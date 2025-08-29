Cosa dice l’oroscopo del 30 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

E’ un sabato in cui siete ottimisti, pieni di entusiasmo. La Luna in Sagittario accende il desiderio di ampliare gli orizzonti, di godere delle cose belle e buone della vita e non è escluso che questo fine settimana abbiate organizzato un viaggetto con gli amici o i familiari. Di sicuro sarete in buona compagnia. E se non partirete avrete voglia di uscire, distrarvi, renderete la vita sociale piacevolmente movimentata, avrete inoltre la possibilità di coinvolgere gli altri in discussioni fruttuose. Amore: in coppia, ritrovate un buon equilibrio e la dolce metà è molto presente. Evitate di concentrarvi sui dettagli, è solo una perdita di tempo. Soli: sognate di vivere un grande amore con la persona che vi attrae? Ci riuscirete, dovete solo avere un po’ di pazienza.

Oroscopo 30 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

l mix planetario odierno accentua le vostre ambizioni ed è possibile che visentiate obbligati a immergervi nel lavoro. Tuttavia, visto che le energie non sono al top, i passaggi astrali invitano il vostro segno a dare libero sfogo alla curiosità, a quei “capricci” e impulsi che potrebbero rallegrare la vostra vita, renderla più vivace. Uscite dalla vostra zona di comfort e se invece avvertite il bisogno di rallentare, prendete cura di voi stessi o concedetevi qualcosa di speciale. Amore: in coppia, il partner farà delle critiche che vi sembreranno ingiuste: cercate di ascoltare e la giornata si concluderà in modo piacevole. Soli: per favorire la comprensione, dovete saper ascoltare. E viceversa. Pertanto, se incontrate qualcuno che parla solo di sé, prendete le distanze.

Oroscopo 30 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: potreste essere pronti a scendere a qualche compromesso, a sistemare ciò che non va in alcuni rapporti. Prenderete inoltre coscienza dell’ eventuale rancore che avete provato nei confronti di una persona e sarete spinti a elaborarlo prima di esprimerlo creando delle tensioni. Se oggi lavorate, potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Amore: in coppia, certi di avere accanto l’anima gemella non vi ponete troppe domande. Vivete la relazione intensamente e insieme fate molti progetti. Soli: incontri con persone che vi sorprenderanno e vorrete approfondire la conoscenza. Lasciatevi conquistare, vivrete momenti intensi.

Oroscopo 30 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un sabato in cui siete inquieti, un po’ stressati, l’ottimismo è latitante e alcuni pensieri cupi vi spingono a prevedere situazioni drammatiche ben lontane dalla realtà e che non accadranno mai. Siete comunque sempre pronti a essere generosi con chi vi circonda ma ricordate che ora è molto importante investire tempo ed energie anche nelle vostre aspirazioni, spezzando quelle modalità che hanno portato a trascurare determinati obiettivi. E stasera rilassatevi, coccolatevi! Amore: in coppia, troppo impulsivi. Se volete evitare tensioni, cercate di tenere sotto controllo le emozioni e moderate le reazioni. Soli: a causa dei passaggi odierni è una giornata in cui siete un po’ malinconici ma è uno stato d’animo che passerà in fretta.

Oroscopo 30 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario in buon aspetto con altri pianeti vi dota di fascino, carisma, vi permette di brillare, di mettervi al centro della scena. In mente avrete mille idee brillanti e il desiderio di condividerle con chi vi circonda (aspettatevi che spunti anche qualche invidioso). E’ una giornata in cui potreste fare un buon acquisto o prendere un’iniziativa professionale vincente. In serata, rischiate di essere impazienti: fate attenzione a non parlare o reagire troppo in fretta o rivelare cose che per ora è meglio tacere. Amore: in coppia, è un sabato in cui dedicherete più tempo e attenzioni al partner e non è escluso organizzerete una serata piccantina. Soli: magnetici, con l’effetto calamita oggi vi lancerete con successo nella conquista.

Oroscopo 30 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni scombussoleranno positivamente il vostro quotidiano: potrebbe essere qualche sorpresa nel settore della carriera o riguardo alla reputazione. Più in generale, aspettatevi una svolta, un messaggio inaspettato o un improvviso cambiamento di programma. Il vostro segno è noto che ama tenere tutto sotto controllo ma questo sabato richiede elasticità, una mente aperta. In serata, evitate di affrontare conversazioni riguardanti il denaro, procedete con cautela. Amore: in coppia, un semplice sguardo sarà sufficiente per esprimere i vostri pensieri. La dolce metà capirà e si muoverà di conseguenza. Soli: una persona solleciterà una strana sensazione. Vi sembrerà di conoscerlo/a da sempre. E se fosse quella giusta?

