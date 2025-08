Cosa dice l’oroscopo del 3 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario accende il vostro entusiasmo, attraverso la vita sociale fa arrivare delle opportunità per raggiungere gli obiettivi personali, vi spinge a guardare al futuro e alle opportunità che vi fanno uscire fuori dalla vostra zona di comfort e permettono la crescita personale. Anche se alcune questioni finanziarie sono in sospeso, ora avrete una nuova prospettiva che nelle prossime settimane vi permetterà di prendere le decisioni giuste. Amore: in coppia, la vostra schiettezza può destabilizzare il partner. Fate attenzione dunque a ciò che direte. Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 3 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata positiva, sarete spinti a fissare degli obbiettivi e avere fiducia che riuscirete a raggiungerli nel momento giusto. Al contempo prendete in considerazione la possibilità di migliorare il vostro modo di comunicare poiché è il periodo ideale per stringere nuove e importanti relazioni, anche di lavoro. Se dunque, riceverete degli inviti accettate anche se penserete siano noiosi. Quanto sono importanti per voi contatti? Prima di rifiutare, riflettete su questo. Amore: in coppia, se nella relazione circola un po’ di noia, perché non cambiare qualche abitudine? Soli: siete determinati a godere le gioie che offre il vostro status. La libertà di flirtare e divertirvi senza impegno.

Oroscopo 3 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: è una bella domenica per sentirvi supportati da chi vi circonda e, da parte vostra, ricambiare. Proverete la meravigliosa sensazione di essere in sintonia con gli altri e collaborare vi metterà di ottimo umore. Se lavorate, potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Non è escluso che con questa persona farete qualcosa di piacevole così da rilassarvi. Amore: in coppia, il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il cielo con un dito! Soli: è una domenica intrigante: con una persona scoprirete di avere molto in comune e immediatamente scatterà l’attrazione.

Oroscopo 3 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Sagittario forma degli aspetti armoniosi con Saturno, Nettuno, Plutone ed è in dissonanza con Urano: il mix planetario vi rende un po’ rigidi ma evitate di provare frustrazione se le persone care avranno difficoltà a seguire le vostre regole. Ciascuno, lo sapete, ha la sua personale percezione dell’efficienza, della qualità e del tempo per cui rilassatevi! In serata prendete cura del vostro benessere così da affrontare pieni di belle energie la prossima settimana. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace.Soli: non è giornata favorevole all’amore. Ma l’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo 3 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario è in buon aspetto con altri pianeti, il transito annuncia una bella domenica all’insegna del divertimento, di brillanti idee e vi troverete al centro della scena. Al contempo, con Mercurio in moto retrogrado, vecchi progetti, obbiettivi abbandonati potrebbero riemergere e avrete la possibilità di modificarli, perfezionarli e permettervi di dare finalmente il via. Potrebbe tornare a galla, inoltre, una questione importante e rimasta irrisolta. Ma ora troverete la soluzione. Amore: in coppia, siete generosi, comprensivi e ciò migliorerà la relazione che ha bisogno di un nuovo slancio. Soli: incontri interessanti, conversazioni piacevoli. Sfruttate al massimo questa giornata!

Oroscopo 3 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e potrebbe mettervi di fronte a una realtà che scatenerà la vostra rabbia. Potreste scoprire che una persona cara forse vi mente da parecchio tempo. Ma con i passaggi astrali attuali, non avete più voglia di fingere: non è nella vostra natura e non è più tempo. Meglio una spiegazione anche accesa, così da arrivare a un definitivo chiarimento e di sicuro insisterete finché non avrete fatto luce sulla questione. Amore: in coppia, l’intesa è perfetta, puntate entrambi sulla sicurezza: pianificate un progetto a due con calma e il massimo accordo. Soli: desiderate una storia d’amore che duri tutta la vita. Presto la troverete!

