Cosa dice l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Giove, alcune questioni riguardanti la casa o la famiglia, a meno che riusciate a risolverle velocemente, potrebbero mandare all’aria i vostri piani. Di qualunque problema si tratti non trascinatelo per le lunghe. La vostra mente sarà altrove e potreste perdere un’opportunità. Iniziate immediatamente, dunque, fatelo e basta. Proverete un grande sollievo e, liberi, potrete dedicarvi ad attività più rilassanti. Amore: in coppia, se ci sono piccole difficoltà la cosa migliore è parlarne immediatamente. Indispensabile anche una messa a punto riguardo alle spese. Soli: fare pace con il passato e con gli errori che avete commesso vi permetterà di fare splendidi incontri.

Oroscopo 30 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste non aver ancora raggiunto alcuni obbiettivi finanziari che vi eravate prefissi e oggi ci penserete continuamente ma accompagnati dall’ansia, dalla frenesia. Il che vi metterà sotto stress. Potrebbe essere più produttivo riflettere con calma così da trovare il modo per progredire velocemente. Siete in grado di farlo. In famiglia, occhio alla permalosità: non accettate le critiche e ancora meno le prediche. Evitate di reagire. Amore: in coppia, se l’atmosfera è già un po’ tesa, oggi rischiate di trasformare un piccolo disaccordo in una tragedia. Cercate di chiudere un occhio. Soli: nervosi, agitati, irritabili: per oggi l’amore non è in programma. Prendete cura di voi stessi!

Oroscopo 30 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il desiderio di rilassarvi può scontrarsi con la necessità di fare qualcosa che evitereste volentieri. Non si tratterà di una questione importante, motivo per cui potreste tendere a distrarvi con messaggi, e-mail, navigare sul web e qualsiasi altra cosa che possa rimandare il momento di affrontarla. Ma iniziando a lavorare proprio partendo da ciò che vorreste eludere, questo mercoledì potrebbe rivelarsi un grande successo. Amore: in coppia, nella relazione riponete totale fiducia, sapete bene che è la fonte del vostro equilibrio e del benessere. Insieme siete felici. Soli: vi muoverete per conoscere nuove persone, sentite che oggi potreste incontrare qualcuno che stavate aspettando.

Oroscopo 30 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Bilancia in dissonanza con Giove nel vostro segno nella vita personale potrebbero emergere vari problemi. Cercate, anche se vi sarà difficile di tenere le emozioni sotto controllo. In caso di discussione accesa con un caro amico o un familiare, appianate la situazione anche se il conflitto si è scatenato perché l’altro/a era agitato, nervoso. Domani Venere entrerà in Cancro e vi permetterà di raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, mantenete la calma, gestite lo stress e i progetti a due con il partner andranno avanti alla velocità della luce! Soli: un incontro potrebbe scatenare forti emozioni. Potete scegliere tra lasciarvi andare o alzare un muro per proteggervi

Oroscopo 30 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete intenzione di prendere un’iniziativa evitate di esitare troppo a lungo. La dissonanze odierne indicano che potrebbe aprirsi uno spiraglio ma chiudersi velocemente. Fermandovi, lo perderete. Non appena lo vedrete buttatevi a pesce, anche se probabilmente vi porterà in un nuovo territorio. Ricordate il vecchio detto: chi non risica non rosica. Allora tutti al posto di partenza, pronti, via! Potete farcela. Amore: in coppia, qualche problema a gestire le vostre emozioni. Prendetevi una pausa anziché prendervela con il partner. E’ necessaria una tregua per chiarire i sentimenti, le aspettative. Soli: stop alla diffidenza e uscite, entrate in contatto con gli altri, apritevi al mondo!

Oroscopo 30 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete un po’ ansiosi riguardo al futuro, anche sul piano delle finanze ma oggi per placare questo stato d’animo negativo, cercate di sfruttare la vita sociale poiché brilla di promesse e vi ritroverete in buona compagnia. Che si tratti di conversazioni online o di incontri dal vivo con gli amici, è un’opportunità anche per entrare in contatto con nuove conoscenze e aprire la strada a nuovi e interessanti sviluppi sul piano professionale. Amore: in coppia, qualche battibecco ma niente di grave. Anche se non siete d’accordo su alcuni dettagli, riuscirete a trovare dei compromessi. Soli: seguire l’istinto oggi vi metterà in grado di stringere nuove relazioni con le persone giuste, che vi regalano benessere.