Oroscopo 30 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Urano in Gemelli: è una giornata in cui le conversazioni di lavoro o personali potrebbero imboccare una direzione imprevedibile, se avete pianificato un viaggio o una gita potrebbero essere improvvisamente annullati. In generale, se siete spinti a dire ciò che pensate, per oggi evitate di fare leva sulla consueta diplomazia e cercate di essere audaci: parlare in modo sincero potrebbe ribaltare una situazione imbarazzante. Amore: in coppia, se state attraversando delle difficoltà, è una buona giornata per dare il via a un dialogo costruttivo. Per gli altri, guardate al futuro, vi riserva solo cose positive! Soli: avrete capito che la giornata è perfetta per incontri e conversazioni. Sfrutterete il fascino con astuzia.

Oroscopo 30 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per il vostro segno, è noto, non esistono le mezze misure, anche nel settore delle finanze ma con la Luna che esce dal vostro segno ed entra in Sagittario pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli. In particolare se doveste lanciarvi nello shopping. I transiti infatti accentuano il desiderio di regalarvi una gratificazione, ottenere ciò che volete a tutti i costi. E concedervi un regalino potrebbe essere uno dei piaceri della giornata. Amore: in coppia, esprimerete più liberamente il desiderio di tenerezza. È un’ottima giornata per scambiare con il partner dolci promesse. Soli: sfruttate l’atmosfera sensuale di questo sabato per conquistare un cuore in un batter di ciglia. Una buona notizia o un messaggio oggi vi renderà particolarmente felici.

Oroscopo 30 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano in Gemelli: il transito amplifica le emozioni, le relazioni potrebbero presentare dei problemi, emergeranno alcune verità. E’ un sabato in cui da chi vi circonda e persino da voi stessi, dovete aspettarvi l’inaspettato, delle reazioni imprevedibili. Certo, essere voi stessi, dire ciò che avete in mente vi permetterà di sentirvi liberi ma nelle relazioni in generale l’atteggiamento migliore è quello di essere flessibili. Amore: in coppia, darete prova di grande romanticismo, il che non dispiacerà al partner anzi il contrario. Organizzerete un’uscita molto piacevole. Soli: i passaggi vi fanno riconciliare con l’amore. Siete più calmi, meno sulla difensiva e negli affari di cuore è un atteggiamento che darà bei risultati.

Oroscopo 30 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno e vi piacerà più del solito stare per conto vostro per approfondire un argomento che vi interessa, oppure per riflettere su alcuni obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Per sfruttare al meglio le vibrazioni odierne, affrontate le questioni che avete lasciato in sospeso, gli impegni che avete rimandato, alcuni compiti della lista di cose da fare: che si tratti di un piccolo o grande risultato noterete che l’energia aumenterà. Amore: in coppia, il partner vi porrà delle domande ma vi chiuderete a riccio e non è esattamente ciò che dovreste fare. I non detti si trasformano in veri problemi. Soli: piccoli flirt, avventure passeggere. D’accordo, non sarà il grande amore ma vivrete qualche gratificazione.

Oroscopo 30 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della vita sociale: oggi parecchie persone si rivolgeranno a voi per un consiglio, un suggerimento e sarete pronti a dare una mano. Al contempo se avete intenzione di chiarire una situazione o alcune aspetti di una relazione, è il sabato giusto per sgombrare il campo dalla confusione. Tuttavia se qualcuno rimarrà fermo sulle proprie posizioni, evitate di arrabbiarvi: accettate il fatto che non tutti debbano pensarla come voi. Amore: in coppia, senso dell’umorismo, aperti al dialogo e parlerete di un importante progetto a due a cui pensate da tempo. Soli: è una giornata a forma di cuore: oggi a sorpresa darete il via a una nuova storia e nella vostra vita saranno finalmente presenti amore e passione!

Oroscopo 30 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è tempo di rimboccate le maniche! Non entrando in azione difficilmente realizzerete i vostri sogni, i progetti che avete in mente o raggiungere i vostri obbiettivi. Con i passaggi odierni rischiate di chiudervi in un mondo fantastico ma dovete reagite, è tempo di andare in cerca di nuove opportunità, esperienze, contatti che stimoleranno le vostre ambizioni. Amore: in coppia, la tenerezza, l’amore e il desiderio che provate nei confronti del partner sono sempre forti, il che indica che le cose vanno bene! Soli: non siate timidi né troppo esigenti. Se una persona vi corteggia e vi attrae, accettate di rivederla. In generale, lanciatevi nella conquista: farete centro.