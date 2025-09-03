Cosa dice l’oroscopo del 4 settembre agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Marte-Giove può scatenare entusiasmo e ciò spingere a lanciarvi in un rischio senza valutare le conseguenze. Volete crescere e migliorare ma se portato all’estremo, con questo atteggiamento potreste trascurare le cose belle che avete e dimenticare di apprezzarle. Tenete presente inoltre che se oggi vi faranno delle promesse non è detto che in seguito saranno mantenute. Amore: in coppia, insieme al partner farete dei progetti a due e punterete in alto! E’ in corso un bel rinnovamento. In ogni caso, occhio all’impulsività. Soli: siate disponibili! L’appuntamento è con l’amore: in vista ci sono momenti di passione.

Oroscopo 4 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Plutone in Acquario vi rende molto diffidenti: se riguardo a una situazione di lavoro o d’affari, una persona tenterà di convincervi a cambiare idea voi sarete certi che stia bluffando. E più insisterà e tanto più ciò che dice vi sembrerà mirato ad abbindolarvi. A quel punto, seguendo a occhi chiusi l’istinto farete di testa vostra sapendo che per voi è la cosa migliore. Amore: in coppia, dal pomeriggio, il vostro stato d’animo sarà agitato, proverete gelosia e possessività. Il partner non capirà cosa sta accadendo. Soli: se una persona vi attrae, iniziate a lanciare dei segnali ma soprattutto sorridete!

Oroscopo 4 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Marte-Giove oggi punta i riflettori sui vostri settori delle finanze e del piacere personale: il transito vi spinge all’autoindulgenza, potreste essere tentati di lanciarvi in un acquisto importante o non necessario oppure spendere denaro nel gioco – ad esempio il gratta e vinci – ma se volete mantenere in salute il conto in banca, la moderazione è probabilmente l’approccio migliore. Amore: in coppia, con il partner c’è un’ottima intesa che vi mette di buonumore, tuttavia, l’agitazione può essere una cattiva consigliera. Soli: la presenza di Venere in Leone è favorevole agli incontri ma dovete metterci del vostro.

Oroscopo 4 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra Giove nel vostro segno e Marte in Bilancia, è una giornata in cui potreste avere la sensazione che in particolare i familiari, siano distratti, lontani, poco cordiali o affettuosi. Ma voi siete sicuri di mostrare sempre interesse o le emozioni che provate? E’ la regola del dare/avere. Forse pensate di non ricevere abbastanza ma ciascuno ha un modo personale di esprimere l’affetto. Amore: in coppia, qualche disaccordo ma è la giornata giusta per parlare e trovare un compromesso. Soli: state aspettando un messaggio o una chiamata? Se non dovesse arrivare, vi sfogherete con un amico caro.

Oroscopo 4 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un giovedì in cui siete molto motivati, pronti a riprendere in mano quei progetti che avete chiuso in un cassetto o dare il via ad alcuni nuovi di zecca. Anche se i vostri interessi sono molti, il tempo è limitato dunque evitate di mettervi sotto pressione per portare a termine qualcosa poiché finireste per sentirvi frustrati. È un buon momento per elaborare nuovi piani e progetti, ma la loro concretizzazione potrebbe richiedere alcuni perfezionamenti e più tempo. Amore: in coppia, la relazione è solida e se non siete ancora sposati è il momento di pensarci. Soli: lasciate alle spalle i dubbi e fate il primo passo.

Oroscopo 4 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se il traguardo che avete intenzione di raggiungere è ancora lontano, è una giornata in cui dedicare la vostra attenzione a compiti e dettagli che vi porteranno alla vittoria. La forma mentale è buona e potete apportare delle modifiche o dei miglioramenti. E’ una giornata sicuramente impegnativa ma cercate di non affannarvi spinti dalla necessità di realizzare il massimo. Amore: in coppia, non potete controllare tutto: lasciate al partner lo spazio personale di cui ha bisogno e da parte vostra fate altrettanto. Soli: l’amore non può essere calcolato o pianificato. Cercate di essere più leggeri e rilassati.

