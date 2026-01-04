L’oroscopo del 5 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 5 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 5 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 5 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la Luna in Leone, per oggi è meglio mantenere un profilo basso, rimanere dietro le quinte e cercare di rilassarvi. Abbiamo detto “rilassarvi”: la tendenza odierna è quella di rimuginare, pensare senza sosta situazioni che vivete ormai da tempo e che al momento vi destabilizzano. Correte inoltre il rischio di accendere alcune tensioni nelle relazioni, per la serie “io contro tutti”. Amore: in coppia, bando ai dubbi! Il partner vi ama così come siete. Nella relazione regna la sincerità. Soli: la vita amorosa oggi cambia in meglio, un incontro è promettente! Una persona vi farà girare la testa…
Oroscopo 5 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ un lunedì in cui potreste trovarvi coinvolti in un conflitto tra altre persone e avere intenzione di intervenire. Fate pure ma tenete presente che prendere una posizione o parlare impulsivamente non sarà d’aiuto. Fate un passo indietro e riuscirete a muovervi con attenzione e obbiettività, evitando di schierarvi a favore di qualcuno in particolare, ribalterete positivamente la situazione. Amore: in coppia, l’umore non è al top. Gli aspetti negativi vi impediscono rilassarvi e la relazione ne risente. Soli: il malumore fa svanire la voglia di divertirvi. Telefonate agli amici, per voi sempre una soluzione positiva!
Oroscopo 5 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ una giornata in cui proverete un’altalena di emozioni che dovrete contrastare. Una persona potrebbe scatenare la vostra irritazione, delle tensioni e avrete voglia di fargliela pagare. Attenzione: potrebbe avere la stessa intenzione per cui la cosa migliore è fare leva sulla razionalità e rimanere a debita distanza l’uno dall’altro. Evitate di cadere nella trappola delle discussioni inutili. Amore: in coppia: l’argomento denaro oggi potrebbe essere pericoloso, scatenare un litigio. Soli: darete spazio a un’amicizia ma si trasformerà in amore. Il tutto senza fretta, procedendo passo dopo passo.
Oroscopo 5 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
La Luna nel vostro segno vi rende più determinati del solito ma tenete presente che non tutti saranno d’accordo sul vostro modo di raggiungere i vostri obbiettivi. Potreste trovarvi di fronte alle critiche e le persone su cui contavate per un aiuto, improvvisamente fare un passo indietro. Cercate di mantenere intatti l’ottimismo e la speranza e stasera fate qualcosa di carino per voi stessi. Amore: in coppia, nervosi, insoddisfatti: per oggi con il partner evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Andate in palestra o fate jogging: dovete canalizzare le energie!
Oroscopo 5 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
La Luna in Leone forma delle dissonanze e sarete nervosi, preoccupati. Potreste, ad esempio, chiedervi se fare un passo avanti per trasformare qualche aspetto della vostra vita. Il punto è che i passaggi odierni vi fanno sentire bloccati, non avere margine di manovra per dare il via a nuove iniziative. Volendo invece potreste farlo ma è indispensabile pensare fuori dagli schemi. Amore: in coppia, malintesi con il partner e darete il via a una conversazione ma troverete un muro. Soli: forse siete innamorati di una persona, ma la situazione fatica a cambiare. Per oggi non troverete la soluzione.
Oroscopo 5 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Potreste pensare che una persona stia ingiustamente prendendo il merito per qualcosa che avete fatto voi e partire in quarta esprimendovi chiaramente. E forse in modo non proprio diplomatico. Prima di dire qualsiasi cosa, assicuratevi che l’accusa sia fondata. Potrebbe invece trattarsi di una bizzarra coincidenza. Se ci avete pensato entrambi nello stesso momento, di chi è l’idea? Amore: in coppia, serata bollente, la passione totale! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili. Soli: avete le carte in regola per conquistari lanciatevi: è una giornata in cui potrebbe arrivare l’amore.
Oroscopo 5 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ probabile che abbiate impegnato parecchio tempo ed energie su un progetto ma oggi trovarvi di fronte ad alcuni ostacoli. Tuttavia non avete voglia di arrendervi, volete andare avanti a tutti i costi. Ma perché ostinarvi sulla stessa modalità se capite che non funziona? Il consiglio astrale, sia chiaro, non è quello di mollare completamente il progetto ma solo di apportare delle modifiche. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi e direte apertamente che è ingiusto/a. Ma avrete comunque uno sguardo amorevole. Soli: una persona vi attrae ma fate attenzione a non diventare soffocanti.
Oroscopo 5 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Il vostro è un segno forte, indipendente ma per mantenere alta la motivazione nel lavoro ogni tanto anche voi avete bisogno di un riconoscimento, di qualche elogio o complimento. E oggi potrebbero arrivare: se il boss o un collega fa commenti positivi sulla vostra prestazione professionale, accoglieteli con piacere. Su un altro piano: è un’ottima giornata per fare il punto sulle finanze. Amore: in coppia, difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e a mantenere la calma. Anche se è dura, cercate di essere un po’ simpatici! Soli: negli affari di cuore non avete intenzione di lanciarvi nella conquista.
Oroscopo 5 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna in Leone oggi forma delle dissonanze per cui potrebbero esserci dei malintesi, chi vi circonda interpretare male ciò che direte o travisare le vostre emozioni. E’ una giornata in cui le interazioni potrebbero essere complicate, le persone sono permalose e le relazioni per essere equilibrate, avranno bisogno di attenzioni. Se nei giorni scorsi c’è stata una discussione chiamate, fate il primo passo. Amore: in coppia, non importa quali siano i vostri desideri o le aspettative, con il partner non ci sono segreti, solo sincerità. Soli: oggi accadrà qualcosa di speciale, un incontro cambierà in meglio la vostra vita.
Oroscopo 5 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Per mettervi al riparo da emozioni negative e dallo stress, questo lunedì non avrete voglia di esaminare in modo approfondito una situazione. Potreste pensare che ignorandola svanirà eppure affrontandola, anche in minima parte, inizierete ad avere un po’ di chiarezza. Ma non solo, al contempo scoprire con sollievo che non c’è proprio nulla di cui preoccuparvi e ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi. Evitate di creare complicazioni. Soli: circola malumore, siete poco socievoli. Per oggi rimandate eventuali appuntamenti.
Oroscopo 5 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con i pianeti in Capricorno, in questo momento la vostra mente è in ebollizione, potreste avere milioni di idee e avere intenzione di concretizzarle. Avete via libera per dare il via ad alcune ma evitate di prendere decisioni affrettate. Il consiglio di altre persone, di cui vi fidate, potrebbe essere utile. Una visione diversa dalla vostra e più equilibrata vi darà un motivo in più per essere ottimisti! Amore: in coppia, le conversazioni non saranno tutte dolcissime. Potreste mancare di tatto ma non di leltà. Soli: con una persona scoprirete di avere gli stessi valori e scatterà una bellissima alchimia!