Cosa dice l’oroscopo del 30 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno vi rende molto esigenti con voi stessi e chi vi circonda, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Tuttavia è in buon aspetto con Venere, il che rappresenta un invito a rafforzare le relazioni con i colleghi, sostenervi a vicenda, scambiare dei favori e puntare al lavoro di squadra. In serata, se vi sentite stressati a causa delle troppe responsabilità, rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, desiderate tante attenzioni ma non ascolterete il partner. Accantonate l’ego e aprite il cuore. Soli: avrete l’opportunità di fare una chiacchierata on line con una persona che vi piace molto. E’ l’occasione per conoscerla meglio.

Oroscopo 30 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Luna-Venere ad attendervi c’è una giornata positiva, siete molto affascinanti, pronti a dare e a ricevere buoni consigli, offrire il vostro sostegno a chi vi circonda. Più in generale, con la Luna in Capricorno potreste riflettere sulla possibilità di studiare o apprendere una nuova abilità: valutate con attenzione facendo leva sul lato pratico ma tenete presente che è il momento giusto. Amore: in coppia, più gelosi, possessivi: occhio ad accusare il partner per qualcosa che non esiste… Soli: in caso di incontro dovete fidarvi della prima impressione. Non sbaglierete! Se la persona vi sembra sincera, sicuramente è così.

Oroscopo 30 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vi sentite pronti a dare il via a un nuovo progetto o a inviare il vostro CV in modo da poter ottenere un lavoro e una retribuzione migliori. Siete intenzionati a iniziare la giornata nel miglior modo possibile. Se, inoltre, in questo momento siete preoccupati per una questione finanziaria, la buona notizia è che potreste risolvere velocemente e ottenere la somma di cui avete bisogno, forse da un familiare. Amore: in coppia, fate progetti a due, casa, bambini, vacanze, fine settimana. Vi sentite vicini e felici! Soli: potrebbe esserci una riconciliazione con un/a ex. Per ora, lasciatevi andare senza pensare al futuro. Lo farete in secondo momento.

Oroscopo 30 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Venere in Vergine: è un martedì ideale per mostrare apertamente l’affetto che provate nei confronti delle persone care. Sarete ricambiati, vi sentirete rassicurati e rafforzerete i legami. Al contempo, prendere in mano le redini di una situazione di lavoro oggi vi sarà più facile, soprattutto quando si tratterà di impegnarvi per apportare dei miglioramenti. Amore: in coppia, appoggiatevi al partner senza porvi domande, soprattutto se avete bisogno di un supporto emotivo. Soli: se sperate di incontrare l’amore prima dovete chiarire con voi stessi cosa rende stabile una relazione.