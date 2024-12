L’oroscopo del 5 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un giovedì in cui vi sentite iperattivi ma il desiderio di stare al passo con chi vi circonda potrebbe spingere ad agire in modo impulsivo. Non osservate ciò che fanno gli altri, anche se sono più avanti di voi rallentate il ritmo e non abbattetevi se non sarete produttivi come avreste voluto. In serata tornerà la leggerezza ma cercate di prendere una pausa dai social media; rilassatevi in casa, leggete un libro, guardate un film… Il resto può aspettare. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti con grande passione! L’intesa con il partner è praticamente perfetta. Soli: determinati a conquistare e ci riuscirete! Attenzione tuttavia a non confondere desideri e realtà.

Oroscopo 5 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se lavoro o vita personale siete in urto con una persona e avreste una voglia matta di dirne quattro, per oggi lasciate perdere e dedicatevi ad altro. Tra qualche giorno potrebbe non essere più un problema e scoprire che la questione si è risolta spontaneamente. Al contempo se pensate di aver commesso un errore, ad esempio nell’ambito finanziario, è un buon momento per sistemare la questione affrontandola con calma e la consueta razionalità. Amore: in coppia, con il partner rinnoverete la relazione così da evitare la routine. Soli: occhi aperti, oggi si profila un incontro. Potrebbe essere anche online, attraverso i social media o su una app per cuori solitari.

Oroscopo 5 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni avete bisogno di una giornata di pace e tranquillità, di rimanere dietro le quinte e riflettere. Può rappresentare un’opportunità per prendere una decisione riguardante il lavoro di cui forse non siete soddisfatti. E il motivo è nei problemi che avete con il boss o un superiore che rende difficile la vostra vita. La soluzione non è la fuga ma fare in modo invece che questa persona non abbia più presa su di voi. Amore: in coppia, la tendenza odierna è di eludere le responsabilità. Ma il partner capirà…Soli: negli affari di cuore, oggi non è aria di conquiste. Fate attenzione a chi, inoltre, potrebbe approfittare della vostra temporanea fragilità.

Oroscopo 5 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste anche avere delle valide ragioni per innervosirvi o essere preoccupati, ma se volete trascorrere un giovedì tranquillo, cercate di tenere sotto controllo le emozioni, mantenere la calma. Di sicuro sarete distratti dai vostri pensieri e non ascolterete chi vi circonda. E’ uno stato d’animo temporaneo, dunque non preoccupatevi se le persone penseranno che siate scortesi. Chi vi conosce sa bene che non lo siete affatto. Amore: in coppia, tenete presente il vecchio proverbio: “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Soli: nel caso darete il via a un flirt, cercate di parlare di argomenti leggeri (e poco di voi stessi. Ascoltate l’altro/a).

Oroscopo 5 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Per oggi, la cosa migliore è prendere tutto con calma. Non è la giornata in cui risolverete qualche problema complicato presente nella vostra vita o occuparvi degli affari con la dovuta concentrazione. Certo, potreste provare frustrazione per la mancanza di progressi ma è un fatto temporaneo. Tenete inoltre presente che i familiari, gli amici possono offrire il conforto e il sostegno di cui oggi avete bisogno per ritrovare lo slancio. Amore: in coppia, passione e ancora passione! Oggi dimostrerete l’amore intenso che provate per il partner. Soli: a volte è bello lanciarsi senza rete, ma se incontrate persone improbabili, aspettate. Agirete in seguito, non c’è fretta.

Oroscopo 5 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che ne dite di lasciare spazio all’istinto, all’intuito? E’ un atteggiamento mentale che non avete spesso poiché anziché ascoltare le vocine interiori preferite analizzare, razionalizzare. Ed è un peccato perché sono più utili rispetto al ragionamento che tende a complicare le situazioni. Allora, fidatevi dell’intuito – in particolare oggi molto potente – per prendere qualsiasi decisione, anche importante, riguardante il lavoro o la vita personale. Amore: in coppia, voglia di dare un nuovo impulso alla relazione o di ritrovare lo slancio piccantino dei primi incontri. Soli: aprirete la porta e il cuore a una nuova conoscenza. E c’è la possibilità di dare il via a una storia d’amore importante.

