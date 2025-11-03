Cosa dice l’oroscopo del 4 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buone notizie dal cielo astrale: Marte entra in Sagittario – sosterà fino al 15 dicembre – ed è un transito eccellente per il vostro segno. Avete le energie giuste, il coraggio per uscire dalla vostra zona di comfort e realizzare qualcosa che avete a cuore o affrontare una sfida e ottenere successo. In ogni caso, evitate di agire frettolosamente, non trascurate i dettagli e prima di agire riflettete! Amore: in coppia, eviterete argomenti spinosi, lascerete alle spalle eventuali disaccordi e con il partner circolerà armonia. Soli: folle desiderio di vivere una passione. Se qualcuno vi attrae fate pure ma occhio a entrare nella tana del lupo!

Oroscopo 4 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 15 dicembre, Marte sosterà in Sagittario: la spinta del pianeta è ottimista ed espansiva, sarete più intraprendenti. Potreste investire del denaro in un progetto che si realizzerà e ne sarete orgogliosi! il pianeta rosso oggi è in dissonanza con Urano: mantenete la calma poiché questioni di denaro – come lo spendete oppure eventuali debiti da saldare – potrebbero scatenare frustrazione. Amore: in coppia, l’intesa e interessi in comune per voi valgono più del pieno di emozioni. Ciò che conta per entrambi è essere sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: un incontro sarà determinante e molto romantico, vivrete dei momenti magici!

Oroscopo 4 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte entra in in Sagittario nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: se avete intenzione di trovare collaborazioni e contratti professionali soddisfacenti fate leva sull’ottimismo di cui vi dota il pianeta. Per oggi, Marte è in dissonanza con Urano nel vostro segno: nelle relazioni potrebbero esserci delle forti tensioni per cui se non volete arrivare a un punto di non ritorno, prima di agire, riflettete. Amore: in coppia, insieme al partner recatevi in un posto che non conoscete. Per costruire bei ricordi avrete bisogno di un copilota fidato. Soli: sarà difficile trovare un nuovo/a partner romantico ma oggi non ne farete un dramma.

Oroscopo 4 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte entra in Sagittario e finoal 15 dicembre accentua il vostro desiderio di agire, organizzarvi al meglio nel settore del vostro stile di vita, delle abitudini, del benessere e del lavoro. Ed è in quest’ultimo aspetto in particolare che il pianeta rosso vi doterà di una energia inarrestabile. Tuttavia per ottenere il massimo dalla produttività e dall’impegno ricordate di mantenere costante la concentrazione. Amore: in coppia, il partner è irreprensibile ma voi siete sospettosi. La gelosia è inutile. Meglio un dialogo sereno e sincero. Soli: state vivendo una storia clandestina? Vi porrete molte domande. Parlarne sarebbe un’ottima idea.

Oroscopo 4 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo di Marte in Sagittario – fino al 15 dicembre – accentua la vostra creatività e l’ottimismo sarà al top! Sarete dinamici, entusiasti, pronti a imporre idee e opinioni e a vincere qualsiasi sfida. Se, inoltre, ultimamente vi siete un po’ chiusi, torna la voglia di socializzare e divertirvi. Cercate tuttavia di chiudere le questioni familiari o riguardanti la casa che hanno ancora dei punti lasciati in sospeso. Amore: in coppia, Marte raccentua la sensualità, vivrete momenti di grande passione, diciamo incandescenti! Per alcuni c’è l’arrivo della cicogna. Soli: giornata ideale per gli incontri, anche online. Siete magnetici.

Oroscopo 4 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Sagittario fino al 15 dicembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: può essere un periodo movimentato ma potete sfruttare le energie in qualcosa di produttivo. Ad esempio migliorare il comfort della casa, apportare dei cambiamenti, fare dei progetti e, non ultimo, dare la priorità alle persone care. Il pianeta oggi è in dissonanza con Urano: cercate di capire chi o cosa vi irrita e inoltre se avete preso parte a dinamiche che favoriscono dei litigi. Amore: in coppia, calma, con la dolce metà evitate di scatenare polemiche. Soli: concedetevi qualche libertà, accogliete con gioia le sorprese d’amore.

