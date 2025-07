Cosa dice l’oroscopo del 5 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui sfruttare le vibrazioni del Sole in Cancro e della Luna in Scorpione: concentrate la vostra attenzione sulle persone a voi più care, dimostrate apertamente il vostro affetto attraverso parole e gesti. Proverete inoltre grande soddisfazione nell’offrire compassione a chi ne ha più bisogno. Al contempo, Nettuno nel vostro segno oggi entra in moto retrogrado: qualsiasi illusione, aspettativa, fantasia o versione edulcorata della realtà inizia a sgretolarsi e ciò farvi sentire bene. Amore: in coppia, il partner vi darà tutto il sostegno di cui avete bisogno ma è indispensabile che parliate apertamente delle vostre preoccupazioni. Soli: al momento volete tenere stretta la libertà. Ma riflettere potrebbe permettervi di andare oltre e dare il via a una storia.

Oroscopo 5 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Nettuno entra in moto retrogrado in Ariete, alle spalle del vostro segno. Nelle prossime settimane, il pianeta rappresenta un’opportunità per capire meglio in che modo i vostri talenti nascosti, i comportamenti auto-sabotanti e forse anche i nemici, influiscono sul vostro percorso di lavoro. Qualcosa che avete preso per buono, inoltre, ora rivela un lato più trasparente, la nebbia può diradarsi e inizierete a vedere ciò che è reale. L’atteggiamento migliore è accettare la verità che lentamente verrà a galla. Amore: in coppia, il desiderio sarà al top! Se state uscendo da un periodo di discussioni o incomprensioni troverete un terreno d’intesa. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri. Ed è probabile che vi dedicherete a qualche piacevole attività con gli amici.

Oroscopo 5 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Sole-Luna è un sabato in cui rallentare il ritmo, prendere tutto con calma e dunque concedervi una pausa rigenerante. Al contempo, Nettuno in Ariete in moto retrogrado riguardo ai progetti futuri vi permetterà di vedere più chiaramente la strada da percorrere, spazzerà via qualsiasi indecisione, soprattutto se avete avuto la sensazione che qualcosa non andasse o che fosse perfetto o ambiguo. Saprete esattamente cosa fare, quale sarà la prossima mossa. Amore: in coppia, con il partner farete progetti per il futuro. Le diversità di opinioni potrebbero causare delle discussioni ma cercate di risolverle. Soli: è una giornata in cui sognerete il grande amore e cercherete la persona ideale. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare se non accadrà.

Oroscopo 5 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nettuno in Ariete entra in moto retrogrado nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: fino al 10 dicembre: il transito sarà d’aiuto a mollare qualsiasi convinzione autolimitante e dare il via a un’impressionante trasformazione professionale. Lasciate che a guidarvi sia l’intuito e chiedetevi se il vostro percorso di lavoro è in linea con ciò che davvero desiderate o è tempo di cambiare direzione. Per quanto riguarda oggi, rafforzate la fiducia in voi stessi circondandovi di persone positive. Amore: in coppia, potreste avvertire il forte bisogno di trovare l’intimità con il partner per godere pienamente l’amore reciproco. Soli: punterete l’attenzione su persone che hanno il vostro stesso stato d’animo romantico e che cercano il vero amore. Meglio di così…

Oroscopo 5 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo settimane trascorse a riflettere, è tempo di mettervi in gioco e scoprire cosa ha da offrire il mondo e come ampliare i vostri orizzonti. Nettuno in Ariete entra in moto retrogrado – fino al 10 dicembre – ed è un ottimo momento per abbracciare nuove convinzioni, ampliare la prospettiva. vivere nuove avventure e, volendo, persino tornare a studiare. Per oggi, i rapporti con un amico possono essere rassicuranti e sentire che gli altri sono più affidabili di quanto non lo siano stati ultimamente. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni impreviste ma Venere in Gemelli protegge la relazione. Soli: un incontro sarà molto promettente, ma la conoscenza con questa persona arriverà in un modo del tutto inaspettato o in un luogo del tutto insolito.

Oroscopo 5 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nettuno in Ariete entra in moto retrogrado, annuncia che fino al 10 dicembre avrete una migliore comprensione di ciò che potete trasformare nel vostro lavoro e nel quotidiano e prenderete le decisioni giuste. Per quanto riguarda questo sabato, gli amici potrebbero aver bisogno di un vostro sostegno extra. Anche se in genere siete felici di poter dare una mano, cercate di non disperdere le vostre energie o concluderete la giornata in ginocchio. Pensate anche a voi ricaricate le batterie! Amore: in coppia, la routine vi annoia e provocherete il partner per movimentare la relazione. Perché invece non prendere in considerazione l’idea di praticare un’attività insieme? Soli: una persona non vi lascerà indifferenti. Potrebbe nascere una storia d’amore importante.

