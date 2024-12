Cosa dice l’oroscopo del 31 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Capricorno e Saturno in Pesci è d’aiuto a portare a termine parecchi impegni e compiti di lavoro, prima ancora che arrivi il pomeriggio avrete la benefica sensazione di aver realizzato parecchie cose. Al contempo oggi sarete spinti a pensare positivamente: se nel lavoro c’è qualcosa che volete raggiungere nel 2025 studiate una strategia per arrivarci! Amore: in coppia, smetterete di accusare il partner di tutto e chiederete scusa. Ottimo modo per aprire l’anno. Soli: una persona nella cerchia professionale vi turba più di quanto avreste potuto immaginare. Sarà quella giusta?

Oroscopo 31 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste essere riluttanti ad affrontare problemi emotivi profondi. Potreste alzare delle barriere in modo che le cose che sentite, vedete e provate non vi feriscano. Rispettate questi confini. Fate del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra. Anche se l’umore non è proprio al top, tenete presente che da giovedì Venere sarà in armonia con il vostro segno. Tiratevi su! Amore: in coppia, se ci sono stati disaccordi non ci pensate più, sono un ricordo del passato. Soli: è un’atmosfera perfetta per avere un incontro intrigante! Potrebbe trattarsi della persona che state sognando da tempo.

Oroscopo 31 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui le cose andranno nel verso da voi desiderato. L’importante è non avere aspettative alte e sconfinare nel perfezionismo: sarebbe difficile per chiunque essere all’altezza dei vostri standard. Non agitatevi per ogni minimo dettaglio. Su un altro piano: se oggi decidete di fare acquisti, in seguito evitate di sentirvi in colpa: il veglione di Capodanno c’è una sola volta l’anno! Amore: in coppia, giornata di folle passione! La relazione sembra uscita da una favola…Soli: voglia di flirtare a tutto campo! Fate pure, è giusto, ma evitate di spezzare il cuore di una persona a cui non siete realmente interessati.

Oroscopo 31 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se di recente avete lavorato più del solito, stamattina vi sarà difficile essere determinati per cui riflettete su cosa potete fare per ottenere un buon equilibrio. E stasera divertitevi con gli amici, i familiari, accogliete il 2025 mostrando apertamente il vostro lato spensierato. Tenete presente che la Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni: potreste avere incontri interessanti! Amore: in coppia, trascorrerete una bellissima serata, tutto vi sorriderà. C’è complicità e ciò vi rassicura. Soli: possibilità di fare un grande incontro dove meno ve l’aspettate! Dovete solo accettare gli inviti che arrivano.

Oroscopo 31 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste sentirvi spinti ad apportare modifiche graduali al vostro lavoro, soprattutto se ultimamente vi siete fatti carico di parecchie responsabilità. Cos’è che vorreste cambiare? Nel 2025 fare in modo di rendere più gestibile il carico di lavoro. Ma oggi si chiude il 2024 per cui assicuratevi di tenere a bada lo stress: rilassatevi e cercate di trascorrere il Veglione in buona compagnia. Amore: in coppia, c’è grande complicità e stasera darete il via al rilancio della passione. Soli: i pianeti vi coccolano, se uscite con gli amici potreste fare un incontro intrigante e promettente. fidatevi delle nuove conquiste.

Oroscopo 31 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti del tempo, affetto o anche denaro, quando si tratta di dare una mano non vi tirate indietro. E con la Luna in Capricorno, questa qualità è accentuata e inonderete i vostri amici e i familiari di tanto affetto. Stasera riuscirete a risollevare l’umore di chi vi circonda ed è un buon momento per fare alcune chiamate o inviare sms a persone che non sentite da tempo! Amore: in coppia, chiudete l’anno in bellezza! Con il partner pianificate progetti futuri. Cambiamento di casa, di stile di vita o un bambino? Soli: volete amare ed essere amati. E avete la consapevolezza che le paure non portano a niente.