Oroscopo 5 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete individuato un errore o capito di aver dimenticato qualcosa in un progetto personale o di lavoro, è un giovedì in cui avete la possibilità di sistemare la situazione. Rimboccate le maniche, affrontate la questione e modificatela a tutta velocità. Risolvere vi metterà in grado di andare avanti con facilità. A volte, anche piccole trasformazioni possono fare una grande differenza sul risultato che volete ottenere. Amore: in coppia, è una giornata in cui sarete più concilianti con il partner. E in questo modo tutto andrà alla grande. Soli: guarderete con occhi diversi chi vi circonda. Sarete infatti meno esigenti e più tolleranti. Conquista all’orizzonte!

Oroscopo 5 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Mercurio retrogrado in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze: se nei giorni scorsi al riguardo avete perso una somma di denaro, oggi troverete ciò che state cercando. Con questo transito i soldi persi potrebbero comparire oppure persino ritrovare un oggetto che pensavate fosse perduto per sempre. Non è escluso infine che finalmente arrivi un pagamento che stavate aspettando con impazienza. Amore: in coppia, passione e ancora passione. E’ una serata da trascorrere vicini al partner. Soli: giornata favorevole agli incontri imprevisti e molto interessanti. Tuttavia, non lanciatevi alla cieca, cercate di essere un po’ selettivi.

Oroscopo 5 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Sole-Mercurio retrogrado nel vostro segno annuncia una giornata piacevole, siete motivati, pieni di entusiasmo e con tanta voglia di esprimervi, di comunicare. Vi troverete in buona compagnia di persone stimolanti, scambierete informazioni interessanti e con le persone care sarete in sintonia. Sarà difficile che oggi vi annoierete! E non è escluso che abbiate voglia di lanciarvi nello shopping. Amore: in coppia, di buonumore, dolci e innamorati del partner come il primo giorno! Soli: le vostre qualità sono sotto i riflettori! La congiunzione Sole-Mercurio promette conversazioni interessanti, oggi avrete modo di affascinare e conquistare.

Oroscopo 5 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Risolvere una questione personale potrebbe essere più facile di quanto pensiate. A renderla complessa è il fatto che non riuscite a individuare un modo semplice per affrontarla. Parlarne con una persona che non è coinvolta potrebbe essere una svolta: vi offrirà una visione diversa. Probabile sarà comunque necessario impegnarvi ma sapere che siete sulla strada giusta vi farà sentire tranquilli e con più energie. Amore: in coppia, voglia di allontanarvi da tutto e tutti e stare vicini al partner, coccolarvi. Il che, lo/a renderà felice. Soli: accettate gli inviti: durante un’uscita o una cena con gli amici potreste incontrare la persona giusta. L’intesa sarà immediata.

Oroscopo 5 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un giovedì positivo in cui potete occuparvi dei vostri progetti con leggerezza, distacco e chiarezza mentale. La congiunzione Sole-Mercurio retrogrado in Sagittario indica anche espansione e vi permette di ampliare il raggio d’azione. Lavoro o affari, arriveranno nuove e interessanti proposte. E con la lucidità di cui siete dotati nonché una notevole sicurezza in voi stessi, riguardo ai progetti futuri farete le scelte giuste. Amore: in coppia, di buonumore, dedicherete al partner mille dolci attenzioni. L’intesa sarà perfetta. Soli: conversazioni romantiche con la persona che vi attrae, vivrete bei momenti di complicità e tenerezza. L’amore vi aspetta e vi apre le braccia!

Oroscopo 5 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcuni misteriosi segnali vi faranno capire che nel lavoro, nella carriera avete imboccato la direzione giusta, tuttavia per oggi evitate di prendere decisioni impulsive soprattutto se sapete che non potete tornare sui vostri passi. Prima di entrare in azione, cercate dunque di elaborare delle valide strategie, fate un passo indietro e riflettete. Se avete bisogno di un consiglio chiedete a qualcuno con più esperienza. Amore: in coppia, non capirete alcune scelte del partner e la vostra insistenza lo irriterà. Soli: trascorrerete del tempo con gli amici. Vi siete resi conto che presi del lavoro avete li avete trascurati. E’ la giornata ideale per rafforzare le relazioni.