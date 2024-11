L’oroscopo del 4 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Leone, per il vostro segno è un transito eccellente, vi dota di splendide energie: vi sentirete di nuovo dei leader, dei protagonisti al centro della scena! Sarete pronti a dedicarvi a quelle attività che accendono il vostro entusiasmo, non ultimo un progetto creativo. Entrate ora in azione, poiché dal 6 dicembre, Marte entra in un moto retrogrado fino al 23 febbraio e potrebbe costringervi a rallentare il ritmo. Amore: in coppia, lascerete alle spalle eventuali discussioni e cercherete di riconciliarvi con il partner. Se avete commesso un errore, vi perdonerà. Soli: avete intenzione di conoscere nuove persone, flirtare – anche online – e concluderete la serata alla grande.

Oroscopo 4 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 6 gennaio Marte in Leone sosta in Leone nel vostro settore della casa, della famiglia e sarete spinti a riprendere in mano quei progetti che avete chiuso in un cassetto e che porteranno a un cambiamento positivo. Al contempo avete la possibilità di migliorare le relazioni con i familiari ma fate attenzione: dal 6 dicembre e fino ad aprile, il pianeta entra in moto retrogrado. Prendete le distanze da qualsiasi tipo di conflitto. Amore: in coppia, a prendere le decisioni siete voi e al partner va bene così. Non avete nulla di cui preoccuparvi, tutto procede alla grande. Soli: a corteggiarvi oggi sarà una persona affascinante che risveglierà emozioni dimenticate da tempo.

Oroscopo 4 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Marte in Leone, che si tratti di relazioni di amicizia, lavoro o affari, da oggi e fino al 6 gennaio, la vita sociale si arricchirà di nuovi contatti. E’ un ottimo momento per promuovere le vostre idee, i progetti poiché sarete ascoltati con molta attenzione! Aggiungiamo che il transito vi rende polemici e potrebbero esserci delle tensioni. Evitate di entrare in rotta di collisione con una persona: la questione potrebbe degenerare. Amore: in coppia, se ne avete la possibilità, con il partner andate in un posto diverso, romantico, dove avrete l’opportunità di esprimere la vostra passione. Soli: i pianeti vogliono la vostra felicità! Dovete solo uscire e lanciarvi nella conquista di chi vi attrae.

Oroscopo 4 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte esce dal vostro segno ed entra in Leone, nel vostro settore delle finanze ed è qui che avrete intenzione di progredire e fate bene: fino al 6 gennaio è un periodo ottimale per organizzarvi e, forse, prendere in considerazione dei modi inediti per aumentare le entrate. Avete la possibilità concreta di trasformare un’idea brillante in realtà! Il pianeta dal 6 dicembre al 23 febbraio è in moto retrogrado: in caso di discussioni su alcune questioni di denaro cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, vorreste trascorrere più tempo con il partner ma alcuni problemi esterni potrebbero impedirlo. Una volta risolti, sarete più sereni. Soli: uscite, i passaggi favoriscono gli incontri!

Oroscopo 4 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 6 gennaio, Marte sosterà nel vostro segno e vi troverete sotto i riflettori: avrete tonnellate di energie, sarete coraggiosi, intraprendenti., darete il via a nuovi progetti che accenderanno il vostro entusiasmo. Tuttavia, evitate di farvi carico di troppi impegni: dal 6 dicembre al 23 febbraio, il pianeta rosso entrerà in moto retrogrado e a quel punto non sapendo a chi dare i resti potrebbe subentrare un po’ di stress. Semplificate la vostra vita e vi muoverete al meglio. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti a due: avrete così tante idee che non vi annoierete. Soli: quella che fino a ieri pensavate fosse solo una bellissima amicizia potrebbe trasformarsi in amore.

Oroscopo 4 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Leone fino al 6 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno: il pianeta potrebbe scatenare agitazione, tensioni interiori ma al contrario dovrete cercare di rilassarvi mentalmente. Nel lavoro evitate di occuparvi di troppe cose contemporaneamente: dal 6 dicembre al 23 febbraio, il pianeta sarà in moto retrogrado e lo stress sarà in agguato nonché il rischio di essere poco organizzati. A volte, svolgere più compiti nello stesso tempo è un fatto positivo ma rischiate di esagerare! Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi troppo puntiglioso ed esigente. Parlate sinceramente senza litigare. Soli: in caso di incontro evitate di volere tutto e subito! Procedete con calma.

