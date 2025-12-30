L’oroscopo del 31 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 31 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 31 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 31 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)
Aspettatevi incontri inattesi, ospiti a sosrpresa o cambiamenti all’ultimo minuto ma non è un fatto negativo. In serata con la Luna in Gemelli, facendo leva sull’elasticità trascorrerete delle ore deliziose per cui, che partecipiate a un evento elegante o abbiate organizzato una riunione a casa vostra, accogliete a braccia aperte qualsiasi sorpresa. In generale nel 2026 preparatevi a tante belle sorprese ma soprattutto ricordate di credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi! Amore: in coppia, amate così tanto il partner che se vi chiedesse la luna accettereste. Soli: in questa serata speciale sono previsti degli incontri. Avrete l’imbarazzo della scelta e non sarà facile.
Oroscopo 31 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ una bella giornata, siete desiderosi di dare il benvenuto al 2026. Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Plutone entrerete nel nuovo anno più forti e rigenerati. Al vostro segno piace da matti ridere e divertirvi e stasera è probabile che passerete da una festa a un’altra, ovviamente in base alla vostra età. Le persone apprezzano sempre molto la vostra compagnia perché siete simpatici, animate qualsiasi riunione ed è per questo che avete ricevuto diversi inviti. Amore: in coppia, i progetti per la serata promettono bene, vi scambierete dolci parole d’amore. Soli: fascino e sex appeal al top e se capita, vivete un’avventura. Spetta a voi fare il primo passo.
Oroscopo 31 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e non siete dell’umore giusto per partecipare a eventi chiassosi per cui è probabile che trascorrerete il Capodanno con amici cari e familiari, una serata tranquilla nel comfort della vostra casa. Non è escluso che abbiate preparato pietanze golose, cucinate da voi. Tuttavia, assicuratevi di passare la serata con persone che festeggiano in modo responsabile. Il rischio infatti è che dovrete prendervi cura di chi esagera con le bevande alcoliche… Amore: in coppia, è una bella giornata e fate bei progetti: sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: fatevi belli/e poiché i pianeti hanno deciso di farvi vivere una serata romantica.
Oroscopo 31 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)
gSe il vostro istinto suggerisce qualcosa di diverso rispetto ai saggi consigli di chi vi circonda, potrebbe essere saggio ascoltarlo. Conoscete la vostra situazione attuale meglio di chiunque altro, motivo per cui le parole di una persona che pensa di sapere tutto potrebbero lasciarvi indifferenti. Seguite dunque l’intuito e risolverete rapidamente qualsiasi problema. Pronti ad accogliere il 2026? Certo che sì! Con la Luna in Gemelli vi divertirete, vivrete il presente senza pensare al futuro! Amore: in coppia, sfruttate l’ultimo giorno dell’anno per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della vostra relazione. Soli: grazie al sorriso irresistibile e al sex appeal le possibilità di incontro sono alte.
Oroscopo 31 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Non dovrete sentirvi in colpa se stasera anziché partecipare a qualche festa resterete in casa. Con la Luna in Gemelli darete il benvenuto al nuovo anno in compagnia delle persone care, in modo intimo, con gli amici di sempre o i familiari, vi appagherà di più ed è probabile che tutti saranno d’accordo. Tuttavia finiti i festeggiamenti, fate in modo che gli ospiti vi diano una mano a mettere ordine o rischiate di iniziare il 2026 impegnati nei lavori domestici. Amore: in coppia, serata dolce, il partner esprimerà pienamente l’amore che prova per voi. Soli: attrazione a prima vista o una dichiarazione inattesa? Di sicuro l’amore potrebbe sorprendervi.
