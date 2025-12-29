L’oroscopo del 30 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 30 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 30 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 30 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)
La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi e sensibili del solito e in più con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste essere preoccupati per una questione di denaro. Se è arrivata una proposta e desiderate delle garanzie, prima di accettare leggete i dettagli o chiedete consiglio a una persona fidata. Più in generale, alcune amicizie vi sembreranno pesanti, le loro aspettative non corrispondono alle vostre. In questo caso stabilite dei limiti. Amore: in coppia, tendenza a fare di testa vostra. Fate attenzione all’ostinazione, potreste scatenare delle discussioni. Soli: un flirt vi gratificherà ma per quanto intrigante non avrete voglia di andare oltre.
Oroscopo 30 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: è un martedì in cui avvertite stanchezza, siete un po’ pigri e la cosa migliore è rimanere dietro le quinte. Al contempo, potreste essere intenzionati a mettere le cose in chiaro con una persona che avrà una gran voglia di cogliervi in fallo. La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe scatenare delle tensioni seguite da una discussione ma se sarete totalmente sinceri non avrete nulla di cui preoccuparvi. Amore: in coppia, troverete il modo per superare un ostacolo presente nella relazione. Ci vorrà del tempo ma ciò vi permetterà di evolvere. Soli: gocate la carta del fascino, mostrate il lato romantico e conquisterete!
Oroscopo 30 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Volete portare a termine un progetto o raggiungere un obbiettivo? Con la dissonanza Mercurio-Saturno odierna non dovete avere troppa fretta ma al contrario, rallentare. Evitate di mettervi sotto pressione poiché è necessario procedere passo dopo passo così da concentrarvi, esaminare con attenzione ed eventualmente apportare qualche modifica. In questo modo rafforzerete anche la motivazione a lottare per ottenere quanto avete in mente. Amore: in coppia, con il partner sarete al settimo cielo! Vivrete una serata piena di passione! Soli: in modalità conquista, oggi è difficile resistervi. Dovete solo aprire le braccia e accogliere il nuovo amore.
Oroscopo 30 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)
Con la dissonanza Mercurio-Saturno, oggi potrebbero esserci dei problemi riguardo alla comunicazione: ad esempio ricevere un commento negativo a una proposta o un deciso “no” a un piano. Non dovete scoraggiarvi ma mantenere l’equilibrio. Forse non vi siete espressi nel modo migliore o dovete semplicemente perfezionare la vostra idea. In seguito avrete la possibilità di tornare alla carica e otterrete delle risposte positive. Amore: in coppia, desiderate che il partner vi coccoli, si prenda cura di voi. E lo farà… Soli: e se invece di aspettare mandaste un sms alla persona che ha conquistato il vostro cuore? Farete sicuramente colpo!
Oroscopo 30 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con la dissonanza Mercurio-Saturno è la giornata giusta per dare il via a una conversazione importante che potrebbe schiarire le idee e gettare nuove basi. Potreste provare indecisione se avere un atteggiamento estremamente sincero oppure mantenere la pace ma la verità se detta con gentilezza può sanare una relazione e rafforzarla. Nel pomeriggio, con Giove positivo, è il momento ideale per chiedere favori e promuovere le vostre idee e progetti. Amore: in coppia, di comune accordo, deciderete di spegnere tv e telefono. Una serata solo per voi due. Soli: negli affari di cuore avrete l’opportunità di flirtare e forse anche innamorarvi…
Oroscopo 30 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Se portare avanti un progetto o prendere l’iniziativa per raggiungere un obbiettivo vi sembra giusto, procedete con sicurezza. Potreste pensare che è un consiglio banale ma con la dissonanza Mercurio-Saturno rischiate di ignorarlo e insistere, impegnarvi per portare a termine qualcosa che potrebbe non andare da nessuna parte. In questo caso ammettetelo facendo leva sulla razionalità e chiudetelo in un cassetto. Lo riprenderete in un secondo momento. Amore: in coppia, potreste essere preoccupati per il comportamento del partner e vi porrete delle domande. Riprendetevi: vi ama! Soli: aspetterete un segnale da chi vi attrae e arriverà solo in serata…
Oroscopo 30 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Desiderate cogliere l’occasione per realizzare un acquisto o partire per un viaggio oppure investire del denaro in un hobby? La dissonanza Mercurio-Saturno odierna rappresenta un invito a fare leva sulla razionalità, indica che prima di lanciarvi è necessario esaminare con attenzione i costi e assicurarvi che la spesa sia davvero conveniente. Potrebbe essere necessario modificare i vostri piani, in modo che si adattino al budget. Amore: in coppia, la giornata sarà piacevole. Saprete tenere conto delle osservazioni del partner e ve ne sarà grato/a. Soli: occhio a prendere i vostri sogni per realtà, prestate attenzione in particolare agli incontri online.
Oroscopo 30 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Saturno in Pesci, anche se in mente avete grandi idee potrebbero essere necessario capire se è possibile concretizzarle. Il che, sia chiaro non è una cosa negativa. Riflettete senza smaniare per raggiungere il traguardo. Rallentare vi permetterà di apportare dei miglioramenti che non pensavate fossero necessari. All’entusiamo unite una accorta pianificazione e a quel punto sarete inarrestabili. Amore: in coppia, potreste avvertire un senso di solitudine. Come se il partner fosse da qualche altra parte o come se voi foste da qualche altra parte. Soli: smettete di pensare che non avrete mai una storia! La ruota girerà.
Oroscopo 30 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la dissonanza Mercurio-Saturno è una giornata in cui sarete più riservati del solito, poco inclini a comunicare. E meno male! Rischiate infatti di esprimervi in modo pesantuccio per cui in generale prima di esprimervi, cautela e concentratevi su un compito di lavoro oppure riflettete sulla direzione che sta prendendo la vostra vita e se c’è qualcosa che potreste fare per migliorarla. Lasciate alle spalle le emozioni che vi bloccano! Amore: in coppia, molto testardi, per oggi evitate di affrontare argomenti spinosi. Non potrete fare a meno di provocare il partner. Soli: l’amore potrebbe arrivare ma spetta a voi individuare le buone opportunità.
Oroscopo 30 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la dissonanza Mercurio-Saturno oggi vi sarà facile vedere i difetti di alcune situazioni. Anche se potrebbe essere un po’ scoraggiante e scatenare frustrazione, spegnere il vostro entusiasmo, tenete presente che vi metterà nella posizione di lavorare sulle aree problematiche e rafforzare i vostri piani e progetti. Le conversazioni con amici fidati potrebbero essere utili ma dovete essere disposti ad ascoltare e non solo a parlare. Amore: in coppia, con il partner sarete impazienti, ostinati: evitate di imporvi. La dolce metà potrebbe essere più testardo/a di voi. Soli: le avventure d’amore non mancano ma probabilmente eviterete di lanciarvi.
Oroscopo 30 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La dissonanza tra Mercurio in Sagittario e Saturno nel vostro segno, rappresenta un invito a prendere le cose con calma, rallentare il ritmo e concentratrvi sul vostro benessere. Se nel lavoro avete bisogno di una mano, chiedete senza timore, delegate qualche compito! Noterete un cambiamento nel pomeriggio: sarete in forma ed efficienti. Prendere le distanze mentalmente da un problema vi permetterà di avere in seguito una nuova prospettiva. Amore: in coppia, sembra che il tempo e lo spazio per voi non siano più importanti. Conta solo la magia di essere tra le braccia dell’altro/a. Soli: vivrete un incontro pensando al presente, senza preoccuparvi del futuro.