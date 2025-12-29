Cosa dice l’oroscopo del 30 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui la dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe scatenare un po’ di frustrazione, forse qualcuno tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote o sate voi a frenare una situazione. Per oggi non prendete decisioni o iniziative importanti, in mattinata dedicatevi a qualcosa che avete rimandato poiché sarà d’aiuto a ridurre i livelli di stress. A metà pomeriggio, un familiare potrebbe dare notizie entusiasmanti, avrete buoni motivi per festeggiare. Amore: in coppia, in serata, cogliete l’occasione per trasmettere il vostro messaggio, il partner vi ascolterà con attenzione. Soli: uscite con gli amici: non avrete problemi a conquistare la persona che vi attrae!

Oroscopo 30 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi e sensibili del solito e in più con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste essere preoccupati per una questione di denaro. Se è arrivata una proposta e desiderate delle garanzie, prima di accettare leggete i dettagli o chiedete consiglio a una persona fidata. Più in generale, alcune amicizie vi sembreranno pesanti, le loro aspettative non corrispondono alle vostre. In questo caso stabilite dei limiti. Amore: in coppia, tendenza a fare di testa vostra. Fate attenzione all’ostinazione, potreste scatenare delle discussioni. Soli: un flirt vi gratificherà ma per quanto intrigante non avrete voglia di andare oltre.

Oroscopo 30 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: è un martedì in cui avvertite stanchezza, siete un po’ pigri e la cosa migliore è rimanere dietro le quinte. Al contempo, potreste essere intenzionati a mettere le cose in chiaro con una persona che avrà una gran voglia di cogliervi in fallo. La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe scatenare delle tensioni seguite da una discussione ma se sarete totalmente sinceri non avrete nulla di cui preoccuparvi. Amore: in coppia, troverete il modo per superare un ostacolo presente nella relazione. Ci vorrà del tempo ma ciò vi permetterà di evolvere. Soli: gocate la carta del fascino, mostrate il lato romantico e conquisterete!

Oroscopo 30 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Volete portare a termine un progetto o raggiungere un obbiettivo? Con la dissonanza Mercurio-Saturno odierna non dovete avere troppa fretta ma al contrario, rallentare. Evitate di mettervi sotto pressione poiché è necessario procedere passo dopo passo così da concentrarvi, esaminare con attenzione ed eventualmente apportare qualche modifica. In questo modo rafforzerete anche la motivazione a lottare per ottenere quanto avete in mente. Amore: in coppia, con il partner sarete al settimo cielo! Vivrete una serata piena di passione! Soli: in modalità conquista, oggi è difficile resistervi. Dovete solo aprire le braccia e accogliere il nuovo amore.

Oroscopo 30 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)