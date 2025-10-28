L’oroscopo del 29 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 29 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Avete idee rivoluzionarie e tanta voglia di premere l’acceleratore ma con la dissonanza Mercurio-Urano, fareste bene ad agire sì con il consueto coraggio e al contempo con cautela. Se volete raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro, affinché non vi siano ostacoli studiate una strategia e fate leva sulla pazienza. Tenete presente che oggi la fretta è la nemica numero uno del progresso. Amore: in coppia, la passione si riaccende! Avete via libera per dare nuovo slancio alla relazione. Soli: se una persona vi attrae oggi sarete disposti a fare il diavolo a quattro. Occhio a diventare invadenti.
Oroscopo 29 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
E’ una giornata in cui alcune conversazioni o notizie potrebbero riguardare il denaro e ciò scatenare un po’ di tensione. Avete la possibilità di far luce su alcuni problemi e chiarire anche se ciò si comporterà un po’ di disagio emotivo. La cosa importante è quella di evitare di reagire con impazienza poiché potreste commettere degli errori. Cercate di gestire attentamente le spese, dite no ad acquisti impulsivi. Amore: in coppia, in serata evitate un atteggiamento eccessivamente serioso o possessivo. Soli: stesso discorso di cui sopra: nelle conversazioni, per non sembrare rigidi, aggiungete un po’ di umorismo.
Oroscopo 29 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Per quanto le vostre idee possano essere brillanti, con la dissonanza Mercurio-Urano potreste avere dei problemi a far passare il vostro messaggio anzi a dirla tutta potreste avere delle discussioni con chi vi circonda a causa di punti di vista diversi e opinioni contrastanti. Mantenete la calma e ricordate di ascoltare tanto quanto parlate. Cercate di imparare dalle interazioni, anche se oggi scatenano frustrazione. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi, non è la giornata ideale per dare il via a conversazioni costruttive. Soli: capirete perché vi è difficile mantenere una relazione stabile con qualcuno. Ed è un passo avanti.
Oroscopo 29 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con la dissonanza Mercurio-Urano è importante trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo poiché avete la tendenza a impegnarvi eccessivamente, pensare troppo, a inseguire la perfezione e ad agitarvi. Piccoli gesti di gentilezza e attenzioni nei confronti di voi stessi, come ad esempio concedervi delle pause o seguire una dieta sana, non solo sono importanti ma possono avere effetti straordinari. Amore: in coppia, cambiate qualche abitudine e la situazione cambierà notevolmente in modo positivo. Soli: un/a ex potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Prima di lanciarvi a occhi chiusi, riflettete con attenzione.
Oroscopo 29 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Mercurio sbarca in Sagittario, nel vostro settore della comunicazione: per il vostro segno è un transito eccellente! Tuttavia fino a domenica è in dissonanza con Urano: le vostre parole avranno un forte impatto su chi vi ascolta e visto che sarete irrequieti, esprimetevi con coraggio ma sempre con la giusta dose di gentilezza. Potreste infine arrivare a una migliore comprensione di una situazione. Amore: in coppia, se il partner vi ha deluso andate oltre. Vi amate e questa è la cosa importante. Soli: determinati a migliorare la vostra situazione, siete sul punto di fare un grande cambiamento nella vita sentimentale.
Oroscopo 29 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Sagittario nel vostro settore delle finanze. Fino a domenica il pianeta sarà in dissonanza con Urano e proprio sul denaro potreste ricevere una notizia sorprendente. Vi sarà facile guadagnare di più ma al contempo avrete la tendenza a spendere di più. Cercate di risparmiare e in generale sulle questioni di soldi e oggetti di valore, evitate un approccio frettoloso. Amore: in coppia, darete il massimo e in programma c’è una serata di passione, nell’eros farete scintille. Soli: in cerca di una storia d’amore ma non è escluso che vi concederete un’avventura ricca di passione.
Oroscopo 29 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Mercurio entra nel vostro segno, avete la possibilità di affascinare, anche nel lavoro, chi vi circonda, troverete degli alleati pronti a sostenervi in qualsiasi circostanza. Fino a domenica il pianeta è in dissonanza con Urano: potreste dover far fronte a qualche opposizione a ciò che direte e che proporrete. Tuttavia, tenete presente che qualsiasi confronto vi permetterà di capire ciò che davvero desiderate. Amore: in coppia, preservate la dolcezza, l’armonia, l’allegria ed evitate di dire spiacevoli verità. Soli: anche se innocue o costruttive, potreste prendere male alcune osservazioni. Riflettete e ne trarrete vantaggio.
Oroscopo 29 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Mercurio sbarca in Sagittario, alle spalle del vostro segno e fino a domenica è in dissonanza con Urano: il transito potrebbe scatenare nervosismo poiché una persona vi imporrà dei cambiamenti nel programma della giornata oppure chi vi circonda, lavoro o vita personale vi farà molte richieste. Se vi trovate alle prese con una questione delicata, state un po’ per conto vostro e seguite l’istinto. Amore: in coppia, siete pieni di attenzioni, apprezzate la dolce tranquillità che regna nella relazione. Soli: dite no all’esitazione, alle paure e se una persona vi attrae sappiate che è il momento giusto per fare il primo passo.
Oroscopo 29 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Mercurio in Sagittario, al vostro segno invia splendide vibrazioni, siete positivi e ottimisti. Fino a domenica, il pianeta è in dissonanza con Urano in Gemelli, transito che vi permetterà di avere delle idee geniali, nella vita sociale potreste stringere delle relazioni utili per il lavoro o persone pronte a dare una mano per raggiungere un obbiettivo. I risultati arriveranno ben prima prima di quanto vi aspettiate. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche battibecco o contrarietà con la dolce metà. Ma siete in grado di far svanire le tensioni! Soli: una persona lancerà un invito. Accettate senza esitare: non avete nulla da perdere!
Oroscopo 29 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con Mercurio in Sagittario probabilmente dovrete gestire parecchie responsabilità e visto che fino a domenica è in dissonanza con Urano il fatto vi peserà parecchio. Non è escluso che aprirete gli occhi su una questione ma fate attenzione: le emozioni forti potrebbero trarvi in inganno e rischiate di agitarvi quando invece per risolvere, dovreste mantenere la calma e concentrarvi al massimo. Amore: in coppia, non potete controllare tutto: lasciatevi travolgere dal piacere di stare insieme, parlate dei reciproci desideri. Soli: è amicizia o amore? In ogni caso, il passo sarà breve. Preparatevi a questa possibilità.