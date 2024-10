L’oroscopo del 30 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Urano potreste essere nervosi per una questione di soldi, che tuttavia risolverete per cui cercate di lasciarla alle spalle e distrarvi. In questo momento siete molto presi della realtà, soprattutto sul fronte delle finanze e mollare la presa vi farà un gran bene. Al contempo con questo transito circolano tensioni e improvvisamente potrebbero scatenarsi dei conflitti. Prima di reagire riflettete, non discutete per questioni di poco conto. Amore: in coppia, desiderio e sentimenti sono perfettamente equilibrati, con il partner c’è armonia. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è concesso: se una persona vi attrae potete dirlo con parole romantiche e sincere.

Oroscopo 30 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Dal 2018 Urano sosta nel vostro segno e con questo transito riguardo a molte cose potreste aver cambiato approccio, il che è stato un bene. Il pianeta oggi è in dissonanza con Mercurio in Scorpione e le relazioni di lavoro o personali vengono messe in discussione. Sebbene all’inizio possa sembrare fastidioso, sfruttate queste vibrazioni per dire chiaramente ciò che pensate sulle attuali dinamiche. E’ tempo di sgombrare il campo dagli equivoci. Amore: in coppia, il minimo commento vi fa saltare i nervi. Se volete passare una bella giornata chiudete un occhio. Soli: se vi piace una persona rimandate la conquista. Oggi non lancerete e non riceverete i segnali giusti.

Oroscopo 30 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza odierna Mercurio-Urano, non è un mercoledì in cui dovete aspettarvi il solito quotidiano e che tutto vada come da voi previsto. Potrebbe improvvisamente arrivare una piccola ma significativa opportunità che andrà colta al volo: accettate senza riflettere troppo. Cautela invece negli acquisti: evitate di ignorare quei saggi limiti che vi siete imposti di recente. Attenzione, prima di aprire il portafoglio! Amore: in coppia, rischiate di cambiare idea ogni cinque minuti. E il partner avendo difficoltà a starvi dietro, non mancherà di farvelo notare. Soli: vi lancerete in un flirt e se qualcosa non vi convincerà farete marcia indietro, senza perdere tempo.

Oroscopo 30 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di lavoro o vita personale se da un po’ di tempo una persona sta mettendo a dura prova la vostra pazienza, con la dissonanza Mercurio-Urano oggi raggiungerete il limite di sopportazione e partire in quarta. Anche se non siete d’accordo con ciò che fa o dice, evitate di prendere decisioni affrettate poiché in seguito vi sentireste in colpa. Lasciate perdere: visto che comunque siete di buonumore dedicate la vostra attenzione ad altro. Amore: in coppia, avete voglia di un rinnovamento, di dare nuovo slancio alla relazione e la vostra immaginazione farà meraviglie! Soli: l’amore arriva all’improvviso, ci sono incontri imprevisti, la nascita di dolci amicizie amorose…

Oroscopo 30 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe rendervi irrequieti, la mente girerà a mille e la tendenza sarà quella di prendere decisioni impulsive di cui, in seguito, potreste pentirvi. Prima di entrare in azione, la cosa migliore, dunque, è quella di rallentare e riflettere. Al contempo, nella vita sociale che si tratti di un nuovo contatto, di un’idea stimolante o di una nuova prospettiva, le conversazioni che avrete oggi potrebbero aprire nuove porte. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per essere comprensivi e romantici. Ogni tanto è necessario far parlare la voce del cuore. Soli: avete bisogno di leggerezza e allora, seppure con un pizzico di cautela, lanciatevi in un flirt spensierato.

Oroscopo 30 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le energie non vi mancano davvero e avete voglia di cambiare qualcosa in determinate situazioni, siete intenzionati a spezzare monotonia del quotidiano e sentirvi meno sotto pressione. Potreste infatti averne abbastanza delle continue richieste da parte di chi vi circonda e con la dissonanza Mercurio-Urano la tendenza sarà quella di ribellarvi. Prima di scatenare una piccola rivoluzione prendete in considerazione le conseguenze. Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi non sarà sufficiente…Soli: un/a ex potrebbe contattarvi e visto che la storia si è conclusa male, non vi “incanterà” più di tanto, ma non saprete come reagire.

