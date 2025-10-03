Cosa dice l’oroscopo del 4 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci oggi potrebbe farvi desiderare di trovarvi su un altro pianeta o in qualsiasi altro posto, tranne dove dovreste essere. Il desiderio di fuggire potrebbe essere più forte del solito e ciò potrebbe spingere a non prendere decisioni importanti ed evitare responsabilità. Se vi ritrovate a imboccare questo percorso prendete posizione. Potrebbe essere necessario combattere l’auto indulgenza! Amore: in coppia, darete il via alla missione riconquista. Farete di tutto per riaccendere la fiamma dell’amore, della reciproca attrazione. Soli: due persone vi corteggiano e il fatto vi gratifica. Vivete il momento senza preoccuparvi delle conseguenze.

Oroscopo 4 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un bel fine settimana, avete voglia di socializzare in ambienti piacevoli, di scherzare con gli amici, siete aperti alle idee ed esperienze anziché pensare con ansia alle questioni di lavoro. E’ una giornata positiva, per la serie “fate pure ciò che volete”… Gli aspetti odierni possono dare la tendenza a gratificarvi parecchio ma se non accade spesso, godetevi il momento! Amore: in coppia, parlare sinceramente non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà il vostro atteggiamento, vi ascolterà con attenzione. Soli: con la persona che vi attrae riuscirete a esprimere ciò che provate. Il risultato sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 4 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della carriera e indica una giornata in cui sarete ottimisti. La vostra sicurezza potrebbe essere rafforzata da un complimento o da elogi. Potrebbe esserci tuttavia un altro settore in cui non siete ottimisti, forse perché dovete prendere una decisione scomode. Concedetevi qualche giorno di distacco mentale e ciò che sembrava difficile diventerà realizzabile. Amore: in coppia, punterete sulla complicità e su conversazioni sincere. Nessun equivoco, nessuna ambiguità! Soli: se le conoscenze recenti non vi attraggono, vietato scoraggiarvi: insistete e uscite o iscrivetevi a un sito di incontri.

Oroscopo 4 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci vi spinge a individuare modi diversi per migliorare la vostra vita e le attività quotidiane. Tuttavia, prima di lanciarvi a occhi chiusi dovreste capire bene le vostre motivazioni, cos’è che vi spinge a cambiare. Se la vostra intenzione è quella di ottenere il benessere e maggiore sicurezza, allora siete pronti per dare il via. E’ un atteggiamento che potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, il partner potrebbe pensare che siete distanti. Non è così dunque parlatene con la dolce metà. Soli: quando le cose non vanno per il verso giusto, mostrate il vostro temperamento. La persona che volete conquistare potrebbe farsi un’idea sbagliata.

Oroscopo 4 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Consapevoli del vostro valore, firmerete un contratto o concluderete un affare alla cifra giusta. Potrebbero persino offrirvi di più di quanto pensato ma dovrete anche lavorare più duramente. Ciò può essere in contrasto con un’altra opportunità che potrebbe sembrare troppo bella per essere vera, e forse lo è. Se vorrete ottenere il massimo da questo ma avete dei dubbi fate domande precise. Amore: in coppia, qualche preoccupazione potrebbe turbare l’armonia con il partner. Con Marte in Scorpione, cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: voglia di brillare, di conquistare e troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!