Cosa dice l’oroscopo del 31 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Distogliendo l’attenzione da un problema – forse di lavoro – a cui pensate incessantemente, scoprirete che ci sono altre ed entusiasmanti possibilità. Nei prossimi giorni avrete voglia di novità, dunque se arriva un’offerta che potrebbe aumentare le entrate e che è più interessante di altri incarichi, provateci. E stasera con la Luna in Gemelli l’atmosfera sarà frizzante: siete pronti a dare il benvenuto al 2026? Vi divertirete in compagnia di amici e familiari. Amore: in coppia: rassicurate il partner, mostrate la vostra lealtà e l’amore! Ricordate che “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”. Soli: potreste ricevere una dichiarazione che potrebbe piacervi… oppure no!

Oroscopo 31 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Aspettatevi incontri inattesi, ospiti a sosrpresa o cambiamenti all’ultimo minuto ma non è un fatto negativo. In serata con la Luna in Gemelli, facendo leva sull’elasticità trascorrerete delle ore deliziose per cui, che partecipiate a un evento elegante o abbiate organizzato una riunione a casa vostra, accogliete a braccia aperte qualsiasi sorpresa. In generale nel 2026 preparatevi a tante belle sorprese ma soprattutto ricordate di credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi! Amore: in coppia, amate così tanto il partner che se vi chiedesse la luna accettereste. Soli: in questa serata speciale sono previsti degli incontri. Avrete l’imbarazzo della scelta e non sarà facile.

Oroscopo 31 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una bella giornata, siete desiderosi di dare il benvenuto al 2026. Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Plutone entrerete nel nuovo anno più forti e rigenerati. Al vostro segno piace da matti ridere e divertirvi e stasera è probabile che passerete da una festa a un’altra, ovviamente in base alla vostra età. Le persone apprezzano sempre molto la vostra compagnia perché siete simpatici, animate qualsiasi riunione ed è per questo che avete ricevuto diversi inviti. Amore: in coppia, i progetti per la serata promettono bene, vi scambierete dolci parole d’amore. Soli: fascino e sex appeal al top e se capita, vivete un’avventura. Spetta a voi fare il primo passo.

Oroscopo 31 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e non siete dell’umore giusto per partecipare a eventi chiassosi per cui è probabile che trascorrerete il Capodanno con amici cari e familiari, una serata tranquilla nel comfort della vostra casa. Non è escluso che abbiate preparato pietanze golose, cucinate da voi. Tuttavia, assicuratevi di passare la serata con persone che festeggiano in modo responsabile. Il rischio infatti è che dovrete prendervi cura di chi esagera con le bevande alcoliche… Amore: in coppia, è una bella giornata e fate bei progetti: sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: fatevi belli/e poiché i pianeti hanno deciso di farvi vivere una serata romantica.

Oroscopo 31 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)