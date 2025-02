Cosa dice l’oroscopo del 5 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Gli aspetti odierni spingono a esprimervi con gesti dolci e gentili nei confronti delle persone care e le sorprenderete positivamente! Con la congiunzione Luna-Urano, vi concentrate sulla situazione finanziaria così da migliorarla e liberarvi da tutto ciò che vi sembra limitante. In generale con la Luna in Toro è una giornata pigra e anche un segno dinamico come il vostro a un certo punto deve prendersela comoda. Fate un elenco di cose da fare così da poter svolgere gli impegni ma senza sovraccaricarvi di lavoro. Non mettetevi sotto pressione. Amore: in coppia, alcune conversazioni vi metteranno in grado di risolvere eventuali dissidi. Sedetevi tranquillamente sul divano e chiacchierate con calma. Soli: attraverso una chiacchierata gratificante con un/a amico tornerà la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 5 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete voglia di rilassarvi. Il vostro segno solitamente è tranquillo, ama fare le cose con calma per cui con la Luna in Toro nel lavoro svolgerete tutto senza fretta. La collaborazione può essere la chiave per portare a termine i compiti di lavoro e ottenere un risultato eccellente. Le relazioni con i colleghi saranno armoniose il che renderà possibile accelerare i tempi e concludere. parte questo, non dovete esitare a parlare con franchezza. Se una persona si comporta in modo poco rispettoso dite esattamente cosa pensate! Amore: in coppia, vivrete un piccolo episodio durante il quale vi sentirete trascurati dal partner. E’ davvero così o è una vostra fantasia? Soli: la solitudine si fa sentire parecchio. Anche se non ne avete voglia, uscite con gli amici! Spezzate questa spirale negativa.

Oroscopo 5 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui siete determinati e molto produttivi. Rimboccate le maniche e lavorate sodo! Fate in modo, tuttavia, che i colleghi non vi accollino i loro compiti. I transiti della giornata indicano che dovete mettere un limite: non potete e non dovete risolvere questioni che non vi appartengono! Oggi e domani il progresso è al centro della scena, potreste avere idee e intuizioni eccellenti sul vostro percorso professionale o personale! Pensate, dunque, soprattutto a voi! Amore: in coppia, mantenete con amore le promesse che avete fatto di recente al partner,, il che vi permette di cementare ancora di più la relazione! Soli: è la giornata giusta per dichiarare il vostro amore a una persona che vi attrae. Non avrete una delusione anzi al contrario, darete il via a una storia importante.

Oroscopo 5 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Marte nel vostro segno e Saturno in Pesci, indicache una persona o una situazione – lavoro o vita privata – da un po’ di tempo scatena la vostra irritazione ma oggi vi ribellerete e troverete una via d’uscita . È possibile che un familiare sia molto duro/a nei vostri confronti e alzi la voce, dica frasi spiacevoli. Sarete tentati di usare un tono ancora più alto. Evitate: meglio tacere, voltare le spalle e uscire dalla stanza. Atteggiamento che l’altro noterà e capirà che non può imporre la sua volontà: stabilirete un nuovo equilibrio. Amore: in coppia, i progetti a due ruoteranno essenzialmente attorno al benessere e all’equilibrio della relazione, di cui volete proteggere la tranquillità. Soli: online c’è chi vi corteggia ma non scatterà il click romantico. Ma arriverà una persona diversa…

Oroscopo 5 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Dovete credere in voi stessi! Anche se è una giornata in cui alcune persone potrebbero criticare negativamente una vostra scelta professionale – potrebbe trattarsi di un progetto a cui avete intenzione di dare il via – dovete ignorare ciò che dicono, essere determinati e andare avanti con perseveranza. Siete dotati di splendide qualità, competenze, talento e l’unico modo per sfruttarli al meglio è mostrare agli altri cosa siete in grado di fare. Senza per questo ignorare, se arrivano, alcuni preziosi consigli di qualcuno che ha più esperienza di voi. Amore: in coppia, vi divertirete a criticare tutto ciò che dirà il tuo partner ma solo per farlo/a reagire. E se invece provaste con la tenerezza? Soli: se darete il via a un flirt lasciate che le cose si snodino in modo naturale. Evitate di controllare tutto.

Oroscopo 5 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se nel lavoro desiderate raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, cercate di mantenere alta la motivazione e rimboccare le maniche. Potrebbe essere complicato, è vero, e sarebbe più semplice arrendervi ma non dovete mollare anche se ci vorrà un po’ di tempo. Tenete presente che una volta concretizzato un obbiettivo importante vi sentirete decisamente meglio, più forti e sicuri di voi stessi. Passo dopo passo dunque andate avanti pensando al risultato finale e raggiungerete la meta: potete fare tutto ciò che vi mettete in testa! Amore: in coppia, sull’unione non ci sono nuvole! Marte riaccende la fiamma dell’amore e dell’eros! La complicità tra voi e il partner è al top. Soli: affascinanti, eleganti, sensuali: in programma c’è una nuova storia d’amore che sembra proprio cucita su misura per voi!