Oroscopo 31 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Dal primo pomeriggio la Luna in Gemelli vi mette di buonumore, vi dota di ottimismo, sicurezza in voi stessi e la serata di San Silvestro sarà gioiosa, che abbiate accettato un invito degli amici o siate partiti per un viaggio e dunque lontani da casa, trascorrerete delle ore spensierate, vi troverete in buona compagnia. Accoglierete il 2026 con la ferma intenzione di trasformare la vostra vita in meglio e con la fortuna al vostro fianco soprattutto dal mese di giugno, ci riuscirete! Amore: in coppia, la relazione si accende di passione! Un Capodanno ricco di emozioni… Soli: fascino e voglia di conquistare. Potrebbe esserci un flirt passeggero, dovrete scegliere se lanciarvi.
Oroscopo 31 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La Luna in Gemelli dal primo pomeriggio sosta nel vostro settore della trasformazione personale, dunque al momento giusto per accogliere il nuovo anno. Queste vibrazioni nel 2026 vi spingeranno a essere voi stessi sia nel lavoro che nella vita privata. Al contempo, con il buon aspetto Luna-Plutone è la serata ideale per lasciare alle spalle eventuali rancori che hanno creato delle tensioni in famiglia e accogliere il nuovo anno in totale armonia, serenità e leggerezza. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto sensuale, sicuramente chiuderete l’anno in bellezza! Soli: se deciderete di uscire e fare festa, sarà con l’intenzione di fare un incontro passionale esplosivo.
Oroscopo 31 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Dal primo pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli: siete pronti per la notte di San Silvestro? Il passaggio dal 2025 al 2026, sarà indimenticabile. Il luminare forma solo buoni aspetti e dunque avrete voglia di festeggiare, com’è tipico del vostro segno, sarete in ottima compagnia e ovunque vi troverete, trascorrerete delle ore all’insegna del divertimento e della leggerezza. E a mezzanotte in punto esprimete un desiderio: si realizzerà con l’arrivo dell’estate quando Giove entrerà in Leone. Amore: in coppia, passione al top! E’ probabile che concluderete la serata risvegliando i cinque sensi… Soli: in programma c’è un incontro intenso e direte ciao ciao alla solitudine!
Oroscopo 31 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Il vostro è uno dei segni più riservati dello Zodiaco ma stasera concedetevi il permesso di lasciarvi andare e fare qualche piccola follia. Anche se dovesse esserci un improvviso cambio di programma non dovete agitarvi poiché potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno. La Luna è in un segno “festaiolo” ovvero in Gemelli amante del divertimento. Avete via libera dunque per abbassare la guardia facendo tuttavia attenzione a mischiarvi con chi beve troppo. Amore: in coppia, nuovi progetti di vita, il partner vi dimostrerà quanto siete importanti. Ed è un bel regalo di fine anno! Soli: c’è un rinnovamento: un incontro potrebbe sfociare in una bella storia d’amore.
Oroscopo 31 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Sarete incerti se accettare gli inviti di amici, arrivati giorni fa, o rimanere in casa poiché è noto che al vostro segno non piacciono le feste “imposte”. Con la Luna in Gemelli la cosa migliore sarebbe quella di uscire o stare in compagnia di amici o parenti. La presenza dei pianeti in Capricorno, alle spalle del vostro segno, infatti potrebbe spingervi a riflettere e a rimanere per conto vostro. Allora: niente scuse e date il benvenuto al 2026 insieme alle persone a voi più care. Amore: in coppia, momenti di tenerezza e dolcezza. La serata si concluderà all’insegna della sensualità. Soli: potrebbe esserci un’avventura passeggera: sfruttatela al meglio senza pensare al domani!
Oroscopo 31 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Dal primo pomeriggio la Luna sosterà in Gemelli, nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in buon aspetto con Plutone: dedicate una piccola parte della giornata per mettere ordine nel vostro nido. In questo modo eliminerete le energie del 2025 e aprirete il nuovo anno con uno stato d’animo leggero. Nel 2026 a quali brillanti idee darete il via? E stasera non importa se uscirete o rimarrete in casa: l’importante sarà festeggiare in compagnia delle persone care. Amore: in coppia, da soli con il partner o con le persone care per entrambi sarà importante stare insieme con dolcezza. Soli: vi sentite pronti a vivere l’amore! E uscirete per conquistare un cuore.