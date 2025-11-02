L’oroscopo del 3 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 3 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 3 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con i passaggi odierni, la settimana non si apre al top: procedete con calma, affrontate impegni e compiti in base alle priorità. Chi vi circonda, lavoro o vita personale, oggi potrebbe sembrare distante o un po’ impacciata ma evitate di pensare che ce l’abbiano con voi. Non dovete prendere tutto troppo sul serio! Tenete presente che nei prossimi giorni i transiti saranno favorevoli e tornerà la sicurezza in voi stessi, l’ottimismo. Amore: in coppia, guarderete la relazione con occhi nuovi e più positivi e riprenderete slancio! Soli: alcune conversazioni con la persona che vi attrae saranno molto promettenti.
Oroscopo 3 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)
In mattinata, cercate di stabilire dei limiti: se il telefono squilla continuamente, impegnate parecchio del vostro tempo per rispondere alle chiamate e i messaggi, mettete la modalità silenzioso e concentratevi sui compiti che dovete svolgere. In serata l’atmosfera sarà armoniosa, sarete comprensivi, affettuosi e chi vi circonda ricambia la vostra gentilezza. Sfruttate queste vibrazioni astrali per trovare eventualmente un compromesso. Amore: in coppia, capirete che i timori e i dubbi non sono fondati e sarete più comprensivi. Soli: vi sentite pronti a voltare pagina, lasciare le delusioni alle spalle.
Oroscopo 3 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Che si tratti di lavoro o di affari, potrebbe aprirsi una porta che sembrava chiusa a doppia mandata. Forse perché è il momento giusto. Al contempo, nei prossimi giorni, fareste bene ad accettare un invito, una proposta. Con due pianeti che sosteranno in Sagittario, le relazioni andranno alla grande, potreste trovare un accordo con un collega o con il boss. Per oggi infine, praticate un’attività rilassante per eliminare lo stress. Amore: in coppia, se non sarete d’accordo su alcuni dettagli troverete un compromesso. Soli: avete le carte in regola per conquistare. Sta voi dunque, giocarle al meglio.
Oroscopo 3 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La vostra curiosità oggi è al massimo e se da un po’ di tempo il quotidiano sta andando avanti con monotonia, sempre uguale, probabilmente avvertite il bisogno di ampliare gli orizzonti, vedere la vostra vita, il mondo corcostante in un modo completamente nuovo. Poiché le decisioni che prenderete ora prepareranno il terreno per il futuro, riflettete attentamente su ciò che desiderate e sistemerete parecchie cose. Amore: in coppia, mantenete il dialogo e all’occorrenza fate il primo passo per riconciliarvi. Soli: conversazioni gioiose, incontri piacevoli. E’ il momento di prendere l’iniziativa!
Oroscopo 3 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Anche se siete preoccupati sulla vostra capacità di guadagnare di più oppure siete determinati a cambiare la vostra situazione finanziaria per oggi evitate di agire impulsivamente. Dovendo scegliere tra diverse possibilità, i pianeti al vostro segno annunciano di non prendere decisioni importanti fino a quando non avrete chiarezza, ovvero a partire da domani, con uno splendido Marte che entra in Sagittario (ne riparleremo). Amore: in coppia, il partner è più che mai attratto dal vostro fascino, eleganza… Grande felicità. Soli: avete tutto per piacere e c’è la possibilità di incontrare l’amore.
Oroscopo 3 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
In mattinata cercate di fare il punto della vostra situazione e affrontare alcune verità, forse scomode. Dovete ammettere con sincerità se in alcune circostanze avete messo il freno a mano o è stato a causa delle persone care. In questo modo avrete la possibilità di risolvere la questione. Prendete dunque l’iniziativa, pensate seriamente a quali progetti vorreste realizzare con la consapevolezza che dovete cambiare direzione. Amore: in coppia, desiderio al top e direte al partner dolci parole d’amore. Soli: potreste riprendere i contatti con un/a ex e ricominciare una storia che sembrava chiusa.
Oroscopo 3 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Potreste avvertite stanchezza, stress ma ciò non significa che questo stato d’animo debba prendere il sopravvento. Fermatevi, chiudete gli occhi e rilassatevi facendo alcuni respiri profondi. Rimarrete sorpresi di quanto possano far bene questi pochi momenti. Provateci. Mercurio – e da domani Marte – nel vostro segno indicano che è la vostra occasione per prendere slancio e andare avanti con un obiettivo o un sogno. Amore: in coppia, meno ostinati e più aperti al dialogo, ascolterete con attenzione il partner. Soli: siete irresistibili! Eppure oggi avete solo voglia di stringere nuove amicizie.
Oroscopo 3 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Determinati, più motivati del solito, la vostra tendenza oggi è quella di buttarvi a capofitto in un nuovo progetto. Tenete presente che non tutti hanno il vostro stesso entusiasmo per cui fate attenzione a non fare i prepotenti, in particolare con i familiari e gli amici. Evitate dunque di scatenare polemiche inutili – lavoro compreso – e sorridete! Tanto più che in serata sarete più rilassati e potrete godere di un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, darete prova dell’amore nei confronti del partner che apprezzerà il vostro romanticismo. Soli: un incontro online, sarà coinvolgente, vi farà toccare il cielo con un dito!
Oroscopo 3 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
E’ un lunedì in cui, lavoro o affari, vi dedicherete con grande slancio ai progetti con la ferma intenzione di otterrete il successo. In effetti da domani Marte entra in Sagittario – ne riparleremo – ma già da oggi con chiunque avrete a che fare, vi affermerete senza problemi, le negoziazioni andranno a vostro vantaggio. L’intuito è al top, cercate di seguirlo poiché troverete le soluzioni a questioni che hanno scatenato la vostra preoccupazione. Amore: in coppia, è una serata piena d’amore e con il partner il desiderio è al top! Soli: anche per voi buone notizie: la persona che vi attrae lancerà un segnale.
Oroscopo 3 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Se di recente avete avuto la tentazione di lanciarvi in qualcosa ma non avete osato, con il buon aspetto tra Marte in Scorpione e Nettuno nel vostro segno, scoprirete che il coraggio e la sicurezza in voi stessi sono rafforzati e prenderete l’iniziativa. Ciò che vi ha bloccato ora non avrà alcun potere su di voi. Ma non solo, vi renderete conto che esitando, mettendo il freno a mano vi perdereste nuove opportunità e nuove esperienze. Amore: in coppia, rischiate di fissarvi su dettagli senza importanza. Cercate di andare incontro al partner. Soli: sognate l’amore ma a furia di idealizzare l’incontro rischiate di perderne uno nella realtà.