Oroscopo 5 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Toro, valuterete un progetto personale o di lavoro soppesando con attenzione i pro e i contro così da capire se vale la pena investire tempo, energie e forse denaro. Fate bene a prendere in considerazione ogni aspetto ma non dovete ignorare l’istinto. Se vi dice di andare avanti, dovreste seguirlo: a volte per realizzare qualcosa di buono, che migliori la vostra vita, è necessario imboccare nuove direzioni anche correndo un rischio. seppure calcolato. Lo splendido aspetto di Giove in Gemelli sarà d’aiuto ad aprire delle porte! Amore: in coppia, toccherete con mano che il partner è un vostro alleato. Ciò rafforzerà il desiderio di stabilità e di un futuro insieme. Soli: oggi sono in arrivo grandi opportunità per incontrare l’anima gemella: durante una serata o un’uscita con gli amici.

Oroscopo 5 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni e potrebbe accendere il desiderio di dare il via a un progetto riguardante la casa, potrebbe trattarsi di traslocare in una nuova abitazione. Tuttavia per realizzare ciò che avete cuore, avrete bisogno che tutti i familiari siano d’accordo. Non dovete imporvi ma solo parlarne con gentilezza, sensibilità e pazienza, permettendo inoltre alle persone care di esprimere la loro opinione: in questo modo non solo non vi ostacoleranno ma potrebbero offrire con entusiasmo dei validi suggerimenti. Amore: in coppia, è una giornata un po’ complicata: entrambi molto permalosi, reagirete alla minima osservazione. calma… Soli: una persona vi corteggia on line e proporrete un appuntamento dal vivo. Ma quando ne parlerete, l’altro/a potrebbe scomparire.

Oroscopo 5 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa e con la Luna in Toro dovreste riflettere su cosa volete fare in modo diverso per essere più produttivi. Il transito rappresenta un invito a esaminare le abitudini, il programma quotidiano e l’ambiente di lavoro. Se siete insoddisfatti dell’impiego attuale, date il via a una ricerca per trovare un nuovo posto in linea con le vostre aspettative anche finanziarie. E’ un ottimo momento per realizzare una grande e ottima trasformazione! E non è escluso che qualcuno vi dia una mano concreta! Amore: in coppia, se riuscirete a tenere sotto controllo l’agitazione, vivrete splendidi momenti, molto sensuali. Soli: l’indipendenza per voi è importante dunque se darete il via a una storia dovrete necessariamente parlarne con grande sincerità.

Oroscopo 5 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una gran bella giornata, potreste essere spinti a cambiare look o ad acquistare nuovi capi di abbigliamento. Avete via libera dai pianeti, annunciano che non saranno soldi spesi alla leggera, soprattutto se in programma c’è un evento sociale che potrebbe aprire nuove porte o dovete sostenere un colloquio di lavoro. Cambiare qualcosa nell’immagine aumenterà la sicurezza in voi stessi e sarà utile per muovervi con facilità in un nuovo posto di lavoro od ottenere una promozione o una nuova posizione a cui mirate da tempo. Avanti tutta! Amore: in coppia, cercherete di esprimere i vostri sentimenti un po’ più apertamente del solito, raddoppierete le attenzioni per la dolce metà. Soli: incontro con una persona sensibile come voi e fin dall’inizio l’amore e la fiducia saranno reciproci.

Oroscopo 5 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un periodo in cui probabilmente avete intenzione di ristrutturare la casa oppure vendere o acquistare un immobile ma vi trovate costantemente di fronte a dei ritardi, a ostacoli che minano il vostro morale, vi fanno intravedere un futuro negativo e che soprattutto rallentano la realizzazione dei vostri progetti. Cercate invece di placare l’ansia, sviluppare il pensiero positivo e mantenere alto l’ottimismo poiché i passaggi astrali parlano di una bella evoluzione, la situazione – anche da un punto di vista finanziario – sta cambiando in meglio. Amore: con la Luna in Toro l’atmosfera non è serena, il dialogo è assente. Bando all’orgoglio e cercate di ritrovare immediatamente l’intesa! Soli: in coppia, non è giornata di incontri ma a volerlo siete voi. Desiderate fare ciò che volete e quando volete!

Oroscopo 5 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sfruttate le vibrazioni astrali odierne per dare la priorità alle vostre esigenze e ai bisogni, prendendo le distanze da persone o situazioni che minacciano il vostro equilibrio. Tanto più che avete la possibilità di stringere nuove e positive relazioni. Al contempo alcune idee brillanti vi faranno vedere in una prospettiva diversa i progetti e le attività oppure potreste proporle al boss. Esprimetevi anche nel caso in cui desiderate migliori condizioni di lavoro. Di qualunque cosa si tratti, avete l’opportunità di parlare: approfittatene o in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, metterete il partner su un piedistallo e farete in modo di viziarlo, amarlo e coccolarlo. Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che vive in un’altra città. Poco male, vi incontrerete a metà strada…