L’oroscopo del 4 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 4 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 4 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Pesci oggi potrebbe farvi desiderare di trovarvi su un altro pianeta o in qualsiasi altro posto, tranne dove dovreste essere. Il desiderio di fuggire potrebbe essere più forte del solito e ciò potrebbe spingere a non prendere decisioni importanti ed evitare responsabilità. Se vi ritrovate a imboccare questo percorso prendete posizione. Potrebbe essere necessario combattere l’auto indulgenza! Amore: in coppia, darete il via alla missione riconquista. Farete di tutto per riaccendere la fiamma dell’amore, della reciproca attrazione. Soli: due persone vi corteggiano e il fatto vi gratifica. Vivete il momento senza preoccuparvi delle conseguenze.
Oroscopo 4 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
E’ un bel fine settimana, avete voglia di socializzare in ambienti piacevoli, di scherzare con gli amici, siete aperti alle idee ed esperienze anziché pensare con ansia alle questioni di lavoro. E’ una giornata positiva, per la serie “fate pure ciò che volete”… Gli aspetti odierni possono dare la tendenza a gratificarvi parecchio ma se non accade spesso, godetevi il momento! Amore: in coppia, parlare sinceramente non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà il vostro atteggiamento, vi ascolterà con attenzione. Soli: con la persona che vi attrae riuscirete a esprimere ciò che provate. Il risultato sarà all’altezza delle vostre aspettative.
Oroscopo 4 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della carriera e indica una giornata in cui sarete ottimisti. La vostra sicurezza potrebbe essere rafforzata da un complimento o da elogi. Potrebbe esserci tuttavia un altro settore in cui non siete ottimisti, forse perché dovete prendere una decisione scomode. Concedetevi qualche giorno di distacco mentale e ciò che sembrava difficile diventerà realizzabile. Amore: in coppia, punterete sulla complicità e su conversazioni sincere. Nessun equivoco, nessuna ambiguità! Soli: se le conoscenze recenti non vi attraggono, vietato scoraggiarvi: insistete e uscite o iscrivetevi a un sito di incontri.
Oroscopo 4 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Pesci vi spinge a individuare modi diversi per migliorare la vostra vita e le attività quotidiane. Tuttavia, prima di lanciarvi a occhi chiusi dovreste capire bene le vostre motivazioni, cos’è che vi spinge a cambiare. Se la vostra intenzione è quella di ottenere il benessere e maggiore sicurezza, allora siete pronti per dare il via. E’ un atteggiamento che potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, il partner potrebbe pensare che siete distanti. Non è così dunque parlatene con la dolce metà. Soli: quando le cose non vanno per il verso giusto, mostrate il vostro temperamento. La persona che volete conquistare potrebbe farsi un’idea sbagliata.
Oroscopo 4 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Oroscopo 4 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
I pianeti vi supportano, fanno arrivare buone notizie o un aiuto finanziario che capita proprio nel momento giusto. Come è d’altra parte per tutti gli aiuti. In ogni caso potreste avere in ballo un progetto che per motivi di denaro si trascina da mesi. Ma ora la somma che vi occorre potrebbe piovere dal cielo, ovvero entrare inaspettatamente. Può essere che sarete indirizzati alla persona giusta che vi aiuterà. Amore: in coppia, i sentimenti sono al centro della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi. Soli: accettate gli inviti perché farete una strage di cuori! Saranno in parecchi/e a corteggiarvi, a tentare di conquistare la vostra attenzione.
Oroscopo 4 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Quando si tratta di risolvere un mistero o scoprire informazioni nascoste, solitamente siete dei maestri, imbattibili! E questo lato della vostra personalità, nei prossimi giorni sarà accentuato. Sarete disposti a stringere nuove amicizie, vi divertirete a scoprire cos’è che motiva o fa arrabbiare determinate persone. Il che, per dei potenziali detective come voi, sarà un gioco da ragazzi. Amore: in coppia, con il partner la passione è al top! Il dialogo è sereno, all’insegna della complicità e condividerete qualche sogno a due… Soli: un incontro romantico potrebbe essere per la serie “quando gli opposti si attraggono” e no, non sarete in grado di resistere.
Oroscopo 4 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste aver raggiunto una fase cruciale riguardo a un piano che richiede un’attenta riflessione. Chiedere alle persone care di dare delle idee potrebbe essere d’aiuto a chiarire le vostre. Trovate un compromesso fattibile, non avete nulla da perdere. Inoltre, un nuovo contatto può essere un trampolino di lancio per il successo. Amore: in coppia, insieme siete più forti, più felici, più inclini a ridere delle piccole preoccupazioni. Soli: i nuovi incontri non sono in programma ma per alcuni Sagittario è possibile che una relazione “amichevole” si trasformi in un legame più profondo.
Oroscopo 4 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
I pianeti annunciano un sabato piacevole, di sicuro non vi annoierete. Avrete molte cose da fare ma, sia chiaro, si tratta di situazioni leggere, nulla di problematico, nessun grattacapo. Oggi siete in cerca di armonia, di pace: sfruttate questo stato d’animo per stabilire delle conversazioni mirate a superare qualche eventuale problema nelle relazioni con gli amici o le persone care. Amore: in coppia, atmosfera serena, il dialogo è dolce, avete bisogno della reciproca presenza. L’eros è al top! Soli: è un sabato in cui la vita sociale vi offrirà parecchi incontri, arriveranno gli inviti degli amici: avrete soltanto l’imbarazzo della scelta!
Oroscopo 4 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Pesci il vostro istinto oggi può essere d’aiuto a prendere delle sagge decisioni di lavoro, d’affari o finanziarie che vi faranno sentire sollevati. Altre persone, forse esperte, al riguardo potrebbero offrire dei consigli. Se tuttavia penserete che siano sbagliati fate pure ciò che a voi sembra più giusto. Seguire il vostro sesto senso potrebbe farvi ottenere un notevole vantaggio. Amore: in coppia, sorprese e piccole attenzioni del partner toccheranno il vostro cuore. Soli: mostrate il vostro lato socievole, la gioia di vivere, comunicate liberamente: l’amore vi sorride, potreste finalmente incontrare la persona giusta che sognate da tempo.
Oroscopo 4 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna nel vostro segno forma soltanto buoni aspetti astrali e guardate alla vita con ottimismo. Sarete comprensivi e generosi con chi vi circonda, dedicherete più attenzioni alle persone care ma non solo, troverete anche il modo per spezzare la routine. In ogni caso, nell’eventualità che le persone non capiscano il vostro punto di vista, cercate di non prendere tutto troppo a cuore. Amore: in coppia, la vita a due è ricca di passione, d’amore, ritrovate entrambi lo slancio eventualmente perduto. Soli: vi impegnerete affinché un flirt con una persona che vi attrae irresistibilmente si trasformi in una storia d’amore seria. E la buona notizia è che ci riuscirete.
