L’oroscopo del 4 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 4 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 4 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 4 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Ben quattro pianeti in Capricorno accentuano la vostra determinazione, siete intenzionati a raggiungere i vostri obbiettivi a qualsiasi costo. Ma con l’arrivo della Luna in Leone potreste avvertire il peso delle molte responsabilità – familiari – anziché agitarvi, escogitate un piano che vi metta in grado di delegarne una parte. Concedetevi una pausa per prendere cura di voi stessi o per apportare qualche piccolo cambiamento in casa, soprattutto se lavorate da remoto. Amore: in coppia, desiderio al top e il partner non potrà che assaporare con amore le vostri iniziative. Soli: avete intenzione di testare il vostro fascino e per conquistare chi vi attrae vi metterete emotivamente a nudo.
Oroscopo 4 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Dalle 13:00 circa, la Luna in Leone sosterà nel vostro settore della comunicazione: condividere idee e opinioni oppure dirne finalmente quattro a una persona per chiarire una situazione, vi farà sentire bene. E’ la giornata ideale per chiacchierare, esprimervi, troverete chi sarà pronto ad ascoltare con grande interesse e ciò migliorare l’umore. Al contempo nella vita sociale attirerete l’attenzione di persone influenti che potrebbero offrire delle opportunità. Amore: in coppia, mettete in pratica le vostre idee, ravvivate il quotidiano con piccole sorprese. Soli: senza puntare al grande amore, avete l’opportunità di vivere relazioni piacevoli a tutti i livelli. Aprite dunque gli occhi e il cuore.
Oroscopo 4 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna alle 13:00 esce dal vostro segno e sbarca in Leone, nel vostro settore delle finanze: il desiderio di concedervi qualche gratificazione, potrebbe essere accentuato. Non c’è nulla di sbagliato nel dedicarvi un po’ di attenzioni nel momento in cui ne avete bisogno: tirerà su il morale per il resto della settimana! Se, dunque, avete lavorato sodo e impegnato una gran quantità di energie, uscire per un caffè con un amico o fare un po’ di shopping vi farà un gran bene. Amore: in coppia, con il partner mantenete un atteggiamento zen: non c’è bisogno di arrabbiarvi per le piccole cose! Soli: non è il momento di dichiarare il vostro amore né tanto meno quello di conoscere nuove persone. Pazientate.
Oroscopo 4 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Dalle 13:00 circa la Luna entrerà nel vostro segno, il transito indica che è il momento di ascoltare attentamente le vostre emozioni: potrebbero avere qualcosa da dire. Se dovete risolvere una situazione o, ad esempio avete voglia di dedicare più tempo a qualcosa di creativo che vi piace davvero, è la giornata giusta per essere gentili voi stessi. Evitate dunque di criticarvi per qualcosa che non sta funzionando come speravate. Guardate anche ciò che di buono state realizzando. Amore: in coppia, il partner vi circonda di attenzioni e tenerezza, ma avete difficoltà a uscire da questo stato d’animo pesantuccio. Soli: la voglia odierna è quella di trascorrere una serata tranquilla, senza impegni.
Oroscopo 4 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per esaminare le vostre esigenze, gli obbiettivi da raggiungere e, al contempo, rigenerare le energie. Per oggi, la cosa migliore è rallentare il ritmo e stare un po’ di tempo per conto vostro. Anche una lunga passeggiata sarà utile a staccare con il mondo circostante, a patto di spegnere il cellulare… Il che vi permetterà di trovare soluzioni, idee e, inoltre, avere una visione più chiara del vostro percorso. Amore: in coppia, dovrete affrontare alcuni piccoli imprevisti, ma non sono complicati da gestire, soprattutto perché avete delle buone idee per risolvere. Soli: chiamate gli amici e uscite. Tutto andrà decisamente meglio!
