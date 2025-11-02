Cosa dice l’oroscopo del 3 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni, la settimana non si apre al top: procedete con calma, affrontate impegni e compiti in base alle priorità. Chi vi circonda, lavoro o vita personale, oggi potrebbe sembrare distante o un po’ impacciata ma evitate di pensare che ce l’abbiano con voi. Non dovete prendere tutto troppo sul serio! Tenete presente che nei prossimi giorni i transiti saranno favorevoli e tornerà la sicurezza in voi stessi, l’ottimismo. Amore: in coppia, guarderete la relazione con occhi nuovi e più positivi e riprenderete slancio! Soli: alcune conversazioni con la persona che vi attrae saranno molto promettenti.

Oroscopo 3 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

In mattinata, cercate di stabilire dei limiti: se il telefono squilla continuamente, impegnate parecchio del vostro tempo per rispondere alle chiamate e i messaggi, mettete la modalità silenzioso e concentratevi sui compiti che dovete svolgere. In serata l’atmosfera sarà armoniosa, sarete comprensivi, affettuosi e chi vi circonda ricambia la vostra gentilezza. Sfruttate queste vibrazioni astrali per trovare eventualmente un compromesso. Amore: in coppia, capirete che i timori e i dubbi non sono fondati e sarete più comprensivi. Soli: vi sentite pronti a voltare pagina, lasciare le delusioni alle spalle.

Oroscopo 3 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che si tratti di lavoro o di affari, potrebbe aprirsi una porta che sembrava chiusa a doppia mandata. Forse perché è il momento giusto. Al contempo, nei prossimi giorni, fareste bene ad accettare un invito, una proposta. Con due pianeti che sosteranno in Sagittario, le relazioni andranno alla grande, potreste trovare un accordo con un collega o con il boss. Per oggi infine, praticate un’attività rilassante per eliminare lo stress. Amore: in coppia, se non sarete d’accordo su alcuni dettagli troverete un compromesso. Soli: avete le carte in regola per conquistare. Sta voi dunque, giocarle al meglio.

Oroscopo 3 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra curiosità oggi è al massimo e se da un po’ di tempo il quotidiano sta andando avanti con monotonia, sempre uguale, probabilmente avvertite il bisogno di ampliare gli orizzonti, vedere la vostra vita, il mondo corcostante in un modo completamente nuovo. Poiché le decisioni che prenderete ora prepareranno il terreno per il futuro, riflettete attentamente su ciò che desiderate e sistemerete parecchie cose. Amore: in coppia, mantenete il dialogo e all’occorrenza fate il primo passo per riconciliarvi. Soli: conversazioni gioiose, incontri piacevoli. E’ il momento di prendere l’iniziativa!

Oroscopo 3 novembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Più sicuri di voi stessi, sapete che potete eludere abilmente gli ostacoli che eventualmente dovessero presentarsi sulla vostra strada. Avete ottime idee e attraverso un massaggio, un trattamento in una spa o alcune attività rilassanti, inoltre, sarete in grado di allontanare lo stress, vi sentirete più vitali! Una persona potrebbe riconoscere che siete amici splendidi, eccezionali e la cosa farvi sentire gratificati! Amore: in coppia, splendida complicità, la fusione è totale e il partner vi dedica mille attenzioni. Soli: fascino, carisma, determinazione… vi si nota da lontano! E sicuramente conquisterete un cuore.

Oroscopo 3 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o famiglia, esprimete senza riserve le vostre idee ma evitando di scatenare discussioni accese. Dal pomeriggio, sarete apprezzati da tutti e le vostre azioni, le scelte e le decisioni faranno arrivare dei complimenti. Al contempo aprite occhi e orecchie poiché avete la possibilità di trovarvi al posto giusto nel momento giusto! Le vibrazioni astrali hanno il potere di decuplicare i progetti, moltiplicare i benefici. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di un nuovo ritmo. E insieme farete evolvere la situazione. Soli: non siete sicuri che una persona ricambi e aspettate un segnale. Prendete voi l’iniziativa!