Oroscopo 4 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui siete insofferenti, qualsiasi attività che vi inchioda a una scrivania, che sembra soffocante o limitante, o che sembra noiosa vi farà venire voglia di scappare: prendete nota e pianificate di conseguenza. La cosa importante è quella di non lanciarvi nel rischio per raggiungere un obbiettivo importante: l’impulsività potrebbe rovinare qualcosa di positivo. Amore: in coppia, con il partner sarete molto concilianti ed è inutile aggiungere che ve ne sarà grato/a. Soli: un incontro recente potrebbe prendere una piega importante ma attenzione, solo se eviterete di premere l’acceleratore.

Oroscopo 4 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se di recente nel lavoro o nella vita privata, una persona nei vostri confronti è stata ingiusta, con la dissonanza Marte-Giove, evitate che il rancore prenda il sopravvento: è un veleno che fa male prima di tutto a voi! Semmai chiarite, affrontate la persona in questione e dite ciò che pensate. Il tutto con calma, argomentando con fatti precisi in modo che l’altro/a non potrà contestare. Amore: in coppia, serata romantica, la complicità amorosa passa anche attraverso questi momenti. Soli: metterete uno stop alla monotonia e organizzerete un’uscita con gli amici. Per oggi, l’amore passa in secondo piano.

Oroscopo 4 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di lanciarvi in nuove iniziative, esaminate quei settori della vostra vita che necessitano di un cambiamento. Con la dissonanza Marte-Giove avete la possibilità di eliminare eventuali riserve e non avrete più dubbi su ciò che dovete fare. Agite senza fretta. Al contempo, nella vita sociale ampliate pure il giro delle conoscenze ma evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia. Amore: in coppia, concedetevi un po’ di tempo da trascorrere per conto vostro: ritrovarvi sarà ancora più bello e romantico. Soli: l’amore è anche correre dei rischi, dunque lanciatevi, osate (senza ovviamente fare un salto nel buio).

Oroscopo 4 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un momento in cui desiderate dare una scossa alla vostra vita, prendere delle iniziative coraggiose. In poche parole, siete pronti a prendere delle decisioni importanti. Con la dissonanza Marte-Giove avete ambizioni maggiori di quelle che vi permette la routine attuale per cui è tempo di sperimentare cose nuove! In ogni caso evitate di eliminare quelle abitudini che funzionano. Amore: in coppia, desiderate un dialogo romantico, appassionato ma il partner si concentrerà sulle responsabilità frenando il vostro ardore… Soli: non restate chiusi in casa e uscite: l’amore vi aspetta! Un incontro sarà sincero.

Oroscopo 4 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se possibile, in mattinata state per conto vostro così da riflettere tranquillamente sui cambiamenti in atto. Nel primo pomeriggio, con la congiunzione Luna-Plutone nel vostro segno, nel lavoro o nella vita personale, avrete l’opportunità di trasformare un sogno in realtà, qualcosa a cui state pensando da tempo e, al contempo di liberarvi di aspettative e abitudini che non hanno più ragione di essere. Amore: in coppia, potreste chiedervi se la relazione sia un po’ logora, il partner distante e oggi troverete le risposte. Soli: potrebbe tornare un/a ex e il fatto destabilizzarvi. Esaminate bene la situazione per capire quali sono le sue intenzioni.

Oroscopo 4 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Assecondate ciò che deve cambiare, poiché la prossima settimana al vostro segno chiederà di affrontare di petto il desiderio di trasformazione. Prenderete delle decisioni che potrebbero portare a sviluppi gratificanti. Per oggi, con la congiunzione Luna-Plutone in Acquario cercate di ricaricare le energie, se serve anche evitando la vita sociale e godere del comfort della casa, dell’affetto dei familiari. Amore: in coppia, ne avete abbastanza della routine, delle abitudini. Evitate tuttavia di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Soli: la solitudine vi pesa più del solito ma non dovete lanciarvi tra le braccia del primo arrivato/a.