Cosa dice l’oroscopo del 3 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Cancro potrebbero emergere forti emozioni ed essere spinti a chiedervi se c’è equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Nel caso la risposta fosse negativa,il transito potrebbe evidenziare eventuali problemi. Se avete lavorato molto e non avete trascorso abbastanza tempo con la famiglia o dedicarvi a ciò che vi piace, probabilmente qualcosa deve cambiare così da aprire la strada ad alcuni miglioramenti. Amore: in coppia, Venere in Capricorno vi assicura l’affidabilità e la solidità dei sentimenti del partner. Sarà al vostro fianco, pronta/o a sostenervi. Soli: su un sito di incontri farete conquiste. Forse non sarà l’amore per sempre o nulla di veramente serio ma vi divertirete!

Oroscopo 3 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Cancro nel vostro settore della comunicazione, oltre a far arrivare buone notizie, scatena un’ondata di emozioni e potrebbe spingervi a entrare in contatto con gli amici più cari. Qualsiasi conversazione vi regalerà sollievo, affetto, conforto. Pur essendo un transito positivo per il vostro segno, potrebbero emergere emozioni o problemi: parlarne con una persona di cui vi fidate avrà il potere di farvi sentire meglio. Amore: in coppia, i sentimenti sono sempre più forti, c’è tanta complicità, belle emozioni. Che dire? Circola solo felicità. Soli: è un sabato di conquista: fascino al top, incontrerete una persona speciale e tra voi si stabilirà immediatamente un’intesa eccellente!

Oroscopo 3 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze ed è qui che oggi dovete concentrare l’attenzione con un approccio responsabile, eventualmente rispettare il budget così da non arrivare a fine mese con l’acqua alla gola, soprattutto se il conto in banca segna rosso o avete contratto dei debiti. E’ un ottimo momento per individuare quali spese, seppure allettanti, sono eccessive o inutili e in seguito eleminarle con determinazione. Amore: in coppia, non fate orecchie da mercante, ascoltate i consigli del partner, soprattutto riguardo alla situazione finanziaria. Ricordate che non siete più dei single. Soli: non è collezionando un flirt dietro l’altro che vi sentirete meglio e meno soli.

Oroscopo 3 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena nel vostro segno rappresenta un invito a riflettere sui progressi che avete compiuto negli ultimi sei mesi, se avete raggiunto gli obbiettivi che avevate stabilito. Se la risposta è “no” sfruttate questo transito per dopare la vostra determinazione e arrivare al traguardo. Su un altro piano: se pensate che una persona cara abbia un atteggiamento prepotente nei vostri confronti, è il momento di stabilire dei limiti con fermezza. Amore: in coppia, particolarmente sensibili ai piccoli gesti d’amore del partner, sarete conquistati dalle dolci attenzioni. Soli: cambiate qualche abitudine, frequentate posti diversi e mollate le amicizie superficiali, che non vi danno niente! Dovete voltare pagina.

Oroscopo 3 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)