L’oroscopo del 3 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano, della forma fisica e del lavoro: avete lo slancio giusto per prendere cura di voi stessi e organizzare al meglio il programma della giornata. Investite le energie su tutto ciò che vi fa risparmiare tempo, pianificare e lavorare in modo più efficiente. E’ un ciclo di sei mesi che dovete iniziare con il piede giusto, ovvero impostare gli obiettivi che vorreste raggiungere in questo arco di tempo. Amore: in coppia, mantenendo l’attenzione sulla complicità, continuerete a strutturare e a migliorare la relazione. Soli: in caso di incontro romantico o se avete un appuntamento, parlate pure di voi ma senza rivelare tutto. Mantenete un po’ di mistero

Oroscopo 3 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Vergine accentua la vostra creatività e al contempo annuncia dei cambiamenti inaspettati. Anche se inizialmente potrebbero destabilizzarvi emotivamente, il Novilunio vi permetterà di vedere i lati positivi, quali sono i vantaggi che potreste trarne. Ed è sicuro che non saranno pochi. Pensate, dunque, positivo e ricordate che qualunque cosa inizierete ora – lavoro o vita personale – è destinata a trasformare la vostra vita. Avanti tutta! Amore: in coppia, lascerete con gioia che il partner si occupi delle sue attività personali e voi andrete avanti con le vostre. Ciò fa presagire una distanza fisica, ma poi un riavvicinamento tra le lenzuola. Soli: farete un passo indietro rispetto alla ricerca dell’anima gemella e deciderete di seguire l’istinto.

Oroscopo 3 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è probabile che accenda il desiderio di rinnovare o dare qualche nuovo tocco all’arredamento, con mobili e accessori che riflettano il vostro attuale modo di essere. Il transito rappresenta un invito a bilanciare il ritmo frenetico quotidiano con momenti di calma e tranquillità. Al contempo con Mercurio in moto diretto se avete litigato con un familiare, fate il primo passo e ritroverete l’armonia. Amore: in coppia, nella relazione soffia un vento di apertura, libertà e originalità. Il barometro dell’amore è sul bello/stabile. Soli: forse non incontrerete l’amore con la A maiuscola ma non vi dispiacerà vivere un’avventura con una persona diversa da quelle che di solito vi attraggono.

Oroscopo 3 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Vergine è in armonia con il vostro segno: movimentare il più possibile la vita sociale, nelle prossime settimane vi sarà molto utile, contatti, spostamenti e conversazioni andranno alla grande. Non è escluso che potreste dare il via a una collaborazione con una persona che avrà una una prospettiva innovativa sulle vostre idee e progetti. Il suo approccio può avere una visione che non avete mai preso in considerazione, il che può essere solo positivo. Amore: in coppia, lasciate al partner il proprio spazio. Da un lato cercherete la fusione, dall’altro più movimento nella relazione. Trovate una via di mezzo! Soli: potreste perdere la testa per una persona ma occhio, potrebbe essere poco affidabile o poco sincera. E’ un buon motivo per non girare film mentali.

Oroscopo 3 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un’opportunità per avere un quadro chiaro del budget mensile, delle entrate e delle uscite e capire, dunque, come trovare un equilibrio. Nell’arco dei prossimi sei mesi eliminando quelle che ritenete delle spese superflue riuscirete a risparmiare o quanto meno risanare il settore delle finanze così da non incontrare eventuali difficoltà. Non è escluso che entri una somma di denaro. Amore: in coppia, il dinamismo contribuirà a rafforzare il legame. Con il partner sarete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: se siete innamorati avete capito che dovete battere il ferro finché è caldo. Per sciogliere il cuore della persona dovete mostrare passione. E’ vivamente consigliato!

Oroscopo 3 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova nel vostro segno, l’unica del 2024, rappresenta un nuovo inizio, segnala un rinnovamento: mettete al centro dell’attenzione i progetti, gli obbiettivi personali o di lavoro che vi entusiasmano – compresi quelli che avete chiuso in un cassetto – e sviluppate una strategia per concretizzarli entro il 14 marzo 2025, con il Plenilunio in Vergine. Siate ambiziosi, puntate in alto, date il massimo così da gettare solide basi per il successo a cui mirate! Amore: in coppia, la fiducia nel partner è totale, il che vi eviterà di porvi domande inutili e provare ansia altrettanto inutile. Grazie a questa stabilità nulla potrà fermarvi, i progetti progrediranno velocemente. Soli: se c’è un/a rivale evitate di entrare in competizione: può funzionare nel lavoro, ma non negli affari di cuore. Ognuno a suo modo è speciale e originale. Pensateci e comportatevi di conseguenza.

