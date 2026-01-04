Cosa dice l’oroscopo del 5 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni potreste essere scontenti di come è attualmente organizzata la vostra vita, provare frustrazione ma al contempo essere difficile capire da dove iniziare per risolvere. Provate a semplificare o ad affrontare i problemi un passo alla volta. In caso contrario avrete la sensazione di non andare da nessuna parte. L’importante è non essere troppo duri con voi stessi. Amore: in coppia, oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per l’amore.

Oroscopo 5 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone, per oggi è meglio mantenere un profilo basso, rimanere dietro le quinte e cercare di rilassarvi. Abbiamo detto “rilassarvi”: la tendenza odierna è quella di rimuginare, pensare senza sosta situazioni che vivete ormai da tempo e che al momento vi destabilizzano. Correte inoltre il rischio di accendere alcune tensioni nelle relazioni, per la serie “io contro tutti”. Amore: in coppia, bando ai dubbi! Il partner vi ama così come siete. Nella relazione regna la sincerità. Soli: la vita amorosa oggi cambia in meglio, un incontro è promettente! Una persona vi farà girare la testa…

Oroscopo 5 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui potreste trovarvi coinvolti in un conflitto tra altre persone e avere intenzione di intervenire. Fate pure ma tenete presente che prendere una posizione o parlare impulsivamente non sarà d’aiuto. Fate un passo indietro e riuscirete a muovervi con attenzione e obbiettività, evitando di schierarvi a favore di qualcuno in particolare, ribalterete positivamente la situazione. Amore: in coppia, l’umore non è al top. Gli aspetti negativi vi impediscono rilassarvi e la relazione ne risente. Soli: il malumore fa svanire la voglia di divertirvi. Telefonate agli amici, per voi sempre una soluzione positiva!

Oroscopo 5 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui proverete un’altalena di emozioni che dovrete contrastare. Una persona potrebbe scatenare la vostra irritazione, delle tensioni e avrete voglia di fargliela pagare. Attenzione: potrebbe avere la stessa intenzione per cui la cosa migliore è fare leva sulla razionalità e rimanere a debita distanza l’uno dall’altro. Evitate di cadere nella trappola delle discussioni inutili. Amore: in coppia: l’argomento denaro oggi potrebbe essere pericoloso, scatenare un litigio. Soli: darete spazio a un’amicizia ma si trasformerà in amore. Il tutto senza fretta, procedendo passo dopo passo.

Oroscopo 5 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)