrario…Soli: navigherete su una app di incontri e andrete dritti al punto ma si tratterà di attrazione e non d’amore.

Oroscopo 29 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze: se in mente avete un’idea per guadagnare di più, non dovete bocciarla. Una parte di voi, è vero, potrebbe riflettere sulle ragioni per cui rischia di non funzionare ma è il momento di eliminare il pensiero negativo: lo avete ascoltato anche per troppo tempo! Non dovete ovviamente lanciarvi alla cieca ma se ritenete che il piano abbia del potenziale, portatelo avanti. Amore: in coppia, piccole nuvole all’orizzonte: evitate di essere troppo gelosi o a rimetterci sarete voi…Soli: premere l’acceleratore per conquistare chi vi attrae non andrà a vostro favore. Calma.

Oroscopo 29 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno vi spinge a riflettere così da capire se è il momento giusto per fare un ulteriore passo avanti per quanto riguarda un’ambizione, un obiettivo personale o di lavoro oppure un’iniziativa nell’ambito della carriera. Sicuramente andrà tutto bene e capirete che andare avanti è la decisione migliore. E lo farete con entusiasmo e rinnovato slancio. Presto sarete orgogliosi dei vostri progressi. Amore: in coppia, credete fermamente nel futuro della vostra unione e avete ragione! Attirate ciò che meritate… Soli: sognare non basta, se volete conquistare dunque dovete muovervi e all’occorrenza osare!

Oroscopo 29 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno ed è la domenica giusta per ricaricare le batterie così da affrontare la settimana di lavoro con belle energie. Stare un po’ per conto vostro, senza per questo isolarvi – vi permetterà di capire quali persone, i comportamenti o le situazioni che vi stanno bloccando. Chi o cosa sta prosciugando la vostra energia? Vale la pena cambiare così da poter progredire. Vi sentirete più ottimisti. Amore: in coppia, avrete il coraggio di esprimere la vostra opinione, il che sicuramente andrà a vostro vantaggio. Soli: più sicurezza in voi stessi! Tanto più che non vi lanciate mai alla cieca.

Oroscopo 29 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine punta i riflettori sulla vostra vita sociale e sembra che oggi sarà piacevolmente movimentata. Ma non solo: sapendo che una persona può avere un impatto positivo sui vostri piani, sarete spinti a contattarla. Se è influente, tanto meglio poiché potrebbe essere in grado di sfruttare i suoi agganci e offrire un aiuto che si rivelerà fondamentale, eventualmente anche per concludere una questione finanziaria. Amore: in coppia, approfittate di questo periodo favorevole per avviare nuovi progetti a due. Soli: negli affari di cuore siete liberi di fare quello che volete! Moltiplicate dunque le conquiste romantiche.

Oroscopo 29 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui potreste chiedervi se scendere a un compromesso o mantenere la vostra posizione. Con la Luna in Vergine che sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione vi sarà più facile andare per la vostra strada così da ottenere con determinazione ciò che volete. Ciò potrebbe far arrabbiare qualcuno ma preoccuparvi di questo sarebbe solo una perdita di tempo. Amore: in coppia, parlerete dei progetti guardandovi negli occhi, la relazione trova un nuovo slancio. Benessere e piacere sono in programma. Soli: se arriva l’amore tanto meglio, in caso contrario non sarà un problema.

Oroscopo 29 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine accende il desiderio di ampliare i vostri orizzonti, facendo qualcosa di inedito e originale. Sfruttate questa atmosfera per lanciarvi con entusiasmo in nuove avventure, esperienze così da poter apprezzare le cose belle dell’esistenza e senza tenere conto di ciò che pensano o dicono le persone che vi circondano. Soprattutto quando si tratterà di dire la vostra su alcune questioni! Amore: in coppia, se nella relazione circola il caos, finché non cambierete alcune cose non avrete chiarezza. Soli: numerosi complimenti da chi vi corteggia ma non abbassate la guardia. Le intuizioni non vi tradiranno.

Oroscopo 29 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro o vita personale, con la Luna in Vergine è una giornata in cui siete più sicuri di voi stessi: è l’atmosfera astrale perfetta per abbattere eventuali ostacoli e fare importanti progressi negli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Tenete presente che è inoltre un periodo favorevole a un incontro con una persona che svolgerà un ruolo importante, persino decisivo nella carriera e negli affari. Amore: in coppia, allegria e leggerezza sono nel programma della giornata e la relazione sarà una priorità! Soli: un incontro potrebbe trasformare la vostra vita ma per amore siete pronti a correre anche dei rischi..

Oroscopo 29 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un progetto familiare potrebbe raggiungere un punto di svolta: la Luna in Vergine vi spinge a parlarne con le persone care così da fare un decisivo passo avanti. Se avete necessità di modificare alcuni aspetti, occupatevene ora e nelle prossime settimane farete consistenti progressi. Se infine nelle relazioni in generale sono presenti delle tensioni è una buona giornata per stabilire un equilibrio e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena. Non esitate a moltiplicare i gesti di tenerezza. Cercate di stare alla larga dai disaccordi. Soli: dite addio all’instabilità e fidatevi di voi stessi. Accogliete le novità in arrivo!