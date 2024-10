L’oroscopo del 3 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Giove in Gemelli è eccellente per la vostra vita sociale. Più simpatici del solito, con questo transito potreste trovarvi al centro della scena, chi vi circonda ammirerà la vostra brillante personalità! In ogni caso, fate attenzione a ciò che direte. Qualcuno che non vi conosce bene potrebbe non cogliere il vostro senso dell’umorismo e prendere una battuta nel verso sbagliato. Amore: in coppia, se il partner è sulla vostra lunghezza d’onda, trascorrerete una giornata e una serata indimenticabili. Soli: pronti a fare di tutto per trovare la persona giusta. Non dovreste avere problemi a incontrarla!

Oroscopo 3 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui avrete la sensazione di dover portare a termine gli impegni con una certa urgenza ma con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Giove in Gemelli evitate di imboccare scorciatoie e seguite un metodo consolidato. Tenete presente che riguardo a obbiettivi di lavoro, personali e finanziari, mettere in atto un piano solido vi permetterà di andare dritti al punto e raggiungerli con successo. Amore: in coppia, rispettate il bisogno del partner di stare per conto proprio, un po’ di solitudine farà bene anche a voi. Soli: allontanatevi da persone negative e scegliete la compagnia di quelle positive. Tutto cambierà in meglio!

Oroscopo 3 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Luna in Bilancia e Giove nel vostro segno, siete di buon umore, sorridenti, incontri e conversazioni andranno alla grande e intorno a voi crea un’atmosfera piacevole: chi vi circonda apprezza la vostra presenza. Nel lavoro e negli affari siete più motivati del solito: niente e nessuno oggi può fermarvi e svolgete tutto con grande efficienza. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. Amore: in coppia, nella relazione non circola la noia! Il partner vi stimola, siete sempre affascinati e tra voi c’è passione! Soli: è una giornata romantica, in programma ci sono uscite e incontri – anche on line – interessanti.

Oroscopo 3 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni siete più sensibili del solito, avete alti e bassi d’umore, vi sentite come su un’altalena. Un momento potreste giudicare una relazione d’amicizia molto positiva e quello successivo ritenere che la persona sia negativa. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Al contempo, se avete discusso con una persona, bando all’orgoglio e fate il primo passo per ritrovare l’accordo. Amore: in coppia, idee e desideri si concretizzano, i reciproci sentimenti si rafforzano. Siete pronti a spostare le montagne. Soli: se capite che oggi gli incontri sono poco affidabili, prima di lanciarvi, osservate la persona. Agirete in seguito.

Oroscopo 3 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Luna-Giove accende il desiderio di vivere nuove esperienze ed è una giornata in cui in modi assolutamente inaspettati potreste conoscere persone e posti nuovi. Un incontro nella vita sociale o un viaggio potrebbero stimolare la vostra curiosità! Ma non solo: se in cottura avete un progetto di lavoro, impegnerete le energie con ottimismo ed entusiasmo. Sentite che andrà alla grande. Amore: in coppia, la stima del tuo partner aumenta e il dialogo è facile. È tempo di esprimere i vostri desideri e guardare nella stessa direzione. Soli: avete delle opportunità di un incontro: non ponetevi domande inutili.

Oroscopo 3 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Luna-Giove dopa le vostre ambizioni e oggi avete intenzione di mostrare quanto valete e fare passi avanti nella carriera. Anche se avete in mente un’idea brillante, tenete presente che per realizzarla dovrete rimboccare le maniche e lavorare sodo. E’ vero che quando si tratta di impegnarvi non vi tirate indietro ma prima di lanciarvi chiedetevi se siete pronti e poi pianificate i passi da compiere. Amore: in coppia, atmosfera instabile, qualsiasi cosa farà o dirà il partner vi irriterà. State per conto vostro. Soli: per oggi, rimandate l’operazione conquista. Non è una giornata favorevole agli incontri d’amore.

