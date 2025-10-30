Cosa dice l’oroscopo del 31 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna entra in Pesci vi rende distratti per cui cercate di concentrarvi e organizzarvi: in caso contrario potreste farvi sfuggire dei dettagli importanti.Al contempo, non mischiatevi in discussioni o litigate che non vi riguardano (anche se sarete tentati). Considerate il fine settimana come un momento di autentico relax in cui prendere tutto con calma, ricaricare le batterie e riposare. Amore: in coppia, in caso di discussione, per riportare la pace a fare il primo passo oggi sarà il partner. Soli: un incontro inatteso e di sicuro non avrete voglia di scappare ma eliminate totalmente l’esitazione.

Oroscopo 31 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Pesci, siete più dinamici e al contempo rilassati. Sarete circondati da persone simpatiche, divertenti, con cui trascorrerete bei momenti. La vita sociale in generale – per tutto il fine settimana – è al top e la conoscenza di una persona importante potrebbe esservi molto utile sul piano lavorativo o degli affari. Se nel lavoro, oggi avete bisogno di una mano, chiedete senza timore. Amore: in coppia, c’è tenerezza, complicità, comprensione. Un mix praticamente magico! Soli: siete agitati e forse perché in vista potrebbe esserci un appuntamento con una persona che vi attrae.

Oroscopo 31 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci scatena inquietudini, pensieri negativi e in questo modo rischiate di disperdere le energie. Se doveste far fronte a qualche ostacolo, anziché insistere cercate di aggirarli ed evitate di scaricare su chi vi circonda, lo stress e il nervosimo. In serata cercate di distrarvi in buona compagnia, pensare – in modo positivo! – agli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, cercate quanto vi è più possibile di dimostrare i sentimenti che provate per il partner. Soli: negli affari di cuore farete di tutto per farvi notare dalla persona che vi attrae e ci riuscirete, farete colpo!

Oroscopo 31 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un fine settimana all’insegna dell’evasione, della distrazione: che partiate o meno, con la mente andrete lontano, anche attraverso una lettura o una lunga passeggiata. Avete bisogno di distaccarvi dal solito quotidiano, di vedere chiaramente le emozioni o ciò che avreste voglia di fare o, ancora, una possibilità che non avete mai considerato pienamente scoprendone ora tutte le potenzialità. Amore: in coppia, vi spalleggiate a vicenda e in vista ci sono nuovi progetti. Soli: mettete in conto una grande passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato la persona giusta.

Oroscopo 31 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con i passaggi odierni avvertite il bisogno di sentirvi al sicuro, fosse per voi non uscireste di casa. Avrete la spiacevole sensazione che le persone siano particolarmente aggressive e visto che sarete dei giudici severi, il rischio è quello di avere discussioni accese che scateneranno rabbia, rancore e potrebbero persino portare a una chiusura della relazione. Calma, cercate di essere comprensivi. Amore: in coppia, rischiate di scatenare dei problemi. Ma potete sempre invertire la rotta: cercate di ritagliare dei momenti romantici. Soi: lasciate fare al destino ma soprattutto ritrovate fiducia nel mondo circostante.

Oroscopo 31 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Oggi e nel fine settimana, cercate di privilegiare la tranquillità e rilassarvi, ricaricare le batterie, ne avete un gran bisogno poiché siete un fascio di nervi. Probabilmente state lavorando più del solito oppure c’è stato un cambiamento nell’organizzazione, nel metodo di lavoro e per adattarvi avete dovuto fare uno sforzo. Il che è chiedere troppo al vostro segno che è attaccato fortemente alle abitudini. Amore: in coppia, la relazione è basata su sentimenti sinceri e, dunque, anche in caso di discussione saprete trovare una soluzione. Soli: siete esigenti ma nonostante ciò, in vista c’è un incontro e perderete la testa.