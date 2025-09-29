L’oroscopo del 30 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 30 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 30 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Capricorno vi rende molto esigenti con voi stessi e chi vi circonda, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Tuttavia è in buon aspetto con Venere, il che rappresenta un invito a rafforzare le relazioni con i colleghi, sostenervi a vicenda, scambiare dei favori e puntare al lavoro di squadra. In serata, se vi sentite stressati a causa delle troppe responsabilità, rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, desiderate tante attenzioni ma non ascolterete il partner. Accantonate l’ego e aprite il cuore. Soli: avrete l’opportunità di fare una chiacchierata on line con una persona che vi piace molto. E’ l’occasione per conoscerla meglio.
Oroscopo 30 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con il buon aspetto Luna-Venere ad attendervi c’è una giornata positiva, siete molto affascinanti, pronti a dare e a ricevere buoni consigli, offrire il vostro sostegno a chi vi circonda. Più in generale, con la Luna in Capricorno potreste riflettere sulla possibilità di studiare o apprendere una nuova abilità: valutate con attenzione facendo leva sul lato pratico ma tenete presente che è il momento giusto. Amore: in coppia, più gelosi, possessivi: occhio ad accusare il partner per qualcosa che non esiste… Soli: in caso di incontro dovete fidarvi della prima impressione. Non sbaglierete! Se la persona vi sembra sincera, sicuramente è così.
Oroscopo 30 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Vi sentite pronti a dare il via a un nuovo progetto o a inviare il vostro CV in modo da poter ottenere un lavoro e una retribuzione migliori. Siete intenzionati a iniziare la giornata nel miglior modo possibile. Se, inoltre, in questo momento siete preoccupati per una questione finanziaria, la buona notizia è che potreste risolvere velocemente e ottenere la somma di cui avete bisogno, forse da un familiare. Amore: in coppia, fate progetti a due, casa, bambini, vacanze, fine settimana. Vi sentite vicini e felici! Soli: potrebbe esserci una riconciliazione con un/a ex. Per ora, lasciatevi andare senza pensare al futuro. Lo farete in secondo momento.
Oroscopo 30 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 30 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Oroscopo 30 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Nonostante l’apparente sicurezza in voi stessi, con la Luna in Capricorno vi sentite vulnerabili. Non siete particolarmente ottimisti, forse temete di non essere in grado di realizzare qualcosa che gli altri si aspettano, lo danno per scontato. E’ tempo di attingere alla vostra forza interiore, credere fermamente in voi stessi! Se penserete positivo, sentirete di poterlo fare, non dovete arrendervi. Amore: in coppia, avete voglia di spezzare la routine e mettere in pratica qualche idea originale. E il partner sarà al settimo cielo. Soli: prenderete una decisione forse un po’ radicale ma giusta per ripartire su nuove basi!
Oroscopo 30 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Per trovare la soluzione più semplice a un problema oggi avete la possibilità di attenervi a fatti concreti oppure lasciarvi guidare dal sesto senso. La Luna in Capricorno rappresenta un invito a esaminare una situazione senza farvi condizionare dalle apparenze ma lasciando invece che l’intuito prenda il sopravvento. Sarete sorpresi dalle idee che emergeranno: una più giusta dell’altra! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, insieme alla dolce metà trascorrerete momenti meravigliosi. Soli: simpatici, convincenti, sicuri di voi stessi. Qualità che negli affari di cuore vi rendono molto attraenti. E oggi conquisterete un cuore!
Oroscopo 30 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la Luna in Capricorno, la vostra situazione finanziaria, le vostre esigenze di comfort assumono maggiore importanza e sarete certi di poter raggiungere dei traguardi importanti. Il luminare è in buon aspetto con Venere in Vergine e in effetti ci sono buone probabilità che entri una somma di denaro o che troverete un accordo, ad esempio con un cliente oppure che concluderete un affare. Amore: in coppia, serata all’insegna della dolcezza, della tenerezza. Il partner saprà come scaldare il vostro cuore. Soli: voglia di mettere una pietra sopra il passato e guardare al futuro, ampliare la cerchia delle conoscenze.
Oroscopo 30 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna nel vostro segno vi rende come sempre ipersensibili ma visto che è in buon aspetto con Venere in Vergine, saprete come tenere sotto controllo le emozioni così da fare passi avanti concreti per raggiungere i vostri obbiettivi o rafforzare la vostra posizione. Ce la farete e sarete orgogliosi di voi stessi, dei risultati ottenuti. Volendo potete chiudere una questione in sospeso: vi sentirete liberi! Amore: in coppia, chiudete un occhio su eventuali commenti acidelli del partner. Cercate di risvegliare l’eros: farà bene a entrambi. Soli: se arriva un invito, accettate! C’è la possibilità di vivere un flirt o un’avventura e proverete belle emozioni.
Oroscopo 30 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Capricorno oggi siete distratti, con la testa tra le nuvole e la possibilità di confondervi, commettere un errore, è notevole. Al contempo la Luna è in buon aspetto con Venere: quando si tratterà delle sensazioni che vi trasmettono gli altri, delle persone con cui entrerete in contatto, non sbaglierete. Vi sembreranno aggressive o poco affidabili e sicuramente lo saranno. Amore: in coppia, per evitare una discussione accesa con il partner è possibile che siate costretti ad ammettere uno o più errori. Ricordate: peccato confessato è mezzo perdonato… Soli: nuove relazioni: semplice amicizia o sarà amore? A stabilirlo sarete voi!
Oroscopo 30 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna In Capricorno è in buon aspetto con Venere in Vergine: è un martedì in cui il vostro lato empatico è accentuato, sarete a vostro agio con chi vi circonda, gli altri nei vostri confronti avranno un atteggiamento affettuoso. Al contempo, sfruttate i vostri contatti – non è opportunismo – per chiedere di presentarvi persone in grado di dare una mano nella carriera o negli obbiettivi personali. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete della vita futura. Siete pronti per la grande avventura? Soli: avete le carte in regola per conquistare. Tuttavia non confondete velocità con precipitazione. Calma.
