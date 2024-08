L’oroscopo del 31 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 31 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dimostrate alle persone care il vostro affetto, dite quanto le apprezzate, in generale con chi vi circonda siate gentili e diplomatici. Se doveste trovarvi di fronte a qualcuno che non intende discutere, anche se potreste provare fastidio, non dovete reagire ma fare in modo di mantenere la pace! Al contempo, Urano entra in moto retrogrado – fino al 30 gennaio – e sarà d’aiuto a sviluppare dei modi creativi per guadagnare denaro o per rivedere e perfezionare i progetti attuali. Amore: in coppia, desiderio reciproco al top! Sulla relazione aleggia la felicità! Siete sempre molto intraprendenti ma oggi lo sarete ancora di più… Soli: la voglia di conquistare è accentuata, alcuni/e Ariete saranno persino pronti a riconquistare il cuore di un/a ex.

Oroscopo 31 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone vi rende emotivi, potreste anche sentirvi destabilizzati. Avete bisogno di ricaricare le batterie, di evitare che giochi di potere con una persona o questioni di lavoro che vi preoccupano, incidano ulteriormente sull’umore. Fate entrare il corpo in movimento, con una lunga passeggiata nel verde o un po’ di esercizio fisico. Per prendere l’iniziativa dovrete sforzarvi un po’ ma una volte preso il via i pensieri cupi che prosciugano le energie scompariranno rapidamente. Amore: in coppia, oggi siete un po’ nervosi, impulsivi. Il dialogo è teso ma cercate di calmarvi. I pianeti alterano il modo di fare, correggete il tiro. Soli: occhio a lanciarvi nel rischio. Prima di concedere fiducia a una persona, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 31 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: occhi aperti, state alla larga da persone che per ottenere ciò che vogliono potrebbero mentirvi o tentare di manipolarvi. Persone intelligenti, scaltre e abili nell’arte dell’inganno. Dovete subire? Affatto! Fate leva sull’intuito e avrete la possibilità di smascherare il/la bugiardo/a! Se inoltre state tentando di avere un chiarimento con una persona così da sentirvi emotivamente più leggeri, ci riuscirete a suon di diplomazia. Amore: in coppia, al partner farete mille promesse ma siete sicuri che le manterrete? Perché sembra che a un certo punto non le ricorderete più…Soli: avete perso la speranza di incontrare la persona giusta? Pazientate, arriverà nel giro di poco tempo.

Oroscopo 31 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui una vostra parola affettuosa avrà il potere di migliorare l’umore di una persona, soprattutto se è in difficoltà o giù di corda. Al contempo, tenete presente che i vostri pensieri potrebbero essere d’aiuto a realizzare i vostri piani oppure al contrario ostacolarli. Evitate che il critico interiore prenda il sopravvento e vi impedisca di prendere un’iniziativa coraggiosa. Se ascolterete i dubbi, prima di muovervi potrebbe volerci un po’ di tempo. Amore: in coppia, le vostre esigenze affettive saranno appagate soprattutto se avete deciso di concedervi momenti d’intimità con il partner. Soli: è probabile che con una persona l’intesa sarà immediatamente armoniosa e in poco tempo porterà entrambi su una nuova strada.

Oroscopo 31 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna sosta nel vostro segno e come sempre scatena emozioni forti, potreste essere un po’ tesi: cercate di impegnare le energie nella cura di voi stessi e solo dopo pensare agli altri. Hanno delle alte aspettative? Dovete ignorarle e mettere al primo posto le vostre esigenze. E’ il momento di analizzare, pianificare e rivalutare. Rilassarvi o distaccarvi dalle situazioni può essere d’aiuto a vedere gli obiettivi e le ambizioni che avete intenzione di concretizzare, sotto una nuova luce. Amore: in coppia, evitate rimproveri fuori luogo o quantomeno non esprimetevi in modo secco. E’ consigliata vivamente la dolcezza! Soli: un imprevisto potrebbe farvi conoscere una persona. Potrebbe essere già impegnata ma voi perderete la testa…

Oroscopo 31 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un sabato in cui dovete evitare situazioni stressanti o impegnative. Non c’è nulla di male nell’ammettere che avete difficoltà a fare alcune cose. Delegate dunque quei compiti che non volete o non siete in grado di svolgere, a chi lo farà volentieri. La giornata sarà più produttiva e appagante. La Luna in Leone odierna sosta alle spalle del vostro segno e indica la fine di un ciclo lunare, la necessità di riposare, rilassarvi, rallentare il ritmo per un paio di giorni. Se potete, ritagliate del tempo solo per voi. Amore: in coppia, l’atmosfera è elettrica, cercate dunque di essere concilianti e di appianare le cose parlando in modo tranquillo. Soli: circola confusione, avete dei dubbi, non sapete bene nemmeno voi cosa volete. Per oggi, state per conto vostro.

