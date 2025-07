Cosa dice l’oroscopo del 4 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’arrivo di Venere in Gemelli, fino al 30 luglio nelle trattative, accordi e conversazioni vi troverete in posizione di vantaggio. Il vostro segno è un concentrato di energia, ma le vibrazioni rilassanti del pianeta saranno d’aiuto a parlare in modo professionale, pacato e diplomatico. In questo modo chi avete di fronte non avrà la sensazione che siete impulsivi o troppo ansiosi. Avrete un tono accattivante che porterà ai risultati da voi desiderati. Amore: in coppia, con Venere in Gemelli, sulla relazione non ci sono nuvole: l’accordo sarà meraviglioso! Soli: conoscerete nuove persone, farete amicizia e vi divertirete a flirtare a tutto campo.

Oroscopo 4 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Gemelli, da oggi e fino al 30 luglio sosterà nel vostro settore delle finanze: la vostra capacità di favorire la crescita potrebbe trasformarsi in un aumento delle entrate. Avrete belle idee che frutteranno denaro! Ma non solo, un fiuto eccellente vi metterà in grado di individuare un buon affare o un investimento. E’ infine, un transito ottimo per entrare in contatto con le vostre emozioni e apprezzare le persone presenti nella vostra vita. Amore: in coppia, evitate di crogiolarvi nelle abitudini, stupite il partner con tante piccole sorprese. Soli: voglia di testare il potere di seduzione? Non c’è nulla che vi impedisca di fare quel che volete!

Oroscopo 4 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 30 luglio, Venere sosterà nel vostro segno, sarà in buon aspetto con Saturno, Nettuno e Plutone: sarete più sicuri di voi stessi, vi esprimerete liberamente, sarete spinti a rinnovare il look o in ogni caso la vostra immagine. Sarete consapevoli di quanto il fascino e un po’ di adulazione possano spianare la strada per ottenere ciò che desiderate. Potrebbe, infine, entrare del denaro extra (anche attraverso il gioco). Amore: in coppia, troverete sicuramente il modo per ravvivare il romanticismo, riaccendere la fiamma dell’amore. Soli: potreste innamorarvi e sentire che nella vita affettiva sta iniziando un nuovo ciclo.

Oroscopo 4 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Gemelli, fino al 30 luglio sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito rappresenta un invito ad accettare voi stessi e anche a volervi più bene. E’ un buon momento per elaborare eventi ed emozioni e il lavoro introspettivo che farete ora diventerà concreto dopo il 30 luglio, quando il pianeta entrerà nel vostro segno. Vi sentirete rinnovati e pronti a scrivere una pagina completamente nuova della vostra vita. Amore: in coppia, il partner potrebbe criticarvi oppure alcuni suoi comportamenti vi irriteranno. Soli: potreste innamorarvi in segreto di una persona e sognare ma non è detto che darete il via a una relazione.

Oroscopo 4 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto di Venere in Gemelli fino al 30 luglio, sarete spinti a socializzare e stringerete nuove amicizie, anche online! Ricevere molti inviti ma dovreste pensare a quali gruppi unirvi o con chi volete rafforzare un’amicizia anche nell’ambito professionale. Cercate di mantenere le interazioni sociali divertenti e leggere. Tenete presente che con questo transito sarete anche in grado di realizzare un progetto che avete a cuore. Amore: in coppia, grazie al pianeta rosa, riscoprirete le affinità con il partner, farete tanti progetti a due e ci sarà tanta complicità. Soli: in cerca di una storia? Per un po’ frequenterete più persone contemporaneamente…

Oroscopo 4 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere entra in Gemelli e fino al 30 luglio sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: il transito è favorevole agli accordi e ai contratti di lavoro. Potreste essere assunti in una nuova azienda o sentirvi apprezzati per i risultati ottenuti. E’ uno dei momenti migliori dell’anno per rendere solida la vostra reputazione. Il modo migliore per sfruttare al meglio questo transito è avere le idee chiare su ciò che volete e desiderate! Amore: in coppia, guardate al futuro, pronti a puntare su nuovi progetti e sulla spontaneità della relazione! Soli: non dovete chiudervi quando una persona prova a conoscervi. Siate aperti all’incontro e alla conversazione.

