Cosa dice l’oroscopo del 30 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui un evento inaspettato potrebbe scombussolare le vostre aspettative. Essere flessibili è l’atteggiamento migliore. In questo modo, di qualunque cosa si tratti, ad esempio un cambiamento di circostanze, sarete in grado di fare fronte e adattarvi. Tenete presente che quella che sembra una deviazione dal solito percorso potrebbe aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia o soli, di sicuro oggi non circolerà la noia, la vita affettiva sarà piacevolmente movimentata. Preparatevi a vivere qualcosa di positivo che segnerà un nuovo inizio.

Oroscopo 30 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ tempo di essere aperti su accordi, contratti e contatti di lavoro. In poche parole dovete migliorare la comunicazione per quanto riguarda gli impegni professionali, ridefinire o rinnovare contratti e accordi. In generale è il giovedì ideale per essere più aperti nelle relazioni di lavoro, potrebbe essere il momento di fare quella chiacchierata – necessaria – con il boss che rimandate da tempo. Amore: in coppia, se non volete litigare, tenete per voi alcune critiche. Soli: un/a ex potrebbe contattarvi: a voi decidere se continuare a sentirlo o meno. In entrambi i casi, non vi pentirete.

Oroscopo 30 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni rappresentano un invito a concentrare l’attenzione su attività che vi gratificano: sarà d’aiuto a evitare di concentrarvi sulle emozioni forti che provate riguardo a una relazione di lavoro e di amicizia che ultimamente sembra complicata. Volendo potete dare il via a una conversazione sincera con la persona interessata così da ritrovare la leggerezza, la comprensione e la fiducia. Amore: in coppia, giornata ideale per re-innamorarvi della dolce metà, provare un rinnovato desiderio. Soli: è un giovedì piacevole, in programma potrebbero esserci incontri promettenti.

Oroscopo 30 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I transiti astrali odierni al vostro segno indicano un rinnovamento, sono d’aiuto a capire quali vecchi schemi devono cambiare. Tenete presente che con questo transito man mano che sarete più sicuri di voi stessi,. potreste concretizzare alcuni progetti personali o di lavoro. Sfruttate l’energia di questo passaggio anche per rielaborare il CV, candidarvi per ottenere un posto di lavoro. Amore: in coppia, particolarmente sentimentali e romantici, dolci e reciproche attenzioni vi mettono in grado di far evolvere la relazione. Soli: se di recente avete iniziato una storia, prenderà una piega importante.

Oroscopo 30 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Se in una relazione di lavoro o personale, circolano delle forti tensioni oggi avrete la possibilità di appianare le cose. Dovrete sottolineare cosa è che non va ma affrontare la questione durante una conversazione sincera potrebbe essere il primo passo per arrivare a una riconciliazione. Su un altro piano: cercate di capire cosa è che dovete eliminare dalla vostra vita per migliorarla. Amore: in coppia, convincenti come siete, non avrete problemi a far cambiare idea al partner, trovare idee alternative. Soli: chi vi corteggia oggi vi farà sentire adorati, sarà molto gratificante al punto che non vorrete più scendere dal piedistallo.

Oroscopo 30 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra Mercurio e Plutone è un’ottima giornata per concentrare l’attenzione sulla vostra casa. Troverete la motivazione per riorganizzare le stanze così da rendere più confortevole l’abitazione. Ma in questo momento, anche nel lavoro potrebbe essere necessario modificare alcune abitudini nel programma quotidiano così da ritrovare lo slancio ed essere più produttivi. Amore: in coppia, voglia di affascinare il partner come il primo giorno. Ci riuscirete, il vostro potere di seduzione è al top. Soli: negli affari di cuore l’atmosfera è ideale per conquistare: dare il via a una storia sarà molto facile.