Cosa dice l’oroscopo del 4 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di vivere una nuova esperienza o di cambiare qualcosa nella casa, oggi siete irrequieti e avete voglia di ampliare i vostri orizzonti. Tuttavia con la presenza di Giove in Cancro le vostre idee potrebbero scontrarsi con la realtà domestica e rischiate di mettere a repentaglio la vostra zona di comfort. Procedete con calma. Anche nel lavoro sarete spinti a fare più cose contemporaneamente ma evitate di mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, oggi vi sentite mentalmente liberi, anche di amare, nella relazione c’è una sorta di rinnovamento. Il partner sarà meno distante. Soli: una persona dinamica e solare sarà attratta da voi, vi offrirà il suo cuore. Il vostro è pronto?

Oroscopo 4 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Sagittario vi rende molto schietti, avvertite il bisogno di dire le cose senza giri di parole ma tenete presente che lavoro o vita privata, il tempismo e il tono sono fondamentali. Se avete intenzione di chiarire una questione, fate pure ma assicuratevi di farlo con un pizzico in più di gentilezza e meno franchezza. Un po’ di empatia può fare la differenza. La verità, se detta con attenzione, potrebbe mettervi in grado di approfondire e rafforzare una relazione. Amore: in coppia, deciderete di apportare piccoli cambiamenti nel quotidiano. Il partner non sarà contrario purché le trasformazioni avvengano senza intoppi. Soli: gli incontri ci sono ma dovete uscire e ampliare il giro delle conoscenze.

Oroscopo 4 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è un lunedì in cui entrare in contatto con chi vi circonda e ampliare il giro delle conoscenze è una priorità. In ogni caso, evitate di essere opportunisti poiché non funzionerebbe. Un gesto spontaneo premuroso, fatto davvero con il cuore potrebbe gettare le basi per un’amicizia significativa. Cosa importante, infine, non promettete più di quanto potete mantenere. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner, sono più gratificanti perché ricche di nuove idee e progetti a due. Soli: con una persona scatterà l’effetto calamita, sarete entrambi irresistibilmente attratti! Vi amerete totalmente e in piena libertà.

Oroscopo 4 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Sagittario nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro, è un’ottima giornata per riflettere su ciò che volete realizzare. Valutate se riguardo alla vostra posizione professionale vi trovate a un punto morto, non andate né avanti né indietro. Se siete insoddisfatti, fate leva sulla sicurezza in voi stessi e parlate con il boss per capire se ci sono delle opportunità di progredire. Di sicuro non avrete risposte negative anche perché il vostro impegno è stato notato. Amore: in coppia, desiderate intensità, profondità e autenticità. E la giornata favorisce momenti romantici e splendide emozioni. Soli: avete deciso di aspettare che arrivi il vero amore. Guardate al futuro con ottimismo e fiducia.

Oroscopo 4 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario annuncia un ottimo lunedì, siete di buon umore, simpatici spontanei, in poche parole brillate, sarete voi stessi ma aggiungiamo che non tutti saranno dell’umore giusto per accettare la vostra forte e carismatica personalità. Nel pomeriggio, fate attenzione alle lotte di potere o alla gelosia di alcune persone. Sul fronte finanze, infine, andateci piano: potreste acquistare un oggetto che vi intriga parecchio ma a conti fatti rivelarsi una delusione. Amore: in coppia, dedicherete mille gentilezze al partner e vi impegnerete per rassicurarlo/a. Gusterete le delizie dell’amore. Soli: dedicherete le vostre attenzioni a una persona che vi corteggia, con cui le affinità sono evidenti.

Oroscopo 4 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete pensato di aver risolto definitivamente un problema, probabilmente riguardante alcuni lavori in casa, forse una ristrutturazione, sarete costretti a dare un’ulteriore occhiata. Se le cose non stanno funzionando potrebbe esserci un motivo che vi sfugge: nei prossimi giorni vi metterete in moto per capire di cosa si tratta e risolverete. In ogni caso, se un amico dovesse offrire un buon consiglio, ascoltate poiché potrebbe farvi imboccare velocemente la direzione giusta. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi e vi ribellerete. Oggi non permetterete che vi contesti. Soli: è molto possibile uno scambio di splendide emozioni con una persona che incontrate per la prima volta!

