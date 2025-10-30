L’oroscopo del 31 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 31 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 31 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna entra in Pesci vi rende distratti per cui cercate di concentrarvi e organizzarvi: in caso contrario potreste farvi sfuggire dei dettagli importanti.Al contempo, non mischiatevi in discussioni o litigate che non vi riguardano (anche se sarete tentati). Considerate il fine settimana come un momento di autentico relax in cui prendere tutto con calma, ricaricare le batterie e riposare. Amore: in coppia, in caso di discussione, per riportare la pace a fare il primo passo oggi sarà il partner. Soli: un incontro inatteso e di sicuro non avrete voglia di scappare ma eliminate totalmente l’esitazione.
Oroscopo 31 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la Luna in Pesci, siete più dinamici e al contempo rilassati. Sarete circondati da persone simpatiche, divertenti, con cui trascorrerete bei momenti. La vita sociale in generale – per tutto il fine settimana – è al top e la conoscenza di una persona importante potrebbe esservi molto utile sul piano lavorativo o degli affari. Se nel lavoro, oggi avete bisogno di una mano, chiedete senza timore. Amore: in coppia, c’è tenerezza, complicità, comprensione. Un mix praticamente magico! Soli: siete agitati e forse perché in vista potrebbe esserci un appuntamento con una persona che vi attrae.
Oroscopo 31 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La Luna in Pesci scatena inquietudini, pensieri negativi e in questo modo rischiate di disperdere le energie. Se doveste far fronte a qualche ostacolo, anziché insistere cercate di aggirarli ed evitate di scaricare su chi vi circonda, lo stress e il nervosimo. In serata cercate di distrarvi in buona compagnia, pensare – in modo positivo! – agli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, cercate quanto vi è più possibile di dimostrare i sentimenti che provate per il partner. Soli: negli affari di cuore farete di tutto per farvi notare dalla persona che vi attrae e ci riuscirete, farete colpo!
Oroscopo 31 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ un fine settimana all’insegna dell’evasione, della distrazione: che partiate o meno, con la mente andrete lontano, anche attraverso una lettura o una lunga passeggiata. Avete bisogno di distaccarvi dal solito quotidiano, di vedere chiaramente le emozioni o ciò che avreste voglia di fare o, ancora, una possibilità che non avete mai considerato pienamente scoprendone ora tutte le potenzialità. Amore: in coppia, vi spalleggiate a vicenda e in vista ci sono nuovi progetti. Soli: mettete in conto una grande passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato la persona giusta.
Oroscopo 31 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la Luna in Pesci, nel lavoro avete la possibilità di distinguervi, positivamente, dalla massa: sfruttate al massimo questo transito per fare una presentazione, spedire il CV o mostrare quelle qualità che gli altri ancora non conoscono. Mettete in mostra il lato migliore e otterrete ottimi risultati. Infine, una conversazione con un amico vi rilasserà, parlare permetterà di sfogarvi. Amore: in coppia, la relazione evolve, insieme al partner fate progetti entusiasmanti. Soli: perché non dire chiaramente a chi vi attrae i sentimenti che provate? Potrebbe dare il via a una bella storia.
Oroscopo 31 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Pesci è una giornata positiva, con gli amici o i familiari forse avete pianificato qualcosa di inedito con gli amici oppure, perché no?, anche da soli: in entrambi i casi il programma già da oggi vi mette di buon umore, scatena il vostro entusiasmo. Su un altro piano: se dovete prendere una decisione ma esitate, la cosa migliore è seguire l’istinto, vi farà imboccare la direzione giusta! Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se dovete sistemare alcune questioni lo farete senza problemi. Soli: desiderio di innamorarvi! La giornata è favorevole, incontrate nuove persone e tutto lascia pensare al meglio!
Oroscopo 31 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
E’ un venerdì in cui circolano forti tensioni e il consiglio astrale è quello di procedere con cautela: in famiglia potrebbe essere molto facile litigare per questioni riguardanti il budget. Potreste esprimervi in modo un po’ velenosetto, per cui fate attenzione: rischiate di dire qualcosa e in seguito pentirvi amaramente, Cercate di trovare un compromesso attraverso una franca conversazione. Amore: in coppia, atmosfera elettrica ma solo perché voi siete parecchio impulsivi. Soli: una persona tenterà di affascinarvi ma capirete al volo che lo fa anche con altri/e. Il che comunque vi farà sentire bene.
Oroscopo 31 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
E’ un bel venerdì in cui dedicherete particolare attenzione a un progetto personale, ci metterete il cuore. Ma non solo, potreste trovare buone idee per rendere più piacevole la vostra vita o quella delle persone care. Il desiderio di ampliare gli orizzonti potrebbe spingervi a fare qualcosa d’inedito, che vi piacerà. Più in generale è un fine settimana in cui trascorrerete bei momenti! Amore: in coppia, bella serata all’insegna del divertimento, piacere, uscite. Soli: tra oggi o domenica potrebbe esserci uno splendido incontro romantico: a voi, scrivere il seguito. Sarà un capitolo importante.
Oroscopo 31 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Pesci, sembra che oggi vogliate concedervi una piccola follia, regalarvi qualcosa che desiderate da tempo, forse perché volete reprimere le emozioni, non avete intenzione di tenerne conto e preferite gratificarvi (occhio alle spese, pensate a mantenere in equilibrio il budget) attraverso un acquisto. Eppure parlare con un amico/a del vostro stato d’animo vi farebbe un gran bene. Provateci. Amore: in coppia, temperature bollenti, è un venerdì in cui la passione è al top. Soli, una persona enigmatica, misteriosa, vi farà perdere la testa e non esiterete a trovare il modo di contattarla.
Oroscopo 31 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna nel vostro segno annuncia sbalzi d’umore, le emozioni saranno altalenanti e la cosa migliore è scegliere con attenzione le persone da avere accanto nel corso della giornata. Evitate dunque di ritrovarvi coinvolti in situazioni cariche di tensione, soprattutto se non vi riguardano: dovete salvaguardare la vostra tranquillità e mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, potrebbe esserci una piccola discussione ma non avrà il potere di rovinare l’armonia nella relazione. Soli: circolano stracciacuori: occhi aperti non lasciatevi incantare da quelle che sono solo belle parole.