Oroscopo 4 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la Luna in Leone, chiamare un amico o partecipare a un evento sociale, sarà d’aiuto a far tornare il buonumore. Al vostro segno è noto che piace stare in buona compagnia e un incontro positivo renderà allegra questa domenica. Unica accortezza: attenzione se avete intenzione di chiedere un consiglio. Anche se in buona fede, alcuni amici attraverso dei commenti negativi potrebbero rendervi dubbiosi e minare lo stato d’animo positivo. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da risolvere al più presto affinché non incida sulla relazione. Tutto andrà rapidamente a posto. Soli: un amico/a vi sostiene e vi regala benessere. Insieme condividete bei momenti e potreste anche innamorarvi…
Oroscopo 4 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ una giornata in cui non dovete avere timore di esprimere apertamente le vostre emozioni poiché scoprirete che non siete soli. Chi vi circonda, in particolare le persone care, sarà pronto a intervenire e sostenervi! La Luna in Leone rappresenta un’opportunità – che ne abbiate o meno l’intenzione – per attirare l’attenzione su di voi. Usatela con saggezza e scoprirete che manifestare le emozioni sarà d’aiuto a convincere gli altri della vostra sincerità e onestà. Amore: in coppia, il partnerla dolce metà dovrà muoversi con cautela: oggi siete un mix di intolleranza e impazienza, non proprio compatibile con l’amore! Soli: l’amore sembra assente. Avete ben altro a cui pensare…
Oroscopo 4 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Dalle 13:00 circa, l’arrivo della Luna inLeone vi rende estroversi, pronti a lanciarvi in qualche avventura e condividere il vostro punto di vista nonch>é il ritrovato buonumore. C’è da dire che gli altri saranno particolarmente interessati ai vostri consigli o alle vostre idee. Al contempo, che si tratti di un contatto, una telefonata, un messaggio, lo scambio si rivelerà fruttuoso, in ballo ci sarà il raggiungimento di un traguardo. In generale, il transito è d’aiuto a rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, piena complicità con la persona amata, parlerete di progetti entusiasmanti. Soli: voglia di incontrare una nuova persona! Forse non sarà vero amore, ma l’altro/a sarà degno del vostro interesse e vi divertirete.
Oroscopo 4 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la Luna in Leone, dalle 13:00 circa, è una domenica in cui se dovrete apportare piccoli cambiamenti – anche sul fronte finanze – vi sentirete pronti ad agire. Tuttavia, tenete presente che la Luna può essere d’aiuto anche ad affrontare quei problemi complicati che richiedono concentrazione e attenzione in modo da poter andare avanti più rapidamente. Se li eluderete, le cose procederanno al rallentatore e potrebbe esserci una graduale tendenza a perdere delle opportunità. Amore: in coppia, meteo positivo, nessuna nuvola all’orizzonte. La fiducia è rafforzata, non dubitate più del partner. Soli: sfruttate pienamente tutti i bei momenti che vi regala la vita. Gli incontri sono positivi.
Oroscopo 4 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La Luna in Leone punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: proverete forti emozioni e scatenare delle tensioni ma evitate di entrare in rotta di collisione con chi vi circonda. Ci sarà chi metterà in discussione il vostro punto di vista ma anziché dare il via a discussioni accese che alla fine non portano a niente parlatene con calma e ascoltate senza partire in quarta. Le opinioni diverse dalle vostre spesso hanno il potere di arricchire le relazioni. Amore: in coppia, cercate di introdurre nella relazione la gioia di vivere e un atteggiamento positivo! Soli: la solitudine oggi vi pesa, circola un po’ di frustrazione. Soprattutto se state aspettando un segnale dalla persona che vi attrae.
Oroscopo 4 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La preziosa parola amicizia non vale per tutte le relazioni e potreste averlo capito a vostre spese. Questa domenica potreste avere voglia di mettere ordine nelle relazioni così da avere una prospettiva chiara. È tempo di capire quali dei vostri amici sono davvero presenti quando ne avete bisogno, quali tra loro tengono a voi sinceramente e quali no. Ogni tipo di amicizia può comunque esservi “utile” seppure in modo diverso. Non dovete avere timore di ammetterlo. Amore: in coppia, sarete molto attenti a ciò che dirà il partner. Anche se non sarete d’accordo su tutto, trovererete i giusti compromessi. Soli: metterete fine a una relazione senza via d’uscita. Non c’è dubbio che meritate di meglio.