Cosa dice l’oroscopo del 3 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la dissonanza tra Mercurio in Vergine e Urano in Gemelli è una giornata in cui siete distratti e sarebbe un errore fare affidamento sulla memoria per cui controllate la lista di cose da fare e gli impegni di lavoro. Al contempo, visto che oggi potreste avere la tendenza a preoccuparvi, evitate che i dubbi prendano il sopravvento e distogliete l’attenzione da eventuali pensieri negativi che incidono sulla motivazione. Amore: in coppia, il minimo commento vi fa saltare i nervi. Se volete passare una bella giornata chiudete un occhio. Soli: emozioni altalenanti, rimandate la conquista di chi vi attrae. Oggi non lancerete e non riceverete i segnali giusti.

Oroscopo 3 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Mercurio-Urano, potrebbe scatenare il timore di non essere all’altezza di una situazione di lavoro: non potete risolvere tutto in una volta e, non ultimo, le vostre paure potrebbero essere infondate! Fate un passo alla volta. Al contempo il transito vi rende ribelli, potrebbe spingervi all’impulsività e soprattutto negli acquisti a ignorare quei saggi limiti che vi siete imposti di recente. Amore: in coppia, desiderio e sentimenti sono perfettamente equilibrati, con il partner c’è armonia. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è concesso: se una persona vi attrae potete esprimervi con parole romantiche e sincere

Oroscopo 3 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza tra Mercurio in Vergine e Urano nel vostro segno vi rende irrequieti, siete un po’ insoddisfatti, la mente girerà a mille e la tendenza sarà quella di arrivare a conclusioni affrettate o prendere decisioni impulsive di cui, in seguito, potreste pentirvi. Rallentate e riflettete. Non è il momento, infine, per avere una conversazione equilibrata su una questione che vi sta a cuore. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore, non è la giornata giusta per dire al partner tutto ciò che vi frulla nella testa. Soli: avvertite il bisogno di leggerezza? Per distrarvi la cosa migliore è lanciarvi in un flirt gratificante ma spensierato!

Oroscopo 3 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Mercurio-Urano scatena delle tensioni interiori e avvertite un senso di instabilità. Molte cose stanno cambiando e se dovessero emergere dei conflitti il consiglio astrale è quello di dire chiaramente ciò che pensate e fare di testa vostra. Andate avanti con sicurezza in voi stessi poiché se alcune situazioni diventeranno complicate avrete la possibilità di rivedere le vostre decisioni. Amore: in coppia,avrete difficoltà a capire il partner, ma soprattutto, avrete problemi a comunicare. Soli: siete impazienti, il che potrebbe infastidire chi vi corteggia. Per oggi parlate poco oppure soppesate le parole.

Oroscopo 3 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La tendenza odierna è quella di lanciarvi nello shopping: con la dissonanza Mercurio-Urano sarete attratti da tanti oggetti che vorrete fare vostri, compresi quelli che vi faranno risparmiare tempo o semplicemente sono belli, appagano il vostro senso estetico. Se avete intenzione di comprare online, prima di premere il tasto “acquista”, pensateci. Passata l’attrazione iniziale vedrete le cose in modo totalmente diverso. Amore: in coppia, il partner è ricettivo ai sentimenti e alle emozioni che trasmettete con tenerezza. Siete in sintonia. Soli: aperti, disponibili, riuscirete a catturare l’attenzione di chi vi circonda e conquisterete un cuore.

Oroscopo 3 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Urano in Gemelli è un mercoledì da affrontare con la massima calma. Solitamente siete efficienti ma oggi potreste trovarvi di fronte a eventi inaspettati, notizie improvvise, problemi di tipo tecnico e vi sembrerà che tutto vada a rotoli. Ovviamente non è così: il transito rappresenta un invito ad essere aperti a nuove idee, al cambiamento. Amore: in coppia, desiderate andare avanti su solide basi: darete il via a conversazioni sul futuro, sui progetti a due. Soli: non volete più perdere tempo con avventure passeggere. In caso d’incontro sarete molto esigenti. Fate bene.

