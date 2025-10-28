Cosa dice l’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete idee rivoluzionarie e tanta voglia di premere l’acceleratore ma con la dissonanza Mercurio-Urano, fareste bene ad agire sì con il consueto coraggio e al contempo con cautela. Se volete raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro, affinché non vi siano ostacoli studiate una strategia e fate leva sulla pazienza. Tenete presente che oggi la fretta è la nemica numero uno del progresso. Amore: in coppia, la passione si riaccende! Avete via libera per dare nuovo slancio alla relazione. Soli: se una persona vi attrae oggi sarete disposti a fare il diavolo a quattro. Occhio a diventare invadenti.

Oroscopo 29 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui alcune conversazioni o notizie potrebbero riguardare il denaro e ciò scatenare un po’ di tensione. Avete la possibilità di far luce su alcuni problemi e chiarire anche se ciò si comporterà un po’ di disagio emotivo. La cosa importante è quella di evitare di reagire con impazienza poiché potreste commettere degli errori. Cercate di gestire attentamente le spese, dite no ad acquisti impulsivi. Amore: in coppia, in serata evitate un atteggiamento eccessivamente serioso o possessivo. Soli: stesso discorso di cui sopra: nelle conversazioni, per non sembrare rigidi, aggiungete un po’ di umorismo.

Oroscopo 29 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per quanto le vostre idee possano essere brillanti, con la dissonanza Mercurio-Urano potreste avere dei problemi a far passare il vostro messaggio anzi a dirla tutta potreste avere delle discussioni con chi vi circonda a causa di punti di vista diversi e opinioni contrastanti. Mantenete la calma e ricordate di ascoltare tanto quanto parlate. Cercate di imparare dalle interazioni, anche se oggi scatenano frustrazione. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi, non è la giornata ideale per dare il via a conversazioni costruttive. Soli: capirete perché vi è difficile mantenere una relazione stabile con qualcuno. Ed è un passo avanti.

Oroscopo 29 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano è importante trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo poiché avete la tendenza a impegnarvi eccessivamente, pensare troppo, a inseguire la perfezione e ad agitarvi. Piccoli gesti di gentilezza e attenzioni nei confronti di voi stessi, come ad esempio concedervi delle pause o seguire una dieta sana, non solo sono importanti ma possono avere effetti straordinari. Amore: in coppia, cambiate qualche abitudine e la situazione cambierà notevolmente in modo positivo. Soli: un/a ex potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Prima di lanciarvi a occhi chiusi, riflettete con attenzione.

Oroscopo 29 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Fino a domenica Mercurio in Sagittario è in dissonanza con Urano in Gemelli: il vostro carisma risplende ma pur ricevendo molti complimenti da chi vi circonda, rischiate di essere impulsivi, bruschi nel modi di esprimervi, creando inevitabilmente delle tensioni nelle relazioni. Evitate dunque commenti poco ponderati o a parlare senza riflettere troppo. Cercate di canalizzare le energie in modo produttivo. Amore: in coppia, se riuscirete a tenere sotto controllo le emozioni, trascorrerete una bella e dolce serata. Soli: se una persona che vi corteggia e vi attrae, è in attesa di una risposta, che aspettate a parlare?

Oroscopo 29 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in Sagittario e fino a domenica è in dissonanza con Urano: il transito vi priva di energie, vi sentite stressati, siete distratti, potreste dimenticare ad esempio un appuntamento. Se volete rimanere in carreggiata, controllate gli impegni così da assicurarvi di mantenerli e se vi sentite stanchi durante la giornata concedetevi dei momenti piacevoli così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, circolano delle tensioni, la sensazione è quella di non poter dire ciò che vorreste per timore di scatenare una discussione. Soli: siete stufi di avventure effimere, avete bisogno di amore e tenerezza.