Cosa dice l’oroscopo del 30 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dopo 164 anni, Nettuno entra nel vostro segno seppure temporaneamente e tornerà in modo definitivo per 13 anni a partire da gennaio 2026. La vostra creatività, l’immaginazione saranno le risorse preziose: sognate in grande, iniziate a fare passi avanti per dare il via alla vita che desiderate. Già nei prossimi mesi scoprirete che alcuni obbiettivi e progetti hanno perso slancio e la cosa migliore è dedicarvi a tutto ciò che accende la vostra passione. Amore: in coppia, cercate di mantenere la calma senza imporre i vostri punti di vista. Puntate invece sulla passione! Soli: oggi ci sono poche possibilità di dare il via a una storia duratura. Gli incontri ci sono ma non accade nulla di sensazionale.

Oroscopo 30 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Nettuno entra in Ariete, alle spalle del vostro segno, e rappresenta un’opportunità per eliminare vecchie convinzioni, i limiti che vi siete autoimposti. Un lungo transito che vi spingerà a mollare tutto ciò che non vi serve più, ha fatto il suo tempo: un cambiamento magico – anche interiore – che vi farà sentire liberi così da volare in alto. Sarete inoltre più empatici nei confronti di chi vi circonda ma non dovete esserlo al punto di fare vostri i loro problemi. Amore: in coppia, nonostante le lunghe conversazioni, potreste sentirvi frustrati. La notte porta consiglio… Domani andrà meglio. Soli: non dovete scoraggiarvi se lo status non cambia: andate avanti con pazienza nella ricerca della persona giusta.

Oroscopo 30 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Nettuno in Ariete nel vostro settore della vita sociale, stringerete nuove amicizie o le allontanerete in base ai desideri del momento. Potreste essere attratti da persone originali, che si muovono fuori dalle regole. Cercate di essere esigenti, investite il tempo e le energie nelle persone giuste e il vostro impatto nel corso di questo lungo transito – 13 anni – può essere davvero straordinario. Fate attenzione, infine, a distinguere i desideri realizzabili da quelli impossibili. Amore: in coppia, comunicare e ridere sono essenziali per garantirvi una bella giornata. Date voce all’immaginazione, rivelate la vostra passione! Soli: il grande amore arriva inatteso. Accogliete questo magnifico dono della vita.

Oroscopo 30 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Nettuno in Ariete in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e reputazione, in questo ambito dovete procedere con cautela. Potreste pensare che tutto sia possibile ma il transito – accade per la prima volta nella vita, dopo 164 anni, di tutti i segni zodiacali – potrebbe distorcere la percezione del lavoro, degli obbiettivi da raggiungere. In qualsiasi circostanza cercate di essere molto realistici poiché in caso contrario, potreste sentirvi demoralizzati. Amore: in coppia, entusiasti di un progetto ma ne avete parlato con il partner? In caso contrario potrebbe sentirsi frustrato e ciò scatenare tensioni. Soli: un’attrazione sarà irresistibile ma dovreste lanciarvi? Se sentite che non è giusto state alla larga.

Oroscopo 30 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 2039, Nettuno sosterà in Ariete e accenderà il desiderio di ampliare i vostri orizzonti, uscire dalla vostra zona di comfort: che si tratti di viaggiare in posti che non conoscete oppure di dare il via a un viaggio interiore o di studi, avrete la possibilità di ritrovare voi stessi. Al contempo nel corso del lungo transito, potreste scoprire che gli ambiziosi investimenti in termini di tempo ed energie nel lavoro si riveleranno redditizi. Potreste guadagnare parecchio! Amore: in coppia, è il momento di trasformare un progetto in realtà, di esporre le idee, di rivelare i sentimenti, magari di fare una promessa. Soli: contatti gratificanti con persone affidabili e aperte. È il ritorno di relazioni appaganti?

Oroscopo 30 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nettuno entra in Ariete nel vostro settore della trasformazione: un transito lungo 13 anni che annuncia una rinascita. Questa posizione planetaria rappresenta un invito a evolvere, a migliorare la vostra situazione, eliminando senza per questo stressarvi, passo dopo passo ciò di cui non avete bisogno. Non abbiate paura del futuro! In questi anni, nel settore delle finanze, un’opportunità potrebbe consentire di aumentare le entrate o di far quadrare i conti, anche sul piano personale. Amore: in coppia, sfruttate la domenica per vivere bei momenti in intimità con il partner. Organizzate una dolce gita romantica. Soli: se navigate su un sito di incontri, l’intuito potrebbe spingervi verso una persona interessante.

