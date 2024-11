L’oroscopo del 30 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con lo splendido aspetto Luna in Sagittario-Marte in Leone,siete dotati di carisma, forza, creatività e particolarmente determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia, prima di prendere decisioni importanti, fermatevi un attimo, evitate di essere impulsivi. Nel lavoro potrebbe arrivare un’opportunità inaspettata, cercate di coglierla al volo! E’ una giornata, lavoro o vita personale, in cui prendere l’iniziativa poiché potreste realizzare grandi cose. Amore: in coppia, alcune questioni familiari avranno il primo posto: il partner lo capirà, vi incoraggerà e mostrerà il suo incrollabile sostegno amorevole. Soli: potreste scoprire che provate dei sentimenti per chi avete considerato sempre un/a amico.

Oroscopo 30 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui focalizzare l’attenzione sulle priorità, su ciò che per voi conta davvero. Potresti sentirvi un po’ stanchi o distratti, dunque organizzatevi! Con il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte in Leone, che si tratti di problemi familiari, delle finanze o questioni che avete lasciato in sospeso, rimboccate le maniche e cercate di risolvere. Affrontate dunque tutto ciò che va sistemato senza distogliere la concentrazione. Ce la farete! Amore: in coppia, non potete pretendere che il partner plachi tutte le vostre ansie. Lavorate su voi stessi. Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, smettete di pianificare tutto nella vostra mente e, al contrario improvvisate in base alle circostanze!

Oroscopo 30 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte in Leone, la curiosità sarà il motore della giornata: avrete voglia di esplorare nuove idee e incontrare persone stimolanti. Potreste ricevere una notizia interessante che vi aprirà nuove prospettive. Nel lavoro, sfruttate la leggendaria parlantina per condividere le vostre idee, sviluppare da parte degli altri fiducia nelle conversazioni ma prima di entrare in ufficio, lasciate sulla porta i comportamenti teatrali! Amore: in coppia, molto intraprendenti, avete deciso di ravvivare un po’ la relazione e va da sé anche la serata… In ogni caso circola tanto amore. Soli: se siete registrati su un sito di incontri, controllate la mail o i messaggi. E’ una giornata piena di sorprese.

Oroscopo 30 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Bando alla pigrizia! Anche se è un sabato in cui avreste voglia di rilassarvi, dedicarvi al dolce far niente, che si tratti di lanciare nel lavoro una nuova idea o cercare un secondo lavoro oppure dare il via a un progetto, è il momento di essere produttivi! Dovete far vedere a chi vi circonda le vostre competenze, di che stoffa siete fatti: fatevi avanti e mettetevi sotto i riflettori. Dovrete impegnarvi, certo, ma otterrete il successo che meritate ampiamente. Amore: in coppia, qualcosa vi farà dubitare del partner. Ma prima di agire, chiedetevi se siete voi a interpretare le cose in modo sbagliato. Soli: potreste ricevere un sms che scatenerà turbamento. Ma rischiate di capire male il significato.

Oroscopo 30 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ la giornata perfetta per mettervi al centro della scena e condividere le vostre idee, rilassarvi, distrarvi e divertirvi, dedicarvi a qualche attività che accende il vostro entusiasmo, soprattutto se durante la settimana avete impegnato le energie quasi esclusivamente nel lavoro. Grazie al buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte nel vostro segno, oggi brillate, il vostro fascino è irresistibile: avete l’effetto calamita e ovunque attirate l’attenzione di chi vi circonda. Amore: in coppia, vi ponete le domande giuste e siete in grado di appianare eventuali dissapori. Parlate, avete tutto da guadagnare. Soli: scoprirete con piacere che con una persona che vi corteggia siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 30 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte in Leone, rappresenta un’opportunità per rimanere dietro le quinte: avete lavorato parecchio e oggi dovete frenare, concedervi una pausa. Potreste ad esempio fare una gita, offrirvi un massaggio oppure semplicemente rimanere a casa, lontano dal frastuono del mondo esterno. Avete bisogno di tranquillità! Per oggi mettete da parte la lista delle cose da fare e pensate a ricaricare le batterie! Amore: in coppia, evitate le provocazioni e non prendete alla lettera alcune innocenti osservazioni del partner. Rischiate di fare un dramma per cose che non contano. Soli: potreste interpretare erroneamente un sms. Prima di rispondere, chiarite le idee.

