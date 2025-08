Cosa dice l’oroscopo del 5 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario, vi rende dinamici, pronti a entrare in azione ma in dissonanza con Marte in Vergine vi spinge a esaminare i dettagli in modo puntiglioso. Il transito chiede al vostro segno di trovare il giusto equilibrio tra visione e realizzazione. Quando si tratta di dare il massimo siete insuperabili ma oggi è il momento di pianificare e stabilire le priorità. Il programma quotidiano è in linea con i vostri obbiettivi? Esaminate la situazione ed eventualmente cambiate qualcosa. Amore: in coppia, circola passione che apre la porta alla felicità e appaga buona parte dei bisogni emotivi. Soli: lanciate inviti, fissate appuntamenti e uscite. Potrebbe esserci un incontro speciale.

Oroscopo 5 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra la Luna in Sagittario e Marte in Vergine potrebbe scatenare un po’ di insicurezza, di esitazione ma nel pomeriggio quando il luminare entrerà in Capricorno torneranno le belle energie e la motivazione, vedrete un progetto o una situazione da una prospettiva diversa . Rifletterete di meno e avrete fiducia nei vostri obbiettivi, per cui dite no al perfezionismo, alla voglia di controllare il risultato e seguite le emozioni, lasciatevi andare. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner faccia di testa propria senza tener conto della vostra. Parlatene! Soli: non dovete scoraggiarvi e anche se siete poco convinti sfoderate il fascino. Avrà un effetto magico.

Oroscopo 5 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Marte, in casa crea un’atmosfera un po’ tesa, ciascuno esprimerà con testardaggine la sua opinione e potrebbero esserci piccole complicazioni. Solitamente siete abbastanza flessibili ma oggi mostrerete che anche voi avete dei limiti e rischiate di esplodere. Tenete presente che dietro alcuni atteggiamenti ostinati potrebbero nascondersi delle forti emozioni che non vi riguardano direttamente. Evitate dunque di prenderla sul personale. Amore: in coppia, siete ipersensibili e ciò può scatenare qualche apprensione infondata. Concedetevi una serata romantica. Soli: è uscendo e stringendo nuove relazioni che avrete la possibilità di incontrare la persona giusta.

Oroscopo 5 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui nel lavoro siete produttivi e inoltre l’istinto è d’aiuto a scovare buoni affari! Se siete in cerca di un impiego o insoddisfatti di quello che avete, grazie alle competenze potrebbe arrivare un’opportunità che non dovreste rifiutare. Nel pomeriggio la Luna entra in Capricorno e rappresenta un invito a introdurre nelle relazioni un equilibrio migliore. Se ci sono eventuali problemi è il momento di affrontarli (e lo farete). Amore: in coppia, la routine vi rassicura ma per il partner è lo stesso? Ponetevi questa domanda. Soli: penserete a una storia del passato. I sentimenti sono ancora presenti e non vi permettono di dare il via a una nuova relazione.

Oroscopo 5 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Volete raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore? Rimboccate le maniche, lavorate con perseveranza ed evitate di essere impazienti per ottenere dei risultati. Con la dissonanza Luna-Marte tenete presente che è la costanza a permettere di trasformare i sogni in realtà. Su un altro piano: mantenere in equilibrio il budget è saggio ma oggi rischiate di esagerare e non permettervi di godere di un’esperienza gioiosa, come ad esempio una serata fuori con gli amici, Amore: in coppia, avete la tendenza a idealizzare un po’ troppo tutto ciò che vi circonda. Tornata sul pianeta Terra, dedicate attenzioni al partner! Soli: andrete alla ricerca del partner ideale e avete ragione, meglio puntare in alto.

Oroscopo 5 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra la Luna in Sagittario e Marte nel vostro segno, rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Avete tanti impegni di lavoro che vanno portati a termine ma anche il benessere merita un posto nella vostra lista delle cose da fare. E’ la giornata perfetta per iniziare una dieta, intraprendere un nuovo sport, cambiare le abitudini quotidiane. Ritagliate un po’ di tempo per rilassarvi, staccare la spina. Non dovete essere sempre produttivi al massimo! Amore: in coppia, circolano tensioni, al partner non piacerà affatto il vostro desiderio di libertà e indipendenza. Soli: se pensavate di essere in fase di corteggiamento con un/a collega dovrete ricredervi: vi considera soltanto un/a amico/a!