Oroscopo 4 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 30 luglio, il transito di Venere in Gemelli vi dota di ottimismo, è d’aiuto a liberarvi da una situazione complicata o a sentirvi più leggeri e sicuri di voi stessi. Vi sentirete pronti per esperienze più grandi, nuove opportunità e la possibilità di crescita personale. Potreste aver voglia di apprendere qualcosa di nuovo, esplorare degli interessi insoliti. Non è escluso inoltre che vi sentiate ben accetti o integrati in un nuovo ambiente. Amore: in coppia, con Venere in Gemelli nella relazione c’è aria di rinnovamento! Soli: attratti da persone diverse da quelle che solitamente vi piacciono (o straniere, se viaggiate). Mente aperta e lanciatevi!

Oroscopo 4 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il transito di Venere in Gemelli, fino al 30 luglio, vi permetterà di puntare l’attenzione sul lato più complesso e intricato delle relazioni o delle finanze. Nelle prossime settimane avrete l’opportunità di appianare qualsiasi problema, in particolare quelli che richiedono una conversazione approfondita. E’ un ottimo momento per trovare sostegno o protezione da altre persone. Non è escluso che guadagnerete di più o investirete una somma di denaro. Amore: in coppia: il partner potrebbe essere possessivo/a e geloso/a ma sarete in grado di rassicurarlo con dolcezza. Soli: nasce un’attrazione irresistibile, vivrete giornate all’insegna della passione!

Oroscopo 4 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Gemelli fino al 30 luglio sosterà nel vostro settore delle relazioni: sarete spinti a condividere il vostro affetto, familiari compresi. Attirate persone utili o gentili e siete inclini a stabilire nei rapporti l’armonia e la pace. Irradierete più calore, fascino vi sarà più facile che mai entrare in contatto con le persone e farete di tutto per capire chi vi circonda! Potreste infine ricevere una proposta, un contratto, essere assunti per lavorare in un team. Amore: in coppia, saprete appianare i piccoli conflitti quotidiani e creerete un’atmosfera favorevole a una buona comprensione. Soli: per sfuggire alla solitudine moltiplicherete gli incontri, anche online.

Oroscopo 4 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Grazie all’arrivo di Venere in Gemelli, se sul posto di lavoro sono presenti dei problemi, sarete spinti a creare un’atmosfera serena, armoniosa così da risolvere pacatamente qualsiasi questione con i colleghi o il boss. Potreste anche partecipare a un progetto che aumenterà le entrate. Al contempo, fino al 30 luglio, potreste trarre più piacere, beneficio o gioia dal programma quotidiano, dalle abitudini e dall’impegno per migliorare il vostro benessere. Amore: in coppia, di idee ne avete parecchie e volete metterle in pratica, per apportare dei cambiamenti. Soli: circola ottimismo e i pianeti vi spingono a dare il via a una nuova storia.

Oroscopo 4 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Gemelli, fino al 30 luglio, accende il desiderio di muovervi e godere delle cose belle e buone della vita. Se ultimamente vi siete sentiti bloccati e limitati dalle circostanze, ora vorrete uscire, frequentare, unirvi a nuovi gruppi e dedicarvi inoltre a un hobby che vi appassiona. E’ un ottimo transito che vi mette in grado di mostrare la vostra abilità, il talento e la creatività. Qualcosa che intraprenderete avrà successo, anche da un punto di vista finanziario. Amore: in coppia, capirete che è ridicolo litigare per cose banali e troverete un compromesso. Soli: grande fascino ma va sfruttato con saggezza: evitate di illudere chi vi corteggia.

Oroscopo 4 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Gemelli fino al 30 luglio sosta nel vostro settore della famiglia, della casa. Se avete sognato di rinnovare qualcosa nell’abitazione è ora di mettervi al lavoro, dare quel tocco in più che la renderà più accogliente. A volte un solo oggetto o un mobile sono sufficienti a cambiare l’aspetto del dolce nido. Più in generale, avrete voglia di introdurre armonia e calore nel mondo domestico, di rafforzare le relazioni con le persone care, amici compresi. Amore: in coppia, con il transito di Venere, la relazione, le abitudini quotidiane vi rassicureranno. Soli: potreste rivedere una persona che ha fatto parte del vostro passato: un amico/a o un/a ex.