Oroscopo 30 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ uno splendido sabato all’insegna dell’armonia, ovunque vi recherete sarete come un raggio di sole! Avete belle energie e sicurezza in voi stessi e molto determinati. E’ una giornata in cui vi concentrerete al massimo sulla realizzazione di un progetto o di un’idea così da ottenere dei progressi. Attenzione: se di recente avete avuto dei problemi, grazie agli aspetti astrali odierni, riuscirete a superare qualsiasi eventuale ostacolo. Amore: in coppia, avete bisogno di tutta la tenerezza e il sostegno del partner. E’ possibile che dovete prendere una decisione e vi conforterà con amore. Soli: pur desiderando una storia d’amore non volete viverla con il primo/a arrivato. Sarete diffidenti.

Oroscopo 30 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avvertite in modo forte la necessità di riposare, rigenerare le energie e con il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte in Leone, oggi siete spinti a ritagliare del tempo solo per voi, concedervi qualche coccola, una gratificazione o un piccolo regalo. Fate attenzione allo shopping a ruota libera: se vi lanciate negli acquisti – forse per i regali di Natale – tenete d’occhio il budget, soprattutto se attualmente state risparmiando in vista di una spesa importante. Amore: in coppia, se non volete scatenare delle tensioni evitate di toccare determinati argomenti. Soli: non è giornata di incontri e se avete un appuntamento rimandate. Rischiate di mandare all’aria una potenziale relazione.

Oroscopo 30 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno – domani ci sarà il Novilunio – è in buon aspetto con Marte in Leone: avete belle energie, siete ottimisti. È il momento ideale per pianificare un viaggio o vivere nuove avventure che accenderanno il vostro entusiasmo- In ogni caso occhio se qualcuno cercherà di convincervi a fare qualcosa e c’è di mezzo del denaro. Esaminate la proposta con molta attenzione. Fintanto che non vedrete i fatti, vale la pena essere cauti. Amore: in coppia, avete l’opportunità di realizzare un progetto a due. La vostra creatività incanta il partner. Soli: per oggi, non avete intenzione di impegnarvi in una storia importante, preferite vivere flirt e avventure con spensieratezza!

Oroscopo 30 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui avete forse bisogno di stare per conto vostro e seguendo l’intuito potreste dare il via a un progetto o muovervi per raggiungere un obiettivo personale che per un po’ di tempo avete chiuso in un cassetto. Con i passaggi odierni potreste essere inoltre spinti a esaminare in profondità una situazione per voi fastidiosa e prendere una posizione con un atteggiamento positivo. Risolverete. Non trascurate le relazioni con i familiari. Amore: in coppia, con Venere nel vostro segno, cogliete l’occasione per condividere dolcemente la serata con il partner e mostrare il vostro amore! Soli: andate alla ricerca dell’anima gemella, è un buona giornata per trovare la felicità a due!

Oroscopo 30 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Luna in Sagittario e Marte in Leone, com’è tipico del vostro segno, avete in mente un progetto, un’idea innovativa, qualcosa che prevedete da tempo e il transito vi offre piena libertà di accelerare. E’ arrivato il momento di agire, seguire il vostro audace senso di iniziativa e raggiungere – forse insieme ad un’altra persona – velocemente l’obbiettivo su cui avete puntato. In serata, dedicatevi a un hobby che accende il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, dichiarazioni d’amore e di passione: nella relazione oggi non c’è spazio per le emozioni tiepide! Soli: è un sabato all’insegna del desiderio, dell’attrazione! Se una persona vi attrarrà non perderete tempo e passerete all’azione!

Oroscopo 30 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Marte in Leone, accentua la vostra creatività, l’immaginazione ma oggi non vi limiterete a sognare, vorrete concretizzare! Sentite con chiarezza che introdurre nella vostra vita abitudini più sane – praticare ad esempio esercizio fisico – studiare un programma quotidiano più organizzato, vi permetterà di ottenere dei benefici e in grado di raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro e personali. Amore: in coppia, vivete il presente con grande passione, sensualità: il che vi consente di assaporare con il partner splendidi momenti magici. Soli: lascerete che le cose accadano senza forzare la mano. Il che vi permetterà di aprire la porta a nuovi incontri.