Cosa dice l’oroscopo del 30 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Nuova in Capricorno è il momento giusto per impostare alcune intenzioni rispetto alla vita professionale. In buon aspetto con Urano, indica che il progresso finanziario o lavorativo potrebbe manifestarsi in modi inaspettati, in particolare nei prossimi sei mesi. E con la presenza di Mercurio in Sagittario attraverso i contatti che avete sui social nel lavoro potrebbero esserci delle aperture. Amore: in coppia, entusiasmo al top, riuscirete a motivare il partner a vivere al meglio la giornata! Soli: potrebbe esserci un incontro per la serie fuoco e fiamme. Non mettete il carro avanti ai buoi e fatevi desiderare…

Oroscopo 30 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

A partire da oggi prenderete sicuramente un appuntamento importante e se vi aspettate che vada bene non rimarrete delusi. Tenete presente che il Novilunio in Capricorno è in buon aspetto con il vostro segno e la vita vi darà una mano. Forse vi sembrerà straordinario, ma confrontate la vostra situazione attuale con quella nello stesso periodo del 2023. E ricordate: qualsiasi cambiamento nel tempo si rivelerà positivo! Amore: in coppia, insieme al partner parlerete di un viaggio che vi sta particolarmente a cuore, una gita romantica speciale, più progetti … Soli: fascino al top, preparatevi ad accogliere nella vostra vita una nuova persona!

Oroscopo 30 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna nuova in Capricorno potreste dare una scossa o persino chiudere determinate relazioni, mollare alcuni schemi comportamentali o situazioni. Ma nel caso voleste rafforzare un legame è il momento ideale. Il transito, nel vostro settore della trasformazione, annuncia un nuovo inizio che potrebbe avere un impatto positivo sulle finanze, sugli affari e come detto sulle relazioni strette. Amore: in coppia, zero disaccordi, con il partner oggi nulla vi sembrerà più impossibile. L’unione fa la forza! Soli: potreste essere affascinati dalla dolcezza di una persona, dal suo atteggiamento delicato. Chi è? Ma la vostra anima gemella!

Oroscopo 30 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Capricorno, nell’arco dei prossimi sei mesi sarete spinti a lanciarvi in nuove iniziative, cercare nuove opportunità di lavoro. Durante questo ciclo lunare potreste ottenere nuovi contratti, impegni di lavoro o entrare in società con una persona. Potreste voler stabilire nuovi obbiettivi con professionisti che hanno la vostra stessa visione per raggiungere il successo. Amore: in coppia, le prove d’amore del partner saranno numerose al punto che sarete sorpresi! Soli: con il Novilunio in Capricorno potrebbe arrivare un invito speciale e sarete felici di accettarlo. Chissà, potrebbe trattarsi del grande amore…

Oroscopo 30 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nuova in Capricorno al vostro segno chiede di impegnarvi così da avere uno stile di vita sano. Oggi non vi sentite in forma, vi sentite un po’ scoraggiati, demotivati ma sia chiaro, è un fatto passeggero. Con questo transito cercate di fissare alcuni obbiettivi su cosa volete ottenere nel lavoro. Un nuovo impiego, un secondo lavoro o trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata? Amore: in coppia, nulla da segnalare, soltanto che il barometro dell’amore segna il bello/stabile! Soli: che si tratti di un colpo di fulmine o di una dichiarazione romantica inattesa, incontrerete la persona giusta, vi innamorerete e sarete felici!

Oroscopo 30 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Nuova in Capricorno soprattutto nel lavoro sarete più creativi del solito. Ma vi porrete tante domande, vi chiederete se le vostre idee saranno respinte, come saranno giudicate e come conseguenza esiterete a condividerle. Lanciatevi! E’ importante che altri vengano a conoscenza delle vostre idee. E’ anche il momento giusto per promuovere un progetto o cercare un secondo lavoro. Amore: in coppia, con il partner parlate dei vostri desideri, soprattutto se nella relazione c’è una certa routine. E insieme troverete nuovi interessi. Soli: voglia di avere un incontro fuori dall’ordinario? Uscite, accettate gli inviti!

