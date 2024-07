L’oroscopo del 31 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 31 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in dissonanza con Saturno in Pesci: occhio a rivelare qualche segreto riguardante un’altra persona poiché sarebbe inevitabile l’effetto boomerang. Se qualcuno ha avuto fiducia nella vostra riservatezza, dovete muovervi di conseguenza. A parte questo aspetto insidioso, è un mercoledì in cui la vita sociale è brillante, potreste ricevere in casa degli ospiti oppure uscirete con gli amici o i familiari. Amore: in coppia, passione e ancora passione: oggi l’eros sarà al centro della scena. Soli: avete voglia di vivere momenti di passione, di autentico piacere e dunque fare in modo di vivere degli incontri piccantini.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Saturno le energie non sono al top, forse avvertite stanchezza e siete poco disposti a occuparvi con attenzione, come al solito, delle responsabilità, degli impegni oppure eventualmente di progetti che avete in cottura. Non è escluso che abbiate voglia di concedervi un regalo, una gratificazione o acquistare un oggetto per abbellire la casa, ma prima di lanciarvi in un acquisto l’atteggiamento migliore è valutare i pro e i contro. Amore: in coppia, con il partner pianificate nuovi progetti e tutto diventa possibile! Soli: volete sentirvi liberi di amare, abbattere tutti i limiti e tabù. Avete intenzione di fare ciò che volete e nessuno vi farà cambiare atteggiamento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Saturno, l’umore non è al top, potrebbero inoltre tornare a galla con prepotenza tutte quelle emozioni che avete represso e che sarete costretti a elaborare. Se alcuni eventi recenti vi fanno sentire come equilibristi che camminano su una fune e non capite come ritrovare la stabilità, mantenete la calma, andate oltre le paure, alcune preoccupazioni che state amplificando e apritevi alle nuove opportunità. Amore: in coppia, avete stabilito un rapporto di forza al punto che il partner non discute più. Ma è davvero questo che volevate? Soli: di una persona cercate di vedere pregi e difetti. Evitate di metterla su un piedistallo!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sognare a occhi aperti non è una cosa negativa a patto che fantasticare vi impedisca di esaminare la realtà. Con la dissonanza Luna-Saturno oggi dovete rimanere con i piedi per terra: più rimanderete di affrontare una situazione e tanto più rischiate che diventi frustrante. Fareste bene ad adottare questo atteggiamento anche nei confronti di chi vi circonda ovvero essere realistici: concedere con ingenuità la vostra fiducia potrebbe essere fonte di problemi. Amore: in coppia, potreste essere pentiti di una decisione ma non sapere come dirlo al partner. Pensate che la prenda male. Ma ne siete proprio sicuri? Soli: nostalgia per un/a ex? Cercate di ricordare il motivo per cui vi siete lasciati.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Al vostro segno i passaggi odierni non annunciano eventi spiacevoli, rappresentano un invito a sviluppare un po’ di pazienza. In mente potreste infatti avere un bel progetto ma per il momento non è possibile fare progressi oppure da un po’ di tempo siete in attesa di una somma di denaro o, infine, dovete concludere una trattativa. Tranquilli, presto tutto si sistemerà e per quanto riguarda il progetto non è escluso che un amico sarà pronto a dare un aiuto concreto. Amore: in coppia, con il partner sarete più dolci e più divertenti, teneri amanti pieni di attenzioni. Soli: incontro con una persona di cui apprezzerete soprattutto la bellezza interiore. Insieme vivrete splendidi momenti