Oroscopo 4 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 15 dicembre, Marte in Sagittario al vostro segno chiede di essere più schietti sia sul posto di lavoro che in famiglia, far sentire la vostra voce in modo chiaro e forte! Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione, le vostre parole avranno un impatto notevole su chi vi ascolta, per cui non esitate a promuovere le vostre idee. Potreste infine stringere nuove relazioni interessanti e stimolanti. Amore: in coppia, la complicità è forte e potete affrontare diverse questioni che avevate rimandato. Soli: fate piazza pulita di regali od oggetti di un/a ex. Liberarvi dei ricordi di un amore finito permetterà di aprirvi a nuove storie.

Oroscopo 4 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte esce dal vostro segno ed entra in Sagittario, fino al 15 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze e accentua il desiderio di aumentare le entrate. Al riguardo potreste avere delle conversazioni con il boss o i clienti così da provare maggiore sicurezza. Oggi, con la dissonanza Marte-Urano potreste essere tentati di mollare alcune situazioni: prima di prendere decisioni radicali, pensateci due volte. Amore: in coppia, se la vocina interiore vi sussurra che per trovare nuovo slancio, nella relazione dovete cambiare piccole cose, va assecondata. Soli: vivere avventure, flirt spesso simultanei vi permetterà di ricaricare le batterie.

Oroscopo 4 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte sbarca nel vostro segno e fino al 15 dicembre avrete una dose in più di coraggio, sarete intraprendenti, schietti e diretti. Avrete le idee chiare e saprete bene ciò che desiderate. In ogni caso, evitate di accendervi come fiammiferi, reagire sull’onda delle emozioni: con chi vi circonda sarete molto esigenti e potreste scatenare dei conflitti. In particolare oggi con la dissonanza Marte-Urano. Amore: in coppia, complicità, passione, dolcezza: guarderete al futuro con gioia di vivere. Il dialogo sarà splendido. Soli: sex appeal da vendere, l’entusiasmo farà meraviglie! E ne farete di conquiste… Tuttavia non lanciatevi a occhi chiusi.

Oroscopo 4 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Sagittario, fino al 15 dicembre sosterà alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per rivedere gli obbiettivi e i desideri in modo da poter capire meglio cosa volete veramente. Problemi che avete ignorato o decisioni che avete rimandato, ora diventano più urgenti ma riuscirete a gestire qualsiasi situazione con grande efficienza. Per oggi, evitate di farvi coinvolgere nei problemi degli altri. Amore: in coppia, conversazioni profonde e riflessioni costruttive sul futuro così da procedere su basi sane e solide. Soli: mettete in conto delle passioni segrete o attrazioni “proibite”e forse cederete alla tentazione.

Oroscopo 4 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte entra in Sagittario e per il vostro segno è una notizia eccellente: se nel recente passato non avete avuto margine di manovra, da oggi e fino al 15 dicembre non sarà più così. Come per magia vi sarà possibile ampliare il raggio d’azione. E’ pur vero che accanto a voi ci saranno amici ben felici di dare una mano così da risolvere alcune situazioni che vi agitano o per concretizzare un progetto. Amore: in coppia, nella relazione circola grande passione, darete un nuovo slancio! Soli: negli affari di cuore prendete pure l’iniziativa! Marte in Sagittario vi farà conquistare la persona giusta: accenderà i vostri sentimenti, il desiderio.

Oroscopo 4 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte entra Sagittario, fino 15 dicembre sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: in questo periodo sarete particolarmente motivati, produttivi e nel lavoro farete dei progressi significativi. Per oggi, la dissonanza Marte-Urano, scatena forti emozioni, forse frustrazione, desiderate liberarvi di alcuni limiti e rischiate di agire in modo avventato, prendere delle decisioni di cui in seguito pentirvi. Amore: evitate di voler avere l’ultima parola a tutti i costi. Con il partner cercate di essere più concilianti. Soli: sfrutterete la il vostro status in modo spensierato, senza pensare al futuro. Le gratificazioni fanno sempre bene.