Oroscopo 5 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se vi trovate a dover risolvere un problema, una questione, in mattinata con la dissonanza Luna-Marte sarete spinti a chiedere dei consigli a chi vi circonda – forse per ricevere frasi di incoraggiamento – evitando di seguire l’intuito. Concedetevi una piccola pausa, guardate dentro di voi, entrate in contatto con le emozioni e fidatevi di quei silenziosi quanto preziosi suggerimenti. L’istinto oggi potrebbe offrire risposte migliori di quelle che vi daranno gli amici e i familiari. Amore: in coppia, siete pronti entrambi a dichiarare amore e passione ciascuno a modo proprio ma il messaggio sarà recepito. Soli: dovete rilassarvi, dunque uscite e divertitevi, la possibilità di un incontro è altissima!

Oroscopo 5 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro dinamismo e la produttività oggi saranno molto apprezzati, comunicate con chiarezza. Nel lavoro potreste ricevere qualche complimento per il modo di fare e per i risultati ottenuti. Ricordate di sfruttare a vostro vantaggio questi complimenti il giorno in cui avrete bisogno di negoziare o di chiedere qualcosa. Su un altro piano: la vostra generosità nei confronti degli amici è lodevole ma non dovete pagare sempre anche per loro. Stabilite dei limiti e gli altri si adegueranno. Amore: in coppia, il dialogo con la dolce metà è sul bello/stabile ma serve qualcosa di nuovo. Soli: una persona vi corteggerà e rimarrete coinvolti nel gioco di seduzione. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore?

Oroscopo 5 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Vergine: che si tratti di lavoro o vita personale, in mattinata ne avrete abbastanza di alcuni limiti – anche sul fronte spese – avrete voglia di eludere tutto ciò che ha a che fare con il dovere, le responsabilità rischiando tuttavia di provocare dei problemi e forse anche qualche spiacevole discussione. Andrà meglio nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Capricorno e sarete pronti a rimettervi in carreggiata. Amore: in coppia, vi è difficile essere obbiettivi, oggi sognate una relazione ideale. Piedi per terra, il partner non vi capisce e tanto meno voi… Soli: c’è un conflitto tra sogno e realtà. Se in programma c’è un appuntamento, riprendetevi!

Oroscopo 5 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, non è la giornata ideale per prendere decisioni affrettate ma sognare in grande! Pianificare un viaggio o cambiare ambiente potrebbero rappresentare il sollievo di cui avete bisogno. Con la dissonanza Luna-Marte seguite l’istinto soprattutto se vi suggerisce di recarvi in un posto nuovo: vi ricarichete di belle energie. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno in dissonanza con Saturno e Nettuno: sarete un po’ nervosi e dovrete tenere sotto controllo le emozioni, soprattutto in famiglia dove potrebbe tirare aria di discussione. Amore: in coppia, avete voglia di vivere giorno per giorno e al ritmo del battito del vostro cuore. Soli: relazioni positive e potreste avere un incontro importante!

Oroscopo 5 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Marte punta i riflettori sulla vostra vita sociale: qualsiasi conversazione, nonché gli spostamenti, sarà motivo di soddisfazione. Avrete voglia di circondarvi di persone positive e starete alla larga da chi è pessimista, comunica solo messaggi negativi. Nel pomeriggio, la Luna sbarcherà in Capricorno: avvertirete l’esigenza di tranquillità, di rimanere dietro le quinte per conto vostro. E’ un ottimo momento per risolvere eventuali questioni rimaste in sospeso. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per mostrare l’amore e la passione che provate per la dolce metà (mettete da parte l’impazienza). Soli: farete il punto: cosa deve cambiare? Quale obbiettivo sentimentale voglio raggiungere?

Oroscopo 5 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte, oggi sarete un po’ agitati, sul posto di lavoro mettetevi al riparo dalle discussioni guardando le situazioni con minore permalosità. In mattinata avrete difficoltà a farvi capire e a capire gli altri. Puntate alla serenità, a relazioni distese. Nel pomeriggio, la Luna entrerà in Capricorno, segno per voi positivo, nel vostro settore della vita sociale: tornerà il buonumore, sarete ben felici di uscire con gli amici, avere conversazioni affettuose. Amore: in coppia, farete fatica a gestire le tensioni con il partner. Non è il momento giusto per parlare di argomenti importanti. Soli: mettete tutto e tutti in discussione! Calma, in serata andrà decisamente meglio.