Oroscopo 3 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Giove in Gemelli e oggi volete fare ovunque una buona impressione. Grazie al fascino, le relazioni importanti di lavoro o personali procederanno senza intoppi. E se avete voglia di lanciarvi nella vita sociali, accomodatevi: di sicuro non vi annoierete! Non è escluso, infine, che vi lascerete tentare dallo shopping ma prima di fare acquisti stabilite un budget! Amore: in coppia, al partner dimostrerete il vostro amore in mille modi, non è escluso farete un regalo o ne riceverete uno. Soli: farete l’incontro tanto atteso. Per conquistare sfrutterete il fascino e al contempo un pizzico di astuzia.

Oroscopo 3 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata sorprendente: potrebbe arrivare un’opportunità decisamente interessante e vorrete farla vostra. Un’idea o un’offerta di lavoro molto positiva, in effetti per voi potrebbe funzionare alla grande! Il buon aspetto Luna-Giove accende il vostro entusiasmo e sarete spinti a entrare in azione alla velocità della luce, ben prima che altri possano cogliere al volo questa occasione fortunata. Amore: in coppia, con Venere in Scorpione c’è grande complicità, è il periodo ideale per realizzare nuovi progetti di vita con il partner. Soli: una persona vi intrigherà fisicamente e per la sua intelligenza. Vivrete il presente senza porvi domande.

Oroscopo 3 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vita sociale è piacevolmente movimentata, con il buon aspetto Luna-Giove oggi potreste ricevere numerosi inviti e incontri. Accettate al volo: è un momento eccellente per stringere nuove relazioni poiché in futuro queste persone potrebbero svolgere un ruolo significativo, dare un aiuto concreto. Al contempo è un’ottima giornata per entrare nuovamente in contatto con amici che da mesi avete perso di vista. Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro sguardo intrigante e tenero al tempo stesso. Splendida serata. Soli: oggi tutto vi sembra possibile! Fascino, eleganza, simpatia, siete pronti ad accogliere una nuova relazione.

Oroscopo 3 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Luna-Giove vi dota di uno stato d’animo positivo e al contempo rappresenta un invito a lavorare con impegno sui vostri obbiettivi personali o di lavoro, così da fare progressi e assecondare le ambizioni. Tenete presente che tutto ciò che farete ora vi permetterà di ottenere enormi vantaggi dunque assicuratevi di fare dei passi avanti, grandi o piccoli non importa, verso il futuro che desiderate di più! Amore: in coppia, avete voglia di fare ciò che volete. Parlatene con il partner, spiegate che avete bisogno di respirare un po’. Soli: la solitudine a volte vi pesa ma vi rendete conto che date molto valore alla vostra libertà,

Oroscopo 3 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia è in armonia con Giove in Gemelli: il transito per il vostro segno è splendido: siete ottimisti, ambiziosi, avete belle energie e tanta voglia di intraprendere alla velocità della luce ma accompagnati dalla precisione. Pensando al successo, non vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità anche se potreste provare un po’ di ansia. Mantenete la calma, ce la farete! Amore: in coppia, bellissime dichiarazioni d’amore, conversazioni tenere, grande complicità anche nell’eros. E’ probabile che con il partner trascorrerete gran parte della serata tra le lenzuola… Soli: un semplice flirt, a sorpresa si trasforma in una storia d’amore.

Oroscopo 3 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie al buon aspetto Luna-Giove, avete la possibilità di prendere nuove iniziative per quanto riguarda l’andamento familiare. In casa proporrete alcune regole per impegnare ciascuno meno energie, ovvero suddividere i compiti e le responsabilità in modo equo o per risparmiare un po’ di soldi. Attraverso conversazioni costruttive, le persone care saranno d’accordo, intenzionate a collaborare, Amore: in coppia, il partner è attento nei vostri confronti, mostra grande dolcezza, ritrovate la passione dei primi giorni. Soli: sta per nascere una nuova storia d’amore! Affascinanti, vi aspetta un incontro meraviglioso!