Oroscopo 3 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Vergine sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a risolvere eventuali questioni rimaste in sospeso e che, forse per paure senza un reale fondamento, avete eluso. E’ il momento di affrontarle con coraggio così da poter andare avanti! E se arrivano, accettate i consigli di persone che vi sostengono. Con questo transito, nel lavoro è consigliabile puntare più sulla qualità che sulla quantità. Procedete con calma e non commetterete errori. Amore: in coppia, avete campo libero per perfezionare i progetti a due e familiari. Nella relazione stanno arrivando grandi cambiamenti e sarà necessario prendere una decisione radicale. Soli: vi innamorerete di una persona diversa dai vostri soliti standard. Ma oggi non rischiate una delusione.

Oroscopo 3 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Nuova in Vergine è tempo di dare vita ai vostri desideri segreti, agli obbiettivi che vorreste raggiungere, quelli di cui per intenderci non parlate a nessuno. E’ il transito ideale per comunicare a chi vi circonda cosa vorreste ottenere: potreste riuscire grazie al passaparola: ad esempio, all’aiuto dell’amico di un amico. Iniziate già da oggi a spargere la voce. Dovete solo ampliare la cerchia delle conoscenze – anche professionali – socializzare con nuove persone. Amore: in coppia, più razionali che romantici, con il partner parlerete soprattutto delle vostre finanze. Una volta risolto sarete pronti a rilassarvi. Soli: volete conoscere meglio una persona e invierete un messaggio. Arriverà una risposta e la chat prenderà una piega romantica.

Oroscopo 3 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Novilunio in Vergine nella carriera potete ottenere un grande successo a patto di rimboccare le maniche e lavorare sodo: se in mente avete un progetto ambizioso è il momento giusto per dare il via e premere l’acceleratore! Lo realizzerete nell’arco dei prossimi sei mesi. Tenete presente che le vostre capacità e competenze (e promuovere ciò che avete intenzione di realizzare) potrebbero attirare persone influenti pronte a fornire il sostegno di cui avete bisogno. Amore: in coppia, farete del vostro meglio per movimentare la routine. Spezzerete la noia creando un evento che contribuirà a rafforzare la complicità. Soli: non avrete difficoltà a suscitare nelle persone un interesse romantico. Sorriderete di più, sarete più aperti. C’è aria di conquista.

Oroscopo 3 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Vergine accende il vostro desiderio di ampliare i vostri orizzonti e al contempo dà il via a un nuovo ciclo nel percorso professionale. Nell’arco di sei mesi può includere un viaggio, trasferirvi per lavoro, frequentare un corso o uno stage per migliorare le vostre competenze. E’ una fase entusiasmante che vi permette di fare grandi progressi dunque anche se non è tipico del vostro segno, evitate di dormire sugli allori e uscite dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, in caso di conflitto senza rendervene conto potreste offendere la dolce metà. Fate leva sulla ragione. Soli: se una persona che vi corteggiava ha preso le distanze, forse non ha ricevuto i segnali che aspettava. Se vi attrae dimostrate dunque il vostro interesse.

Oroscopo 3 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore della trasformazione e apre un nuovo ciclo di sei mesi in un vostro settore delle finanze. Cosa è possibile migliorare? Potreste, ad esempio, avere la possibilità di saldare eventuali debiti che pesano sulle vostre spalle come macigni e al contempo risparmiare più denaro, eliminando qualche spesa superflua. Con questo transito infatti avrete modo di superare gli ostacoli e non è escluso qualche colpo di fortuna. Amore: in coppia, amate il partner ma oggi potreste avvertire il bisogno di un po’ di solitudine. Parlatene sinceramente, vi capirà. Soli: diminuisce il desiderio di vivere una passione ardente e desiderate una relazione basata sulla tenerezza. Ed è ciò che potrebbe offrire un nuovo incontro.

Oroscopo 3 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: al riguardo, grazie a questo transito siete più aperti e motivati a creare legami equilibrati e armoniosi. Nella vita sociale, è il momento ideale per ampliare il giro delle conoscenze: potrebbero nascere nuove ed entusiasmanti amicizie oppure avrete modo di incontrare una persona con cui unire le forze sul fronte del lavoro e dare il via a una splendida e dinamica collaborazione. Amore: in coppia, se il partner vi ha rimproverato per ripetute assenze, ora vi organizzerete in modo da essere più presenti. La relazione è una vostra priorità. Soli: se negli affari di cuore o in un flirt che avete in corso incontrate alcune difficoltà evitate di insistere. Da domani riprenderete il controllo!