Oroscopo 30 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Voglia di gratificarvi e la tentazione odierna potrebbe essere quella di lanciarvi allegramente negli acquisti: sarete attratti da tanti oggetti che vorrete fare vostri, compresi quelli che vi faranno risparmiare tempo o semplicemente sono belli, appagano il vostro senso estetico. Se avete intenzione di comprare online, prima di premere il tasto “acquista”, pensateci due volte. Fate passare l’attrazione iniziale e vedrete le cose in modo diverso. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se ci sono stati problemi, tenendo conto dei rispettivi errori, ripartirete da zero. Soli: momenti intensi con cui persona che vi attrae, Non rovinate tutto ponendovi delle domande sul futuro.

Oroscopo 30 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Urano in Toro, al centro della scena ci sono le relazioni e sarete spinti a dire le cose come stanno. Il punto è che il vostro approccio alla soluzione di eventuali problemi potrebbe essere a dir poco schietto. Prima di parlare, pensateci dunque due volte poiché potreste mettere a repentaglio un legame che per voi è importante. Cercate di trasmettere il vostro punto di vista con tatto. Amore: in coppia nella vita a due sono immancabili delle frizioni. Dite no, dunque, a reazioni inopportune. Soli: un incontro inatteso, con una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono, potrebbe prendere una piega interessante.

Oroscopo 30 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, è una giornata in cui vorreste rilassarvi ma è imperativo dire “no” alle distrazioni e dare invece la priorità a quei compiti che non possono essere rimandati. Al contempo se con i familiari avete diversità di vedute riguardo a una situazione, anziché dare il via a discussioni accese, rimandate la conversazione. Domani, le persone care potrebbero aver cambiato idea e insieme troverete una soluzione. Amore: in coppia, dopo aver sistemato le questioni pratiche, darete spazio alla fantasia, al romanticismo. Soli: in cerca di un ideale perfetto e non sarà facile trovare una persona che corrisponda alle vostre aspettative. Provate ad abbassarle un po’…

Oroscopo 30 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano oggi di sicuro non vi annoierete. Avrete molte cose da fare ma, sia chiaro, si tratta di situazioni leggere, nulla di problematico, nessun grattacapo. Un evento o un incontro nella vita sociale potrebbero dare una piacevole scossa al vostro quotidiano. Accogliete con piacere questo cambiamento di programma poiché vi regalerà splendide energie e nuove, brillanti idee. Amore: in coppia, atmosfera serena, il dialogo è dolce, avvertite entrambi il bisogno della reciproca presenza. Soli: la vita sociale brilla, vi offrirà parecchie sorprese, incontri romantici, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta! Accettate dunque gli inviti e uscite.

Oroscopo 30 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano oggi potreste divertirvi a provocare chi vi circonda. Attenzione: le parole potrebbero essere più pungenti di quanto pensiate. Su un altro piano: per raggiungere un obbiettivo od ottenere qualcosa che avete in mente oggi potreste essere tentati di imboccare una scorciatoia, andare oltre alcune regole ma non è detto che funzionerà anzi potrebbero esserci delle spiacevoli conseguenze. Amore: in coppia, la dissonanza odierna potrebbe spingervi a dire cose poco piacevoli e che forse non pensate davvero. Soli: è una giornata in cui forse non ci sono incontri importanti ma apprezzerete il vostro status, non dover rendere conto a nessuno.

Oroscopo 30 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un mercoledì in cui siete comprensivi e generosi con chi vi circonda, dedicherete più attenzioni alle persone care ma non solo, con la dissonanza Mercurio-Urano troverete anche il modo per spezzare la routine. In ogni caso, nell’eventualità che le persone non capiscano il vostro punto di vista, cercate di non prendere tutto troppo a cuore. Al contrario, consideratela un’opportunità per vedere le cose da una nuova prospettiva. Amore: in coppia, la vita a due è ricca di passione, d’amore, ritrovate entrambi lo slancio eventualmente perduto. Soli: negli affari di cuore, occhio a lanciarvi in una storia complicata. La persona potrebbe non essere affidabile oppure già impegnata.