Oroscopo 3 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui siete in cerca di armonia, di pace: sfruttate questo stato d’animo. soprattutto in serata, per stabilire delle conversazioni mirate a superare qualche problema nelle relazioni con gli amici o le persone care.In ogni caso, per oggi evitate attività che richiedono pazienza o attenzione ai dettagli. Impegnate la dose extra di energia mentale in qualcosa di produttivo. Amore: in coppia, forse circola un po’ di noia e ve la prendete con il partner. E’ solo concentrato su aspetti meno divertenti ma pratici del quotidiano. Soli: la Luna in Capricorno vi spinge a fare il punto della situazione ma non drammatizzate e uscite con gli amici.

Oroscopo 3 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Mercurio-Urano scatena un’atmosfera caotica, potreste trovarvi di fronte a colleghi invidiosi, gelosi, a qualcuno che tenta di farvi le scape o di vendicarsi per un torto subìto. Certo, il quadro della giornata è un po’ inquietante, le azioni degli altri sicuramente scorrette ma anche se interiormente proverete una forte rabbia, non reagite ed evitate di scendere al loro livello (meschino). Amore: in coppia, potreste voler testare il vostro poteredi seduzione ma farete marcia indietro: avete accanto una persona che vi ama e vi sostiene. Soli: esaminerete le vostre relazioni, le frequentazioni ed è una buona decisione.

Oroscopo 3 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra Mercurio in Vergine e Urano in Gemelli, al centro della scena ci sono le relazioni e sarete spinti a dire le cose come stanno, scatenando delle tensioni. Il punto è che il vostro approccio alla soluzione di eventuali problemi potrebbe essere a dir poco schietto. Prima di parlare, pensateci dunque due volte poiché potreste mettere a repentaglio un legame importante. Amore: in coppia, se avvertite un po’ di noia nella relazione, uscite con gli amici. Al ritorno, sarete più rilassati. Soli: osservate gli altri per capire cosa vi piace o meno: vi sarà più facile individuare i vostri desideri e fare in modo di realizzarli.

Oroscopo 3 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Mercurio-Urano vi dota di belle energie ed è il momento ideale per spezzare la monotonia del quotidiano, cambiare alcune abitudini – anche di lavoro – così da sentirvi meno sotto pressione. Il vostro è un segno che desidera avere il controllo su tutto ma ora dovete essere flessibili, aperti a modificare alcune cose. Siate pur certi che con questo atteggiamento imboccherete la direzione giusta. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se ci sono stati problemi, tenendo conto dei rispettivi errori, oggi ripartirete da zero. Soli: momenti intensi con cui persona che vi piace molto. Non rovinate tutto ponendovi domande sul futuro.

Oroscopo 3 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Mercurio-Urano odierna potrebbe creare qualche problema probabilmente dovuto ad a banali incomprensioni ma rischiate di ingigantire la questione, attribuirle più importanza di quanta ne abbia veramente. Al contempo, cercare di rendere felice chi vi circonda, veder sorridere gli altri può diventare un problema se chiedono favori o denaro in continuazione e non c’è un equilibrio dare-avere. Amore: in coppia, convincerete il partner a seguirvi in qualche sogno all’apparenza un po’ pazzerello. Ciò rafforzerà l’unione. Soli: riuscirete a sbloccare con determinazione una storia che non va né avanti né indietro.

Oroscopo 3 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se da qualche giorno una persona cara sta mettendo a dura prova la vostra pazienza, con la dissonanza Mercurio-Urano oggi raggiungere il limite della sopportazione. Se non siete d’accordo con ciò che fa o dice, evitate di prendere decisioni affrettate poiché in seguito potreste pentirvi. Lasciate perdere: visto che la Luna in Capricorno vi dota di belle energie concentratevi sui vostri obbiettivi. Amore: in coppia o soli, è una giornata in tenere i piedi per terra! Sognate un grande cambiamento nella vostra vita e sicuramente avete numerose idee. Tuttavia dovete assicurarvi che ciò che immaginate abbia basi realistiche.