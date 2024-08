L’oroscopo del 4 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Leone, per il vostro segno è un transito eccellente: sosta nel vostro settore del tempo libero, della creatività e del divertimento. Rappresenta un invito a dedicarvi a un hobby o un’attività piacevole ma queste vibrazioni sono perfette anche per dare il via a un progetto o a un’idea imprenditoriale. In buon aspetto con Giove in Gemelli rappresenta un’opportunità – nell’arco dei prossimi sei mesi – per apprendere nuove abilità, migliorare voi stessi e raggiungere il successo. Amore: in coppia, oggi siete di buonumore, più aperti e più disposti a scendere a qualche compromesso. Esprimete al partner i vostri sentimenti. Soli: la Luna Nuova annuncia un’attrazione, un flirt estivo che potrebbe nascere e finire nel giro di breve tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e segna un nuovo inizio: accende il desiderio di dare il via a quei progetti domestici rimasti in secondo piano.ad esempio un trasloco, una ristrutturazione. Al contempo il transito accentua il vostro attaccamento alla famiglia, ai parenti per cui provate affetto. La Luna forma un buon aspetto con Giove: rappresenta un invito a ospitare in casa gli amici cari e i parenti, un’occasione per rivedervi e trascorrere bei momenti. Amore: in coppia, sempre più innamorati del partner, pieni di passione. Nulla oggi troppo bello pur di accontentare la dolce metà. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico ma attenzione più che di folle passione sarà all’insegna della stabilità e della sicurezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione: siete simpatici, allegri, curiosi, avete la possibilità di esprimervi ed essere ascoltati con attenzione. In buon aspetto con Giove nel vostro segno, se di recente siete stati giù di corda, un po’ pessimisti, ora ritroverete l’ottimismo! Le vostre parole, il modo in cui comunicate, vi metteranno in grado di farvi notare. Il transito accentua la possibilità di concludere un accordo o di lanciare con successo una app, un progetto o un prodotto. Amore: in coppia, se avvertite il bisogno di riprendere una conversazione così da eliminare l’incertezza, scegliete un momento in cui siete calmi. Soli: incontri con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. E una in particolare vi affascinerà.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore delle finanze: è un ottimo momento per fare delle modifiche mirate a risparmiare e a mantenere in equilibrio il budget. Non è escluso che potreste avere la tentazione di lanciarvi in un acquisto impulsivo ma cercate di resistere oppure sarete spinti a indulgere in qualche peccato di gola di troppo. Il luminare è in buon aspetto con Giove in Gemelli: l’aspetto astrale indica che riprenderete il controllo su una situazione che pensavate vi fosse sfuggita di mano. Amore: in coppia, più che mai avvertite il forte bisogno di carezze, di coccole, di tenerezza ma eliminate qualsiasi comportamento che possa minare la vostra idea di felicità! Soli: apritevi agli altri fiducia ed è possibile un incontro romantico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un ottimo momento per dare il via a un nuovo inizio e fare qualcosa di diverso. Dovete essere coraggiosi, non dovete temere di cambiare poiché è così che potrete progredire, mettervi al centro della scena e brillare. Avete le carte in regola ma siete pronti a fare quanto è necessario per far decollare i vostri piani? Questo transito è in buon aspetto con Giove in Gemelli: se in mente avete un progetto lo concretizzerete nel giro di breve tempo. Amore: in coppia, lo sguardo del partner oggi vi farà capire che il vostro fascino ha sempre un grande effetto! Soli: fatevi belli/e e uscite: in programma c’è uno splendido incontro romantico. Avete la possibilità di dare il via a una splendida storia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Novilunio in Leone sosta alle spalle del vostro segno, è il momento ideale per rallentare il ritmo, riflettere, ricaricare le batterie e, al contempo eliminare dalla vostra vita tutto ciò che vi limita, ad esempio una relazione o una situazione oppure un’abitudine nociva. Qualsiasi decisione prenderete sarà utile a trasformare in meglio la vostra vita in meglio. Potreste anche iniziare una pratica, ad esempio lo yoga, che sia d’aiuto ridurre l’ansia e ritrovare la pace interiore di cui avete molto bisogno. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere sentimenti ed emozioni. Non tenete tutto dentro! Soli: metterete uno stop a una storia sbagliata, forse clandestina. Siete determinati a prendere in mano la vostra vita affettiva ed essere felici.