Cosa dice l’oroscopo del 29 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova nel vostro segno apre una nuova e splendida fase: è il vostro momento di brillare! A partire da oggi, i prossimi sei mesi sono eccellenti per dare il via ai progetti, a nuove e più utili abitudini e affrontare delle sfide di lavoro o personali. Il transito potrebbe accendere il desiderio di aumentare le entrate e al riguardo avrete numerose idee. E vi darete da fare per concretizzarle! Preparatevi dunque a cambiare in meglio. E’ un’opportunità per reinventarvi e risorgere come l’araba fenice. Amore: in coppia, vi amate ed entrambi non vi stancate di ripeterlo. La passione è al top. Soli: sarà amore a prima vista e la persona che vi attrae non sarà indifferente al vostro fascino…

Oroscopo 29 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Novilunio in Ariete, alle spalle del vostro segno, alcune fortissime intuizioni potrebbero spingervi a voltare pagina, a fare un reset. Il transito in effetti può coincidere con l’inizio di una rinascita, vi mette in grado di trovare una soluzione a una questione importante e lasciarla definitivamente alle spalle. Lavoro o vita personale, sarete molto convincenti con chi vi circonda e dunque è un ottimo momento per chiedere e ottenere un aiuto riguardo un progetto o un’idea. Amore: in coppia, insieme al partner esaminerete la routine quotidiana e apporterete alcune modifiche. Soli: questo sabato avrete incontri interessanti. e con la Luna Nuova saprete qual è la scelta da fare.

Oroscopo 29 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Ariete, sosta nel vostro settore della vita sociale: è un ottimo momento per stringere nuove relazioni o rafforzare quelle che già avete. Da un incontro positivo potrebbe scaturire un’offerta o un’opportunità. Di sicuro, sfrutterete i prossimi sei mesi per dare il via a nuove attività. Al contempo avete la possibilità di appianare un problema presente in una relazione. Se avete avuto un litigio con una persona a cui tenete è il momento giusto per rimediare e fare pace. Amore: in coppia, bei momenti con il partner, all’insegna della gioia e buon umore. Soli: uscirete con gli amici per scoprire nuovi posti e nuove persone. Il fascino vi mette in grado di conquistare!

Oroscopo 29 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Ariete, da oggi e nei prossimi sei mesi, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni potrebbero aprirsi nuove porte. Un’offerta inaspettata, ad esempio, potrebbe cambiare il percorso professionale, nonché la vostra reputazione in modo significativo e positivo. Con questo transito l’autostima sarà accentuata, avrete le energie, la determinazione per progredire. E con il ritorno di Mercurio Pesci, contatterete le persone giuste pronte a dare una mano! Amore: in coppia, è tempo di cambiare qualche abitudine e non ristagnare nella routine! Cambiate ritmo e aprite il cuore! Soli: conquistate chi vi attrae. Non importa se sarà un breve flirt, dovete rimettervi in gioco!

Oroscopo 29 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Ariete vi dota di splendide energie psicofisiche, rappresenta un invito ad ampliare gli orizzonti. Siete pronti ad entrare in azione? Nell’arco dei prossimi sei mesi, avrete la possibilità di evolvere, vivere nuove esperienze. Potrebbero presentarsi delle opportunità per affinare un’abilità, completare un percorso di studi o persino viaggiare! Di sicuro darete il via a nuovi progetti o attività che accentueranno lo spirito di avventura e stimoleranno la vostra immaginazione. Amore: in coppia, in cerca della perfezione, con il partner sarete molto esigenti. Non rovinate la giornata. Soli: potreste incontrare l’anima gemella. Non ci credete più? Uscite e vedrete.

Oroscopo 29 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Novilunio in Ariete sosta in un vostro settore delle finanze e al riguardo potrebbe far emergere alcune insicurezze tuttavia non è un fatto negativo. Il transito apre un nuovo capitolo in questo settore e nell’arco dei prossimi sei mesi sarete spinti ad apportare delle modifiche essenziali. Ma non solo, arriveranno delle buone opportunità per migliorare e grazie a un buon istinto le coglierete al volo. Sfruttate inoltre le vibrazioni del transito per mollare ciò che non vi serve più! Amore: in coppia, sarete molto tolleranti ed elastici, con grande gioia della dolce metà. Soli: stanchi/e del vostro status, oggi potreste mandare al diavolo la riservatezza. E fate bene, dovete osare e conquistare!