Oroscopo 30 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nettuno in Ariete fino al 2039 sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: che si tratti di un legame con una persona o di un accordo professionale, dovrete prestare la massima attenzione. Se inizialmente sarete affascinati da una relazione o da un impegno di lavoro, rischiate di indossare gli occhiali dalle lenti rosa e a trascurare eventuali segnali d’allarme. Di conseguenza, potreste non avere una percezione chiara di chi o in cosa vi state coinvolgendo. Amore: in coppia, la perfezione non esiste e lo sapete. Dunque siete disposti a chiudere un occhio su cose di poco conto. Soli: potreste aver incontrato qualcuno che vi attrae ma avere difficoltà a mettervi in gioco.

Oroscopo 30 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nettuno in Ariete sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, fino al 2039. In questi anni sarete spinti a introdurre nuove abitudini ma al contempo nel lavoro, il transito potrebbe scatenare insicurezza e potreste avere difficoltà a capire cosa vi aspettate. Cercate di canalizzare le energie in un’attività professionale che vi appaga veramente così da non avere più la sensazione di girare a vuoto. Infine, anche nella vita privata stabilite dei limiti. Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe essere di malumore e in casa l’atmosfera sarà tesa. Soli: con chi vi corteggia siete esitanti e sprecate una quantità infinita di tempo. Poi non vi lamentate con gli amici di essere ancora soli…

Oroscopo 30 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Al vostro segno, Nettuno in Ariete permette di sviluppare la vostra vena artistica, la creatività, l’immaginazione e rende più facile trasformare i vostri sogni in realtà. Nel corso dei prossimi 13 anni alcuni cambiamenti e grazie a splendide idee, potrebbero mettervi in grado di diventare noti nel settore creativo. In ogni caso, fate attenzione: il transito può spingere all’autoindulgenza e all’evasione per cui divertitevi quanto volete ma tenendo i piedi per terra. Amore: in coppia, avete voglia di evolvere verso una vita più appagante e la motivazione per convincere il partner a seguirvi! Soli: fascino al top e oggi farete una strage di cuori. Uscite, conquistate e finalmente non tornerete a casa da soli!

Oroscopo 30 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nettuno in Ariete, da oggi punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Nel corso del transito – 13 anni – potreste aver voglia di trasformare la vostra abitazione così da renderla più confortevole oppure traslocare. Tuttavia con questo passaggio, prima di prendere decisioni importanti è bene riflettere. Sarete inoltre portati a guardare in modo diverso le relazioni con le persone care, potrebbero esserci dei cambiamenti che inizialmente vi turberanno. Amore: in coppia, oggi siete ostinati e non è la giornata ideale per parlare di un progetto o per dare il via una conversazione importante. Soli: l’attrazione con una persona è forte eppure sentite che qualcosa non va. La cosa migliore è proteggervi.

Oroscopo 30 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo 164 anni Nettuno torna in Ariete nel vostro settore della comunicazione: le vostre parole potrebbero avere un incredibile impatto su chi vi circonda, se lavorate nel settore della comunicazione nel corso del transito potrebbero arrivare dei riconoscimenti. Ma il passaggio indica che si apriranno nuove porte in vari ambiti della vostra vita grazie ad alcune ottime idee creative. Tuttavia riguardo a contratti, trattative o accordi fate leva sulla razionalità e attenetevi ai fatti. Amore: in coppia, oggi sfrutterete il vostro fascino per ottenere sempre più attenzioni. E il partner è sempre presente per appagare i vostri desideri. Soli: forse non ve ne rendete conto ma oggi brillate! E di sicuro conquisterete.

Oroscopo 30 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nettuno esce dal vostro segno ed entra in Ariete nel vostro settore delle finanze ed è qui che potreste provare incertezza, avere la sensazione di non avere denaro a sufficienza. Ma, sia chiaro, soltanto perché pur guadagnando di più spenderete alla velocità della luce. Probabilmente attribuirete meno importanza al valore del denaro. Tenete, dunque, sotto controllo il desiderio di lanciarvi negli acquisti. Fate attenzione a chi promette occasioni per arricchirvi in fretta. Amore: in coppia, avete l’opportunità di trasformare in realtà un progetto a due che avete a cuore. Il partner sarà conquistato da questo vento di rinnovamento. Soli: dolci incontri, aprite gli occhi poiché arrivano belle opportunità.