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della vita sociale, delle relazioni anche di amicizia. Dovete mettervi in gioco, brillare, stringere nuove conoscenze – anche online – con persone che hanno i vostri stessi interessi e, non ultimo, trovare chi vi darà una mano a dare il via o far progredire un progetto e andrà alla grande! Al contempo, il Novilunio è in buon aspetto con Giove in Gemelli riuscirete a raggiungere un obbiettivo importante di lavoro che vi farà ottenere il successo! Amore: in coppia, aprite la porta al miglioramento e godete ogni momento senza farvi domande, siate presenti. Belle emozioni assicurate… Soli: organizzate meglio la vostra vita così da avere più tempo per uscire e incontrare nuove persone.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Leone rappresenta un’ottima opportunità per ritagliare del tempo così da esaminare i vostri obbiettivi riguardanti la carriera, le ambizioni: E’ il momento di mettere in mostra il vostro talento e ottenere il meritato riconoscimento. Non è escluso che sarete soddisfatti perché vi daranno maggiori responsabilità! Il transito indica che nel lavoro è l’inizio di una nuova fase positiva. In ogni caso, visto che l’atmosfera oggi è un po’ elettrica, evitate di prendere decisioni impulsive. Amore: in coppia, siete nervosi, rischiate di dire cose poco piacevoli da ascoltare. La dolce metà dovrà fare molti sforzi per non reagire… Soli: per conquistare chi vi attrae potreste decidere di cambiare la solita tattica. Ed è l’atteggiamento più giusto!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Leone è in buon aspetto con Giove in Gemelli: potreste essere spinti a ottenere qualcosa senza preoccuparvi delle conseguenze: in questo momento più che mai avete bisogno di ampliare gli orizzonti, introdurre entusiasmo nella vostra vita, di vivere nuove ed esaltanti avventure! La Luna Nuova odierna è perfetta per dare il via un progetto anche se farlo decollare potrebbe richiedere parecchio impegno. Rispolverate le vostre abilità e mantenete intatto il noto ottimismo. Amore: in coppia, bella giornata: progetti, conversazioni, dolci momenti di intimità, tutto vi sorride! Soli: la fortuna è con voi: oggi avrete la possibilità di incontrare persone simpatiche, attraenti in posti che solitamente non frequentate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Leone sosta in un vostro settore delle finanze ed è in buon aspetto con Giove in Gemelli: potrebbe entrare una somma di denaro che state aspettando, forse un rimborso. Il Novilunio si trova in un settore che al vostro segno parla di trasformazione: rappresenta un invito a prendere le distanze da situazioni e persone malsane. I giorni e le settimane a venire potrebbero essere emotivamente intensi, ma fondamentali per inaugurare un nuovo inizio. Potrebbe coincidere con decisioni importanti. Amore: in coppia, pianificherete un viaggio ma oggi parlerete poco d’amore. Tuttavia il partner sa che provate profondi sentimenti. Soli: in cerca di una relazione vera, unica e significativa. Un indizio per riconoscerla? Una complicità che crescerà nel tempo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali ed è in buon aspetto con Giove in Gemelli: comunicare è la priorità, i rapporti con chi vi circonda saranno molto positivi. Se avete bisogno di chiedere una mano, fatevi avanti poiché le persone saranno pronte a dare un aiuto. Il Novilunio indica inoltre che avrete l’opportunità di stringere nuove relazioni di lavoro e firmare dei contratti. Gli eventi nella vita sociale potrebbero coincidere con incontri vantaggiosi. Amore: in coppia, voltate pagina, smettete di criticare il partner per alcuni errori del passato e concentratevi sui lati positivi della relazione! Soli: potreste innamorarvi di una persona totalmente diversa da voi, per la serie “gli opposti si attraggono”.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Nuova in Leone che sosta nel vostro settore dello stile di vita è arrivato il momento di dedicare più attenzioni a voi stessi, pensare al vostro benessere. Il vostro segno è generoso e altruista ma ora dovete fare in modo che questo atteggiamento non vada a discapito della vostra tranquillità e del vostro equilibrio psicofisico. Date il via ad abitudini più salutari: è tempo di fare un bilancio e capire se il programma quotidiano, compreso quello riguardante il lavoro, vi fa sentire soddisfatti. Amore: in coppia, desiderio di amare ed essere amati. Sfrutterete il fascino per ri-conquistare la dolce metà. Soli: potreste dare il via a una bella storia completamente inaspettata. L’amore sarà al centro di questa vostra romantica giornata.