Oroscopo 4 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un lunedì in cui potreste avere difficoltà a capire l’atteggiamento di una persona cara. Può trattarsi di un fratello, una sorella e persino un figlio adolescente e avrete la sensazione che abbia bisogno di aiuto ma lo rifiuti, non ascolti affatto i vostri consigli. Non sprecate le vostre energie nel tentativo di dare una mano a chi non la vuole. Nel lavoro, alcuni eventi potrebbero stimolare la vostra ambizione e spingervi a dare il massimo. Amore: in coppia, potreste scattare come molle, arrabbiarvi per un progetto o per un’idea del partner. La pazienza è la virtù dei forti, parlate con calma. Soli: nel corso di una conversazione con chi vi corteggia, potrebbe nascere un malinteso. Evitate di offendervi.

Oroscopo 4 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario accentua la vostra capacità di guadagnare denaro, siete come calamite che attraggono ottime opportunità. Tuttavia, nel pomeriggio, potreste lanciarvi in qualche acquisto mirato solo a gratificarvi: evitate poiché in seguito potreste pentirvi. La cosa migliore, anziché fare shopping allegramente, è quella di fare una passeggiata all’aria aperta o dedicarvi a un’attività che vi appassiona oppure pianificare un prossimo viaggio così da distrarvi. Amore: in coppia, dovreste ricevere un meraviglioso riconoscimento. Qualcosa che aspettavate da tempo. Un desiderio finalmente si avvererà. Soli: farete un passo avanti: una situazione che si sblocca o un incontro romantico promettente?

Oroscopo 4 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno oggi potrebbe spingervi a rivelare qualcosa che di solito tenete nascosto. Che si tratti di un problema, di un segreto , di un sogno o di una vostra fragilità, parlarne con una persona di cui vi fidate ciecamente vi farà un gran bene, vi sentirete più leggeri e cosa non da poco, esprimervi con sincerità vi permetterà di rafforzare la relazione. Su un altro piano: è un lunedì in potreste ricevere delle notizie positive relative alle vostre finanze. Amore: in coppia, proverete la passione e lo slancio dei primi tempi. Attenzioni reciproche, piccoli momenti magici che regalano grande felicità. Soli: per trovare l’amore oggi sarete più aperti e darete il via a una storia che riaccenderà la speranza.

Oroscopo 4 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avvertire l’esigenza di cambiare una decisione presa di recente, ad esempio voler mettere in atto un piano completamente diverso o optare per una soluzione differente o, ancora, semplicemente apportare delle modifiche. Tenete presente che fino all’11 agosto, momento in cui Mercurio in Leone riprenderà il moto diretto, le circostanze potrebbero cambiare di nuovo ma a quel punto sarà più facile adattarvi. La cosa migliore, per oggi, è rallentare il ritmo e rilassarvi. Amore: in coppia, avete bisogno di movimento, anche nella relazione e convincerete il partner a fare un piccolo cambiamento. Avrete una marcia in più! Soli: vorrete testare il vostro fascino e un incontro vi darà la conferma che è al top!

Oroscopo 4 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie alla Luna in Sagittario la settimana si apre all’insegna dell’entusiasmo, con le persone care vivrete una bella giornata piena di risate e allegria. Le amicizie sono fonte di grandi soddisfazioni, all’occorrenza riceverete un aiuto, il supporto di cui avete bisogno. Sfruttate questa giornata fino in fondo! Oggi, inoltre, avete la possibilità di esaminare i vostri obbiettivi in modo positivo e puntare in alto: il margine di manovra è molto più ampio di quanto pensavate. Amore: in coppia, con la dolce metà fate nuovi progetti e prendete delle iniziative. Volete entrambi rendere la relazione più allegra, più movimentata. Soli: giornata favorevole a contatti e incontri. E farete il primo passo per far nascere l’amore.

Oroscopo 4 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: gli ostacoli che avete trovato sul percorso professionale potrebbero improvvisamente essere abbattuti e sarete in grado finalmente di fare progressi. Unica accortezza: evitate che qualcuno vi dica cosa pensare, tenti di influenzarvi così che abbiate le stesse idee o la stessa visione di una situazione. Dovete pensare con la vostra testa e ribellarvi non sarà un male anzi vi farete rispettare. Amore: in coppia, il partner potrebbe darvi una delusione e terrete il broncio. Ma ha preparato una piccola sorpresa e funzionerà. Soli: un/a amico/a potrebbe fare delle avances e vi piacerà. Sarà l’inizio di una storia? Aspettate e vedrete!