Cosa dice l’oroscopo del 4 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con quattro pianeti in Capricorno lo stato d’animo non è al top, il senso del dovere vi spinge a completare un progetto o risolvere alcune questioni lasciate in sospeso. Tuttavia verso le 13:00 la Luna in Leone fa tornare il buonumore, l’entusiasmo, avrete voglia di rilassarvi, condividere bei momenti con le persone care o dedicarvi a un hobby o a uno sport e vi farà un gran bene. Soprattutto in questo momento è importante ritagliare del tempo per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, stop a qualsiasi atteggiamento che possa compromettere la felicità! Dite al partner che siete orgogliosi della relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: se metterete a tacere la permalosità potreste incontrare l’amore.

Oroscopo 4 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Ben quattro pianeti in Capricorno accentuano la vostra determinazione, siete intenzionati a raggiungere i vostri obbiettivi a qualsiasi costo. Ma con l’arrivo della Luna in Leone potreste avvertire il peso delle molte responsabilità – familiari – anziché agitarvi, escogitate un piano che vi metta in grado di delegarne una parte. Concedetevi una pausa per prendere cura di voi stessi o per apportare qualche piccolo cambiamento in casa, soprattutto se lavorate da remoto. Amore: in coppia, desiderio al top e il partner non potrà che assaporare con amore le vostri iniziative. Soli: avete intenzione di testare il vostro fascino e per conquistare chi vi attrae vi metterete emotivamente a nudo.

Oroscopo 4 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dalle 13:00 circa, la Luna in Leone sosterà nel vostro settore della comunicazione: condividere idee e opinioni oppure dirne finalmente quattro a una persona per chiarire una situazione, vi farà sentire bene. E’ la giornata ideale per chiacchierare, esprimervi, troverete chi sarà pronto ad ascoltare con grande interesse e ciò migliorare l’umore. Al contempo nella vita sociale attirerete l’attenzione di persone influenti che potrebbero offrire delle opportunità. Amore: in coppia, mettete in pratica le vostre idee, ravvivate il quotidiano con piccole sorprese. Soli: senza puntare al grande amore, avete l’opportunità di vivere relazioni piacevoli a tutti i livelli. Aprite dunque gli occhi e il cuore.

Oroscopo 4 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna alle 13:00 esce dal vostro segno e sbarca in Leone, nel vostro settore delle finanze: il desiderio di concedervi qualche gratificazione, potrebbe essere accentuato. Non c’è nulla di sbagliato nel dedicarvi un po’ di attenzioni nel momento in cui ne avete bisogno: tirerà su il morale per il resto della settimana! Se, dunque, avete lavorato sodo e impegnato una gran quantità di energie, uscire per un caffè con un amico o fare un po’ di shopping vi farà un gran bene. Amore: in coppia, con il partner mantenete un atteggiamento zen: non c’è bisogno di arrabbiarvi per le piccole cose! Soli: non è il momento di dichiarare il vostro amore né tanto meno quello di conoscere nuove persone. Pazientate.

Oroscopo 4 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)