Oroscopo 4 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte entra in Leone, transito positivo per il vostro segno, accenderà il desiderio di stringere nuove amicizie, entrare in contatto anche on line con persone che contano e seguire le vostre passioni, progetti compresi dove farete dei progressi. Tuttavia dal 6 dicembre al 23 febbraio, il pianeta rosso entrerà in moto retrogrado: nella vita sociale potrebbero esserci delle incomprensioni, pur mantenendo la consueta diplomazia, dovete mostrare fermezza. Amore: in coppia, avete l’opportunità di esprimere eventuali crucci e di risolvere alcuni problemi. Soli: desiderate la sicurezza e il vostro sogno non cadrà nel vuoto. Oggi una persona dolce e protettiva potrebbe offrirvi ciò che sognate.

Oroscopo 4 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte entra in Leone, fino al 6 gennaio sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: fatevi notare dalle persone giuste e avrete la possibilità di migliorare la vostra reputazione, di raggiungere i vostri obiettivi. È il momento di fare un passo avanti e ritagliare il vostro posto al sole! Fino al 6 dicembre prendete l’iniziativa poiché da quella data e fino al 23 febbraio il pianeta sarà in moto retrogrado e rallenterà i vostri progressi. Amore: in coppia, della relazione vedrete solo l’aspetto passionale. Cercate di tener conto anche delle emozioni e aggiungere un po’ di romanticismo… Soli: con una persona conosciuta online avrete un incontro nella vita reale. Un primo passo promettente.

Oroscopo 4 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 6 gennaio, Marte sosterà in Leone: ritroverete intatto il consueto ottimismo, avrete più tempo per divertirvi e finalmente concedervi un viaggio. E’ il momento di uscire dalla vostra zona di comfort: lanciatevi dunque in nuove esperienze che vi permetteranno di ampliare i vostri orizzonti, compreso un corso di studi. Non è escluso che nel lavoro, in programma ci sia un promozione o darete il via a una vostra attività. Amore: in coppia, cercate di essere chiari sulle vostre intenzioni, soprattutto se la relazione è recente. Se state insieme da tempo accertatevi di percorrere la stessa direzione. Soli: sognate una storia d’amore? Dovete dedicare più tempo alla vostra vita sentimentale.

Oroscopo 4 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte entra in Leone, fino al 6 gennaio, se attualmente siete insoddisfatti di alcune situazioni di lavoro o personali sarete motivati a dare nuovo slancio o a chiudere definitivamente. Il transito è d’aiuto a cambiare la vostra vita e affrontare con determinazione qualsiasi situazione che rappresenta una zavorra. Il pianeta vi dota di belle energie da investire nei vostri progetti, risolvere i problemi, cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda per realizzare i progetti e andrete d’accordo su tutto. A volte è facile essere in sintonia e vivere in armonia. Soli: nella vita affettiva c’è una svolta, siete pronti a coinvolgervi totalmente in una storia.

Oroscopo 4 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 6 gennaio Marte in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Il transito rappresenta un’eccellente opportunità per chiarire una situazione e migliorare il dialogo con una persona e, più in generale, lavorare in team anziché fare tutto di testa vostra. Tuttavia, dal 6 dicembre al 23 febbraio, il pianeta sarà in modo retrogrado: evitate discussioni poiché potrebbero prendere una brutta piega. Amore: in coppia, preoccupazioni e problemi esterni alla relazione spengono il vostro entusiasmo e starvi accanto non sarà facile. Soli: negli affari di cuore oggi non siete motivati. Pensate che incontri e appuntamenti rappresentino solo una perdita di tempo.

Oroscopo 4 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Leone che fino al 6 gennaio sosta nel vostro settore dello stile di vita, sarete motivati a migliorare il vostro lavoro e il benessere. E’ il momento di sviluppare abitudini più sane, compreso seguire una dieta salutare e praticare esercizio fisico. Avrete più energia del solito ma per ottenere ottimi risultati dovrete imporvi delle regole. Lavorate su un programma quotidiano e procedete senza mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, avete l’opportunità di ridefinire le priorità nella relazione attraverso un dialogo costruttivo ma leggero. Soli: se sperate di avere un incontro romantico puntate sui social. È un buon momento per conquistare l’altra metà della mela.