Oroscopo 5 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nettuno in Ariete entra in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: avrete un’idea chiara su chi vale la pena impegnare tempo ed energie. Da ora e fino al 10 dicembre, scoprirete come stabilire eventuali limiti così da poter lavorare sui vostri progetti con le persone di cui vi fidate, con cui vi sentite forti. Al contempo può emergere una verità su una relazione importante. Forse non sarà ciò che immaginavate, temevate o sognavate ma almeno sarà reale. Amore: in coppia, alcuni eventi avranno il pregio di rafforzare la relazione, insieme vi sentirete più forti, sicuri dei vostri sentimenti. Soli: altro che peso della solitudine: oggi vi trovate al centro della scena e grazie al fascino conquisterete uno stuolo di persone pronte a corteggiarvi.

Oroscopo 5 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna nel vostro segno in armonia con il Sole in Cancro potete contare su una giornata fortunata, in cui saranno molte persone a reclamare la vostra compagnia. Ovunque attirerete gli sguardi di chi vi circonda e dunque la parola d’ordine di questo sabato è “socializzare”! Al contempo, con Nettuno che entra in moto retrogrado se avete eluso un compito, capirete il motivo: potrebbe essere dovuto alla paura di fallire, o a un’analisi eccessiva oppure alla classica procrastinazione. Amore: in coppia, la relazione è da sogno. Amate il partner più che mai e ricambia totalmente. Soli: più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e potrete dunque cogliere l’occasione per conoscere nuove persone. Il fascino funzionerà alla grande: conquisterete e sarete conquistati.

Oroscopo 5 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto con il Sole in Cancro: avete la possibilità di eliminare lo stress con un approccio tranquillo, vi sarà utile soprattutto se siete di fronte a una scelta, a una decisione. Le vibrazioni odierne vi mettono in grado di capire bene ciò che desiderate veramente. E’ una giornata, infine, in cui mostrate il vostro apprezzamento o affetto attraverso gesti concreti, e gli altri ricambieranno. Le azioni contano più delle parole. Amore: in coppia, non correte il rischio di diventare asceti. Il desiderio erotico è al top e la serata si annuncia bollente. Soli: incontri romantici. Direte le parole giuste per esprimere ciò che provate e conquistare chi avete nel mirino. Non dovete avere dubbi sul vostro sex appeal!

Oroscopo 5 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 10 dicembre, sarà più che mai importante mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Nettuno in Ariete entra in moto retrogrado nel vostro settore della casa, della famiglia: in qualsiasi conversazione riguardante questi due aspetti cardine della vostra vita. ricordate di dire chiaramente la vostra verità! Decidete voi a cosa dovete dare la priorità ed eventualmente riscrivere le regole così che la comprensione sostituisca la confusione e nelle relazioni con i familiari torni la chiarezza. Amore: in coppia, volete consolidare ancora di più la relazione, probabilmente attraverso un lavoro da svolgere insieme. Splendida armonia. Soli: è probabile un incontro, forse non sarà amore a prima vista ma si tratterà comunque di una storia profonda e importante.

Oroscopo 5 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e il Sole in Cancro potreste concludere positivamente un accordo oppure coglierete al volo un’ottima opportunità. Non dovete temere nulla: in questo momento i passaggi astrali rappresentano un’ottima protezione sia a livello pratico che emotivo. Avete il supporto di parecchie persone, siete determinati: il tutto contribuisce a garantire che i vostri progetti di lavoro o personali possano essere realizzati nelle migliori condizioni. Amore: in coppia, l’appuntamento è con l’amore, dunque dedicate più tempo al partner. Tanto più che siete molto romantici e volete riaccendere la fiamma della passione. Soli: negli affari di cuore è una serata favorevole, sapete esattamente cosa o chi volete e farete di tutto per ottenerlo.

Oroscopo 5 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’armonia tra la Luna in Scorpione e il Sole in Cancro, vi dota di buonumore, anche se state affrontando delle difficoltà avrete la sensazione che sarete in grado di risolvere. La presenza di Marte in Vergine nel vostro settore delle relazioni può segnalare la presenza di una persona che vi provocherà, vi farà arrabbiare. Il vostro è un segno che detesta litigare e spesso anziché affrontare una situazione la ignorate o scappate. Ma ora non dovete permettere che qualcuno vi metta i piedi in testa. Amore: in coppia, evitate di pensare che il partner stia facendo le cose in segreto, è solo il lato possessivo che prende il sopravvento. Soli: scambierete dei messaggi con una persona incontrata di recente. Pur avendo qualche dubbio non sarete indifferenti alle sue dolci parole.