Oroscopo 31 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata positiva, siete dell’umore giusto per coccolare le persone care, ospitare in casa gli amici o i parenti e preparare un buon pranzo o una cena. Apprezzeranno il vostro gesto ma soprattutto stare in loro compagnia avrà il potere di rassicurarvi, di riportare in equilibrio cuore e mente. Soprattutto se nel lavoro in questo momento non avete le certezze che vorreste. E’ un’ottima giornata anche per contattare tutti gli amici che non vedete o sentite da un po’ di tempo. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della dolcezza, con il partner esprimete i reciproci sentimenti, i desideri e parlerete dei futuri progetti a due. Soli: grande fascino, ne siete consapevoli e ne farete ampio uso per attirare l’attenzione della persona che vi attrae.

Oroscopo 31 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che si tratti di un incontro di lavoro o di una nuova amicizia, oggi una persona invierà messaggi confusi, ambigui e non riuscirete a capire quali sono le sue vere intenzioni. Potete provare a porre alcune domande mirate ma con la dissonanza Marte-Nettuno è sicuro che otterrete solo risposte evasive al massimo. Se avete la chiara percezione che la persona non sia disposta a parlare sinceramente, l’atteggiamento migliore è fare immediatamente marcia indietro! Amore: in coppia, la relazione è particolarmente appagante, la passione e la dolcezza sono al top. La serata promette di essere deliziosa e molto coinvolgente. Soli: siate voi stessi, non c’è bisogno di indossare maschere, è così che conquisterete la persona che vi attrae in questo momento!

Oroscopo 31 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra Marte in Gemelli e Nettuno in Pesci, potrebbero presentarsi degli ostacoli del tutto inaspettati. Persone su cui pensavate di poter contare, ne avevate la certezza, potrebbero scomparire senza uno straccio di spiegazione. Fate per conto vostro, agite anche se è comprensibile sentirvi in difficoltà ma è sempre meglio che rimanere in attesa di risposte che non arriveranno. Ce la farete: le porte si apriranno e se rimarranno chiuse entrerete… dalla finestra. Amore: in coppia, piccoli disaccordi a causa di progetti, vorreste concretizzarli e metterete sotto pressione anche il partner. Trovate un compromesso. Soli: non dite chiaramente ciò che pensate, il che destabilizza chi avete di fronte. Evitate incontri romantici.

Oroscopo 31 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui potreste aver voglia di intraprendere qualcosa, ad esempio un nuovo progetto che vi entusiasma, raggiungere un obbiettivo o vivere una nuova esperienza, ma non ottenere l’approvazione di alcune persone. E’ davvero necessaria? Ci sono dei momenti in cui va fatto ciò che è meglio per voi e oggi è uno di quelli. Potrebbero nascere delle difficoltà, ciò che farete non sarà accettato e inoltre scatenerete negli altri emozioni negative. Procedete con cautela ma fate di testa vostra. Amore: in coppia, desiderate attenzioni concrete, le parole non vi bastano e potreste avere ragione. Parlatene con il partner ma con dolcezza. Soli: anche per voi è lo stesso discorso: oggi da chi vi corteggia volete fatti e non chiacchiere inutili!

Oroscopo 31 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Leone nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, oggi potreste aver a che fare con persone testarde, non intenderanno cambiare idea od opinione. L’unica strada per mantenere la situazione in equilibrio è trovare un giusto compromesso. Potreste anche non capire le loro motivazioni ma tentare di incontrarle a metà strada renderà più facile trovare un accordo. Non calpesterete i vostri principi, tranquilli, è solo una questione di semplice buon senso. Amore: in coppia, l’amore va a gonfie vele e non potete davvero lamentarvi ma oggi la vostra richiesta d’affetto è esagerata. Il partner non saprà come accontentarvi. Soli: conversazioni romantiche e non è escluso che troverete il coraggio di dire ciò che provate…

Oroscopo 31 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo

E’ un sabato in cui andrà tutto bene a patto che nessuno venga a lamentarsi, a piangere sulla vostra spalla: finireste per perdere pazienza, discutere e scatenare delle tensioni. Evitate drammi e reazioni a caldo. In generale con la dissonanza Marte in Gemelli-Nettuno nel vostro segno è una giornata da gestire con saggezza, senza cedere troppo alla sensazione di urgenza così da evitare passi falsi e azioni impulsive! Non dovete essere troppo esigenti nei confronti di voi stessi. Amore: in coppia, cercate di introdurre un po’ di pepe, dedicate più attenzioni al partner. E’ così che l’atmosfera sarà speciale. Soli: ripensate al passato, riemergono dei ricordi. La storia, lo sapete, è ormai finita e sono arrivo altre esperienze, altre emozioni.