Oroscopo 29 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna Nuova in Ariete nel vostro settore delle relazioni, potreste dare il via a una nuova amicizia o portare una collaborazione o una società a un livello superiore. Un incontro potrebbe essere promettente e se coltiverete la relazione, si rivelerà in vari modi un autentico sostegno! E’ in momento di far entrare nella vostra vita le persone giuste. Questo transito potrebbe spingervi a cercare un lavoro più soddisfacente dal punto di vista finanziario oppure aprire un’attività per conto vostro. Amore: in coppia, la ricchezza della vostra relazione è nella reciproca capacità di capire di cosa ha bisogno l’altro. Soli: voglia di libertà, non siete ancora pronti per iniziare una nuova storia d’amore.

Oroscopo 29 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Ariete, sosta nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano e rappresenta un invito a dare il via un nuovo inizio riguardante la cura di voi stessi, il lavoro e il benessere. Creare una routine più organizzata e sana ti sarà utile, soprattutto se di recente siete stati meno produttivi. Nell’arco dei prossimi sei mesi cercate di eliminare alcune abitudini malsane così da raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Colloqui e conversazioni di lavoro porteranno a risultati eccellenti. Amore: in coppia, vorreste trovare un terreno d’intesa ma di certo non brillerete per tatto. Soli: poco romantici, alcune persone non apprezzeranno tranne si tratti di un’avventura di una notte.

Oroscopo 29 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Ariete per il vostro segno è un transito eccellente, vi dota di splendide energie, enorme creatività, accende l’entusiasmo, il desiderio di divertirvi e al contempo la passione per il vostro lavoro. Da oggi e nei prossimi sei mesi avrete inoltre la possibilità di aprire un’attività per conto vostro o realizzare un progetto. Con questo transito vi sentirete in una posizione di forza e se troverete ostacoli o persone che cercheranno di intralciarvi, li eliminerete con determinazione. Amore: in coppia, corteggerete il partner come i primi tempi. Avrete mille piccole attenzioni e la dolce metà ne sarà felice. Soli: individuata la preda vorrete conquistarla! Farete di tutto per rapire il suo cuore.

Oroscopo 29 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e della casa e potrebbe spingervi a imboccare una nuova direzione, soprattutto per quanto riguarda le questioni dell’abitazione. Qualunque iniziativa abbiate preso in considerazione ora potreste ignorarla, per far posto a qualcosa che vi soddisfi di più e accontenti i familiari. Potreste decidere di ristrutturare, cambiare arredamento oppure traslocare ma tenete presente che tutto andrà per il meglio! Amore: in coppia, con il parlerete dell’argomento di cui sopra: grandi progetti all’orizzonte. Soli: il vero amore finalmente arriva! Grazie a Venere, un incontro nel tempo porterà a una relazione stabile.

Oroscopo 29 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione e fa arrivare notizie, informazioni positive, lavoro o affari sarete pronti a parlare di ciò che avete in mente. Il modo di esprimervi vi permetterà di avere successo. Se, inoltre, avete intenzione di creare un’attività online, aprire un blog o un sito web è un ottimo momento. Non è escluso che fino al 13 aprile, con la Luna Piena in Bilancia, dovrete spostarvi, organizzare un viaggio per motivi professionali o personali. Amore: in coppia, il dialogo è positivo, avete l’opportunità di esprimere il vostro amore o parlare dei problemi con sincerità. Soli: è durante un incontro con gli amici che potreste incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 29 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Ariete, sosta nel vostro settore delle finanze: sarete motivati a rendere la vostra vita confortevole e sicura. E’ il momento ideale per mettere ordine, apportare alcune eventuali modifiche al budget, risparmiare o cambiare il modo di spendere. Fate attenzione poiché questo transito potrebbe spingervi ad acquisti impulsivi e rischiate di spendere eccessivamente – forse per cose inutili – dunque cercate di evitare quelle situazioni in cui sapete di aprire il portafoglio. Amore: in coppia, con Venere in Pesci guarderete il partner in modo un po’ più tenero e soprattutto più sensuale. Soli: aprite gli occhi: sulla vostra strada potrebbe apparire una persona affascinante e divertente!