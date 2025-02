Cosa dice l’oroscopo del 4 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere oggi entra nel vostro segno, sosterà fino a giugno: è il momento di essere audaci e chiedere ciò che desiderate, senza provare imbarazzo. Nelle recenti settimane è probabile che vi siate dedicati agli altri impegnando tempo ed energie, ora è arrivato il vostro turno. Il pianeta rosa vi dota inoltre di grande fascino, il che significa che se avete bisogno di una mano per concretizzare un progetto, gli altri saranno entusiasti di dare un aiuto. Infine, tenete presente che Venere fa arrivare belle notizie anche sul fronte denaro! Amore: in coppia, il partner vi darà deliziose prove dei suoi sentimenti, passione al top! Soli: potrebbe scattare una passione intensa ma ricordate che il vero amore si costruisce giorno dopo giorno.

Oroscopo 4 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere sosta in Ariete ed è un transito che invita il vostro segno al relax e ritagliare più tempo per voi stessi. Vi darà modo di riflettere, capire meglio il vostro passato e le emozioni provate riguardo ad alcuni avvenimenti recenti. La priorità siete voi, dovete eliminare lo stress che avete accumulato dunque non sacrificate il vostro benessere per occuparvi di chi vi circonda. Con questo transito potreste inoltre riflettere su un’opportunità o un progetto che vorreste concretizzare e al riguardo, grazie a una strategia, farete dei passi avanti. Amore: in coppia, conversazioni sincere porteranno alla soluzione di eventuali problemi o utili a rassicurare entrambi. Soli: se state vivendo un flirt, farete dei progressi, si trasformerà in una storia.

Oroscopo 4 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino a giugno. Venere sosterà in Ariete e annuncia un periodo piacevolmente movimentato nella vita sociale, nelle amicizie. La presenza del pianeta rosa in questo segno vi rende più aperti, espansivi, lavoro o vita privata andrete d’accordo con tutti. Inoltre avete la possibilità di cementare i rapporti già esistenti e di stringerne altri con chi è sulla vostra lunghezza d’onda. Nei prossimi mesi vi sentirete sempre più a vostro agio e fiduciosi di poter apportare dei cambiamenti positivi nella vostra vita, capirete di aver voltato pagina. Amore: in coppia, avete le carte in mano le carte vincenti per far evolvere la situazione. Soli: poche persone resistono al vostro fascino, al modo di esprimervi e di fare. Vi piace flirtare ma la priorità è la vostra libertà.

Oroscopo 4 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere entra in Ariete, fino a giugno, e più che amare ed essere amati, sarete concentrati nel lavoro, ottenere la riuscita, una vittoria nella professione. C’è forse un avversario che non riuscite a eliminare o qualcuno che sta invadendo il vostro territorio? Più in generale sembra che niente e nessuno possa fermare la vostra corsa verso il successo, otterrete esattamente ciò che desiderate. Il pianeta è in armonia con Plutone in Acquario: rappresenta il momento giusto per stringere un accordo di lavoro, negoziare un contratto e firmarlo. Amore: in coppia, qualche piccola novità farà un gran bene alla relazione. Soli: se una persona vi attrae, cercate di conoscerla meglio, così da capire se potrebbe essere quella giusta.

Oroscopo 4 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere sbarca in Ariete: una persona cara potrebbe sollecitare in voi nuovi modi di pensare, vedere le situazioni in una prospettiva diversa. Siete affascinanti, di buonumore e al contempo anche più audaci e pronti a sperimentare, diversificare, attratti da tutto ciò che esula dalla routine. In poche parole sarete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort, trarrete piacere da tutto ciò che vi permetterà di ampliare gli orizzonti, viaggi – anche all’estero – compresi. Ma non solo, avrete l’opportunità di parlare di un progetto e concretizzarlo! Amore: in coppia, voglia di partire con il partner verso una meta esotica, così da ritrovare la passione dei primi tempi. Soli: potere di seduzione al top, potete conquistare in un batter di ciglia.

Oroscopo 4 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere sbarca in Ariete, fino a giugno: è un transito eccellente e nulla dovrebbe turbare l’armonia. Eppure avrete dei dubbi su chi vi circonda: perché torturarvi? Non ne avete motivo. Alcuni pensieri per il vostro segno sono automatici e non concedete facilmente la fiducia ma state vivendo un ottimo momento e, inoltre, avete la possibilità di ricevere una proposta di lavoro o di firmare un contratto oppure riuscirete ad ampliare il giro della clientela e veder aumentare i guadagni. In generale, sul fronte denaro proverete sollievo. Amore: in coppia, c’è un rinnovamento, introdurre delle modifiche vi farà sentire meno oppressi dalla routine. Soli: una relazione fino a oggi platonica, grazie a Venere, potrebbe diventare più intima.