Oroscopo 31 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In mattinata potrebbe esserci qualche attrito con i familiari, avreste la sensazione che venga data per scontata la vostra presenza o potreste sentirvi sottovalutati, ma prima di esplodere cercate di stabilire nuove regole. Più sarete diretti più è probabile che le persone care vi ascoltino. Per fortuna in serata con il buon aspetto Luna-Urano accoglierete il 2025 insieme ad amici stimolanti! Amore: in coppia, al partner stasera sussurrerete in un orecchio i vostri desideri piccantini. Serata a tutto eros! Soli: è una giornata favorevole agli incontri. Cercate di aprirvi al mondo circostante e valorizzarvi di più!

Oroscopo 31 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione: siete più socievoli del solito ed è la giornata giusta per accettare gli inviti poiché c’è la concreta possibilità di avere incontri interessanti, anche di tipo professionale. Unica accortezza, evitate di circondarvi di persone che non brillano per il buonumore, cercate di stare in compagnia di chi è simpatico, pronto a divertirsi. Amore: in coppia, la relazione si è rafforzata e ciò vi fa sentire ancora più motivati e ottimisti. Soli: seguirete il ritmo delle emozioni ed è un bene! Non vi ponete domande e vivete il presente. L’amore vero arriverà nel momento giusto.

Oroscopo 31 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno, sosta nel vostro settore delle finanze e spinge a coccolarvi un po’. Se ci sono vestiti o accessori che nei giorni scorsi hanno attirato la vostra attenzione lanciatevi pure nell’acquisto, soprattutto in vista del veglione di Capodanno e volete accogliere il 2025 con un tocco di lusso, sentirvi belli! In ogni caso, prima date uno sguardo al budget e poi concedetevi il permesso di spendere quanto potete permettervi. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna degli abbracci e affetto, ma sembra che voi vogliate di più. Il partner vi asseconderà. Soli: cercate di prendere la vita in modo positivo e di essere leggeri nelle relazioni!

Oroscopo 31 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna sosta nel vostro segno e vi regala carisma e intuito. Per una volta, concedetevi di prendere le responsabilità di lavoro o personali con calma, senza sentirvi in colpa: per oggi viziatevi un pochino! Cercate di lasciare alle spalle lo stress accumulato nei giorni scorsi. E se stasera festeggiate, sarete le star indiscusse del Veglione di Capodanno! Il 2025 per voi sarà un anno importante! Amore: in coppia, tenerezza, paroline dolci e sexy, accenderanno il desiderio e l’immaginazione del partner! Soli: potreste essere attratti da due persone e questa situazione intrigarvi parecchio. Per fare una scelta ascoltate la voce del cuore.

Oroscopo 31 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni vi dotano di una buona forma psicofisica ma alcuni problemi di tipo personale o di lavoro rischiano di mandare all’aria il vostro atteggiamento zen e trasformare una mattinata tranquilla in una stressante. Fortunatamente nel pomeriggio il buon aspetto Luna-Urano sarà d’aiuto ad appianare qualsiasi conflitto e trascorrerete una serata divertente, accoglierete il 2025 con un sorriso! Amore: in coppia, atmosfera ideale per tubare. I difettucci del partner non vi infastidiscono più anzi vi fanno tenerezza. Soli: Cupido potrebbe scoccare una o due frecce: sarà un San Silvestro memorabile, all’insegna dell’amore.

Oroscopo 31 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In mattinata, prendete le distanze dai social media poiché potreste essere spinti a scatenare delle tensioni, ad alzare dei muri per cui dovrete assicurarvi di allontanare solo le persone sbagliate, ovvero negative, e non quelle giuste. E stasera chiudete il 2024 in compagnia di amici e familiari che vi sostengono, di persone uniche e brillanti come voi. Brindate al nuovo circondati da affetto! Amore: in coppia, il partner vi affascina e vi seduce. Passerete di sorpresa in sorpresa. Godetevi i momenti deliziosi che vi offre. Soli: sorridete, siate leggeri nelle conversazioni ma soprattutto aperti alle nuove opportunità romantiche in arrivo.