Oroscopo 30 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove in Cancro e alcune situazioni non andranno nel verso da voi desiderato. Fate del vostro meglio per affrontare con calma qualsiasi turbamento emotivo o sensazione di subire un’ingiustizia. Al contempo, anche se sentirvi accettati sarà importante, evitate di compiacere a vostre spese chi vi circonda. Stabilire dei limiti non vi farà perdere le amicizie e rafforzerà la vostra autostima. Amore: in coppia, bella atmosfera, il dialogo è costruttivo ed esprimete con dolcezza le reciproche aspettative. Soli: è un’ottima giornata per approfondire la conoscenza con una persona che vi attrae. Le possibilità di conquistare il suo cuore sono alte!

Oroscopo 30 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Giove in Cancro: se avete represso le vostre emozioni, evitato di parlare di alcune questioni con le persone care e finto che tutto vada bene, oggi potreste provare frustrazione, penserete che non vi capiscano. Ma incolpare gli altri per problemi di cui non sono a conoscenza non farà altro che sentirvi ancor più incompresi. Relax: Venere domani entra in Cancro e tornerà l’armonia! Amore: in coppia, non fate orecchie da mercante, ascoltate i consigli e i suggerimenti del partner. Non comportatevi come se foste ancora single. Soli: non è collezionando un flirt dietro l’altro che vi sentirete meglio, meno soli… Cercate anche di mollare le amicizie inutili!

Oroscopo 30 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni, durante la mattinata cercate di non farvi risucchiare dai problemi degli altri: la Luna in Bilancia in dissonanza con Giove in Cancro scatenerà sicuramente qualche dramma. Non dovrete sentirvi in colpa se mentre lavorate non risponderete al telefono. Andate avanti e più tardi, nel pomeriggio, quando queste vibrazioni svaniranno richiamerete gli amici con uno stato d’animo diverso e più disponibile. Amore: in coppia, il partner penserà che siate un po’ distaccati ma saprete recuperare. Per stasera avete pronto un programma seduzione. Soli: in caso di incontro avete la possibilità di fare colpo. Il sex appeal è decuplicato e il vostro sguardo accenderà la fiamma della passione.

Oroscopo 30 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

È una buona idea trovare po’ di sollievo dalla pressione o dalla tensione e il modo migliore potrebbe essere quello, nel lavoro, di evitare di strafare. Pensate anche a divertirvi! Al momento siete sicuramente molto concentrati per ottenere la stabilità nel lavoro, carriera o reputazione, a mettere in mostra le vostre capacità, il talento ma nei prossimi giorni avvertirete la necessità di concedervi una – peraltro meritata – pausa di relax. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi nella relazione, forse riguardo a un progetto che uno dei due desidera e l’altro rifiuta. Soli: vi sentite pronti a rivedere esigenze ed aspettative? Renderà più facile conquistare ed essere corteggiati.

Oroscopo 30 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Giove in Cancro: potreste fraintendere il commento di una persona e giudicarlo – sbagliando – come una frecciatina nei vostri confronti. Con gli aspetti odierni potrebbero farvi un complimento meraviglioso e voi prenderlo per il verso sbagliato. Prima di reagire chiedetevi cosa vi dà veramente fastidio. Una volta capito di cosa si tratta sarete più tranquilli con le persone che avrete di fronte. Amore: in coppia, un po’ più emotivi ma in senso buono e sarete più sensibili a ciò che dirà il partner. Soli: voglia di cambiare la vostra situazione e concentrarvi su una storia più sincera ed è positivo ma cercate di essere più tolleranti con chi vi circonda.

Oroscopo 30 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Giove, non è facile concentrarvi. Il che va bene se avete lavorato sodo e avvertite il bisogno di allentare la tensione. In caso contrario, riguardo ai dettagli, soprattutto sul piano delle finanze, cercate di essere un po’ più vigili del solito poiché potreste commettere qualche errore di cui in seguito pentirvi. Venere domani entra in Cancro e annuncia benessere soprattutto nelle relazioni personali! Amore: in coppia, affettuosi, dotati di immaginazione, oggi avrete belle idee per rendere più piccantina la relazione! Soli: con Venere in Cancro torna la voglia di conquistare e troverete un modo romantico, brillante e irresistibile per attirare chi volete nella vostra rete!