Oroscopo 4 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’arrivo di Venere in Ariete rende entusiasmante la vita sociale: mettete in conto inviti, uscite, incontri (alcuni anche utili sul piano professionale), ogni interazione sarà piacevole. Infine, se dovete risolvere un problema riguardo una relazione personale o di lavoro, parlarne gentilmente con il/la diretto interessato darà ottimi risultati. Le relazioni sono al centro della scena e fareste bene a porvi una domanda: sono equilibrate? Se la risposta è un “no” è il momento giusto per apportare delle modifiche che vadano bene per voi e gli altri. Amore: in coppia, avrete la sensazione di aver trovato un buon compromesso tra i vostri bisogni e quelli del partner. Cosa non sempre facile. Soli: una nuova storia è dietro l’angolo, gli affari di cuore brillano!

Oroscopo 4 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Venere in Ariete, fino a giugno, la tendenza sarà quella di fissarvi su piccoli dettagli, perfino un gesto o uno sguardo cattureranno insistentemente la vostra attenzione e non penserete ad altro. Evitate di interpretare le cose di traverso! Il lato positivo del transito: il pianeta rosa è favorevole alle relazioni di lavoro e a tutto ciò che riguarda il benessere. E’ possibile che se siete in cerca di un impiego lo troverete: è il periodo giusto per inviare CV e sostenere dei colloqui. Se lo avete già arriveranno delle belle gratificazioni! Amore: in coppia, con la Luna in Toro oggi un nulla vi fa innervosire ma il partner sarà pronto a distendere la situazione. Soli: guardare al passato non è un buon modo per evolvere verso una situazione amorosa positiva.

Oroscopo 4 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere sbarca in Ariete, sosterà fino a giugno e per il vostro segno è un passaggio astrale ottimo, avrete la possibilità di stringere nuove amicizie e stabilire armonia con chi condivide i vostri stessi interessi. Quel che è certo, è che che apprezzerete al massimo le cose belle e buone della vita! Il pianeta accentua la creatività, vi permetterà di concedervi più tempo libero così da dedicarvi a un hobby che vi appassiona. Il fascino è al top e va sfruttato anche nel lavoro: più sarete sorridenti, accoglienti e tanto più ciò che intraprenderete avrà successo. Amore: in coppia, Venere da oggi aggiunge miele e peperoncino alla relazione. Soli: perderete la testa per una persona, sembrerà che possieda tutte le qualità possibili ma per quanto tempo?

Oroscopo 4 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al mese di giugno, Venere sosterà in Ariete nel vostro settore della casa, della famiglia: il vostro amore per il “nido”, i legami con le persone care, il comfort e la sicurezza per voi saranno una priorità. Sarete meno sotto stress, più ottimisti ma non solo: capirete quando è il momento di concedervi una pausa.Se, dunque, ci sono state delle discussioni accese – anche con i parenti – è un buon momento per ritrovare l’armonia e l’equilibrio. E’ probabile abbiate voglia di abbellire, rinnovare l’abitazione, anche semplicemente tinteggiando le pareti. Amore: in coppia, se ci sono stati dei problemi oggi ci sarà una schiarita. Soli: non è escluso che il passato bussi alla vostra porta, una persona amata risveglierà parecchi ricordi.

Oroscopo 4 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Ariete, fino a giugno, sosterà nel vostro settore della comunicazione: farà emergere il vostro lato attraente, accattivante, in qualsiasi conversazione soprattutto se vi troverete di fronte a persone per voi importanti. Le conquisterete! Se siete sul punto di parlare o negoziare su una questione importante, il vostro punto di vista sarà ascoltato con attenzione e sarà presa una decisione giusta. Potreste riprendere i contatti con amici e familiari che non vedete da un po’ di tempo: le conversazioni saranno fonte di benessere. Amore: in coppia, per oggi occhio a pretendere dal partner la perfezione. Siate tolleranti e concilianti. Soli: non è la giornata in cui incontrerete l’amore ma continuate la ricerca. I prossimi incontri saranno determinanti!

Oroscopo 4 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’arrivo di Venere in Ariete, al centro della scena più che l’amore c’è il denaro. Fino a giugno è probabile dobbiate far fronte ad alcune spese utili ma siete pregati di non cedere a quelle futili. Potrebbe infatti piacervi un oggetto, sembrare indispensabile quando in realtà non ne avete bisogno. Spendete, dunque, solo per l’essenziale. Il pianeta accentua il vostro desiderio di comfort, di sicurezza e penserete prima di tutto alle vostre esigenze. La buona notizia: potreste avere ottime idee per guadagnare di più, forse con un secondo lavoro. Amore: in coppia, anche se il lavoro vi impegna molto riuscite comunque a dedicare dolci attenzioni al partner. Soli: un ex torna alla carica ma avrete dei dubbi: la cosa migliore è prendere tempo per riflettere.