Oroscopo 30 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Novilunio in Capricorno, oggi e nei prossimi sei mesi tutto ciò che è legato alla casa, alla famiglia e alle vostre radici, potrebbe acquisire importanza. La decisione di trasferirvi, ampliare la famiglia può portare allo scoperto nuove possibilità e idee. Al contempo, con la presenza di Mercurio in Sagittario avrete grande libertà di esprimervi e in positivo o negativo dire ciò che avete nel cuore. Amore, in coppia, il reciproco e profondo amore indica che la relazione è perfetta! Medaglia d’oro dai pianeti. Soli: godrete della splendida e romantica compagnia di una persona interessante incontrata nei giorni giorni scorsi!

Oroscopo 30 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione: ciò che direte o ascolterete avrà un forte impatto. Potrebbero arrivare delle notizie che aspettate da tempo e avranno il potere di allentare la tensione, vi sentirete sollevati. Potrebbe trattarsi anche di un’informazione, di un consiglio o di un’opportunità. In ogni caso, dopo un periodo di ristagno le cose inizieranno a muoversi. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo pieno e ciò sarà molto utile a rafforzare i reciproci sentimenti. Soli: è possibile che una relazione d’amicizia del passato, si trasformi in amore. Ma per ora sarà solo nei vostri pensieri.

Oroscopo 30 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Capricorno nel vostro settore delle finanze, al vostro segno chiede di riflettere seriamente sui vostri obbiettivi da raggiungere: un lampo di genio nell’arco dei prossimi sei mesi, potrebbe farvi entrare in azione così da guadagnare di più e in tempi record troverete un secondo lavoro. Il transito indica che avrete grandi idee e sarete pronti a impegnarvi per realizzarle. Amore: in coppia, i progetti avranno maggiore concretezza, insieme al partner darete il via senza problemi. Soli: non sembrate interessati a impegnarvi seriamente. Eppure c’è chi vorrebbe approfondire la conoscenza. Pensateci…

Oroscopo 30 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio si compie nel vostro segno: se volete evolvere, cambiare, offrire una migliore immagine di voi stessi, eventualmente cambiando look, è il momento ideale! Ma non solo: nel giro dei prossimi sei mesi avrete la possibilità di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Siete pronti a lasciare il passato alle spalle e risolvere quelle questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, con il partner potreste decidere di organizzare un viaggetto o dare il via a nuovi progetti. Soli: grandi incontri stanno per cambiare la vostra opinione sulle relazioni romantiche e sull’amore! Una persona vi farà dimenticare tutti i pregiudizi!

Oroscopo 30 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Novilunio in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: indica che dovete credere in voi stessi, è tempo di avere una nuova prospettiva nel lavoro e nella vita in generale! Il 1 gennaio, Mercurio in Sagittario riprende il moto diretto e vi permette di aprire il 2025 in modo positivo: sicuramente svilupperete brillanti idee, il vostro talento sarà accentuato e, inoltre, potrebbero arrivare informazioni e notizie importanti. Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia e complicità, avrete occhi solo per il partner che ricambierà. Soli: prima di lanciarvi a occhi chiusi nella conquista di un cuore, accertatevi che l’altro/a sia interessato/a…

Oroscopo 30 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale: è d’aiuto ad ampliare i contatti professionali, anche online, dunque comunicate al massimo con chi desiderate rafforzare il rapporto. Al contempo, se avete intenzione di stabilire dei limiti in una relazione è il momento giusto! Sfruttando al massimo la lunazione odierna potreste elaborare ottime strategie riguardo al lavoro. Amore: in coppia, splendide energie, generosi, comprensivi, altruisti: avete tutte le qualità per trascorrere una serata da sogno! Soli: il Novilunio è favorevole agli incontri, agli appuntamenti, soprattutto se attraverso Internet.