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui di fronte a una o due persone pronte a criticare le vostre idee o iniziative, anziché infischiarvene e andare oltre, rischiate di perdere tempo cercando di imporre le vostre opinioni oppure di avere un atteggiamento competitivo. Ma siete sicuri che ne valga la pena? Tra l’altro prendete in considerazione l’idea che quella persona forse sta tentando di manipolarvi. E stasera, rilassatevi, uscite e distraetevi con gli amici o con i familiari. Amore: in coppia, volete mantenere una certa indipendenza all’interno della vostra relazione. Si tratta di evolvere tenendo conto di entrambi. Soli: in caso di incontro, mostrate la vostra generosità e dolcezza. Farete colpo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Luna-Saturno odierna potrebbe accentuare delle tensioni all’interno di quelle relazioni che ritenete siano diventate monotone o vincolanti. Reprimere l’eventuale frustrazione o la rabbia non sarà una soluzione utile. Cercate invece di esprimere con coraggio la verità, ciò pensate ovviamente con calma e tatto, senza offendere il diretto interessato. In ogni caso tenete presente che un dialogo maturo include anche l’ascolto dell’altra persona. Amore: in coppia, volete introdurre qualcosa di nuovo nella relazione e con dolce metà vi lancerete in nuove avventure. Soli: decisi a essere meno riservati e più intraprendenti. E’ un atteggiamento che vi permetterà di conquistare!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno se siete in attesa di ricevere una risposta, ad esempio che hanno accettato la richiesta di un prestito o riguardo un’offerta per una vendita, dovete avere pazienza anche se vi sentite frustrati. Smettete di pensarci continuamente poiché non farebbe altro che divorare le vostre energie. Si tratta solo di ostacoli temporanei. Nel lavoro oltretutto potrebbe arrivare il riconoscimento del vostro impegno: non è passato inosservato. Amore: in coppia, avete l’opportunità di sussurrare frasi tenere, non esitate. Non è un leggero calo del morale che impedirà di divertirvi. Soli: voglia di conquistare ma è possibile che sarete indecisi. Cercate di essere meno esigenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno è arrivato il momento in cui nel lavoro non dovete aver timore di mettere in discussione l’attuale situazione ma al contrario, avere il coraggio di assumere maggiori responsabilità. Il transito parla solo di paura e non certo di incapacità di farcela, di non essere all’altezza. Per cui rimboccate le maniche e muovetevi di conseguenza. Avete le energie giuste per affrontare qualsiasi sfida. Siete o no un segno di Fuoco che non teme nulla? Amore: in coppia, la relazione vi dà la sicurezza ma un po’ vi annoiate e vorreste cambiare qualcosa. Parlatene con la dolce metà! Soli: se avete incontrato quella che potrebbe essere la persona giusta, evitate di scappare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna-Saturno odierna al vostro segno ricorda le responsabilità di lavoro o personali ma ciò non significa che dovete mettervi sotto pressione poiché è un atteggiamento che potrebbe incidere sulla produttività. Trovate dunque del tempo per fare qualcosa che vi piace. E’ una giornata in cui potreste sentirvi giù di corda ma un amico o un familiare saprà come tirarvi su di morale! Amore: in coppia, prenderete alla lettera tutto ciò che dirà il partner, il che renderà complicato il dialogo. Peggio ancora, potreste essere intolleranti e rancorosi. Soli: una persona, con cui flirtate da qualche giorno o settimana, vi parlerà di figli e convivenza. A voi decidere se accettare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Spinti a rifletterete su alcuni progetti e obbiettivi che avete a cuore ma con la dissonanza Luna-Saturno oggi potreste avere dei dubbi, dei pensieri negativi e rischiate di vedere solo gli ostacoli anziché gli elementi positivi che potrebbero farvi ottenere il successo. E’ un mercoledì in cui siete ipersensibili, come spugne assorbite le energie di chi vi circonda per cui se è possibile cercate di proteggervi dalle persone negative, colleghi o amici che tendono al pessimismo. Amore: in coppia, in caso di discussione, cercate di trovare un compromesso, ma mettendo le carte in tavola. Soli: fascino al top, un flirt si trasformerà in una storia seria: l’amore sta andando nella giusta direzione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Saturno nel vostro segno, in famiglia potreste percepire una certa tensione che impedisce una buona comunicazione, un dialogo disteso e sereno. Risentimenti taciuti e sottili giochi di potere potrebbero peggiorare la situazione. Ma questa atmosfera oggi vi sembrerà insopportabile e indipendentemente dalle eventuali conseguenze, adotterete i provvedimenti necessari per chiarire la situazione. Amore: in coppia, splendida serata, degna dei più bei film romantici! La dolce metà vi farà una dichiarazione d’amore in piena regola. Soli: se state cercando l’anima gemella, un incontro inatteso fa rinascere la speranza e la voglia di amare.