Oroscopo 3 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna In Sagittario in sosta nel vostro settore della comunicazione, è una splendida domenica: siete di buon umore, ottimisti, potete dare il via a conversazioni frizzanti, esprimervi liberamente. Avete inoltre la possibilità di organizzare una gita che vi permetterà di cambiare aria, distrarvi o imparare qualcosa di completamente nuovo. Nel pomeriggio potreste anche contattare vecchi amici che non sentite da tempo e riprendere i rapporti interrotti. Amore: in coppia, siete entrambi appagati dalla relazione, non volete cambiare nulla. Andate avanti alla grande! Soli: questa domenica la scelta è vostra. Probabilmente avete voglia di invitare e non di essere invitati.

Oroscopo 3 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze, le questioni relative al denaro sembrano promettere bene. Se avete avuto delle idee brillanti per guadagnare denaro extra, ora sarete spinti a metterle in pratica. Al contempo sarete molto generosi, con voi stessi e le persone care e vi lancerete in qualche acquisto. Avete via libera dal cielo astrale ma in ogni caso siate cauti, pur concedendovi qualche gratificazione cercate di non esagerare. Amore: in coppia, l’amore nei confronti del partner è intenso, c’è passione e romanticismo. Soli: avete le carte in regola per conquistare ma siete pregati di non prendete troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri.

Oroscopo 3 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno accende il desiderio di muovervi, uscire e provare nuove esperienze. Che si tratti di un viaggio, un’avventura, uno studio o il desiderio di dare il via a un’attività, con il buon aspetto Sole-Luna siete pronti a lanciarvi! Al contempo proverete belle emozioni grazie alle prove tangibili d’affetto che riceverete da amici e familiari. Non è escluso che affronterete con coraggio un problema che fino a qualche giorno fa vi sembrava impossibile da risolvere. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, favorevole a progetti a due e sarete pronti a sacrificare un hobby per veder sorridere la dolce metà. Soli: fatevi bell/e e uscite: l’amore può nascere in qualsiasi posto!

Oroscopo 3 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno, vi rende cauti, discreti ma tenete presente che pur rimanendo dietro le quinte, avete la possibilità di fare delle mosse intelligenti. Aspettate l’occasione giusta per mettervi al centro della scena e mostrare il vostro talento. Il vostro intuito è forte e potreste acquisire una comprensione più profonda di una situazione. Potreste scoprire modi diversi per affrontare le aree della vostra vita che hanno perso attrattiva. Amore: in coppia, darete la priorità alla libertà, alle vostre attività personali, come uscire con gli amici. Non trascurate il partner. Soli: voglia di stare per conto vostro e se incontrerete qualcuno non vi impegnerete.

Oroscopo 3 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della vita sociale, annuncia una bella domenica da trascorrere in compagnia degli amici. Il transito vi dota di splendide energie e il vostro desiderio è quello di impegnarle in un’attività che vi appassiona o in un progetto che sollecita il vostro interesse. Il sostegno, la solidarietà da parte di chi vi circonda vi farà sentire soddisfatti: un amico, ad esempio, vi darà una mano per risolvere qualcosa che non siete in grado di gestire da soli. Amore: in coppia, c’è sincerità, affetto e tenerezza. Mostrate apertamente e reciprocamente i vostri sentimenti. Soli: se avete intenzione di dichiarare ciò che provate lo farete in modo brillante. L’altro/a cederà.

Oroscopo 3 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste decidere che è arrivato il momento di investire più energia in un obiettivo o nei compiti importanti. Se vi siete impantanati, sarete pronti a intervenire e premere l’acceleratore. E fate bene poiché è una fase in cui potete ottenere la riuscita! Siete in buona forma per scambiare idee, fare progetti elaborare delle strategie e considerare i diversi aspetti di un problema. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di sottolineare i difetti del partner. Non dimenticate le sue qualità. Soli: cercate di essere tolleranti con le persone che incontrate. Nessuno è perfetto, nemmeno voi.